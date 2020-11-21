Почему косатки нападают на лодки: охота на человека или игра?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Косаток называют еще "китами-убийцами", но это не слишком справедливо. Они не убийцы, а просто хищники. Хотя зубы серьезные.

За прошедшие полгода около берегов Португалии и Испании было зарегистрировано 40 случаев нападения косаток на рыболовецкие суда и прогулочные яхты. В социальных сетях эти случаи были названы "страшной местью китов", но специалисты по психологии животных таким простым объяснением не удовольствовались и попытались разобраться, чем же мотивировано такое агрессивное поведение единственного настоящего хищника среди китообразных?

Рассказ Дэвида

Подпись к фото, Дэвид - настоящий морской волк со стажем признался, что косаток испугался.

"Я - не из пугливых, но в тот раз перепугался страшно". Семь лет назад Дэвид ушел с поста капитана корабля и теперь занимается тем, что перегоняет яхты от места, где они были построены, к причалам, где их хотят видеть новые владельцы.

Поздним октябрьским вечером он и его команда находились в море у берегов Португалии, доставляя новое судно из Франции в Гибралтар. Поначалу им показалось, что к ним приближается небольшая группа дельфинов. Однако вскоре стало ясно, что во-первых, эти животные гораздо больше дельфинов, во-вторых, они были не серыми, а черно-белыми, а в-третьих, вели себя очень странно.

Подпись к фото, Близкое знакомство с китом-убийцей, конечно, интересно, но и довольно страшно.

Команда довольно быстро сообразила, что к ним приближаются косатки, но это никого не насторожило, наоборот, вызвало вполне обоснованное любопытство, которое, однако, быстро сменилось страхом, когда киты вдруг нырнули, после чего незамедлительно раздались глухие удары по днищу.

Атака

Косатки пытались протаранить 14-метровую яхту два часа подряд. "Атаки шли одна за другой без перерыва, - вспоминает Дэвид. - Вроде их было шесть или семь, причем у меня создалось впечатление, что самыми активными были косатки помельче, то есть молодняк. Чаще всего они колотили по рулю: штурвал начинал крутиться, как бешеный после каждого удара".

Подпись к фото, Сразу видно, что никто кита к лодке не звал, это чисто его инициаива.

Дэвиду и его экипажу было чего бояться. Яхта находилась где-то в 20 милях (32,2 км) от берегов Португалии и единственным средством связи был спутниковый телефон. Они дозвонились до береговой охраны, где им посоветовали заглушить мотор, свернуть парус и попытаться стать "максимально скучными".

Яхта дрейфовала, а киты не успокаивались, и даже вроде бы развлекались. Пока Дэвид беседовал со спасателем, одна взрослая косатка неожиданно вынырнула около кормы и игриво откинулась на спину, продемонстрировав белый живот.

Автор фото, S.J. de Waard Подпись к фото, Чаще всего китов интересует руль. Самое опасное для людей на борту - это повреждение рулевой колонки.

Больше всего Дэвид боялся за судьбу рулевой колонки: если бы она не выдержала, то экипажу пришлось бы еще раз связываться с береговой охраной, но уже не для того, чтобы получить совет, а для того, чтобы вызвать спасательный вертолет.

Но возня под днищем прекратилась так же неожиданно, как и началась. Примерно час после последней атаки на руль члены экипажа сидели и ждали продолжения и только, убедившись, что киты действительно оставили их в покое, продолжили плавание, но уже гораздо ближе к португальскому берегу в зоне действия радиосигнала.

Беспокойное лето 2020

Начиная с июля этого года, киты нападали на яхты и лодки более сорока раз. Самым странным в поведении морских млекопитающих было то, что их атаки не были ответом на провокационные или агрессивные действия людей. "Они пришли к нам, а не наоборот", - подчеркнул Дэвид.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Косаток сфотографировал рыбак в районе островов Анамбас в Индонезии

Видео, снятые напуганными пассажирами, а также экипажами яхт и небольших рыбацких судов разлетелись по соцсетям и таблоидным СМИ. Большинство комментариев, однако, выражало явную симпатию к китам-разбойникам. "Море не принадлежит людям, мы должны с уважением относится к дикой природе". "Я - за косаток. Это - их территория!" "Вы что, серьезно считаете, что это - большая новость? Вы ждете, что мы возмутимся поведением китов, "осмелившихся" напасть на яхты?"

Общественное мнение может позволить себе эмоции. Ученые же всерьез заинтересовались, почему эти высоко интеллектуальные морские млекопитающие с развитой и сложной социальной моделью поведения вдруг стали вести себя подобным образом.

Кит и человек

Автор фото, by wildestanimal Подпись к фото, Косатки и рыболовецкое судно у берегов Норвегии. Вроде бы, тут киты ведут себя прилично.

Косатки у берегов Португалии и Испании особой редкостью не являются. На протяжении многих тысячелетий киты охотились на свою любимую добычу - голубого тунца в период, когда эта рыба мигрирует на нерест из Атлантики в Средиземное море через Гибралтарский пролив.

Отношения между косатками и людьми заметно испортились после того, как последние резко увеличили добычу того же самого тунца, который считается деликатесом и стоит дорого.

Сегодня в этом ареале обитает около 60 косаток, и это еще ничего, потому что в 2011 их число упало до 39. Тогда испанские организации по охране редких животных связали падение численности китов с не менее драматичным падением запасов голубого тунца.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Голубой тунец. Любимая еда косаток, но, к сожалению, людям он тоже очень нравится.

После того, как защитники дикой природы забили тревогу, квоты на добычу лакомой рыбы были сокращены, тунец оправился, а за ним - оправились и косатки.

Разумеется, никто не говорит, что больше о судьбе косаток можно не беспокоится, но ни рост, ни падение популяции не могут объяснить, почему вдруг киты стали вести себя столь странно и агрессивно.

Любопытство понятно, агрессия - нет

Подпись к фото, Доктор Руфь Эстебан, специалист по морской биологии.

Специалист по морской биологии доктор Руфь Эстебан говорит, что поначалу просто не могла в происходящее поверить: "Эти киты относятся к лодкам с любопытством. Они вполне могут к ним подплыть, чтобы посмотреть поближе, но колотиться по ним и их ломать? Я честно думала, что народ преувеличивает, или просто не так все понимает".

Но список китовых безобразий продолжал расти

В июле одну яхту пришлось отбуксировать обратно в порт, после того как группа косаток повредила ее руль.

В августе экипаж французского судна связался с береговой охраной в полной панике, утверждая, что на них идет непрерывная атака со стороны китов

Вечером того же дня небольшое судно испанского ВМФ потеряло часть руля после незапланированной и не слишком дружественной встречи с косатками. Экипаж пытался удрать от китов, но те от преследования не отказались.

В сентябре один шотландец возвращался в родные воды из Испании. Потом он рассказывал, что неожиданно штурвал буквально выбило у него из рук. Из воды высунулась голова крупной косатки, которая потом 45 минут колотила по рулю и его же жевала, отчего несчастная яхта крутилась волчком.

Еще один морской биолог, доктор Рено де Стефани признался, что ситуация пока что лучше не становится. Сейчас и Руфь, и Рено работают в специально созданной группе ученых, которые пытаются разобраться в странном и потенциально опасном поведении китов.

Папа, мама, я - китовая семья

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Серое седловидное пятно за спинным плавником так же уникально для косаток, как отпечатки пальцев для человека.

Серьезный сбор данных начался в сентябре с того, что ученые попытались, изучив все многочисленные свидетельства, фотографии и видео, определить с какими именно особями они имеют дело.

Это не так невероятно, как кажется на первый взгляд, потому что у каждой косатки позади спинного плавника находится серое седловидное пятно, которое так же уникально, как у нас с вами отпечатки пальцев.

Оказалось, что в большинстве нападений принимали участие три молодых самца (правильнее их было бы назвать подростками), которые в официальном реестре именуются черный Глэдис, белый Глэдис и серый Глэдис. Но вот определить, к какой именно семье относятся разошедшиеся тинейджеры пока не удалось.

Подпись к фото, Рено де Стефани. Да, киты играют, но это не значит, что их можно не бояться.

А это как раз важно, потому что косатки и охотятся, и живут тесными семейными коллективами, во главе которых стоит самая уважаемая самка (полный матриархат). Сегрегация по семейному признаку иногда заходит так далеко, что некоторые группы пользуются и своим собственным "диалектом".

Привязать хулиганствующих Глэдисов к конкретной семье трудно еще и потому, что самки из семей никогда не уходят, и какие-нибудь престарелые прабабушки охотно помогают в воспитании детей, а вот самцы могут время от времени отправляться "в загул", вступая в интимные отношения за пределами семейного круга.

Подпись к фото, Глэдис серый и Глэдис белый. На голове белого хорошо видна рана, которую он, скорее всего, получил, столкнувшись с корабельным винтом.

После того, как ученые заявили, что им теперь известны "имена" хулиганов, СМИ немедленно отреагировали заголовками о неблагополучной семье и малолетних преступниках. Но как только достоянием общественность стал тот факт, что у белого Глэдиса на голове есть довольно серьезная рана, вызванная, скорее всего, судовым винтом, тон в прессе сменился на несколько более мрачный: а что, если это - не хулиганство, а страшная месть?

Не месть, а игры на свежем воздухе

Руфь Эстебан в мстительности Глэдисов сомневается. Хотя бы потому, что нам неизвестно, стали ли косатки нападать на яхты уже после ранения, или же оно было получено как раз во время одной из подобных эскапад.

Зато расследование, а также многолетний опыт работы с косатками, позволили ученым прийти к совершенно иному выводу: киты просто играли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Косатка охотится на морского льва.

"Похоже, что больше всего их интересует руль. Я думаю, что это потому что он движется. В некоторых случаях грамотно нанесенный удар может развернуть все судно, - объясняет Руфь. - Если они (киты) видят, что у них хватает сил на то, чтобы развернуть что-то очень и очень большое, то вполне вероятно, что им это очень нравится".

Рено де Стефани с нею согласен, потому что когда косатки охотятся, они ведут себя совершенно иначе: "Когда они охотятся, то делают это настолько осторожно, что вы их и не заметите, буквально подкрадываются к жертве. Сама же атака - крайне агрессивна, я видел как косатки нападают на кашалотов - это страшное зрелище. А эти ребята? Да они просто играют".

Если боимся, то убиваем

Автор фото, Alessandro De Maddalena Подпись к фото, Косатки уже давно выучили, что рядом с рыболовами можно неплохо поживиться. Чайки придерживаются того же мнения.

Насколько нам известно, косатки на воле людей вроде бы не убивали. Но когда кит играет, человек, что и неудивительно, пугается.

Больше всего Рено боится, что недавние нападения (или заигрывания) косаток с лодками могут оказаться последней каплей, которая поставит их существование под еще больший вопрос. Местные рыбаки могут посчитать, что поскольку под угрозой оказались и их благосостояние, и их безопасность, то косаток снова можно безнаказанно убивать.

Что-то похожее происходит по всему миру. Хищники, в том числе леопарды, тигры и волки настолько давно находятся с человеком в состоянии войны, что под угрозой оказалось само их выживание.

О чем думает косатки?

Нейрофизиолог Лори Марино и ее коллегам повезло быть одними из очень небольшого числа людей, которым удалось заглянуть в мозг косатки. В 2004 году они сканировали мозг умершего в неволе пойманного кита.

Автор фото, Martin Ruegner Подпись к фото, Немногим ученым удалось заглянуть в мозг косатки. Как выяснилось, у них есть такие же области, отвечающие за эмоции, как и у человека

"У них, как и у нас, - говорит она, - есть области, отвечающие за эмоции". Как и большинство людей не являются ни абсолютно плохими, ни абсолютно хорошими, точно также не надо делить косаток на простые категории типа хороший-плохой, агрессивный-игривый. "Таким образом мы их превращаем в карикатуры", - отметила Лори Марино.

Кроме того люди не могут ни на секунду представить, как косатки воспринимают окружающий мир. Они его не только видят, но и слышат, при чем потоки видео и аудиоинформации обрабатываются одновременно.