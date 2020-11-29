Прививка от кризиса: спасут ли ковид-вакцины мировую экономику?

Алексей Калмыков

Би-би-си

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лучше других удар пандемии перенесла промышленность. А вот сфера услуг до сих пор в упадке

Появление сразу нескольких вакцин ободрило измученные коронавирусом страны. Прививки обещают в недалеком будущем возвращение к нормальной жизни после многомесячных локдаунов. Но спасут ли они мировую экономику от крупнейшего кризиса столетия?

Масштабный кризис прервал многолетний прирост богатства в мире, отбросил большинство стран на несколько лет назад и уже обошелся налогоплательщикам в 12 трлн долларов. Тратиться на антикризисные меры придется и дальше, несмотря на то, что доходы сокращаются: мир недосчитается 28 трлн долларов за пять лет, подсчитал Международный валютный фонд.

Денег на жизнь и развитие остается все меньше, а долги растут - за 2020 год они увеличатся еще на 20 трлн долларов и превысят годовой объем мировой экономики в три с половиной раза.

Поскольку причина у этого кризиса одна - вирус, новости о появлении нескольких работающих вакцин вызвали прилив радости у финансовых рынков. Те, у кого есть деньги, сделали ставки на будущий рост доходов бизнеса и населения. Намного сдержаннее отреагировали экономисты, чиновники и руководители центральных банков - те, кто отвечают за финансовую стабильность и выделяют антикризисную помощь.

Глава американского центробанка ФРС Джером Пауэлл - самый влиятельный и осторожный банкир в мире, способный одним словом обрушить мировые рынки, назвал вакцину "хорошей и долгожданной новостью", но оговорился: она окажет влияние на экономику в среднесрочной перспективе, а не в ближайшее время.

Его коллеги в Европе - второй после США крупнейшей мировой экономике - тоже не спешат заказывать банкет по случаю окончания кризиса.

"Появление вакцины меняет представление о том, как будет развиваться ситуация ближе к концу следующего года и в 2022 году, а не в ближайшие полгода", - сказал ирландский экономист Филип Лейн, заседающий в совете европейского ЦБ.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Невидимый урон локдауна: закрытые рестораны лишают дохода не только официантов и поваров, но и доставщиков еды, арендодателей и фермеров

С банкирами, печатающими доллары и евро, согласна руководитель МВФ Кристалина Георгиева. В послании лидерам стран "Большой двадцатки" она указала на осеннее замедление ожившей летом экономики. Виной всему вторая волна пандемии.

"Медицинское решение проблемы уже проглядывается, а вот путь к экономическому восстановлению по-прежнему труден и чреват срывами", - предупреждает глава МВФ.

Свет в конце туннеля

Выходит, прививка не спасет мировую экономику от кризиса, пока не начнется массовая вакцинация? Вовсе необязательно, говорят те экономисты, у которых стакан наполовину полон.

"Есть и хорошие новости, например, объявление о вероятном скором одобрении нескольких вакцин. С этой точки зрения уже виден свет в конце туннеля", - сказал один из руководителей Европейского центробанка Фабио Панетта.

Теми же словами выразился американский экономист Джеймс Баллард, возглавляющий один из федеральных резервных банков в США:

"Похоже, в конце туннеля забрезжил свет. Выход из кризиса виден, теперь это уже очень реалистичная точка зрения на ситуацию".

Оптимизма им добавляет тот факт, что вакцина благотворно влияет на экономику задолго до того, как устранит основную причину кризиса - пандемию. И вот почему.

Деловая активность подавлена, поскольку бизнес и люди потеряли уверенность в будущем (что заставляет их меньше тратить), а власти боятся бесконтрольного распространения вируса (что заставляет их вводить локдаун). Наличие вакцины сводит эти две опасности на нет еще до того, как вакцинация станет массовой.

Прививка дает надежду людям и бизнесу на то, что нового локдауна уже не будет. Они начинают тратить сэкономленное за время карантина и отложенное на черный день, что увеличивает потребление. И снова вкладываются в будущее (расширяют бизнес, покупают недвижимость), что подстегивает инвестиции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Население еще нужно убедить привиться от ковида. Демонстрация в Мадриде против масок, вакцинации, а заодно - и 5G

Потребление и инвестиции - две главные составляющие экономического роста. Именно они пострадали в этот кризис более всего. Две другие - торговля и производство сократились не так сильно, а с лета и вовсе бодро восстанавливаются.

В целом вакцина позволит миру сократить убытки от текущего кризиса на 9 трлн долларов в ближайшие пять лет, подсчитал МВФ.

Но сначала будет хуже

Однако на пути к свету мировой экономике придется уже этой зимой еще раз споткнуться в темном туннеле, предупреждают те, у кого стакан наполовину пуст. Виной тому второй локдаун в Европе и необузданная вторая волна пандемии в США.

На Америку и Евросоюз приходится более трети всего богатства в мире. Они - главный источник платежеспособного спроса и инвестиций на планете, и потому от их благополучия зависит здоровье всей мировой экономики. Без них победившие пандемию страны, прежде всего Китай, не смогут отыграть потери в полной мере, хоть и вернутся к росту уже в этом году.

И тут новости неважные. Пока мир громко праздновал вакцину за вакциной, экономическая статистика на этой неделе тихо и упорно подтверждала слова главы МВФ о том, что выздоровление будет сопровождаться рецидивами кризиса.

В 19 европейских странах, где обращается общая валюта евро, наметились признаки нового спада, показал ежемесячный анализ настроений населения и бизнеса, опубликованный в пятницу. В США аналогичная ситуация - в ноябре ожидания роста сменились пессимизмом. Правда, американцев опрашивали еще до объявления о триумфе фармацевтики.

Экономисты Bloomberg Economics предрекают едва восстановившейся экономике очередную рецессию. Они пришли к этому выводу на основе анализа больших массивов данных о поведении бизнеса и потребителей - новшество экономической статистики времен мобильного интернета и геотаггинга, снискавшее популярность в эту пандемию.

Их выводы подтверждает бизнес, наиболее пострадавший от коронавируса.

Вторая волна и последовавший за ней локдаун 2.0 в Европе усугубили страдания магазинов, ресторанов, гостиниц и прервали восстановление целых отраслей вроде туризма или индустрии развлечений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Экономика не восстановится полностью, пока люди избегают толпы", - предупреждает главный банкир мира Джей Пауэлл

Авиакомпании, жестко сократившие расходы, полеты и персонал, продолжают нести колоссальные убытки. Причем если летом Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предрекала им 100 млрд долларов потерь в текущем и следующем годах, то на этой неделе в обновленном прогнозе оценка в полтора раза печальнее - более 150 млрд.

Свежий опрос населения и бизнеса в еврозоне развеял надежды на скорое возрождение потребительского спроса - главной движущей силы развитых экономик. В ноябре он впервые с весны указал на спад.

Главная проблема - неуверенность потребителей в будущем. Она обострилась, несмотря на вакцину, поскольку постепенно, но уверенно в Европе материализуется отложенное последствие любого экономического кризиса - безработица.

Пусть экономика Старого Света упала не меньше американской, всплеск безработицы в Европе оказался намного скромнее, чем в США. Все дело в допинге.

Страны ЕС искусственно поддерживали деньгами занятость и бизнес в целом. И как только власти начнут сворачивать эти программы вместе с локдауном, без господдержки выживут не все.

Недаром в упомянутом исследовании ожиданий бизнеса и потребителей в еврозоне индекс занятости ухудшается второй месяц подряд, указывая на грядущий всплеск безработицы - а следовательно, сокращение потребления.

Еще один кризисный год

Все это подтверждает опасения экономистов: вторая волна коронавируса подняла вторую волну экономического кризиса.

Но есть и хорошие новости. Повторный шок обещает быть много слабее первичного весеннего. Благодаря тому, что целые отрасли научились жить в условиях пандемии.

Прежде всего это касается промышленности. Заводы работают в полную силу, и страны, в экономике которых производство занимает важное место (прежде всего Германия), оправляются от кризиса быстрее тех, кто ориентирован на сферу услуг (как Испания или Греция, зависимые от туризма).

Шок будет не только слабее, но и менее продолжительным: число заражений в Европе идет на спад, а локдаун уже сняли почти везде.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Советы эпидемиологов не остановили американцев - перед Днем благодарения на дорогах было традиционно плотно; многие отправились в гости к родным

И когда вторая волна коронакризиса спадет, возвращение к прежним темпам прироста богатства в мире будет напрямую зависеть от того, хватит ли Западу денег на поддержание экономики на искусственном дыхании до окончания пандемии.

На этих графиках хорошо видно, что в первую волну кризиса богатые страны мира так мощно поддержали население и бизнес, что несмотря на падение экономики на 10%, доходы населения не сократились, а выросли более чем на 5%.

Скорость выхода из кризиса будет зависеть от готовности и способности властей продолжить эту поддержку - из средств налогоплательщиков и в долг.

С этим небольшие проблемы. В Америке новый триллионный антикризисный пакет застрял в конгрессе по меньшей мере до инаугурации Джо Байдена в конце января. А в Европе антикризисный бюджет размером 2 трлн евро уперся в споры с Польшей и Венгрией о верховенстве права.

И даже если деньги найдутся, о возвращении к нормальной жизни и выходе из кризиса можно будет говорить только тогда, когда коронавирус из чумы 21-го века превратится в обыденное заболевание вроде гриппа. И лучше, если это случится прежде, чем проблемы населения и бизнеса приведут от экономического к финансовому кризису, предупредил на этой неделе европейский ЦБ.

В Америке ситуация еще более хрупкая, чем в Европе. Помимо политического обострения из-за выборов, США переживают не спад, а рост числа заражений. Эпидемиологи предрекают новый всплеск, поскольку американцы не послушались их советов и массово разъехались по стране в гости к родным на День благодарения в прошлый четверг.

"Вирус распространяется с большой скоростью, и следующие несколько месяцев будут очень непростыми, - сказал глава американского центробанка Джером Пауэлл. - Мы всегда говорили, что экономика не восстановится полностью до тех пор, пока люди избегают толпы".

Быстро вернуться к докризисным темпам роста и начать отбивать недополученные за время болезни 28 трлн долларов не получится.

"Полное восстановление ВВП до уровней 2019 года не случится до осени 2022 года, - поделился прогнозами Филип Лейн из ЕЦБ. - Мы не думаем, что все вдруг станет опять так, как было до Covid-19. Потому что пандемия окажет долгосрочное влияние на потребительское доверие, сбережения и занятость. Вакцина этому не поможет".

"Даже при самом оптимистичном раскладе массовая вакцинация займет много времени, - соглашается его коллега Фабио Панетта. - А еще больше времени уйдет на то, чтобы население поверило, что все позади".