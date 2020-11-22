Российское кино без "Воздуха": как кинобизнес переживает вторую волну коронавируса

Алексей Ильин

Би-би-си

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS

Вторая волна пандемии коронавируса бьет по российской киноиндустрии: режиссеры не могут закончить съемки своих фильмов, а кинотеатры не хотят показывать новинки в полупустых залах и переносят сроки выпуска фильмов в прокат.

Режиссер Алексей Герман-младший уже несколько месяцев не может закончить съемки исторической драмы "Воздух".

Съемки масштабной картины о первом отряде женщин-летчиц во время Великой Отечественной войны начались в Санкт-Петербурге еще прошлой зимой, однако в марте были прерваны из-за локдауна.

К тому моменту режиссер успел отснять почти половину материала, но все работы пришлось остановить на неопределенный срок. С тех пор съемки так и не возобновились в полном объеме.

"Мы по-прежнему ждем запуска [фильма]", - рассказывает Би-би-си Герман-младший.

По словам режиссера, это фильм со сложными технологическими решениями, например, в картине задействовано большое количество моделей самолетов времен Второй мировой войны.

"Мы должны были снимать в Чехии, поскольку в России просто нет летающих самолетов времен войны, а без них мы снимать не можем. А Чехия сейчас снова закрылась, причем достаточно плотно", - жалуется режиссер.

Еще одной проблемой стало то, что на съемочной площадке присутствуют более 200 человек. "Мы не уверены, что в ближайшее время не будет вводиться новых ограничений. Ну и очевидно, что с финансами сейчас довольно сложно", - добавляет он.

Автор фото, Valery Sharifulin/Tass Подпись к фото, Алексей Герман-младший не может закончить съемки фильма из-за пандемии

Кроме того, российские кинематографисты, по словам режиссера, все чаще заболевают коронавирусом, поэтому увеличивается риск заражения на съемочной площадке.

"Такое ощущение, что эпидемия в индустрии очень большая, хотя об этом и не говорится вслух. Можно начать производство, и вдруг кто-то из исполнителей главных ролей заболевает - и все встает, потому что заменить его некому", - объясняет режиссер.

Как остановился кинобизнес

Алексей Герман-младший далеко не единственный режиссер, который сталкивается с такими проблемами из-за пандемии коронавируса. В этом году были перенесены съемки еще нескольких крупных проектов.

В апреле Пермская кинокомиссия сообщала, что на следующий год переносятся съемки фильма-сказки мастерской Павла Лунгина "Василиса", которые должны были пройти в Прикамье этим летом.

В конце октября компания Star Media приостановила съемки сериала "Баренцево море" о работе военной контрразведки в 1944 году. Картина должна была сниматься в Мурманске, Североморске и других российских городах. В Центре развития кинопроизводства Мурманской области "Нордфильм" сообщили, что группа возобновит работу над сериалом лишь весной следующего года.

На вынужденную "паузу" поставлена и работа над седьмым сезоном популярного российско-украинского сериала "Сваты". Исполнитель главной роли Федор Добронравов еще в июне сообщал, что съемки переносятся на следующий год из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

Кинотеатры без зрителей

Но даже если фильм удалось снять, то в прокат его не спешат выпускать. Московские власти на фоне роста числа зараженных разрешили кинотеатрам продавать лишь 25% билетов на сеансы.

По словам президента сети кинотеатров "КАРО" Ольги Зиняковой, с начала пандемии число зрителей в кинозалах уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом. При этом расходы кинотеатров не уменьшились. Единственное исключение - это аренда, по которой удалось достичь рабочих условий, говорит она.

Прокатные компании на этом фоне переносят многие премьеры на весну в надежде, что ситуация с коронавирусом к тому времени улучшится.

Самым неудачливым в этом плане голливудским блокбастером стал новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", премьеру которого переносили уже дважды. Изначально он должен был выйти в апреле этого года, затем прокат был перенесен на ноябрь, а теперь выход нового эпизода "бондианы" ожидается только в апреле следующего года.

Из российских громких премьер с октября на апрель 2021 года был перенесен в том числе "Чернобыль" Данилы Козловского.

"Ситуация с кинопрокатом в мире и в России в частности, довольно непростая. Экономические причины, ограничения по количеству зрителей в кинотеатрах и то, что ряд регионов России на тот момент был закрыт с точки зрения кинопроката, безусловно, сыграло свою роль при анализе рисков, связанных с выпуском фильма", - пояснил ситуацию Би-би-си гендиректор компании "Централ Партнершип" холдинга "Газпром-Медиа" Вадим Верещагин. Эта компания занимается прокатом фильма.

Подпись к фото, Кинотеатры из-за ограничений, связанных с пандемией, стоят полупустыми

На следующий год перенесена и премьера сказочного блокбастера "Конек-Горбунок" Олега Погодина с бюджетом почти в 800 млн рублей.

"Мы перенесли прокат "Конька-горбунка" с октября этого года на февраль следующего года, потому что, по нашим прогнозам, в октябре бокс-офис должен был составить 25-30% от сборов октября 2019 года, что очень мало, особенно для большого фильма", - рассказал Би-би-си продюсер картины Сергей Сельянов.

Сроки выхода также были перенесены для нового фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер" и для картины "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, которая в октябре получила главный приз Московского кинофестиваля.

Может ли интернет заменить кинозал?

Некоторые кинокомпании в этом году и вовсе отказались от кинотеатрального проката своих фильмов и предпочли сразу выпустить их на онлайн-платформах. Например, фильм Анны Меликян "Фея" в апреле вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD", а фантастический триллер Егора Абраменко "Спутник" с апреля можно посмотреть на платформе more.tv.

Правда, некоторых владельцев кинотеатров такой формат насторожил. В начале апреля член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Юлия Солдатова опубликовала у себя в "Фейсбуке" открытое письмо продюсеру картины Федору Бондарчуку, в котором обвинила его в нанесении "серьезного экономического удара деятельности кинопоказа" и призвала не хоронить традиционные кинотеатры раньше времени.

Подпись к фото, Премьеру новой серии "бондианы" перенесли в этом году дважды

Режиссер фильма Егор Абраменко признавался в интервью изданию "Афиша Daily", что ему "немного больно", что предназначенный для большого экрана фильм сразу уходит в сеть, но при этом отмечал, что в условиях пандемии это может стать определенной тенденцией.

По мнению продюсера Сергея Сельянова, такой формат может вполне подойти для фильма с небольшим или средним бюджетом, однако для крупных блокбастеров это, как правило, невыгодно.

"Если фильм стоит 400-500 млн рублей и из них 200-300 млн частных средств, то вы не продадите его онлайн-кинотеатрам за такую сумму, - объясняет он. - Если же у вас авторский фильм, и вам нужно вернуть 30-70 миллионов частных денег, то тогда, наверное, можно продать. Но если вы системный игрок на рынке, вы трижды подумаете, потому что это удар по кинотеатральному прокату, который в случае зрительских фильмов приносит до 80% выручки".

Новый год без премьер?

Приближающийся новогодний сезон, который обычно является главным периодом для громких голливудских кинопремьер, в этом году пройдет практически без них.

"Первые дни нового года обычно аншлаговые для кинотеатров - в это время, как правило, продается практически 100% билетов, - объясняет Сергей Сельянов. - В январе кинотеатры обычно получают 30% годовых сборов. Соответственно, если вы ограничены продажей 25% билетов - то это сложное решение для прокатчиков. К тому же велика вероятность, что вслед за Москвой регионы тоже начнут ограничивать работу кинотеатров, а то и вовсе их закрывать".

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Весной кинотеатры в России были закрыты полностью

Ольга Зинякова также отмечает, что сейчас основной вопрос для киносетей - это контент, который будет представлен до конца года. "Особенно беспокоят январские праздники, которые традиционно генерируют львиную долю выручки", - говорит она.

Тревогу по поводу судьбы новогоднего проката выражала и министр культуры России Ольга Любимова."Наши продюсеры все равно приготовили новогодний репертуар. Если не разрешат идти в кино, то, конечно, не пойдем. Но традиция ходить в кинотеатры под Новый год в нашей стране есть. Сейчас таких сборов, как раньше, конечно, не будет. Продюсеры теряют миллиарды", - говорила она в интервью "Русскому радио" 12 ноября.

Российское правительство выделяет на поддержку киноиндустрии 4,2 млрд рублей, сообщил в пятницу советник президента России по культуре Владимир Толстой. На сайте минкульта уточняется, что эта помощь будет распределена через Фонд кино более чем 500 организациям.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники уточняет, что кинокомпании получат 2,1 млрд рублей только за те фильмы, которые вышли или выйдут в кинотеатрах с июля 2020-го по март 2021-го года. Государство таким образом компенсирует недополученную прибыль продюсерам.

Участники киноотрасли не теряют оптимизма. По прогнозам Вадима Верещагина, если пандемия пойдет на спад, то уже к середине следующего года кинорынок должен полностью восстановиться. Ольга Зинякова также надеется, что восстановление индустрии будет идти быстрыми темпами.