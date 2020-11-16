Путин поручил создать в Судане пункт ВМФ России. Что собираются строить?

Автор фото, Andrei Gryaznov/TASS Подпись к фото, Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" во время празднования Дня ВМФ в сирийском Тартусе, где у России уже давно есть пункт материально-технического обеспечения

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Суданом соглашение о создании в Красном море пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ. Ранее стало известно, что Москва и Хартум готовят соглашение сроком на 25 лет о размещении этой базы.

Путин поручил принять поступившее ему предложение правительства России. Министерству обороны поручено подписать соглашение от имени страны.

11 ноября стало известно, что Россия и Судан готовят соглашение сроком на 25 лет. Проект соглашения с Суданом о создании на территории этой страны российского пункта материально-технического обеспечения был представлен министерством обороны и одобрен правительством еще 6 ноября. Проект соглашения предварительно проработан с суданской стороной, подчеркивалось в проекте.

Нахождение на территории Судана российского пункта нужно для "поддержания мира и стабильности в регионе", это решение "носит оборонительный характер и не направлено против других государств", объясняли в правительстве.

"Включая корабли с ядерной энергетической установкой"

Одновременно в пункте обеспечения в акватории города Порт-Судан могут находиться не более четырех российских военных кораблей, "включая корабли с ядерной энергетической установкой".

Этот пункт, согласно планам России, должен использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военных, которые будут проходить службу в Судане, и гражданского персонала не должна превышать 300 человек, сказано в документе правительства.

В прошлом году Москва и Хартум заключили соглашение о военном сотрудничестве, а в октябре этого года Россия передала Судану учебный катер из состава своего ВМФ, писали "Ведомости" со ссылкой на африканские СМИ.

Согласно документам, Россия получит в Судане земельный участок для проведения работ, писал Интерфакс. Власти Судана дают согласие на создание близ города Порт-Судан пункта материально-технического обеспечения, а также на модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей военных кораблей, писал "Коммерсант".

"Зацепиться" в Красном море

За последнее десятилетие Россия неоднократно демонстрировала свое желание возобновить военное присутствие в Африке, которое она утратила в 1991 году после эвакуации советской военно-морской базы на эфиопском острове Нокра в Красном море, говорил "Коммерсанту" заведующий Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец.

Россия давно искала возможность "зацепиться" в Красном море, тем более что у СССР была база на острове Нокра, соглашался эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник.

С 2016 года Россия получила три предложения о размещении военной базы в Африке - в восточной Ливии, Сомалиленде и Судане, отмечал Костелянец. Судан, по мнению эксперта, - наиболее выгодный вариант, поскольку занимает стратегическое положение на континенте. К тому же это одная из крупнейших экономик на восточном побережье Африки.

Пункт базирования ВМФ будет не только служить морским интересам России, но и потенциально может стать "ключом" к Центральной Африке, где у России также есть интересы (в том числе в Центральноафриканской Республике, Республике Конго и Демократической Республике Конго), говорил "Коммерсанту" Костелянец.

Судану же будет, по его словам, полезна даже та ограниченная военно-техническая помощь, которую Москва готова безвозмездно предоставить в рамках соглашения о базировании.

Россия заинтересована, во-первых, в военном присутствии в пиратском регионе для поддержания безопасного коммерческого судоходства, во-вторых, в присутствии в террористически опасном регионе, а кроме того, Россия как игрок на рынке углеводородов, имеющий проекты в Судане, заинтересована в контроле над как можно большим числом важных для этого рынка точек, перечислял Крамник.

"Это расширение возможностей для нашего флота. Настало время восстанавливать наше военно-морское присутствие", - сказал Комоедов Интерфаксу бывший командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов.