"Наша общая победа". Майя Санду избрана новым президентом Молдовы

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, EPA Подпись к фото, Санду считается прозападным политиком, а Додон - пророссийским

Майя Санду во втором туре президентских выборов победила действующего президента Игоря Додона. Она возглавит Молдову на ближайшие четыре года.

За нее вновь проголосовали крупные города, кроме Бельц, а также молодежь и диаспоры в европейских странах.

Игорю Додону поддержки сельских районов и соотечественников из России оказалось недостаточно, чтобы остаться на второй срок.

Победа Санду оказалась даже более стремительной, чем она сама к ней готовилась.

Еще в 21:00 воскресенья, когда в Молдове закрылись избирательные участки, сотрудники ее штаба готовились к бессонной ночи и говорили, что с последним брифингом по ситуации кандидат может выступить и в 3, и в 4 часа утра.

Подпись к фото, Санду говорит, что разделить Молдову по этническому и языковому принципу не удастся

Но первые же экзитполы показали уверенную победу Санду с разрывом едва ли не в 10% от пока еще действующего президента Игоря Додона.

Сразу же Майя Санду на несколько минут появилась перед журналистами, поблагодарила всех граждан Молдовы, проголосовавших за нее, и заявила, что ее оппонентам не удалось разделить страну по этническому и языковому принципу.

Большую часть выступления она говорила по-молдавски, но эту мысль проговорила на русском.

"Эта победа - наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании", - сказала Санду.

Игорь Додон не спешил признавать свое поражение. На параллельном брифинге в своем штабе он заявил, что, по данным Партии социалистов, он лидирует по итогам голосования внутри страны - то есть сразу допустил, что может проиграть за счет голосования диаспор в других странах.

Президент призвал всех успокоиться, уточнив, что в ходе предвыборной кампании было "достаточно грязи". И дал пророческий прогноз: "Во внутренней политике грядут серьезные изменения".

Возможно, он рассчитывал, что будет сам проводить из изменения жизнь, но уже через пару часов стало ясно, что выборы он проигрывает.

По сравнению со вторым туром 2016 года, он потерял голоса более чем 150 тысяч избирателей.

Ближе к полуночи в офисе Партии социалистов просто выключили свет и объявили, что к журналистам их кандидат выйдет теперь не раньше понедельника.

ЦИК Молдовы начал едва ли не молниеносно оглашать результаты по итогам подсчета 60, 70, а потом и 97% голосов.

Когда разрыв между кандидатами достиг 8% или более чем 100 тысяч голосов стало ясно, что никакой бессонной ночи не будет.

Автор фото, EPA

Уже в 23:30 Санду вышла на крыльцо своего штаба на улице Марии Чеботарь в центре Кишинева, где ее ждали журналисты, сторонники с букетами цветов и активисты, державшие флаги Молдовы. "Страна для молодых", - скандировали они.

"Как вы думаете, попробует Додон оспорить результаты выборов и вывести своих сторонников на улицы?" - спросил я одного из них.

"Нет, он слишком слабый и нерешительный человек, а ответ слишком большой, - ответил он. - Люди видят это и никто не пойдет за ним на площадь, даже если он решится к такому призвать".

Если по итогам первого тура пришлось говорить об очень низкой явке, но во втором туре на явку жаловаться никому не пришлось. Явка оказалась выше, чем была во время второго тура в 2016 году.

Самыми активными избирателями традиционно оказались пенсионеры, но много на выборы в этот раз шло и молодежи. А диаспоры, проживающие в других странах, поставили, кажется, и вовсе рекорд на этих выборах.

Фактически, каждый шестой молдаванин на этих выборах голосовал из другой страны: почти 250 тысяч голосов из 1,5 миллионов.

Майя Санду уверенно выиграла выборы в Кишиневе, Оргееве, Кагуле.

Додона поддержали жители Бельц, сельские районы, решившие проголосовать жители Приднестровья, а наибольшего успеха он добился в Гагаузии, где за него проголосовали 95% жителей.

Гагаузы против

Гагаузия - небольшая национальная автономия, появившаяся на карте Молдовы вскоре после окончания войны на Днестре.

Она считается ориентированной в первую очередь на Россию, хотя активность в Гагаузии проявляет и Турция.

Гагаузию посещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкие компании строят в регионе дороги, культурные центры и стадион.

В первом туре Игорь Додон заручился поддержкой почти 80% гагаузов, ни в одном другом регионе Молдовы за него так единодушно не голосовали, так что журналисты Би-би-си решили последить за вторым туром выборов именно здесь.

Именно благодаря Додону стала знаменитой гагаузская деревня Етулия, расположенная на самом юге страны у границ с Украиной и Румынией.

Во время одного из своих предвыборных выступлений президент рассказал, что некая бабушка из Етулии нагадала ему на яйцах победу в первом туре.

Предсказание не оправдалось, но Надежда Никитична до последнего верила в Додона. "Он все равно обязательно победит, передайте это ему, пожалуйста", - сказала она Би-би-си и извинилась, что не сможет встретиться на интервью, потому что заболела и слегла с температурой.

Активно голосовать в Етулии, где живет около двух тысяч человек, пошли прямо в 7 утра, как только открылись участки.

"Один заходят пораньше, чтобы потом успеть в церковь, другие голосуют с утра, чтобы затем уехать на работу или по делам в соседние села", - рассказали представители избирательной комиссии.

Из-за пандемии коронавируса участки в этот раз на протяжении дня несколько раз закрывались на дезинфекцию, а всем избирателям на входе измеряли температуру и выдавали маски и перчатки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Гагаузии ценят Россию - но активно сотрудничают и с Турцией

В ожидании, пока участок вновь откроется, на площади перед домом культуры собралось несколько десятков мужчин и женщин. Выборы - событие, когда не только можно сделать свой выбор, но и повидать всех знакомых, обсудить последние новости.

Местные жители представили журналистам Би-би-си множество объяснений, почему они не хотят голосовать за Майю Санду.

От исторических ("Именно когда Бессарабия вошла в состав России, гагаузам позволили здесь поселиться, так что мы не можем голосовать за кандидата, который с Россией дружить не будет") до экономических: "Мы по-прежнему зависим от российского газа, без которого зимой будет очень холодно".

Одна из женщин, впрочем, призналась, что ожидает победы Санду, хотя она сама голосовать за нее и не будет: "Надеюсь, хуже мы жить не станем".

Хотя в субботу, накануне голосования, формально был "день тишины", когда агитация запрещена, на гагаузских телеканалах до последнего продолжали крутить ролики, рассказывавшие жителям, как плохо им будет житься при Майе Санду.

Упор там также делался в первую очередь на историю: якобы, она выступает за запрет русского языка, намеревается объявить день освобождения Молдовы от фашистов днем советской оккупации, запретить праздновать 9 мая и проводить "Бессмертный полк", а также намерена ущемлять в правах национальные меньшинства.

В выпусках местных новостей напирали уже на экономическую составляющую важности дружбы с Россией: от нее по-прежнему зависит благополучие молдавских фермеров, которым, в случае потепления двусторонних отношений, будет некуда продавать яблоки, сливы и подсолнечное масло.