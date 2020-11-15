Рыжеволосые всех стран соединились в альбоме шотландского фотографа

Стивен Броклхерс

Би-би-си, Шотландия

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Дочери-двойняшки Кирана также стали частью этого проекта

Шотландский фотограф Киран Доддс семь лет фотографировал по всему миру рыжеволосых людей.

Сам Киран, которому 40 лет, - тоже рыжий, как он говорит, типичный шотландец. Но его проект - о рыжих как глобальном феномене.

"Речь вообще не о волосах, - признается он. - Речь о человеческой сущности и о том, что все мы сделаны из одного теста. И это очень заметно, если посмотреть на рыжеволосых".

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, На этом снимке - шотландцы: Стивен Маккай с женой Ребеккой и их дети - Эстер, Хлоя, Лоис и Абигейл

Шотландия - это как раз то место, где рыжеволосых пруд пруди, так что Кирану не пришлось далеко ехать, чтобы найти их и сфотографировать для своего проекта.

Но он также побывал в Лондоне на Всемирном дне рыжих, где встретил людей со всего мира.

Затем он отправился в Пермь - еще одно место, где много рыжеволосых. Этот город находится на одной широте с севером Шотландии.

Рыжеволосые люди чаще встречаются в более северных широтах, поскольку генная адаптация позволяет им получать витамин D даже в условиях, когда солнца очень мало.

Однако Киран посетил и теплые места, такие как Карибские острова, и нашел там, в местечке под названием "Пляж сокровищ", много местных рыжих ямайцев, которым достались гены первых шотландских моряков, прибывших в эти широты, и местных поселенцев.

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Рэнди Вонг родился на Ямайке в 1988 году, но в его жилах явно течет шотландская кровь

В результате у Кирана получилась книга-альбом под названием "Рыжие".

Он выбрал именно это слово, несмотря на то, что иногда оно звучит как обидное.

"Мне кажется, это как раз очень верное описание. Потому что этот цвет волос не красный, как почтовый ящик или кровь, а это смешение золотого, желтого и красного", - говорит фотограф.

Автор фото, KIERAN DODDS/PANOS PICTURES Подпись к фото, Люси Флеминг родилась в 2005 году в Шотландии

Сам автор рассказывает, что во время съемок, в какой бы точке мира он ни находился, слышал очень похожие рассказы про то, что и ему приходилось переживать, когда он рос рыжеволосым мальчишкой.

"Практически везде одно и то же. Когда ты еще маленький ребенок, твои рыжие волосы находят удивительным и тебя осыпают комплиментами", - рассказывает Киран.

"А потом начинается школа, где ты сразу выделяешься и слышишь в свой адрес всякие обидные словечки или даже оскорбления, - говорит фотограф. - Но когда этот период заканчивается, и ты не сильно травмирован пережитым в школе, ты начинаешь ценить эту свою особенность как что-то уникальное, как некую особую силу, и видишь в этом важную составляющую своего "я".

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Девятилетний Александр живет в Шотландии, но его родители из Восточной Европы и Ближнего Востока

Kиран говорит, что единственным местом, где он встретил совершенное иное отношение к рыжим, была Ямайка: там никто, из тех, с кем ему пришлось на эту тему общаться, не сказал, что слышал какие-то негативные комментарии в свой адрес.

"Я попытался понять, почему это так. Может быть потому, что это очень многонациональная страна, там нормально, если ты другой, а рыжина - это всего лишь еще одна особенность внешности", - говорит Киран.

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Татьяна и Валерия Коротаевы, 1998 и 1999 годов рождения, Россия

Автор фото, Alamy

Киран рассказывает, что начал свой проект в 2013 году, в преддверии референдума о независимости Шотландии, который заставил его задуматься о шотландской национальной идентичности.

По его словам, даже в самой Шотландии, где, как считается, проживает больше всего рыжеволосых в мире, все-таки они составляют лишь малую часть от общего населения.

И он хотел показать, что даже такая крохотная человеческая группа, объединенная общей чертой, все же не однородна.

"Рыжие волосы - это то, как люди воспринимают нас, шотландцев, - говорит он. - И я понял, что хочу показать, что даже внутри этой небольшой выборки есть разнообразие - во внешности, в происхождении и в том, как человек смотрит на мир".

"Если вы живете здесь, то понимаете, что шотландцы - необычайно разнообразная общность людей".

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Дедушка 16-летнего Джейми Халлама родом из Индии

Киран наведался в Национальную галерею Шотландии и обнаружил там, что художники эпохи Возрождения очень трепетно относились и даже воспевали рыжеволосых.

"Я пошел в зал Ренессанса и обратил внимание, что там буквально в каждой картине присутствовал кто-то с рыжими волосами, - рассказывает фотограф. - Я подумал: как странно, что европейские художники показывали ближневосточных персонажей - обычно это Иисус и дева Мария - рыжими. Это меня заинтриговало, учитывая, что эти персонажи воспринимаются как божественные".

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Гилад Белкин 1988 года рождения, Израиль

Автор фото, AFP

Киран говорит, что эти божественные фигуры с рыжими волосами помогли ему увидеть, что у обычных рыжеволосых тоже есть это особое чувство достоинства. Именно по этой причине в книге нет никого из известных рыжеволосых людей.

"Я не хотел, чтобы они отвлекали на себя внимание. Я хотел показать обычных людей, которые могли бы жить по соседству, но чтобы при взгляде на них человек увидел, что они удивительны".

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Света Ни 1996 года рождения, Россия

Раньше считалось, что за рыжие волосы отвечает один-единственный ген MC1R, который передается от обоих родителей. Однако новые исследования предполагают, что в передаче из поколения в поколение рыжих волос участвуют восемь генов.

Как полагают, менее 2% населения Земли имеют рыжие волосы. В Шотландии доля рыжеволосых составляет примерно 13% - то есть где-то 700 тыс. человек.

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Джордан ДеЛеон 2016 года рождения, Шотландия

В Шотландии столько рыжеволосых, что когда Киран обратился через соцсети к народу в поисках объектов для своей будущей книги, то его закидали предложениями.

Тоже самое можно сказать и о Перми, где он также обратился к населению через соцсети.

"Мой местный ассистент поначалу не думал, что будет большой отклик, но мы были просто завалены предложениями," - признается Киран.

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Мартека Немхард 2005 года рождения, Ямайка

Книга выходит в свет 20 ноября, и Киран говорит по этому поводу: "Я надеюсь, что люди ее откроют и порадуются человеческой красоте. Ну и, возможно, увидят себя и поймут, что они сами пришли откуда-то из глубин веков. Мы - создания кочевые, и я хотел это тоже показать".

Автор фото, Kieran Dodds/Panos Pictures Подпись к фото, Сам автор проекта фотограф Киран Доддс - тоже рыжий. Он называет себя типичным шотландцем