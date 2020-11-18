Война в Эфиопии. Станет ли древнейшая страна континента "африканской Югославией"?

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться на территории соседнего Судана

В Эфиопии конфликт между правительством и сепаратистами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) далек от завершения. В результате противостояния, продолжающегося уже две недели, погибли несколько сотен человек, тысячи стали беженцами. ООН предупреджает о масштабном гуманитарном кризисе, обе конфликтующие стороны игнорируют призывы международного сообщества к прекращению огня.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в 2019 году получивший Нобелевскую премию мира за разрешение многолетнего конфликта с соседней Эритреей, пока не внемлет призывам международного сообщества начать с сепаратистами переговоры. А члены "Народного фронта освобождения Тыграя" обещают бороться до победного конца.

Станет ли древнейшая страна африканского континента "второй Югославией" и выплеснется ли конфликт за пределы Эфиопии?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На долю Тыграя приходятся всего 7% населения Эфиопии, но именно его представители долгое время занимали важные позиции в эфиопской армии. Похоже, повстанцы имеют достаточно ресурсов и опыта для сопротивления.

110-миллионная Эфиопия - вторая по величине страна Африки (после Нигерии), одна из двух, наряду с Либерией, не бывавшая в колониальной зависимости (не считая короткой итальянской оккупации в 1936-1941 годах), и одно из древнейших государств Земли, существующее под разными названиями около двух тысяч лет.

Она внезапно оказалась в фокусе мирового внимания после того, как 4 ноября там начался вооруженный конфликт, по мнению наблюдателей, имеющий межэтническую природу и грозящий Эфиопии распадом, несмотря на оптимистические заявления официальной Аддис-Абебы.

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Георгий Эрман, Би-би-си

Две недели боев показали, что конфликт способен расколоть страну, дестабилизировать всю Восточную Африку и ударить даже по Европе. Всего год назад премьер Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира за урегулирование многолетнего спора с соседней Эритреей, а сейчас ведет новую войну.

Что произошло?

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом. 95% из шести миллионов ее жителей составляет народность тиграи.

На долю Тыграя приходятся всего 7% населения Эфиопии, но именно его представители долгое время занимали важные позиции в эфиопской армии. Похоже, повстанцы имеют достаточно ресурсов и опыта для сопротивления.

Бои начались 4 ноября после того, как Абий Ахмед обвинил правивший в провинции "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) в нападении на военную базу федеральной армии.

В тот же день эфиопский парламент признал "Народный фронт освобождения Тыграя" террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с президентом Тыграя лидером Дебреционом Геберемайклом.

Правительство начало наступление с использованием авиации. Абий Ахмед регулярно хвалится военными успехами, не отстают и лидеры сепаратистов.

"Справедливость победит. Эфиопия победит. Утверждая верховенство закона и привлекая к ответственности тех, кто грабит и дестабилизирует Эфиопию, мы заложим фундамент прочного мира и гармонии", - написал он 15 ноября в "Твиттере".

"Никто еще не видел народ Тыграя склонившимся перед врагом", - заявляет Геберемайкл и призывает другие народы многонациональной Эфиопии поддержать его дело.

12 ноября Amnesty International сообщила о жестоком убийстве "большого количества, возможно, сотен" людей в городе Май-Кадера.

Очевидцы утверждали, что расправу учинили поздно вечером 9 ноября боевики НФОТ, которые накануне проиграли бой федеральной армии. Среди жертв, застреленных или убитых мачете и ножами, были как пленные эфиопские военнослужащие, так и мирные сельскохозяйственные рабочие из других регионов Эфиопии.

Абий Ахмед обвинил "алчную хунту" в "душераздирающей жестокости". Дебрецион Геберемайкл в интервью Франс пресс заявил, что ничего о трагедии не знает, и, в свою очередь, обвинил правительство в гибели мирных граждан в результате авианалетов на провинциальный центр Мекеле и город Адиграт.

Подпись к фото, Бои начались после того, как правительство обвинило Народный фронт освобождения Тыграя в нападении на военную базу федеральной армии.

14 ноября боевики НФОТ обстреляли ракетами два аэропорта на севере соседнего региона Амхара, который поддерживает федеральное правительство. В НФОТ заявили, что это ответ на налеты правительственной авиации.

"Пока нападения на жителей Тыграя не прекратятся, удары будут", - заявил представитель партии.

15 ноября Дебрецион Геберемайкл подтвердил, что его сторонники обстреляли аэропорт в столице соседней Эритреи, также поддерживающей в конфликте центральное правительство Эфиопии.

Автор фото, Getty Images

Ни одна из сторон пока не проявляет готовности к переговорам.

"Объявленной Абием целью войны является установление федерального контроля над Тыграем. Но конфликт выходит из-под контроля с каждым днем и может стоить десятков тысяч жизней. Нельзя полностью исключать перспективу распада страны", - считает Алекс де Ваал, исполнительный директор World Peace Foundation при университете Тафтса в Бостоне и автор нескольких книг о Восточной Африке.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило о полномасштабном гуманитарном кризисе. В соседнем Судане уже находятся 27 тысяч тыграйских беженцев, их число ежедневно возрастает в среднем на четыре тысячи, сообщил на брифинге в Женеве представитель управления Бабар Балох.

"Люди прибывают из Эфиопии сильно напуганными и рассказывают, что бежали от тяжелых непрекращающихся боев", - добавил он.

Истоки противостояния

Идеологически левый Народный фронт освобождения Тыграя сыграл важную роль в свержении в 1991 году поддерживаемого СССР и Кубой режима Менгисту Хайле Мариама, чье 17-летнее правление сопровождалось массовым голодом и террором.

Отказавшись впоследствии от марксистской фразеологии и оформившись в политическую партию, НФОТ до 2018 года имел большой вес на федеральном уровне. Его лидер Мелес Зенауи до самой своей смерти в 2012 году являлся президентом либо премьером Эфиопии.

Недовольство других народов Эфиопии и представляющих их партий засильем тыграйцев в госаппарате и армии привело к смене власти. В апреле 2018 года правительство возглавил 41-летний Абий Ахмед, представитель крупнейшей по численности в Эфиопии народности оромо, программист по образованию, провозгласивший курс на реформы и борьбу с коррупцией.

Из тюрем выпустили политзаключенных, женщины получили половину мест в правительстве, был завершен 20-летний конфликт с Эритреей.

Ряд лиц, близких к прежней власти, привлекли к суду по обвинениям в нарушении прав человека или казнокрадстве. Среди них оказалось немало военных и политиков из Тыграя.

Вокруг властей провинции начали сплачиваться все недовольные. Дебрецион Геберемайкл постоянно критиковал Абия Ахмеда, обвинял его в диктаторских замашках, высказывал недовольство примирением с Эритреей, которую в Тыграе с давних пор считают врагом.

Автор фото, Abiy Ahmed

Уже в 2018 году бывший министр связи Эфиопии, тыграец Гетачу Реда, которому не нашлось места в новом правительстве, заявил Би-би-си, что "Тыграй превращают в козла отпущения".

Абий Ахмед, со своей стороны, обвинял руководство провинции в сепаратизме, коррупции и саботаже реформ. По его словам, Тыграй превратился в убежище для беглецов от правосудия.

В 2019 году премьер трансформировал правящую коалицию из нескольких созданных по этническому принципу партий в единую Партию процветания. НФОТ отказался войти в нее и перешел в оппозицию.

"Мы никогда не отступим перед теми, кто намерен подавить так трудно доставшееся нам право на самоопределение", - заявил Геберемайкл в августе 2020 года.

9 сентября в Эфиопии должны были пройти парламентские и местные выборы, которые правительство перенесло в связи с пандемией Covid-19. Власти Тыграя не подчинились и провели в провинции голосование, в котором, по представленным ими данным, с большим перевесом победил НФОТ. Последовал обмен резкими заявлениями о взаимном непризнании.

2 ноября Геберемайкл заявил, что региону следует быть готовым к войне. Она началась спустя два дня.

По югославскому сценарию?

Эфиопия - федеративное государство, разделенное на 10 провинций со своими парламентами и президентами.

Четыре крупнейшие народности - оромо (34% населения), амхара (27%), тиграи и сомали (по 6%) имеют провинции в которых они составляют большинство.

Десятки меньших народов своих автономий не имеют, и некоторые из них за это борются.

Народность сидами (4% населения страны), на территория проживания которой выращивается значительная часть ведущего экспортного товара Эфиопии, кофе, добился создания собственного региона только в этом году после требований и протестов.

Этническое многообразие дополняется религиозным. Среди амхара и тиграи преобладают верующие Эфиопской православной церкви, а почти половина оромо и практически все сомали - мусульмане.

Абий Ахмед - протестант-пятидесятник, его отец - мусульманин оромо, мать - христианка амхара.

Автор фото, Abiy Ahmed Подпись к фото, Абий Ахмед заявил, что Тыграй превратился в убежище для беглецов от правосудия

Эфиопская империя, существовавшая с 1270 по 1974 год, управлялась амхарской династией. Этот народ столетиями играл ведущую роль в стране. Амхарский был языком государственного управления, без знания его нельзя было рассчитывать на карьеру.

Доминирование амхара привело во второй половине XX века к росту национального самосознания оромо, тиграи и сомали. После свержения режима Менгисту оно осталось в прошлом.

Алекс де Ваал рассматривает приход к власти Абия Ахмеда как амхарский реванш.

"Фундамент его власти - преимущественно среди амхарской элиты, которая хочет отменить федеративную систему в пользу унитарной. Есть много веских причин для критики этнического федерализма, но различные группы Эфиопии дали понять, что ими, хорошо вооруженными и политически сознательными, нельзя управлять против их воли ", - считает эксперт.

В нынешнем конфликте регион Амхара поддерживает центральное правительство. Он имеет территориальные претензии к Тыграю, многие амхара рассматривают себя как государствообразующую нацию.

Еще один фактор, способствующий кризису, - ситуация в экономике.

С 2004 по 2019 годы Эфиопия имела одни из самых высоких темпов экономического роста в мире (в среднем 11% в год). Политическая стабильность и низкие зарплаты привлекали иностранных инвесторов, развивавших в стране машиностроение и текстильную промышленность. Однако даже этого было недостаточно, чтобы обеспечить работой растущее население.

В 1990 году страна имела 48 млн жителей, а сейчас, по оценкам ООН, их 110-115 миллионов. Дети составляют 43% населения, еще 20% - молодежь в возрасте 15-24 года.

Влияние на соседей и весь мир

"Конфликт вполне может затянуться. Тыграй имеет большие военизированные силы и хорошо обученную местную милицию. Похоже, что его руководство пользуется значительной поддержкой населения ", - считают эксперты-африканисты из международной неправительственной аналитической организации International Crisis Group.

Генсек ООН Антониу Гутерреш уже предупредил, что "стабильность в Эфиопии важна для всего региона Африканского Рога".

Восточный сосед Эфиопии - Сомали. Это государство 29 лет назад увязло в нескончаемой гражданской войне и является фактически недееспособным. Несколько тысяч эфиопских военных участвуют там в миротворческой миссии. Если Эфиопия выведет их оттуда, это усилит местных джихадистов.

Западный сосед Эфиопии - Южный Судан, страна, которая является одной из беднейших в мире. Она пережила гражданскую войну в 2013-2020 годах, которая унесла сотни тысяч жизней, и часть беженцев нашла приют именно в Эфиопии. Война в Тыграе повышает угрозу новых межэтнических столкновений в Южном Судане.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Государственные телеканалы показывают федеральных военных на севере страны

Потенциально открыта для внутренних конфликтов Эритрея, расположенная к северу от Эфиопии. Ее бессменный президент Исаяс Афеверкы с 1993 года создал авторитарный режим, страна является одной из беднейших в мире. Местная молодежь бежит через Судан и Ливию в Европу, чтобы не служить в армии и не терпеть бедность.

Дестабилизация в Эфиопии может угрожать и маленькому государству Джибути, где расположены военные базы США, Китая, Франции и Италии. Через эту страну идет и практически вся международная торговля Эфиопии.

"Вооруженное противостояние между федеральными силами Эфиопии и теми, которыми командует руководство региона Тыграй будет разрушительным не только для страны, но и для всего Африканского Рога. Долгий конфликт, который сейчас выглядит вероятным, будет испытанием для целостности эфиопского государства" , - предупреждают эксперты International Crisis Group.

Автор фото, Reuters

Наконец, если война в Эфиопии не остановится, поток беженцев может хлынуть в Европу.

Уже сейчас 600 тысяч человек - каждый десятый житель Тыграя - зависят от продовольственной помощи ООН.

Нынешняя конфронтация в Эфиопии происходит на фоне конфликта с Египтом и Суданом из-за строительства плотины на реке Голубой Нил. ГЭС должна обеспечить потребности Эфиопии в электроэнергии, водохранилище начали заполнять летом этого года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Церковь Святого Георгия в Эфиопии - храм высечен из монолитной скалы

Египет и Судан, расположенные ниже по течению Нила, считают, что проект отнимает у них воду.

Многолетние переговоры по этому вопросу при посредничестве других государств, в частности США и России, оказались безрезультатными.

24 октября Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидерами Судана и Израиля стал в этом конфликте на сторону Судана и Египта, вызвав гнев в Эфиопии, считавшейся региональным союзником США. Абий Ахмед заявил, что Эфиопия "не уступит никакому давлению".

История Эфиопии коротко

II столетие нашей эры: возникновение древнеэфиопского Аксумского царства;

330: христианство становится государственной религией;

1270: образование Эфиопской (Абиссинской) империи во главе с династией, царствовавшей до 1974 года и претендовавшей на происхождение от царя Соломона;.

1896: Эфиопия отстояла свою независимость, разбив при Адуа итальянские войска;

1936: режиму Бенито Муссолини удается оккупировать Эфиопию;

1941: британская армия изгоняет итальянцев из Эфиопии и возвращет власть императору (негусу) Хайле Селассие I;

1952: Британия передает Эфиопии бывшую итальянскую колонию Эритрея на побережье Красного моря, вскоре там начинается сепаратистское движение;

1974: Хайле Селассие отстранен от власти в результате военного переворота и вскоре убит;

1974-1991: правление просоветского коммунистического режима, который с 1977 года возглавлял подполковник Менгисту Хайле Мариам, имевший прозвище Красный негус и проводивший массовые репрессии против как прежней аристократии, так и бывших соратников;

1983-1985: жертвами массового голода становятся, по имеющимся данным, около миллиона человек;

1985: В Британии проходит благотворительный концерт Live Aid с участием Фредди Меркьюри, который вошел в историю музыки. Организаторы собрали 145 млн фунтов для голодающих в Эфиопии;

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Ленинопад" в столице Эфиопии Аддис-Абебе в 1991 году