Гонка трех вакцин от коронавируса. Мы их сравнили, и вот что получилось

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тройка лидеров оказалась довольно разношерстной: потенциальные вакцины различаются едва ли не больше, чем сами их производители

Уже три разработчика коронавирусных вакцин, находящихся на последней стадии клинических испытаний, выступили с оптимистичными заявлениями о невероятной эффективности своего препарата.

Сообщения, опубликованные одно за другим буквально в течение недели, немного напоминали гонку на опережение - рекорды бились один за другим.

И хотя все три заявления сделаны на основе предварительных результатов, кажется, основные кандидаты на досрочный выход в финал определились - и пока что их заявленная эффективность превосходит даже самые оптимистичные прогнозы.

Эксперты ВОЗ говорили, что будут считать успешной любую вакцину, эффективность которой превысит 70%. Американские власти сообщали о готовности закупать препараты, дающие хотя бы 50-процентую защиту от вируса (примерно такую эффективность имеет вакцина от гриппа). В Европейском медицинском агентстве намекали, что готовы рассмотреть даже менее эффективные препараты.

Добавляет оптимизма и тот факт, что между тремя вакцинами не так много общего - а значит, препараты с большей вероятностью будут не конкурировать между собой, а дополнять друг друга.

Русская служба Би-би-си сравнила ведущие разработки, изучив сильные и слабые стороны как самих потенциальных вакцин, так и их производителей.

Заявленная эффективность

Тройка лидеров, обещающих положить конец пандемии, которая унесла уже более 1,3 млн жизней по всему миру, оказалась довольно разношерстной.

Первой об успехе заявила компания Pfizer - американский фармацевтический гигант с полуторавековой историей, заработавший миллионы долларов еще в годы Второй мировой на производстве пенициллина.

По предварительным данным клинических испытаний, пфайзеровская вакцина (BNT162b2) обеспечивает 90-процентную защиту от Covid-19.

Это очень хороший показатель: он означает, что из каждых 100 человек, прошедших вакцинацию, у 90 выработается устойчивый иммунитет. Другими словами, прививка снижает риск инфекции примерно в 10 раз.

Однако уже на следующий день российские ученые из центра Гамалеи заявили, что их вакцина "Спутник V" обеспечивает еще более эффективную защиту - 92%.

Российские разработчики тоже могут похвастаться вековой историей - впрочем, в отличие от предыдушего фаворита, "Спутник" создан на бюджетные деньги. НИЦЭМ имени Гамалеи входит в структуру российского минздрава, а финансировал разработку государственный фонд РФПИ.

Замыкает тройку лидеров инновационная компания Moderna, работающая на рынке биотехнологий всего 10 лет и не зарегистрировавшая ни одного препарата.

С одной стороны, это не то чтобы удивительно: разработки этой фирмы основаны исключительно на использовании матричной РНК, а для вакцинации людей не был одобрен еще ни один препарат, созданный по такой технологии.

С другой, тем больше впечатляет то, что эффективность инновационной вакцины mRNA-1273, по предварительным данным, еще выше - 94,5%.

Можно ли доверять этим заявлениям?

Все три препарата по-прежнему проходят масштабные клинические испытания, которые завершатся не раньше мая. Так что выводы об эффективности вакцин сделаны на основе предварительного анализа данных - однако выборка у всех компаний разная.

Чтобы определить, защищает ли прививка от Covid-19, нужно подождать, пока вирусом заразится достаточное число привитых добровольцев, и сравнить - кто из них на самом деле получил укол вакцины, а кому ввели плацебо. Так что неудивительно, что заявления почти совпали по времени: в разгаре сезон простудных заболеваний.

Самые подробные (а значит, и наиболее надежные) данные пока что предоставила Moderna.

Из 30 тысяч добровольцев, участвующих в эксперименте, Covid-19 диагностирован у 95 человек. 90 заболевших - из контрольной группы (то есть те, кто получил плацебо) и лишь пятеро - из экспериментальной.

Особенно ученых радует тот факт, что среди тех, кому ввели настоящую вакцину, нет ни одного тяжелого пациента: все 11 серьезных случаев заболевания - у добровольцев, получивших плацебо.

Заявление Pfizer сделано на основе 94 заболевших (общее число участников испытаний - 40 тысяч), из которых, как уже посчитали эксперты, настоящую вакцину получили не больше восьми человек.

Подробную статистику в компании обещали предоставить позже: более уверенно об эффективности можно будет говорить, когда число больных достигнет 164.

А вот вывод об эффективности российской вакцины сделан по итогам лишь 20 заражений, из которых - опять же, по подсчетам экспертов - настоящий препарат получили четверо, так что вероятность ошибки тут значительно выше.

Кроме того, из 40 тысяч запланированных волонтеров вакцинацию "Спутником" пока прошли только 20 тысяч - а это значит, что к концу испытаний показатели могут сильно измениться.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса

Когда ждать вакцины?

Pfizer заявила, что готова поставить 50 млн доз уже до Нового года. Этого хватит на 25 млн человек, поскольку для вакцинации каждого нужно сделать два укола (с разницей в три недели).

Учитывая, что препарат проходит испытания в шести странах (Аргентина, Бразилия, Германия, США, Турция и ЮАР), в каждой из них можно будет привить примерно по 4 млн человек.

Кому вакцина достанется в первую очередь, власти стран будут решать самостоятельно, однако существенные ограничения тут накладывает логистика. Дело в том, что вакцину Pfizer необходимо хранить при очень низкой температуре, около -80 градусов.

Для доставки препарата компания уже зафрахтовала самолеты нескольких транспортных фирм, но на данный момент вакцина выпускается в коробках по 4000 доз, причем открывать эти коробки можно не больше двух раз в день.

Это значит, что первую партию имеет смысл посылать только в самые крупные клиники больших городов-мегаполисов, вроде Нью-Йорка или Рио-де-Жанейро. Как организовать доставку в небольшие медицинские практики (скажем, в сельской местности), пока непонятно.

Для этих целей намного лучше подходит как раз "Спутник V". Российская вакцина выпускается в сухом (лиофилизированном) виде, так что ее значительно проще доставлять куда угодно - как в отдаленные районы на севере, так и в жаркие тропические страны.

С учетом этой особенности препарата логично предположить, что его основным рынком сбыта станут страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Автор фото, Reuters

В РФПИ сообщают, что уже получили заявки на закупку "Спутника" из 50 стран - в общей сложности на 1,2 млрд доз. Для вакцинации также необходимо ввести две дозы препарата, так что речь идет о 600 млн человек.

Российскую вакцину планируется выпускать и за рубежом: например, производство в Южной Корее должны запустить уже в декабре. Обещанная мощность - 150 млн доз в год.

Moderna также обещает запустить свою вакцину в массовое производство уже к середине декабря и до конца года выпустить 20 млн доз препарата. С учетом двух уколов на каждого, этого должно хватить на 10 млн человек.

Вакцина не требует особых условий хранения: в обычном холодильнике она может легко пролежать месяц, в морозилке - до полугода. К концу 2021 года компания намерена выпустить 500 млн доз и даже заявила о готовности выйти на уровень 1 млрд доз ежегодно при условии доступности исходных материалов.

Ни о каких заказах из-за рубежа речи пока не идет. В отличие от Pfizer, которая проводит испытания вакцины за собственные деньги, Moderna выполняет заказ американских властей: исследования препарата были оплачены из бюджета. Так что и достанется вакцина в первую очередь гражданам США.

Один из основных разработчиков препарата - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний. Глава института Энтони Фаучи уже заявил, что в первую очередь вакцина достанется врачам и другим работникам системы здравоохранения, напрямую работающим с коронавирусными больными.

По словам Фаучи, на вакцинацию самых уязвимых групп населения уйдет около четырех месяцев. К марту-апрелю нужно будет определиться с тем, кого имеет смысл прививать следующим.

Однако уже в ближайшие недели список фаворитов может пополниться.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Компания AstraZeneca тестирует вакцину, разработанную в Оксфордском университете. Вскоре мы узнаем результаты испытаний