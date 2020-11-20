"Бешеный принтер 2.0". Зачем Дума готовит новые запреты

Анастасия Голубева, Владимир Дергачёв, Петр Козлов,

Би-би-си

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Российские депутаты и сенаторы всего за три дня предложили целый блок запретительных инициатив - от ужесточения правил пикетов и митингов до усложнения жизни НКО, СМИ и зарубежных интернет-платформ. По количеству одномоментно внесенных "драконовских" мер действия депутатов сравнимы со временами "болотных митингов" 2012-2013 годов - тогда наблюдатели окрестили парламент "бешеным принтером". Лихорадочное внесение новых запретов связано с подготовкой "эшелонированной обороны" перед выборами в Думу, считают опрошенные Би-би-си политологи.

Русская служба Би-би-си проанализировала ужесточительные инициативы депутатов и сенаторов за последние дни.

Просвещение только с разрешения

Что предлагают?

Запретить просветительскую деятельность без санкции федеральных властей.

Предлагается также запретить сообщать учащимся "недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов", если эти сведения могут разжечь социальную или национальную рознь.

Законопроект внесен в Думу 18 ноября сенаторами и депутатами от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России".

Как объясняют?

Антироссийские силы ведут пропаганду в школах и вузах России под видом просветительской деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кому и чем грозит?

Законопроект не прописывает порядок получения разрешения на просветительскую деятельность или наказание за отсутствие такового. Эти нормы должно выработать правительство.

Под действие документа теоретически попадают независимые образовательные площадки, в том числе "Свободный университет", недавно созданный ушедшими из ВШЭ преподавателями.

“Законопроект может привести к тому, что в России умрут практически все просветительские проекты, на их деятельность понавешивают кучу ограничений. Это может закончиться и тем, что попытка прочитать открытую лекцию тоже может трактоваться как просветительская деятельность”, - говорит представитель профсоюза "Университетская солидарность" Андроник Арутюнов.

Это напоминает "лучшие" образцы советских традиций в этом направлении, что не является шагом в сторону либерализации, комментирует Би-би-си руководитель центров общественно-политических проектов Константин Листратов.

"С другой стороны, не совсем понятно, какими ресурсами власти собираются обеспечивать выполнение этого закона, учитывая количество образовательных учреждений и разного рода образовательных проектов и программ", - добавил он.

Усложнить работу YouTube и Facebook в России

Что предлагают?

Ввести санкции для иностранных интернет-ресурсов, которые "дискриминируют российские средства массовой информации". Таким ресурсам предлагается давать статус "причастного к нарушениям прав и свобод россиянина владельца информационного ресурса".

Решение о присвоении статуса выносит генпрокуратура по согласованию с МИД.

Это совместный законопроект от 19 ноября сенатора-единоросса Алексея Пушкова и группы депутатов-единороссов (Александра Хинштейна, Сергея Боярского и др.), а также депутата от КПРФ Александра Ющенко.

Как объясняют?

В отношении российских клиентов иностранных сервисов существует дискриминация, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют. То есть это проблема на самом деле носит более широкий характер. Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации", - заявил Песков.

Роскомнадзор уже обвинял в цензуре иностранные сервисы Twitter и YouTube. Например, 18 ноября ведомство потребовало от Google отменить ограничения, наложенные на канал телеведущего Владимира Соловьева в YouTube. По данным ведомства, выпуски Соловьева не попадали в раздел "В тренде" видеохостинга, "хотя ранее это происходило регулярно".

"С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, “Крым 24”. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации", - говорится в пояснительной записке.

Кому и чем грозит?

В качестве санкций законопроект предлагает замедлять трафик интернет-площадок, штрафовать их, полностью или частично блокировать такие ресурсы.

“Если говорить про Youtube, то можно таким образом снизить качество, делая препятствия с помощью оборудования, которое находится на стороне оператора связи, что хотя он вроде как не будет заблокирован, но пользоваться им будет сложно", - пояснил Би-би-си руководитель организации "РосКомСвобода" Артем Козлюк.

Многое зависит и от решения руководителей того же Google, YouTube, Twitter и Facebook. Вопрос, “будут ли они сопротивляться как Telegram или пустят все на самотек, как это сделал [заблокированный в России] LinkedIn", замечает Козлюк.

Журналистов и политиков записать в "иноагенты"

Что предлагают?

Признавать "иноагентами" людей, которые получают деньги из-за рубежа и занимаются политической деятельностью или сбором военно-технической информации. Перечень такой деятельности определит правительство.

Автор фото, Sergei Karpov/TASS

Помимо политиков предлагается признать "иноагентами" и журналистов иностранных изданий, аккредитованных в российском МИДе. Если журналист осуществлял "деятельность, несовместимую с профессиональной деятельностью", он включается в список "иноагентов". Что это за деятельность, в документе не говорится.

"Иноагентами" по законопроекту становятся и незарегистрированные общественные объединения, если они занимаются политикой и получают деньги из-за рубежа.

Законопроект внесен в Думу 18 ноября группой сенаторов и депутатов-единороссов.

Как объясняют?

Меры оградят россиян от иностранного вмешательства, считает один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

“Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из‑за рубежа - пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами”, - сказал Пискарев.

Кому и чем грозит?

Человек в списке "иноагентов" должен раз в полгода отчитываться о деятельности и рассказывать, на что шло иностранное финансирование. Иноагент должен указывать свой статус при выполнении своей деятельности. СМИ, используя материала этого человека, должны указывать, что он является "иностранным агентом".

"Иноагент" не может поступать на госслужбу и иметь доступ к гостайне.

Избавиться от статуса "иноагента" можно, прекратив заниматься деятельностью, за которую этот статус был назначен. Но нужно документально это подтвердить.

Один из претендентов на включение в список "иноагентов" по новому механизму - движение “Голос”, которое наблюдает за выборами в России. Организация не имеет юрлица и существует в форме общественного движения.

Под новый закон могут попасть и экологические движения типа борцов с мусорным полигоном в Шиесе.

Один из руководителей Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков в своем “Фейсбуке” опасается, что норма направлена против ФБК и “Умного голосования” - власти смогут маркировать "иностранными агентами" кандидатов от проекта.

Под действие нового закона могут попасть и объединения журналистов-расследователей, например, российский проект Conflict Intelligence Team, который в том числе расследовал крушение "Боинга" над Донецком.

"Я не думаю что законопроект принимается из-за нас, но, конечно, он может быть использован и против нас в том числе. Всё это, в целом, продолжающаяся борьба властей с "вездесущими шпионами", которые только и думают о том, как бы очернить Россию", - считает руководитель CIT Руслан Левиев.

Под действие законопроекта могут попасть и журналисты иностранных СМИ, аккредитованных в России, например, Русской службы Би-би-си и “Радио Свободы”.

Политолог Листратов называет вопрос признания журналистов "иноагентами" политическим. Вопрос в том, по каким критериям доказывать, что деятельность иностранного журналиста несовместима с его профессиональной работой, подчеркивает эксперт.

Ужесточить контроль над НКО-"иноагентами"

Что предлагают?

Наделить статусом "иноагентов" НКО, которыми владеют или руководят иностранцы.

Законопроект внесло правительство за неделю до других запретительных инициатив - 10 ноября.

Как объясняют?

Документ "разработан в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства", - ответила на запрос Би-би-си пресс-служба минюста.

Кому и чем грозит?

Смысл законопроекта в расширении контроля за "иноагентами". Если НКО получила такой статус, она обязана согласовать с государством программу своей деятельности. Без этого деятельность НКО будет считаться незаконной.

Если у НКО нет программы, но она планирует провести мероприятие, то надо подать на согласование в минюст документы, обосновывающие его необходимость.

Государство сможет запрещать деятельность отдельных НКО, не согласовывая их программы, считает юрист “Команды 29” Максим Оленичев.

Член совета “Мемориала” Олег Орлов тоже опасается, что минюст будет запрещать любую деятельность правозащитного центра.

Очередь на участие в одиночном пикете приравнять к митингу

Что предлагают?

Признать публичным мероприятием (то есть митингом) не только "совокупность одиночных пикетов", но и "поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования".

Законопроект внес в Думу 17 ноября депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.

Под публичным мероприятием проект понимает массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, "направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики”.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Организованно протестовать против поправок к Конституции власти не разрешали. Чтобы принять участие в одиночном пикете, людям приходилось становиться в очередь

Инициатива запрещает журналистам участвовать в пикетах или организовывать их. Акции не дозволяются возле зданий экстренных или оперативных служб.

Законопроект продлевает трехдневный срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на выходной. При изменении формата и цели акции уже после ее согласования власти могут отозвать разрешение.

А при наличии ЧС или угрозы теракта власти могут перенести акцию или отменить ее (если угроза выявлена день в день).

Другой законопроект Вяткина запрещает финансирование массовых мероприятий из иностранных источников: частников, компаний, международных общественных организаций или движений, НКО-"иноагентов", лиц без гражданства.

Не смогут сдать средства на организацию митинга и россияне младше 16 лет и анонимы - их средства уйдут в бюджет. Все деньги можно будет собирать только в российских банках.

Как объясняют?

В интервью “Коммерсанту” Вяткин мотивировал необходимость поправок "изобретательностью" граждан и усилением прозрачности финансирования публичной политической деятельности, поскольку финансированием акций иностранные правительства и НПО якобы "грубо вмешиваются" в российскую политику.

Кому грозит?

Массовые пикеты стали популярны в последние годы после резкого ужесточения правил проведения митингов и многочисленных отказов оппозиции в их проведении на удобных площадках. В последний год сказались и связанные с пандемией коронавируса запреты, резко ограничивающие публичную активность.

Массовые пикеты является одной из форм протеста, которую по нынешним законам не нужно согласовывать с властями. Например, пикеты проводились во время скандальной истории со спецкором "Медузы" Иваном Голуновым, которому столичные полицейские подбросили наркотики; в поддержку политзаключенных и фигурантов “московского дела”.

Для соблюдения правил пикетирования активисты выстраивались в очередь, чтобы постоять с листовкой. Многие акции проходили у зданий силовых служб или судов.

На практике в последнее время полицейские задерживают людей в пикетных очередях, а суды признают такие задержания законными, сказал Би-би-си юрист и аналитик правозащитного проекта ОВД-инфо Денис Шедов. Новый законопроект говорит о том, что власти понимают необоснованность подобных задержаний и пытаются их легитимировать, полагает он.

Участниками многих пикетов, например, в защиту Голунова или обвиненного в госизмене экс-спецкора “Коммерсанта” Ивана Сафронова, становились их коллеги по цеху. В частности, "метропикеты" организовывал спецкор "Новой газеты", муниципальный депутат Илья Азар.

Средства для оштрафованных на акциях собирались через краудфандинговые проекты. Под резкое ужесточение правил сбора средств может попасть и "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

В связи с запретом на иностранное финансирование митингов Шедов из ОВД-инфо ожидает непредсказуемого правоприменения. Например, запретов на акции, организаторы которых когда-либо получали средства из-за рубежа, работали в зарубежных или международных кампаниях, обучались в зарубежных вузах и т.д.

А запрет на финансирование акций со стороны НКО-"иноагентов" может полностью ограничить их в проведении публичных мероприятий.

Блокировать предвыборную агитацию

Что предлагают?

Законопроект позволяет ЦИКу и региональным избиркомам требовать от Роскомнадзора блокировки сайтов с подозрением на нарушение правил агитации.

Законопроект 17 ноября внесла в Думу группа депутатов-единороссов, в частности, Александр Хинштейн и Ольга Савостьянова. Поправки внесут в закон об основных гарантиях избирательных прав.

ЦИК может инициировать блокировку во время проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы - в ходе кампаний регионального уровня.

Как объясняют?

Согласно пояснительной записке, сейчас у избиркомов нет действенного механизма реагирования при обнаружении в интернете информации либо агитационных материалов, которые нарушают требования избирательного законодательства.

Кому и чем грозит?

Эксперты опасаются, что мера направлена против оппозиционных кандидатов.

Под резиновую формулировку подпадает любое высказывание в интернете во время избирательной кампании, говорит Би-би-си глава пресс-службы "Яблока" Игорь Яковлев. Он называет это "политической цензурой", не имеющей отношения к заботе о чистоте выборов. Яковлев прогнозирует борьбу властей не столько с чистой рекламной агитацией, сколько с политическими высказываниями в интернете.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Инициатива может быть направлена против сервиса Фонда борьбы с коррупцией "Умное голосование"

По словам “яблочника”, на прошедших избирательных кампаниях интернет-реклама занимала небольшую часть рекламного бюджета партии - гораздо больше средств она тратила на уличную агитацию и агитацию в традиционных СМИ. Но с каждым годом интернет-агитация становится все важнее на выборах.

"Любые запреты, как показывает практика последних примерно семи-восьми лет, трактуются избирательно, - прокомментировала советник самарского губернатора Ирина Скупова. - И я боюсь, что под действие закона подпадут в первую очередь кандидаты отнюдь не правящих партий".

Инициатива может быть направлена против сервиса Фонда борьбы с коррупцией "Умное голосование" - сайт дает список предпочтительных кандидатов оппозиции накануне выборов.

В 2019 году глава ЦИК Элла Памфилова назвала "Умное голосование" вариантом предвыборной агитации. Член Центризбиркома Александр Клюкин усмотрел в нем нарушения запрета на прогнозы и опросы накануне голосования.

Зачем все эти меры власти?

Все эти инициативы связаны с грядущими выборами в Госдуму в 2020 году, говорит Би-би-си политолог Аббас Галлямов.

Без массированного админресурса Кремлю будет сложно выиграть выборы, ведь две трети избирателей не поддерживают “Единую Россию”, указывает он. Тут властям и может пригодится "эшелонированная" законодательная оборона.

"Дело не в приближающихся выборах или опасениях, что будет новый Хабаровск или протесты как в Беларуси - это скорее поводы, - в свою очередь говорит Би-би-си политолог Татьяна Становая. - Дело не в новых раздражителях, а дело в том, что это форма существования для части элиты".

Система власти, предлагая подобные инициативы, действует по инерции, заложенной во внутренней политике России в течение последних лет, уверена она. Становая замечает, что российский политический режим стал "более консервативным и репрессивным", а толчком к усилению такой инерции стало принятие поправок к Конституции.

"Бешеный принтер" видит не цель, чтобы помешать Навальному или затруднить деятельность оппозиции, а смысл существования в том, чтобы продолжать выпускать разного рода инициативы. Это не про результат, а про процесс, длительный и не прекращающийся”, - утверждает Становая.

Она замечает, что выборы в Госдуму затронут значительную часть депутатского корпуса. А значит, депутатам надо доказывать свою значимость перед властью, например, комиссии Совета Федерации по защите от иностранного вмешательства надо оправдывать свое существование. Ее председатель сенатор Андрей Климов был соавтором части вышеперечисленных законопроектов.

Становая прогнозирует, что от властей можно ждать не "точечного применения" новых инструментов, а "ковровых бомбардировок". "Если раньше власти пытались действовать исходя из минимальных рамок приличия, то сейчас уже ничего не стесняются", - подытоживает она.

Запретительная активность Думы связана со стартом подготовки к трансферу в российских элитах и связанных с этим выборов. Об этом сказал Би-би-си близкий к Кремлю собеседник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен давать комментарии СМИ.