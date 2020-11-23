Кого Путин предложит судьей в ЕСПЧ. Изучаем шорт-лист российских кандидатов

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

Автор фото, AFP

Минюст назвал претендентов на пост российского судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Один из них сменит Дмитрия Дедова, чьи полномочия истекают в 2021 году, и станет четвертым российским судьей в ЕСПЧ за всю историю. ПАСЕ выберет судью из трех кандидатов, выдвинутых президентом Владимиром Путиным.

В шорт-лист попали адвокат-правозащитник, судья Верховного суда, бывший судья ЕСПЧ ad hoc по делу ЮКОСа и трое международников с опытом аппаратной работы в Страсбурге - всего шесть человек. Путин выдвинет троих из них.

Новый российский судья должен занять кресло в ЕСПЧ с 1 января 2022 года на девять лет. Для этого ПАСЕ должна проголосовать за одного из трех кандидатов, представленных Путиным. По правилам в тройку обязательно должна входить женщина, все они должны быть авторитетными юристами не старше 65 лет, с практическим опытом в сфере прав человека, знанием международного права и официальных языков Совета Европы (СЕ) - английского или французского.

Кто вошел в список претендентов и почему им могут доверить рассмотрение всех жалоб против России?

Адвокат-правозащитник

Единственный действующий адвокат из шести кандидатов. Руководит правозащитной практикой в адвокатском бюро "Онегин", специализирующемся на делах, связанных с медициной. Самым громким процессом, выигранным Бартеневым в ЕСПЧ, было дело Павла Штукатурова против России о дискриминации людей с психическими расстройствами или умственными отклонениями. Бартенев оспорил сначала в Страсбурге, а затем и в Конституционном суде (КС) России практику полного ограничения дееспособности и внесудебную процедуру принудительной госпитализации таких лиц. В итоге в Гражданский кодекс России были внесены новые нормы о частичной дееспособности.

Еще одной победой Бартенева было признание того, что Россия нарушает Европейскую конвенцию, ограничивая родительские права ментальных инвалидов. Бартенев защитил супружескую пару бывших обитателей психоневрологических интернатов и их дочь, которая провела несколько лет в детдоме: воспитывать ее российский суд разрешил отцу только после обращения в ЕСПЧ. Бартенев доказал, что нужно не подвергать инвалидов дискриминации, а оказывать им необходимую помощь для самостоятельной и семейной жизни.

Он также добился отмены авиационных правил, запрещающих работать бортпроводниками больным ВИЧ, выиграл дело в Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, оспорив существование в России списка "не женских" профессий (женщинам запрещалось быть машинистами метро, водолазами и т.д), вел дела о суррогатном материнстве.

Судья Верховного суда

Судья коллегии по экономическим спорам Верховного суда. С 1997 года Павлова работала в аппарате Высшего арбитражного суда (ВАС), занимаясь международным правом, затем стала судьей там же. Ее одной из немногих приняли на работу в объединенный Верховный суд (ВС) после ликвидации ВАС.

В ВС Павлова не раз принимала решения по громким коммерческим спорам в пользу властей. В 2016 году она отказалась передать в экономическую коллегию ВС кассационную жалобу Невской концессионной компании в споре с правительством Санкт-Петербурга. Компания не добилась взыскания с города компенсации за отказ от строительства Орловского тоннеля под Невой ценой в 80 млрд руб. В компании тогда назвали решение Павловой "переписыванием Конституции" и заявили, что "международные нормы не имеют места в правовой системе России", писал "Коммерсантъ".

В 2017 году Павлова представляла ВС на резонансном процессе в Конституционном суде по жалобам компаний на национализацию частной собственности в Крыму. Власти Крыма тогда оправдывали свои действия в том числе "принципами международного права " и практикой ЕСПЧ. Судья Павлова выступила на их стороне, призвав КС помнить об "общеизвестных фактах" незаконной приватизации в Крыму. КС тогда отправил дела заявителей на пересмотр в арбитражные суды, но добиться возврата собственности им не удалось.

Судья по делу ЮКОСа в ЕСПЧ

Единственный из шести кандидатов, повторно претендующий на пост судьи ЕСПЧ. Бушев преподает на юридическом факультете СПбГУ коммерческое право, но больше известен как судья ad hoc (по особому случаю), который рассматривал дело ЮКОСа против России (постоянный судья Анатолий Ковлер взял тогда самоотвод). Бушев не согласился с решением ЕСПЧ и написал особое мнение, совпадающее с позицией властей России.

Россия в итоге отказалась исполнить решение суда о выплате 1,9 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. В резюме Бушева в качестве кандидата в судьи ЕСПЧ в 2011 году участие в рассмотрении именно этого дела было указано как пример деятельности в сфере прав человека.

Во время предыдущего отбора судей в ЕСПЧ Бушев считался фаворитом российских властей.

Юрист-редактор

Главный редактор и соучредитель российского "Бюллетеня ЕСПЧ", который выходит в России с 2002 года. Берестнев - один из первых организаторов взаимодействия России с Европейским судом.Он начинал карьеру в Страсбурге с 1993 года в дипломатических миссиях МИД, а с 1998 года возглавлял департамент по обеспечению деятельности уполномоченного при ЕСПЧ в государственно-правовом управлении президента. Как писал журнал "Холод", "задача выиграть дела в ЕСПЧ любой ценой тогда не стояла, а административный ресурс Кремля позволял решать выявленные ЕСПЧ проблемы". Когда количество дел против России стало расти, в 2007 году аппарат уполномоченного передали в минюст. С тех пор Берестнев был главным юристом Следственного комитета при прокуратуре (предшественник СКР), возглавлял департамент приграничного сотрудничества минрегиона и управделами Росимущества и работал в советах директоров ряда госкомпаний.

Чиновник Совета Европы

Единственный из кандидатов, кому в случае избрания судьей не придется переезжать в Страсбург. Он работает в аппарате Совета Европы с 1997 года, и с 2014 года возглавляет департамент политики и сотрудничества в области прав человека в Генеральном директорате прав человека и верховенства права СЕ.

Карьеру в Страсбурге Лобов начинал советником по правовым вопросам в департаменте исполнения постановлений ЕСПЧ, затем был начальником юридического отдела в секретариате ЕСПЧ. В 1990-е годы Лобов преподавал конституционное право в Университете Роберта Шумана в Страсбурге.

Преподаватель ВШЭ

Руководит Научно-учебной лабораторией международного правосудия в Высшей школе экономики. В 2011-2013 годах Филатова была в Страсбурге юристом секретариата ЕСПЧ. Она также почти 10 лет работала в аппарате КС, в том числе была заместителем главы представительства суда в Москве. До этого Филатова работала адвокатом, юрисконсультом и возглавляла юридические отделы в российских и зарубежных организациях.

Как и кого отбирали?

9 из 27 претендентов, по данным минюста, не прошли тестирование на знание языков, одним из которых они могли владеть "пассивно". На этом этапе был отсеян, в частности, известный правозащитник, глава "Международной Агоры" Павел Чиков. Он сказал Би-би-си, что свободно владеет английским, а французским - на начальном уровне.

Шестерых кандидатов из оставшихся восемнадцати отобрала по итогам собеседования межведомственная комиссия во главе с министром юстиции Константином Чуйченко. В нее, в частности, вошли омбудсмен Татьяна Москалькова, бывший судья ЕСПЧ Анатолий Ковлер, председатель Совета судей Виктор Момотов, а также представители администрации президента, Высшей квалифколлегии судей и МИД.

Чьим представителем будет себя считать судья ЕСПЧ в случае избрания - один из ключевых вопросов при отборе кандидата. Согласно Европейской конвенции по защите прав человека, судьи ЕСПЧ не могут зависеть от национальных властей. Национальный судья участвует в рассмотрении всех дел по жалобам против своего государства и по стандартам СЕ должен представлять национальную правовую систему и общество в целом.

Правозащитники не раз указывали на конфликт интересов, отмечая, что минюст не должен выступать организатором такого конкурса, поскольку ответчиком в делах против России выступает замглавы минюста - уполномоченный России при ЕСПЧ (этот пост сейчас занимает Михаил Гальперин). Однако процедура и в этот раз осталась прежней, а организатором отбора кандидатов в судьи был минюст.

Чиков, не попавший в шорт-лист кандидатов, сказал Би-би-си, что своим участием ему "удалось привлечь внимание к конкурсу и немного повысить его прозрачность". Но процедура, по его мнению, все равно осталась закрытой. "Неизвестно, кто еще участвовал в конкурсе и оценивался ли опыт правозащитной деятельности, - отметил Чиков. - Во всяком случае, сравнить этот опыт у претендентов и отобранных кандидатов невозможно". По словам главы "Агоры", в списке есть не аффилированные с властями юристы, но "единственный с реальным опытом правозащитной деятельности - Дмитрий Бартенев".

А судьи кто?

Конкурс на эту вакансию был объявлен за полтора года до ее освобождения не случайно: предыдущий отбор, проведенный минюстом России в 2011-2012 годах, сопровождался жалобой правозащитников в ПАСЕ, оспариванием процедуры в судах Москвы и самоотводом одного из кандидатов, так что завершился он с двухмесячным опозданием.

Правозащитников тогда возмущала непрозрачность процедуры конкурса, объявленного без широкой огласки во время летних отпусков. Московская Хельсинкская группа (МХГ) заявила, что власти России "эффективно предотвратили проведение открытого, прозрачного конкурса и сделали практически невозможным отбор наиболее достойных кандидатов". Это не позволило МХГ выдвинуть на конкурс известных правозащитников - судью в отставке Конституционного суда Анатолия Кононова, главу общественного объединения ЮРИКС Аниту Соболеву, главу Центра защиты прав СМИ Галину Арапову, судью в отставке Сергея Пашина и главу Центра содействия международной защите адвоката Каринну Москаленко.

В итоге действующего судью Дмитрия Дедова в 2011 году выдвигал в ЕСПЧ Дмитрий Медведев, но выбран он был в 2012 году уже из списка кандидатов, откорректированных вернувшимся в Кремль Владимиром Путиным.

Дедов до переезда в Страсбург был судьей Высшего арбитражного суда, который возглавлял однокурсник Медведева - Антон Иванов. Отец Дедова - академик РАН эндокринолог Иван Дедов по данным Znak.com считается близким Путину ученым, в 2017 году под его руководством защитила диссертацию Мария Воронцова - старшая дочь президента.

Между тем, переехав в Страсбург, Дмитрий Дедов нередко соглашался с оппонентами российских властей и голосовал за признание нарушений Россией Европейской конвенции. Он не раз заявлял особые мнения о несогласии с большинством судей, в том числе занимал даже более жесткую позицию по делу Алексея Навального о нарушении права на справедливый суд в процессе по Кировлесу. Дедов тогда заявил, что мотивы преследования Навального следовало признать политическими. "Известный и политически активный человек привлечен к уголовной ответственности в результате произвольного истолкования законодательства" с целью "заставить замолчать диссидентов с помощью уголовного дела", говорилось в особом мнении Дедова и еще двух судей. Защищал Дедов и право на "юридическое признание" семейных отношений, "отличающихся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной".

В рассмотрении самого громкого межгосударственного дела "Украина против России" (дата слушаний отложена на неопределенный срок) Дедов участвовать отказался. "Я всегда во всех документах указывал, что родился на Украине. Я провел там детство и поэтому не чувствую себя полностью беспристрастным в этом деле ", - объяснял самоотвод судья.

Дедов сменил в ЕСПЧ Анатолия Ковлера, бывшего главного редактора журнала "Государство и право", который работал в Страсбурге 12 лет. В 1999 году его выдвинул на этот пост Борис Ельцин, в 2005 году он был переизбран на новый срок по представлению Путина. До него российским судьей ЕСПЧ был судья, а впоследствии председатель Конституционного суда Владимир Туманов, которого называли "человек Ельцина и двумя руками за Ельцина".