"Откат на 30 лет назад". Зачем Жапаров переписывает Конституцию Кыргызстана?

Наргиза Рыскулова

Би-би-си, Бишкек

Автор фото, Getty Images

В Кыргызстане в один день выберут нового президента и перепишут Конституцию. Конституционную реформу инициировал Садыр Жапаров, пришедший к власти после октябрьских протестов, поскольку посчитал, что парламентаризм в Кыргызстане не работает. Но противники обвиняют его в попытках узурпации власти и увода страны с пути демократии.

Последние парламентские выборы в Кыргызстане закончились политическим кризисом и неожиданной сменой власти. Президент страны ушел в отставку, итоги выборов аннулировали, и власть оказалась фактически сосредоточена в руках нового премьер-министра и по совместительству исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова. Единственным независимым от него органом власти остался парламент - депутаты шестого созыва продолжали работать.

Теперь по инициативе Жапарова в стране хотят в десятый раз переписать Конституцию - это его главная политическая реформа за 31 день во главе страны. 14 ноября Жапаров сложил полномочия, чтобы участвовать в президентской гонке.

Проект будет на общественном обсуждении ровно месяц, после чего парламент вынесет его на референдум, который авторы собираются провести в день выборов президента, 10 января 2021 года.

В чем суть реформы Жапарова?

Новый проект Конституции Кыргызстана писался за закрытыми дверями, и хотя Жапаров несколько раз заявлял, что он почти готов, кыргызстанцы не знали ни имен авторов проекта, ни сути предлагаемых изменений. Как оказалось, инициаторами проекта выступили целых 80 депутатов Жогорку Кенеша (нынешнего парламента страны).

Главное предложение Садыра Жапарова и его партии "Мекенчил" - сменить форму правления в стране с парламентско-президентской на президентскую. 51-летний кандидат в президенты аргументирует это тем, что парламентаризм и партийная система "дискредитировали себя".

Справка: Конституция независимого Кыргызстана была принята 5 мая 1993 года после двухлетних обсуждений. За прошедшие 29 лет ее переписывали девять раз, в том числе пять раз за время правления первого президента Аскара Акаева.

На референдуме, прошедшем после апрельской революции 2010 года, была принята парламентская форма правления и наложен мораторий на внесение изменений в Конституцию до 2020 года. Но, несмотря на это, в декабре 2016 года состоялся очередной референдум, после которого в основной закон были внесены поправки.

Парламент страны состоит из 120 депутатов, избираемых по партийным спискам. До недавнего времени, чтобы пройти в парламент, партии требовалось набрать не менее 7 процентов голосов избирателей. После протестов 5-6 октября 2020 года порог был снижен до 3 процентов, так же как и залог ЦИК для участия в выборах - с пяти до одного миллиона сомов (с 58 тыс. долларов до почти 12 тыс. долларов).

Согласно обнародованному проекту Конституции, президент сможет назначать и увольнять членов правительства, председателей государственных комитетов и руководителей иных органов исполнительной власти. Он также может предлагать законопроекты, а не только утверждать их. Таким образом, вся исполнительная власть будет в руках президента и подчиненного ему правительства.

Авторы предлагают смешанный тип парламента, избранного по мажоритарному и пропорциональному типу, количество депутатов в котором будет сокращено на четверть (со 120 до 90).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Парламент Кыргызстана после протестов избрал Садыра Жапарова новым премьер-министром и исполняющим обязанности президента

А "надзирателем" над президентом и парламентом станет народный курултай, определенный в проекте как высший совещательный, консультативный и координирующий орган народовластия (статья 7 Конституции). Народный курултай наделяется правом заслушивать отчеты президента, спикера парламента и спикера курултая. Ни в одной из других центральноазиатских стран нет такого института власти.

В проекте также предлагается разделить Конституционный и Верховный суды и их полномочия и запретить деятельность печатных и электронных изданий и массовые мероприятия, которые "противоречат общепринятым нравственным ценностям и традициям народов Кыргызстана". Многие рассматривают эту поправку как попытку властей цензурировать независимые СМИ.

Что говорят сторонники и противники реформы?

К рвению Жапарова переписать Конституцию кыргызстанцы относятся по-разному. Сторонники Жапарова, а это в основном жители регионов страны (где проживает более 70 процентов населения) и мигранты (по разным подсчетам, от 800 до миллиона киргизских граждан работают в России из-за невозможности трудоустройства дома), говорят, что возвращение президентской формы правления - единственный способ вновь привлечь власть к ответственности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате продолжавшихся неделю протестов итоги прошедших 4 октября выборов были отменены

"Не вполне состоявшийся парламентаризм и грязные выборы в Кыргызстане стали причиной недовольства населения, и если во время государственных переворотов в 2005 и 2010 годах люди могли обвинить в коррупции конкретного человека - "Акаев кетсин!"("Акаев пошел вон!") или "Бакиев кетсин!" [ныне опальные экс-президенты страны], - то из-за парламента и рассеянности власти в разных институтах стало очень неясно, кого винить. Поэтому возвращение к президентству - это попытка простых кыргызстанцев назначить ответственного", - считает исследователь и доктор политических наук Асель Доолоткельдиева.

С ней согласна и Дженнифер Муртазашвили, директор Центра управления и рынков. Она отмечает, что из-за быстрых кадровых перемен в Кыргызстане - один из самых слабых парламентов. К примеру, с 2010 года Кыргызстан сменил уже 10 премьер-министров, при двух разных президентах, если не считать исполняющих обязанности главы государства.

Однако критики Жапарова обвиняют его в нападках на парламентаризм. Эксперт по конституционному праву и доктор юридических наук Сания Токтогазиева написала у себя в "Фейсбуке", что новые поправки к Конституции непременно приведут к авторитаризму.

"Стабильность Конституции, наряду с верховенством права, является гарантом развития страны, и частые попытки переписать основной закон в угоду интересам конкретного человека или группе людей приводят к попыткам узурпировать всю власть и к тому, что у нас так часто сменяются президенты".

С ней согласны и другие юристы страны, недовольные тем, что реформа проводится за закрытыми дверями. Они называют реформу незаконной, так как срок полномочий парламента шестого созыва уже истек, а значит, депутаты не имеют права назначать референдум. А поправки, которые предлагает Жапаров, по их мнению, являются вовсе не поправками, а подменой текста Конституции.

"То, как пишется проект или проекты, уже незаконно, согласно статье 114 о поправках в Конституцию. Во-первых, нет конституционного совещания, в которое включены эксперты из разных сфер, в том числе юристы. Во-вторых, изменения должны быть инициированы не президентом или премьером, а парламентом или 300 тыс. избирателей, - отмечает доктор юридических наук и эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева. - Кроме того, шестой созыв нелегитимен уже с 25 октября, поэтому не имеет ни законного, ни морального права предлагать референдум".

Против новых поправок высказались и депутаты Дастан Бекешев и Омурбек Текебаев, лидер самой старой партии страны "Ата-Мекен". Они считают, что возвращение к президентской форме правления - это откат назад на 30 лет, ко времени, когда Кыргызстан вышел из состава Советского Союза.

Но ведь будет народный курултай. Разве это не гарантия демократии?

Жапаров, по мнению его критиков, пытается избавиться от номинально сильного демократического института - парламента, который мог бы служить противовесом президенту. А его предложение о народном курултае, как они считают, лишь доказывает это.

Институт народного курултая, или представительского органа участия граждан в вопросах местного значения, был узаконен в Кыргызстане еще в 2001 году.

По закону, сельская управа назначает сроки и полномочия курултая, а местные жители на сходе избирают делегатов.

"У такого органа нет конкретных процедур избрания и четких норм, как у парламента. Скорее всего, делегатами туда станут денежные люди местных сообществ, которые будут поддерживать позицию президента. То есть это будет плохо регулируемый институт, который будет наделен большой властью и подчинен президенту", - считает Токтогазиева.

"У нас есть яркий пример соседей, когда Нурсултан Назарбаев создал Ассамблею народов и с помощью них распустил первый сильный парламент Казахстана, и таким образом закрепил президентскую форму правления и так называемый "карманный парламент" при нем. Курултай - точно такой же квазиконституционный орган, который никому не подотчетен и непонятно, кем избирается", - говорит эксперт.

Впереди выборы президента. Есть ли у Жапарова реальные конкуренты?

Садыр Жапаров неожиданно оказался лидером протестов, захлестнувших страну после октябрьских парламентских выборов. Освобожденный из колонии своими сторонниками, Жапаров за считанные дни стал премьер-министром и добился ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова. Он же стал исполняющим обязанности президента после отказа спикера парламента Канатбека Исаева исполнять обязанности президента. Успех Жапарова среди кыргызстанцев эксперты объясняют его популистскими лозунгами и имиджем жертвы несправедливости.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Садыр Жапаров неожиданно оказался лидером протестов, захлестнувших страну после октябрьских парламентских выборов

"Жапаров в течение многих лет, в том числе и тех, когда он находился за решеткой, работал над своим имиджем - например, через свой YouTube-канал он обращался к острым и спорным темам, часто прибегая к популизму, выступал за национализацию природных ресурсов и заявлял, что "национальные меньшинства в Кыргызстане - квартиранты", и так набирал себе политические очки. То, что он находился в тюрьме, помогло построить ему имидж "своего" среди простых людей, также пострадавших от несправедливой власти", - заключает Асель Доолоткельдиева.

Многие эксперты прогнозируют Жапарову победу на предстоящих выборах, несмотря на то, что против него в президентской гонке хотят побороться еще 62 человека (ЦИК зарегистрировал рекордное количество желающих стать президентом в КР).

Основными конкурентами Жапарова можно назвать двух опытных политиков - Канатбека Исаева, который недолго пробыл спикером парламента и решил идти на выборы, чтобы "сохранить парламентаризм", и Адахана Мадумарова, лидера партии "Бутун Кыргызстан", набравшей пороговые семь процентов для прохождения в парламент.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Результаты парламентских выборов в Кыргызстане аннулированы

У Мадумарова и Жапарова схожие агитационные кампании и идеи о сильном президентстве, поэтому первому сложно отличиться от Жапарова. Однако он раскритиковал решения, принимаемые властями, и назвал их "прямой узурпацией".

"К сожалению, сейчас, отодвинув в сторону и закон, и Конституцию, перешли на грязный, непонятный путь, подразумевающий "Я знаю. Будет так, как я сказал. Я хочу этого". Говорить о приостановке проведения выборов до внесения изменений в Конституцию - это сосредоточение власти в одних руках и серьезное преступление. Это - прямая узурпация власти", - заявил он.

Основная борьба развернется между кандидатами, которые пройдут во второй тур выборов, и у Жапарова есть реальные шансы выиграть, считает Доолоткельдиева.

"Жапаров на сегодня является основным кандидатом на должность президента, благодаря чистой и бескорыстной любви простых граждан и умелым популистскими призывами, которые делают его столь популярным", - отмечает Доолоткельдиева.

Что дальше для Кыргызстана?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Жапарова в ходе протестов штурмовали здание парламента

Политологи и юристы сходятся во мнении, что парламентаризм в Кыргызстане еще не состоялся. Чаще всего депутатское кресло пытались занять предприниматели, стремившиеся защитить свой бизнес от криминала, что привело к олигархизации парламента. Кроме того, в Кыргызстане, несмотря на парламентаризм, под контролем президента оставались силовой блок, госпрокуратура и частично судебная система. Все это на практике сводилось к смешанной президентско-парламентской форме правления.

Однако при этом именно парламент был основным противовесом президенту и представлял, среди прочего, интересы женщин, национальных меньшинств и молодежи. Поэтому возвращение к президентской форме правления - это, по мнению экспертов, движение в сторону авторитаризма и диктатуры.