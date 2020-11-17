“Спортсмен без стероидов”. Что ждет Нетаньяху и Израиль после ухода Трампа

Анастасия Успенская

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

Последние четыре года стали для Израиля эрой исполнения желаний. Ни один прежний президент США так открыто не становился на сторону еврейского государства в решении ближневосточных проблем, как это делал Дональд Трамп. Его уход из Белого дома - большая потеря для Израиля, и к последствиям приготовился весь ближневосточный регион.

"Спасибо тебе за дружбу, которую ты проявлял по отношению к Израилю и ко мне лично, за то, что признал статус Иерусалима и Голанских высот, за противодействие Ирану, за исторические мирные соглашения и за то, что ты поднял американо-израильские союзнические отношения на небывалые высоты", - написал в своем "Твиттере" Биньямин Нетаньяху через несколько минут после того, как там же поздравил Джо Байдена.

Исторически республиканцы всегда гораздо лояльнее, чем демократы, относились к Израилю в рамках ближневосточной повестки, но Дональд Трамп действительно превзошел всех своих предшественников. При нем израильское руководство ни много ни мало рассчитывало изменить облик Ближнего Востока, как говорил сам Нетаньяху.

В благодарность за лояльность израильтяне назвали в честь Дональда Трампа несколько улиц и площадей в своих городах и заложили поселение на Голанских высотах под названием "Высоты Трампа".

В день выборов в США и в последующий период подсчета голосов в Израиле прошло несколько коллективных молитв за победу Дональда Трампа и целый ряд акций под лозунгом "еще четыре года".

Трамп отвел Израилю роль ближневосточной первой скрипки, и многие опасаются, что неминуемое падение с этой высоты при Байдене будет болезненным.

Что значит для Израиля потеря Трампа

Как сказал однажды сам Биньямин Нетаньяху, при Бараке Обаме Израиль был вынужден все время находиться в глухой обороне по всем геополитическим вопросам.

Несложно представить, что примерно такого же расклада в стране ждут и от президентства Джо Байдена, - с той лишь разницей, что Байдена с Израилем связывает чуть больше, чем его бывшего босса. Еще в 1973 году он встречался с четвертым премьер-министром Израиля Голдой Меир, и с тех пор его связывали теплые отношения со многими высокопоставленными политиками страны.

"Президент Байден, скорее всего, будет проявлять менее воинственный подход к Израилю, чем Обама. Он также не станет вступать в публичную конфронтацию с властями Израиля", - считает обозреватель Times of Israel Джейкоб Магид.

Источники издания в Американском еврейском комитете утверждают, что в августе этого года Джо Байден даже лично вмешался и настоял, чтобы слово "оккупация" применительно к Израилю и палестинским территориям не фигурировало в программе Демократической партии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При Трампе между Израилем и сразу двумя странами арабского мира - Бахрейном и ОАЭ - были установлены дипломатические отношения

Больше всего Израиль опасается, что Байден воскресит ядерную сделку с Ираном, заключенную Бараком Обамой в 2015 году и разорванную Трампом в самом начале его президентства. Ее суть заключалась в том, что Тегеран разрешает вывезти со своей территории большую часть запасов обогащенного урана и обеспечивает доступ на свои ядерные объекты специалистам МАГАТЭ, а США и еще ряд Западных стран взамен снимают с Ирана экономические санкции.

С точки зрения Израиля, эта сделка, по сути, развязала Ирану руки в вопросе создания ядерного оружия. И если Вашингтон и Тегеран снова договорятся, Израиль останется один на один с иранской, сирийской и ливанской угрозой вместе взятыми.

"Мы не допустим, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. И точка! Точка! Точка! Я бы не стал рисковать своей репутацией, завоеванной в течение 42 лет, если бы был не уверен в том, что говорю", - сказал Джо Байден в 2014 году, будучи вице-президентом США.

Но в Израиле опасаются, что демократы и тогда, и сейчас переоценивают свои возможности в том, что касается Ирана.

"Нетаньяху лучше инициировать душевные отношения с администрацией Байдена и искать точки соприкосновения по Ирану, а не распалять внутреннюю американскую оппозицию по этому вопросу", - считает бывший посол Израиля в Соединенных Штатах Даниэль Аялон.

Однако время Трампа еще не прошло. Есть мнение, что он использует последние 10 недель своего президентства, чтобы максимально поддержать Нетаньяху в ближневосточной игре и усложнить Джо Байдену его последующие задачи по всем фронтам.

Ближний Восток после Трампа: чего ждать

Иран. Израильские аналитики активно обсуждают сообщения, согласно которым США и Израиль готовят серию санкций против Ирана.

"Я подумал, не означают ли запоздавшие на 12 часов полупоздравления Байдену от Нетаньяху, что тот ждет от Трампа каких-то последних услуг? Оказалось, что они вместе с Помпео затеяли новые санкции против Ирана. Интересно, что еще у них припасено", - написал бывший посол США в Израиле Мартин Индык.

Неделю назад Израиль посетил спецпредставитель администрации Белого дома по вопросам Ирана Эллиот Абрамс. Он встречался с Биньямином Нетаньяху и с военной верхушкой Израиля, и хотя официальных заявлений по итогам этих встреч не было, аналитики уверены, что вопрос санкций активно обсуждался.

"Совершенно очевидно, что Трамп и Израиль сделают все, что в их силах, чтобы возврат к иранской сделке был невозможен. Они разработают такие санкции, которые Байдену будет очень трудно отменить", - считает эксперт организации по вопросам ближневосточного урегулирования "Израильский политический форум" Шира Эфрон.

По словам экспертов, вернуться к ядерной сделке с Ираном для Байдена не составило бы особого труда, поэтому Трамп и Нетаньяху будут действовать обходными путями, а именно - вводить персональные санкции против иранской верхушки, в отношении иранской программы по разработке баллистических ракет, а также санкции в связи с нарушениями в стране прав человека. Возобновить ядерную сделку с руководством страны, обвиняемом во всем этом, будет уже намного сложнее.

18 ноября в Израиль прилетит госсекретарь США Майк Помпео, что лишь усиливает догадки о существовании интенсивных переговорных процессов между американской и израильской администрациями. Официально слухи о новых санкциях ни с той, ни с другой стороны не комментировали.

Ближневосточные союзники. Из Иерусалима Эллиот Абрамс отправился в Абу-Даби и Эр-Рияд, а это, по словам израильского политического обозревателя Барака Равида, значит, что Вашингтон пытается также привлечь к антииранской партии двух других своих союзников в регионе - Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Обе эти страны находятся в состоянии вражды с Тегераном и тоже очень озабочены тем, как Байден будет решать вопрос с иранской ядерной программой. Эр-Рияд открыто заявляет, что теряет друга в Белом доме.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп воздержался от прямых обвинений в адрес саудовского кронпринца Мухаммеда ибн Салмана, даже когда вся мировая общественность называла его заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги

Дональд Трамп закрывал глаза на многое: на зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги, в котором обвиняют саудовского кронпринца, на военное вмешательство саудовцев в Йемене, на систематические нарушения прав человека во многих странах Персидского залива.

Стратегическое партнерство США с Саудовской Аравией и другими странами региона длится более 70 лет и, конечно, продолжится, но администрация Байдена, вероятно, предложит более жесткий формат взаимоотношений.

Палестинцы и Западный берег реки Иордан. По мнению обозревателя Игаля Туника, не исключено, что в ближайшие два с половиной месяца мы будем наблюдать повышенную активность Израиля на Западном берегу реки Иордан. Израильтяне могут попытаться в сжатые сроки закончить там строительство своих поселений, которое было заморожено на время миротворческой миссии Трампа в переговорах с ОАЭ и Бахрейном.

В 2020 году при посредничестве Вашингтона эти две страны арабского мира установили дипломатические отношения с Израилем. Судан также заявил, что практически готов к этому. Возможно, Трамп даже успеет завершить это дело до января. За десятилетия существования еврейского государства до сих пор такие соглашения были достигнуты только с Египтом и Иорданией.

Чтобы разморозить поселения на Западном берегу, Израилю нужно лишь, чтобы Вашингтон сделал вид, что этого не заметил. О масштабной аннексии частей Западного берега речи не идет - это поставило бы под удар усилия Трампа в подписании двух недавних мирных договоров, но зеленый свет для освоения особо спорных районов может быть получен, и ультраправое крыло Израиля, безусловно, этого ждет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Статус Восточного Иерусалима - яблоко раздора между Израилем и палестинцами. Трамп заявлял, что город должен быть неделимой столицей Израиля, чем вызвал ярость палестинской стороны

Что касается палестинцев, то Байден в первую очередь постарается вернуть их на прежние позиции полноправных участников переговорного процесса. Трамп значительно сократил помощь палестинскому правительству, практически лишил финансирования агентство ООН по делам палестинских беженцев и закрыл американское консульство в Восточном Иерусалиме, которое было отдельной дипмиссией для палестинцев.

Байден обещал, что снова откроет консульство и вернет прежний объем финансирования различных структур, однако возвращать посольство США из Иерусалима обратно в Тель-Авив он, скорее всего, не станет, хотя именно это палестинцы считают возмутительным шагом прежней администрации США.

Он также вернется к обсуждению концепции "двух государств для двух народов", но, по мнению экспертов, не станет спешить с продвижением всеобъемлющего мирного плана, на котором настаивал Барак Обама.

Что поражение Трампа значит лично для Нетаньяху?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Байден и Нетаньяху говорят, что дружат уже более 30 лет и хорошо друг друга знают, однако в ближневосточной политике они почти никогда не находили точек соприкосновения

Биньямин Нетаньяху - рекордсмен по количеству лет, проведенных на посту премьер-министра Израиля, впервые он был избран в марте 2009 года. На протяжении всей карьеры он опирался на правоцентристское политическое крыло, а в последнее время его основными союзниками стали израильские ультраправые.

По причине его негибкой позиции в ближневосточных вопросах отношения с президентами-демократами Биллом Клинтоном и Бараком Обамой у него не сложились, особенно с последним. Трамп же стал для Нетаньяху волшебной палочкой, по мановению которой осуществлялись все его тайные и явные желания.

"Байден и его команда прекрасно знают, что для Биби означает возможность сказать "я поговорил сегодня с президентом". Они также знают, как болезненно для него, когда он не может дозвониться [до президента]. Поэтому новая постановка будет разыгрываться по их правилам", - уверен обозреватель газеты Haaretz и биограф Биньямина Нетаньяху Аншел Пфеффер.

"Биби будет также более уязвим на внутренней израильской арене при администрации Байдена. Переходный период [в Вашингтоне] может серьезно отразиться на нашей политической стабильности", - считает профессор политологии Университета Бар-Илана Джонатан Рейнхолд.

Конечно, Нетаньяху будет очень осторожен, чтобы не начать отношения с новой администрацией не с той ноги. В своем весьма сдержанном поздравлении Байдену Нетаньяху называет его просто Джо и напоминает об их "теплых личных отношениях на протяжении почти 40 лет".

Но они оба помнят, в какую глупую ситуацию попал Байден во время визита в Израиль в 2010 году в качестве вице-президента США. Он прилетел заверить Нетаньяху в поддержке со стороны Вашингтона, если Израиль пойдет на уступки и откажется от строительства еврейских поселений на спорных территориях, а был встречен оглашением планов по строительству 1600 домов в Восточном Иерусалиме.

Байден был в бешенстве и продемонстрировал это, опоздав на полтора часа на званый ужин, а все оставшееся время визита буквально цедил слова.

Спустя некоторое время он публично заявлял, что они с Нетаньяху дружат уже 30 лет, и ничто не может это разрушить. Тогда же Байден подписал Биби фотографию: "Я не согласен с тобой ни по одному вопросу, но все равно тебя люблю".

Возможно, это лучше всего характеризует их будущие отношения как президента и премьер-министра. Однако даже такие отношения могут сыграть на руку Нетаньяху.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Коалиционное правительство Израиля во главе с Биби Нетаньяху и Бени Ганцем под угрозой развала

До 23 декабря парламентом Израиля со второй попытки должен быть утвержден государственный бюджет; это, по сути, единственный вопрос, который определит - выживет коалиционное правительство страны или развалится. Если бюджет не примут, Кнессет автоматически будет распущен и перед Израилем замаячит перспектива четвертых за последние полтора года выборов.

В этом случае Нетаньяху может позиционировать себя как единственный политик, хорошо знакомый с характером Байдена и способный противостоять давлению Вашингтона. Это сплотит вокруг него значительную часть израильтян.

Также временно отойдут на второй план коррупционные скандалы и уголовное преследование в отношении премьер-министра. Многие в Израиле считают, что Нетаньяху избежал тюрьмы по обвинениям в коррупции во многом из-за того, что вел с Вашингтоном активную работу над мирным планом.

Но, по словам политического обозревателя Барака Равида, Нетаньяху без Трампа как спортсмен без стероидов, и следующую дистанцию ему придется бежать, рассчитывая только на свои силы.

К тому же нельзя забывать, что в данный момент Нетаньяху возглавляет коалиционное правительство, и, если оно сохранится в нынешнем виде, в следующем ноябре пост премьера, согласно договоренности и ротации, займет лидер парти "Кахоль-Лаван", левоцентрист Бенни Ганц, с которым Вашингтону, скорее всего, будет проще договариваться.

Кто в Израиле рад поражению Трампа?

Определенный круг в Израиле считает уход Доналда Трампа из Овального кабинета благом для страны. Его популизм и вмешательство в такие вопросы, как статус Иерусалима и несостоявшаяся аннексия Иорданской долины, чуть не привели Израиль к третьей интифаде - вооруженному восстанию палестинских арабов.

"Трамп, безусловно, преследовал свои цели. Во-первых, его тоже ждали выборы. Во-вторых, принять участие в ближневосточном процессе - хороший шанс закрепить за собой место в истории. Ну и кроме того, он любит все делать по-своему, наперекор другим", - говорит в интервью Русской службе Би-би-си Шауль Ариэли, эксперт организации "Израильский политический форум".

Кроме того, бытует мнение, что последние четыре года Израиль пользовался покровительством политического банкрота, что несло стране лишь одни репутационные потери.

"Трамп испортил репутацию Америки на международной арене и тем самым ослабил Израиль. Америка, которую считают страной, нарушающей свое слово в отношении международных обязательств, беспомощной в борьбе с коронавирусом и неспособной к командной игре для сдерживания общих врагов, не может быть полезной для своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке", - считает Аарон Дэвид Миллер, бывший аналитик Госдепартамента США, эксперт Фонда Карнеги за международный мир.

Израильская оппозиция заявляет о своей готовности тесно сотрудничать с новым президентом США. Лидер оппозиционной партии "Йеш Атид" ("Есть будущее") Яир Лапид одним из первых поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой.