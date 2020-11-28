"Ты как обжегся?" История Вики, на которой загорелось платье

Павел Волков

для Русской службы Би-би-си

Автор фото, PAVEL VOLKOV

Леша и Вика знают друг друга 10 лет. У них обоих в раннем детстве произошли страшные события, которые определили, какие сложности им предстоят в дальнейшей жизни.

В их детстве было много боли, операций и медиков, которые не только помогли выжить, но и учили, как справляться психологически, когда на тебя все время смотрят другие люди.

Леша и Вика - давние подопечные фонда "Детская больница" при детской больнице им. Сперанского. Эта организация работает с детьми, получившими сильные ожоги, и их семьями. Каждый год в российские больницы попадает порядка 25 тысяч детей с ожогами разной степени тяжести. Для многих это означает, что жить придется учиться заново.

В 2018 году на сайте Русской службы Би-би-си был опубликован мой фотопроект "Феникс", который рассказывает историю Леши. В возрасте двух лет его спасли из горящей печи, куда его бросил пьяный отец.

Погрузившись в мир Леши, я узнал его подругу Вику, которая согласилась поделиться непростыми воспоминаниями о своем детстве.

Автор фото, PAVEL VOLKOV

"Когда мне было четыре года, я подожгла на себе платье. Я поджигала и тушила его, поджигала и тушила, - рассказывает Вика. - Мне с детства нравился огонь. Оно вспыхнуло с третьей попытки. Я не ожидала, что оно так быстро разгорится. Я предусмотрительно еще заперла дверь от бабушки, она пыталась ворваться в комнату, но не могла. В итоге она вырвала с мясом замок".

Бабушка попыталась снять горящее платье, из-за этого у Вики обожжено лицо. Платье снять не получилось. Тогда бабушка завернула ее в мокрое полотенце.

"Дальше я помню урывками. Помню, что все черное, я лежу на кровати, плачу, бабушка вызывает "скорую", потом сосед меня отнес до машины скорой".

Автор фото, PAVEL VOLKOV

Автор фото, PAVEL VOLKOV

Вика помнит байковое платье красного цвета в белый цветочек. Это был март 2003 года, ей было четыре года. Мобильных телефонов у семьи не было. Мама нашла ее с бабушкой, обзвонив все больницы. Она приходила в больницу после ночных смен, ухаживала за Викой.

"Я всему училась заново. Ходить, кушать, разговаривать. Я только одеваться сама научилась, и тут такое. Так обидно было", - вспоминает Вика.

Она месяц пролежала в реанимации, а всего тогда провела в больнице около четырех месяцев. Ей даже стало казаться, что больница - это ее вторая семья, которая живет в большом двухэтажном здании. Потом Вику отпустили домой.

"Помню, как мне мама обрабатывает какие-то раны, и я стою, плачу и говорю: "Я хочу домой", а мама говорит: "Ты и так уже дома".

Автор фото, PAVEL VOLKOV

"Я с лангетками ходила очень долго, наблюдалась у хирурга. Лангетки нужны, чтобы зафиксировать руки. Мне не нравилось все это, они натирали, их приматывали эластичным бинтом. Наверное, это нужно было, чтобы они кожу не натирали. Я занималась акробатикой долго, с шести до семи лет. Потом уже я узнала, что это было нужно, чтобы я могла двигаться нормально. Ожоги же не растут, а кожа растет вокруг. И чтобы нормально все развивалось, нужно, чтобы кожа была эластичной. Занятия акробатикой способствовали этому. Мне нравилось туда ходить".

Вика вовремя пошла в обычную школу.

"Учителя меня воспринимали нормально, ну а дети… Ну, обзывались. В детстве это нормально. Ну дети все же воспринимают в штыки: "О, боже мой, что это". В основном мальчишки обзывались. Очень много у меня прозвищ было. Потом, вроде, мы с ребятами более-менее сдружились. Но все равно были те, кто обзывались".

Автор фото, PAVEL VOLKOV

Автор фото, PAVEL VOLKOV

В первом-втором классе Вика, по ее словам, была плаксой. Но затем научилась не отвечать на издевки. Больше ее беспокоила ситуация дома.

"У меня пьющие родители. В 10 лет меня это достало, я стала маму уговаривать не пить. Мы до сих пор ругаемся на эту тему, и в детстве очень много ругались. Отчим был противненький мужик. Он не работал, на маму постоянно руку поднимал, на меня пытался, во втором классе за оценки меня ремнем бил, портупеей армейской. За тройки пять раз, за двойки десять раз. Он продолжал бухать, выносил всем мозги. Мама его выгнала за то, что он до меня домогался. Мне тогда было 11 лет, я училась в четвертом классе".

Своим лучшим школьным годом Вика считает восьмой класс, когда у нее появилась хорошая компания.

"В седьмом классе парень, который меня обзывал до последнего, сказал: "Какими же мы придурками были, что Вику обижали", - вспоминает она.

Автор фото, PAVEL VOLKOV

Окончив девять классов, Вика пошла на курсы кинологов, где научилась работать с собаками. Она работала в детском лагере в организационной группе, а также в театральном лагере, где рисовала плакаты и декорации, прежде чем вернуться в школу - вечернюю. Работала в магазине одежды Uniqlo, сдала ЕГЭ.

Когда Вика попыталась устроиться работать кинологом в метро, воспользовавшись своим сертификатом после курсов, ее не взяли из-за ожогов. "Сказали, что "вы не пройдете медкомиссию", хотя у меня нет инвалидности, мне не дали ее".

Тогда она смогла поступить в Тимирязевскую академию на зоотехника, где сейчас учится на третьем курсе.

"Я с детства очень люблю собак, но у меня никогда не было собак, мама их не любит. Однажды у нас была собака с улицы, но отчим ее выгнал", - объясняет Вика.

Несколько лет подряд фонд при больнице Сперанского, который работает с детьми, получившими ожоги, устраивал выезды в питомник хаски, и Вика поняла, что ее любовь к собакам может стать профессией.

Автор фото, PAVEL VOLKOV

Вика и Леша продолжают встречаться с психологами из фонда и сами работают волонтерами на его мероприятиях.

"Есть колоссальная разница в общении с ребятами из фонда или из школы. С ребятами из фонда ты можешь шутить, и они поймут. Типа, соревнование, у кого сколько операций было. При знакомстве первый вопрос: "Ты как обжегся?" Это помогает, ты общаешься с людьми, видишь, что они живут. Когда ты получил ожог, тебе вначале проще общаться с людьми, которые уже прошли через это. И, глядя на их опыт, потом тебе легче общаться с другими людьми".

Вика планирует двигаться дальше и проще относиться к проблемам, а не спрашивать себя постоянно, почему именно с ней произошло то, что произошло. Она хочет закончить учебу и работать кинологом.

Автор фото, PAVEL VOLKOV