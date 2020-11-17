Собянин продлил дистанционку в школах. Родители видят в этом заговор

Наталия Зотова

Би-би-си

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Родители российских школьников объединяются в движения, собирают народные сходы и пишут петиции с требованием вернуть очное обучение в школах. Би-би-си выяснила, почему семьи учеников недовольны дистантом, и какие страхи - вплоть до теорий мирового заговора - их терзают.

17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что продлевает дистант в школах еще на 2 недели - до 6 декабря. С 5 октября в школу не ходят дети с 6-го по 11 класс. Собянин отметил, что заболеваемость школьников этого возраста в Москве не растет, стабилизировалась и заболеваемость людей старше 65 лет. “Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса”, - говорится на сайте мэра.

Родителей школьников эти расчеты не убеждают. Движение “Родители Москвы” оформилось только в октябре, но уже успело провести народный сход за очное обучение в Щукинском парке: туда пришло несколько десятков человек. Пикеты родителей - в основном одиночные - прошли в начале ноября и в других городах: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Астрахани, Перми, Челябинске.

Социологи фиксируют преобладающее недовольство родителей дистантом. По данным сентябрьского опроса ВЦИОМ, 93% родителей выступают за традиционный, а не дистанционный способ обучения школьников. 74% уверены, что качество образования на дистанте падает. Родители недовольны, что теперь должны пристальнее контролировать образование детей, и волнуются за их здоровье.

То же самое и с вузами: 73% россиян, по данным ФОМ, негативно воспринимают дистант в высших учебных заведениях.

Претензии родителей к качеству дистанционного образования можно понять: обеспечить учебу как в классе не получалось даже из-за чисто технических трудностей. Некоторые выпускники школ еще летом признавались, что к ЕГЭ пришлось готовиться фактически самостоятельно: пожилые учителя не могли освоить видеозвонки, а в некоторых школах они даже не пытались вести уроки через Zoom или Discord: ученикам просто присылали задания. "Я бы не назвала это учебным годом - мы просто сидели дома с какими-то заданиями. Теоретическая часть уроков не преподавались, а просто давались для самостоятельного обучения", - рассказывала 11-классница Александра Би-би-си.

В новом учебном году ситуация едва ли улучшилась. В первые дни дистанционки в октябре родители массово жаловались, что сервис московской электронной школы "падает" от резко возросшей нагрузки.

Почему родители недовольны

Москвичка Дарья Калмыкова жалуется, что у дочери за время дистанта сильно упало зрение. Проблемы со зрением у восьмиклассницы начались до пандемии, основной причиной врачи, по словам Дарьи, называли перенапряжение зрения от компьютеров и прочих гаджетов. Мать пыталась уменьшить время, которое школьница проводила за экраном: “Хотя бы в школе у нас вся техника была запрещена - это полдня”.

Во время пандемии все изменилось: “С утра до 2-3 часов дня в планшете - уроки, небольшой перерыв - и домашние задания до позднего вечера, там же общение со сверстниками. Сил бороться, как-то отнимать технику в условиях пандемии с тремя детьми дома не было”, - призналась Дарья Би-би-си.

В ноябре они снова пришли к офтальмологу, и дочка смогла прочесть только первую строку проверочной таблицы. Насколько упало зрение, врач не сказал, а отправил пациентку домой с каплями для снятия спазма глаз. Согласно современному взгляду медицины, работа за компьютером не ухудшает зрение, а симптомы вроде сухости в глазах и нечеткого зрения после долгого смотрения в экран - это временная усталость глаз.

Но Дарья убеждена, что дистант, из-за которого детям приходится весь день проводить за монитором, портит зрение дочери. А то, что врач не подтвердил вреда компьютера для глаз школьницы, кажется ей тем более подозрительным.

Еще в апреле-мае, во время первого опыта дистанта, Национальный медицинский центр здоровья детей провел исследование здоровья и самочувствия школьников на дистанте.

"Современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения", - делают вывод исследователи. 77% школьников не хватало физической активности, 42% проводили 4-6 часов в день за гаджетами, 75% жаловались на здоровье, у 42% обнаружились депрессивные проявления во время самоизоляции.

Теперь, когда во многих регионах России школьников снова перевели на дистант, в родительских группах и чатах обсуждают акции неповиновения.

“Революция будет. И начать её можно с малого - отключить компьютеры, не выходить в дистант хотя бы один день всей Россией, от Москвы до Находки”, - предлагает план одна из пользовательниц таких чатов. "Им плевать на ваших детей! Вам это до сих пор не ясно?" - спорят с ней другие родители, уверенные, что такая забастовка ни к чему не приведет.

"Дистант навсегда"

Евгения задолго до пандемии перевела дочь на домашнее обучение: методики современной школы мать не одобряет, к тому же 11-летняя дочка тратит много времени на занятия музыкой. Теперь девочка учится по учебникам "сталинских времен", а к компьютеру подходит только для занятий с репетитором по английскому: он носитель языка и живет в другой стране.

Евгения горячо поддерживает борьбу других родителей против дистанционного образования: "Мой ребенок, например, имеет возможность составить расписание самостоятельно, на него ничто и никто не оказывает постоянное давление. Дистант предполагает беспрекословное послушание и нахождение за компьютером тогда и столько, сколько школе это необходимо".

"Школа давала возможность общения детям, возможность завести друзей, связи. Сейчас этого детей, к сожалению, лишили, - перечислила Евгения свои претензии к дистанту в разговоре с Би-би-си. - Представьте, что будет с теми поколениями, кто в принципе не учится в школе, которые все время на дистанте? Где они должны знакомиться, общаться?"

Это распространенный страх родителей школьников: в группах и чатах циркулирует мнение, что дистант "под предлогом пандемии" ввели навсегда. Страх подогрело октябрьское заявление вице-премьера Татьяны Голиковой: она сказала, что дистанционное образование должно "найти место в обычной жизни".

Петиция на сайте Российской общественной инициативы, требующая не утверждать дистанционку как обычный вид образования, собрала почти 4 тысячи подписей.

По родительским форумам гуляет страшилка о проекте "Образование-2030", которое заменит учителей искусственным интеллектом.

Проекты с таким названием действительно создавали. Но Би-би-си не нашла ни одного проекта, полностью исключающего очное обучение в школах. Однако образец заявления с протестом против таких нововведений распространяют некоторые родительские организации.

Подобными слухами родители учеников обменивались еще несколько лет назад, когда в школы внедряли Российскую и Московскую электронную школу: систему, в которую включены интерактивные доски, онлайн-дневники и вспомогательные материалы для учителей - презентации, видеоролики. Уже тогда родители боялись, что образование скоро ограничится просмотром обучающих видео, а учителей сократят за ненадобностью.

Почву для подозрений родителей, что дистант ввели "под предлогом" эпидемии, а не по ее причине, дает в том числе и то, что новые ковидные ограничения затронули школы в первую очередь. В Москве дети были отправлены на ранние каникулы, с которых средняя и старшая школа не вернулись, 5 октября. А работу ночных клубов и баров мэрия ограничила только 10 ноября, запретив работать после 11 вечера.

"Столичные власти, которые еще месяц назад с такой легкостью лишили львиную долю школьников сначала дополнительного, а затем и основного образования (не будем лукавить, "дистанционное образование" - это не образование), отказались закрывать ночные развлекательные заведения под тем предлогом, что их посетители теперь регистрируются", говорится в открытом письме Всероссийского родительского сопротивления.

"Всемирный заговор"

17-летний сын москвички Ольги - гиперактивный подросток, и до пандемии весь его день был заполнен делами: сначала на учебе в колледже, потом на спортивных занятиях.

Теперь, когда колледж перевели на дистанционку, Андрей "всю ночь не может спать, так как некуда расходовать свою энергию", жалуется Ольга. А утром сын не может проснуться к началу занятий и пропускает их.

Ольга не боится, что если очное образование вернут, ее ребенок подхватит коронавирус: в ее семье несколько человек уже переболели ковидом, но все перенесли болезнь легко. И в то, что сын окажется переносчиком инфекции, она не верит: "Я не уверена вообще, что дети являются переносчиками, это все вранье, у меня свое видение на это", - сказала она Би-би-си.

По мнению Ольги, ковид - это всемирный заговор, чтобы сделать детей - да и вообще людей - глупее: "[Это] выгодно партиям либералов, демократов, которые распустили свои щупальца везде, по всему миру. Это губительно для образования, для здоровья. Из нас хотят сделать послушных, подвластных им людей: наденьте маски, перчатки, закройте рот, уши, глаза и молчите. Нет, такого не будет!"

Теорий заговора, связанных с пандемией, среди родителей гуляет много. Антрополог Александра Архипова из Школы актуальных гуманитарных исследований ВШЭ выделила устойчивые сюжеты: так, по одной из версий, дистант - это якобы заговор под предводительством Германа Грефа по уничтожению всеобщего образования.

Согласно исследованию антрополога Архиповой, 76% постов в соцсетях с подобными теориями пишут женщины, у 65% из них - высшее образование.

“Мы не заменяем и никогда не заменим традиционное обучение дистанционными технологиями”, - отрезал министр просвещения Сергей Кравцов 3 ноября.