Коронавирус в мире: вспышка Covid-19 среди сотрудников ВОЗ и потенциальная польза полоскания рта

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что вакцины не смогут быстро победить коронавирус

На фоне вспышки Covid-19 среди сотрудников штаб-квартиры ВОЗ глава организации не верит в быстрый эффект вакцины. Тем временем, ученые Университета Кардиффа заметили, что общедоступные средства для полоскания рта убивают коронавирус в слюне.

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ВОЗ заявляет, что среди служащих и персонала организации в ее штаб-квартире в Женеве выявлено 65 заболевших Covid-19.

Вместе с тем, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина, на которую уповают многие в мире, сама по себе не положит конец пандемии. По крайней мере, не так быстро, как многие рассчитывают.

По словам Гебрейесуса, прежде всего вакцинацию пройдут медработники, сотрудники социальных служб, преподаватели и люди, относящиеся к группам риска. В это время вирус продолжит свободно распространяться. Поэтому даже с появлением вакцины ограничительные меры должны продолжать действовать еще долгое время.

Европа ужесточает меры

В суды Испании подано множество исков к властям и системе здравоохранения страны. Истцы обвиняют государственные структуры в том, что на фоне борьбы с коронавирусом без медицинской помощи остались больные с другими тяжелыми заболеваниями, в частности, онкологией.

В начале пандемии зимой этого года Испания была одной из самых пострадавших европейских стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в стране составляет почти 1,5 млн человек, умерших - 41,2 тыс.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы 16 федеральных земель противятся ее попыткам ввести более жесткие меры по сдерживанию эпидемии. Обсуждение вопроса об ужесточении локдауна снова отложено, на этот раз до 25 ноября.

Отчасти это связано с предстоящим зимним сезоном. Власти некоторых земель опасаются, что закрытие горнолыжных курортов и санных трасс убьет и без того пострадавшую экономику.

Меркель также предлагает ввести обязательное ношение масок в школах и сократить число учеников в классах. Больше всего канцлера беспокоит ситуация в Берлине. По словам немецких властей, вторую волну эпидемии постепенно удается взять под контроль, но ежесуточные показатели новых случаев заболевания по-прежнему высоки и внушают тревогу.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Австрии открытыми остаются только магазины товаров первой необходимости

В Австрии с вторника до 6 декабря закрываются школы и непродовольственные магазины. Федеральный канцлер страны Себастьян Курц заявил в минувшие выходные, что это необходимая мера на фоне разрастания второй волны эпидемии.

Правительство Великобритании рассматривает возможность временного сокращения расходов страны на международную гуманитарную помощь. Это объясняется ростом трат бюджета, прямо или косвенно связанных с пандемией - в частности на оборудование медицинских учреждений и финансовую помощь людям, не имеющим возможности работать удаленно.

Тем временем, правительство Шотландии во вторник объявило об ужесточении ограничений в 11 районах в западной части страны, включая крупнейший шотландский город Глазго. С пятницы там будут закрыты непродовольственные магазины, питейные заведения, такие как пабы и рестораны, и спортивные залы.

США: сложный переход власти на фоне пандемии

Недавно избранный президентом США Джо Байден заявил, что на фоне ухудшающейся эпидемической ситуации умрут еще больше американцев, если Дональд Трамп продолжит блокировать процесс передачи власти.

США - мировой лидер по числу заболевших и умерших (11,2 млн и 247,2 тыс. соответственно). Лишь за минувшую неделю в стране заболели еще миллион человек.

На этой неделе американские власти направят более 7 млн быстрых тестов на антитела в наиболее пострадавшие штаты, где они в первую очередь будут распределены между хосписами, домами престарелых и среди других наиболее уязвимых социальных групп. Местные власти просят население воздержаться от многолюдных празднований Дня благодарения.

В Чикаго, третьем по величине городе США, с понедельника жителей настоятельно просят оставаться дома.

Ситуация в мире

На отдаленной территории Канады Нунавут, включающей часть арктического архипелага, произошла вспышка Covid-19. Регион приостанавливает работу всех служб, бизнесов и заведений не первой необходимости минимум на две недели. Также закрываются школы. Въезд на территорию будет возможен только при наличии специального разрешения.

Особенность ситуации заключается в том, что Нунавут - самая обширная и наименее заселенная из территорий и провинций Канады. При площади, сопоставимой с территорией Индонезии, ее населяют всего 33,7 тыс. человек, которые крайне редко покидают свой регион.

Всего в Канаде зарегистрировано 305,4 тыс. заболевших и более 11 тыс. умерших.

В Австралии, которая недавно заявляла, что справилась с эпидемией, во вторник выявлено 17 новых случаев заболевания Covid-19. Все они произошли в Аделаиде, в отеле, который использовался для изоляции въезжающих в страну.

Новая Зеландия, где ситуация до сих пор тоже была весьма благоприятной, с четверга вводит обязательное ношение масок в общественном транспорте и на внутренних авиарейсах.

Власти Южной Кореи снова вводят правило социального дистанцирования в Сеуле и окрестностях. Запрещаются мероприятия с участием более 100 человек. Число прихожан на религиозных службах и спортивных болельщиков не должно превышать 30% от вместимости храмов и стадионов.

В Иране за минувшие 24 часа выявлено рекордное число заболевших - более 13 тыс., 486 человек умерли. Власти страны неоднократно заявляли, что иранская экономика не выдержит полного локдауна, и вводили карантинные меры локально, но на этот раз принято решение о первом общенациональном локдауне.

Жидкости для полоскания рта - средство от Covid-19?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские стоматологи после начала пандемии начали широко применять жидкость для полоскания рта

Новое исследование, проведенное в британском Университете Кардиффа, показало, что широко доступные жидкости для полоскания рта убивают вирус в течение 30 секунд после контакта с ним.

По словам ученых, есть обнадеживающие признаки, что жидкости с 0,07% содержанием цетипиридиния хлорида (CPC) могут применяться как одно из средств борьбы с коронавирусом.

Исследование показывает, что жидкость для полоскания рта уничтожает коронавирус, содержащийся в слюне. Вместе с тем, доказательств ее эффективности в качестве лечебного средства пока нет, поскольку она не попадает ни в дыхательные пути, ни в легкие.