Том де Ваал: в Карабахе одержали победу Россия и Турция

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия и Турция получают широкий доступ внутрь как Армении, так и Азербайджана

Десять лет назад в Казани Армения и Азербайджан обсуждали практически те же условия, которые сейчас установлены соглашением о прекращении боевых действий после кровавой шестинедельной войны. Тогда они не договорились. Будет ли эта формула работать сейчас?

Русская служба Би-би-си поговорила об этом со специалистом по Южному Кавказу, автором книги о карабахском конфликте "Чёрный сад", старшим научным сотрудником центра Карнеги Томом де Ваалом.

Том де Ваал: Карта переговоров сейчас изменилась, но много элементов на ней нам давно известны - это Лачинский коридор, это возвращение семи районов Карабаха азербайджанцам.

Но я бы сказал что нынешняя картина гораздо хуже для армян, чем предполагалось шесть недель назад, ведь армянская сторона потеряла часть Карабаха, Гадрутский район и город Шушу, который имеет принципиальное значение для Армении.

Не менее важный момент, - что статус Карабаха не определён, хотя все эти годы азербайджанская сторона предлагала ввести автономный статус и даже отложенный статус для Карабаха. И вот сейчас президент Азербайджана Алиев говорит: "Что, вы хотели статус? Вот вам статус. Никакого статуса!"

Он будто смеялся над премьер-министром Пашиняном. Повторяю, ситуация для армянской стороны сильно хуже, чем была шесть недель назад. И это уже не говоря о том, случилась огромная человеческая трагедия - около пяти тысяч человек погибли за это время.

Би-би-си: На роль России в завершении этого конфликта есть разные точки зрения: кто-то считает, что то, как вошла в этот конфликт Турция, подорвало авторитет России, что это была чуть ли не пощечина Путину. Кто-то наоборот утверждает, что Россия сохраняет и усиливает влияние в Карабахе. Вам какая точка зрения ближе?

Том де Ваал: Мне кажется, что и Россия, и Турция в более выигрышной позиции сейчас, чем они были в начале конфликта. Россия, несомненно, вернулась в регион и ее миротворческие силы на месте, на земле. Через пять лет азербайджанская сторона будет иметь право вето и наверняка будет большой торг вокруг этого вопроса.

Кроме того, Азербайджан получит важный коридор по этому соглашению - через южную часть Армении, коридор, что свяжет Нахичевань и остальную часть Азербайджана. И новый коридор, который свяжет Турцию напрямую с Азербайджаном и Россию через Азербайджан с Турцией. Для них это означает гораздо более сильное присутствие внутри Азербайджана.

Я думаю, что этот договор напоминает Карсский договор между Лениным и Ататюрком. Это такой своего рода великодержавный пакт, и неизвестно, кто от него выиграет среди простых людей, но понятно что великие державы одержали свои победы.

Би-би-си: Достижение такого соглашения все-таки разблокирует связи Армении с Азербайджаном и с Турцией, и естественное желание людей торговать и налаживать контакты каким-то образом сдвинет этот застрявший маховик ненависти? Это романтическое представление или это может произойти?

Том де Ваал: Надежда всегда есть, но пока нет какого-то армяно-азербайджанского политического соглашения, не видно нормализации отношений между этими сторонами.

Как я уже сказал, в этом соглашении ничего не сказано о статусе Карабаха, и до сих пор у двух стран полярные позиции по этому поводу и, значит, трудно представить мир между этими странами в ближайшем будущем. Но в перспективе, теоретически, отношения между Турцией и Арменией могут как-то наладиться, потому что для Турции большим препятствием для нормализации отношений была оккупация районов Азербайджана.

Получается, этого препятствия уже нет, но надо сказать, что армянская сторона считает, что в азербайджанской агрессии против неё Турция играла прямую роль. А это значит, я думаю, что армянская сторона не заинтересована в потеплении отношений с Турцией.

Может быть, если будет новый режим через три-пять лет в Турции, постэрдогановский режим, то можно что-то ожидать. Я лично бы это приветствовал, но я думаю что отношения между Арменией и Турцией и Арменией и Азербайджаном только ухудшились за эти два месяца, мягко говоря.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, в случае нападения со стороны Шуши Степанакерт будет беззащитен

Би-би-си: Карта этого соглашения крайне причудлива - особенно при том, что азербайджанцы будут в городе Шуша, который нависает над столицей армянского Карабаха. И коридор в пять километров для связи с Арменией и эта безусловная опора на внешнюю - в данном случае российскую - охрану… Это вообще жизнеспособно или правы те наши собеседники в Карабахе, кто говорит, что в такой ситуации жить будет невозможно?

Том де Ваал: Это очень актуальный вопрос. Я говорил на днях со своим другом, карабахским армянином, и он говорит, что пытается вернуться домой в Степанакерт, но город сильно повреждён, много погибших. Карабахцы в трауре, конечно.

Какие перспективы на будущее? Сейчас их безопасность полностью зависит от российских миротворцев, и тут большой вопросительный знак, но я думаю, что у них нет другой альтернативы, кроме того, чтобы зависеть от российских миротворцев.