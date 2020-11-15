Научный дайджест: средство от похмелья найдено?

Леонид Лунеев

Би-би-си

Среди научных новостей недели:

Как быстрее протрезветь? Пусть легкие помогут вашей печени!

Новый анализ находит супербактерии в крови за час

Озеро, которое таится подо льдами Гренландии

Дышите глубже - вы трезвеете

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похмелье - далеко не самое страшное последствие алкогольного отравления

Крепкий черный кофе, ледяной душ, пробежка на морозном воздухе - чего только не делают люди, когда нужно срочно избавиться от лишнего алкоголя в крови перед вылетом-выездом-важной встречей, далее можете продолжать список по своему усмотрению. И ни одно из этих средств нельзя считать надежным.

А ведь иногда срочно очистить организм нужно не просто по делу, а для того, чтобы спасти жизнь: между прочим, каждый год в мире от передозировки алкоголем умирает 3 млн человек!

И вот, похоже, ученые все же изобрели простой, дешевый и надежный метод, позволяющий быстро избавлять организм от спиртного.

Они исходили из того, что за очистку крови от алкоголя на 90% отвечает наша печень. Заставить ее работать быстрее никто не может, а вот помочь ей - пожалуйста: если к работе по полной программе подключить легкие, то алькоголь можно вывести из крови значительно быстрее.

Да собственно и изобретать-то ничего не пришлось, просто медики адаптировали для своих нужд дыхательный аппарат ClearMate, который с 2019 года был одобрен к применению в США как средство первой помощи при отравлении угарным газом.

"Это примитивное, низкотехнологичное устройство можно производить где угодно, там никакой электроники, никаких компьютеров или фильтров, - признается один из авторов идеи (подробности опубликованы в издании Scientific Reports), анестезиолог Центральной больницы Торонто Джозеф Фишер. - Я не могу взять в толк, как мы не додумались до этого еще десятилетия назад".

Автор фото, UHN Подпись к фото, Аппарат прост и примитивен, но - эффективен, как говорят исследователи

Действительно, давно известно, что при учащенном дыхании этанол быстрее испаряется из крови, но беда в том, что при этом организм теряет и двуокись углерода, а это тоже опасно.

"Просто часто и глубоко дышать не получится, потому что уже через пару минут у вас закружится голова и вы потеряете сознание", - напоминает Фишер

Плюс аппарата ClearMate заключается в том, что он возвращает в легкие необходимое для поддержания правильного баланса количество кислорода и углекислоты.

Лабораторные эксперименты, в которых принимали участие пятеро добровольцев, которым давали коктейль на основе водки, показали, что с помощью ClearMate алкоголь выводится из организма в три раза быстрее, чем обычно.

Результат впечатляет, но сами ученые признают, что для надежных выводов пяти добровольцев маловато, да и с большими дозами, которые могут реально угрожать здоровью, исследователи не экспериментировали.

Найти супербактерии за час: миссия выполнима!

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Если у вас в крови завелись бактерии, резистентные к антибиотикам, дорог каждый час: ведь чем быстрее анализ выявит эти бактерии, тем раньше врачи перестанут давать вам универсальный антибиотик, который скоре всего и не подействует, и смогут подобрать правильное лекарство, иначе, сами понимаете…

До сих пор самым быстрым считался 24-часовой анализ на супербактерию, что само по себе неплохо, но для критических случаев неприемлемо.

И вот теперь благодаря британским ученым удалось придумать тест, который дает результат уже через час.

"Уложиться в час всегда было нашей задачей, - говорит один из авторов идеи, сотрудник Университета Бригама Арон Хокинс (работа ученых опубликована в Lab on a Chip). - И мы очень рады, что нашими совместными усилиями мы достигли этой заветной цели".

В самом деле открытие стало результатом коллективного труда специалистов в области молекулярной биологии, химии и оптики.

Разработанный ими процесс заключается в том, что пробирку с анализом крови помещают в центрифугу, там бактерии изолируются и проверяются с помощью специально созданных флюоресцентных молекул, которые липнут к сегментам ДНК бактерий, известных своей невосприимчивостью к антибиотикам. И уже такие фрагменты ДНК с прилипшими маркерами обнаруживает оптический микрочип. Кстати, новый метод хорош еще и тем, что позволяет выявлять сразу несколько типов резистентных бактерий.

Супербактерии постоянно мутируют и все лучше сопротивляются антибиотикам, и это вызывает все большую тревогу у специалистов, разрабатывающих новые методы лечения: не перегонят ли их бактерии в этой гонке.

"Когда нужно поставить диагноз, дорога каждая минута, - поясняет Хокинс. - ведь с каждым часом, который проходит без лечения, шансы пациента на выживание падают примерно на 7%".

Конечно, новый метод сам по себе не решает проблему супербактерий, но быстрое диагностирование дает медикам хорошую фору.

Что скрывается подо льдами Гренландии?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дно древнего озера скрыто под двухкилометровым слоем льда

Колоссальный ледяной панцирь Гренландии, второй по величине в мире после антарктического, таит под собой множестов секретов, однако ученые никак не ожидали, что там обнаружатся остатки древнего озера возрастом в сотни тысяч, а то и в миллион лет.

В прошлом году исследоваиелям удалось обнаружить больше 50 подледных озер, образовавшихся в результате таяния льда между верхним ледяным покровом и, собственно, коренной породой острова.

Однако новая находка намного старше. Собственно, само озеро давно высохло, от него осталось лишь дно, покрытое осадочными порадами, а сверху, - еще и слоем льда толщиной почти в два километра.

Когда гигантское озеро, площадь поверхности которого превышала 7 тысяч квадратных километров, а объем составлял 580 кубических километров, еще формировалось, никакого льда, как полагают ученые, в Гренландии не было. В озеро впадало не менее 18 рек, пересохшие русла которых тоже удалось различить.

Озеро было обнаружено с воздуха с помощью радаров в ходе исследовательской миссии НАСА под названием Ледовый мост (Operation IceBridge).

Исследователи во главе с геофизиком-гляциологом из Колумбийского университета Гаем Паксманом, опубликовавшие подробности своего открытия в Earth and Planetary Science Letters, полагают, что озеро могло сформироваться в результате оседания породы, поскольку оно было расположено над геологическим разломом. Другая версия - ледниковая эрозия почвы на протяжении длительного периода.

В любом случае, древнее дно хранит важные осадочные породы, и если до них можно будет добраться с помощью буровой установки и извлечь образцы,появится возможность выяснить, была ли в те времена Гренландия покрыта льдом, и если да - то как далеко простирался этот ледяной покров и каким был климат в этой части планеты.

Лежащие в глубине этого озера породы хранят секреты древних климатических изменений, которые могут подсказать ученым, что же происходят с полярным климатом в наши дни.