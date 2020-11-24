США вышли из Договора об открытом небе. Вернутся ли они обратно при Байдене?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, AIRTEAMIMAGES.COM

США больше не состоят в Договоре по открытому небу (ДОН) - одном из целой серии стратегических договоров, которые в прошлом были важными составляющими международной стабильности и которые перестали действовать в XXI веке.

Это соглашение позволяет его участникам облетать на самолетах со специальной аппаратурой территорию других стран-членов договора по заранее согласованным маршрутам, проверяя дислокацию воинских частей, техники и объектов оборонной инфраструктуры.

По сути это полет полноценного самолета-разведчика, который одна страна позволяет совершить другой.

О своем намерении покинуть это соглашение американцы заявили в конце мая 2020 года, ровно за шесть месяцев до выхода из него - таково условие соглашения.

"Теперь мы более не являемся участниками этого соглашения, которое Россия так возмутительно нарушала в течение многих лет. [Президент США Дональд Трамп] никогда не переставал выводить Америку на первое место, покидая устаревшие договоры и соглашения, которые приносили выгоду нашим противникам за счет нашей национальной безопасности", - заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В мае, когда Вашингтон объявил о планах по выходу из договора, глава Государственного департамента Майк Помпео объявил, что у Вашингтона есть список претензий к Москве. Они были перечислены в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента:

Отказ России разрешить наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. По словам Помпео, таким образом Москва пытается продвигать свои ложные утверждения, что эти оккупированные [Россией] территории являются независимыми государствами.

Выделение аэродромов для заправки самолетов, совершающих полеты в рамках договора, на аэродромах, расположенных в Крыму, который США и подавляющее большинство стран мира считают территорией Украины. "Это тоже попытка продвинуть свои утверждения касательно аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся", - сказано в заявлении.

Установление ограничений на полеты над Калининградом - российским анклавом, расположенным между странами Европейского союза. По утверждению Помпео, на этой территории сосредоточено значительное количество российского оружия, в том числе ядерные ракеты ближнего радиуса действия, нацеленные на страны НАТО.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Майкл Помпео говорил, что у США есть целый список претензий к России

Помпео также заявил, что российская армия использовала пролеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.

"Вместо того, чтобы использовать Договор об открытом небе как механизм для укрепления доверия и уверенности при соблюдении открытости в военных вопросах, Россия превратила соглашение в инструмент запугивания и угроз, сделала его продолжением своих вооружений", - сказано в заявлении Помпео.

На самом деле претензий было еще больше.

В интервью германскому изданию Бильд 23 мая О'Брайен обвинил Россию в нарушении условий соглашения: "К сожалению, русские использовали свои полеты для облетов гражданской инфраструктуры, они использовали их, чтобы пролететь над Белым домом, Кэмп-Дэвидом, и гольф-клубом в Бедминстере, где президент проводит время. Таким образом, русские использовали договор не только для изучения военных объектов, что было его целью, но и для облета важных американских правительственных объектов и гражданской инфраструктуры, что в договор не входило".

Вероятно, О'Брайен имел в виду случай в августе 2017 года, когда российский самолет-разведчик действительно пролетел над Вашингтоном, в том числе и над Белым домом на высоте всего в 1100 метров.

Договор

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки, а вступил в силу в 2002 году. Его участниками после выхода США остаются 34 государства. Он позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга и открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

Для каждой страны выделена квота на полеты над другими государствами и квота на прием иностранных самолетов. При этом каждая страна имеет право делиться собранной информацией с другими.

Каждый самолет должен быть невооружен и может иметь на борту набор оборудования, оговоренный в соглашении: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, видеокамеры с изображением на дисплее в реальном времени, инфракрасные устройства линейного сканирования и радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой (то есть направленные вбок и способные хорошо различать объекты на земной поверхности).

Эта аппаратура согласно тексту договора должна быть доступна для покупки каждой из стран-участниц ДОН. Таким образом, ни одна из стран не могла бы поставить на свой самолет уникальные устройства.

Кроме того, возможности аппаратуры - разрешающая способность фото, видео, локатора и инфракрасных сенсоров - строго ограничены договором. В нем же говорится, что каждая страна может использовать цифровую аппаратуру.

Во время перелета к аэродрому, с которого начинается воздушная инспекция, эта аппаратура должна быть закрыта специальными крышками снаружи самолета (чтобы их нельзя было снять в воздухе), а уже на месте ее изучают специалисты принимающей стороны, без санкции которых ее использование запрещено.

Маршрут каждого полета согласовывается с принимающей стороной в оговоренные в соглашении сроки. Так в 2016 году Турция отказала России в наблюдательном полете над своей территорией, так как маршрут полета не был согласован.

Таким образом полет российского самолета над Белым Домом, загородной резиденцией американского президента Кэмп-Дэвид и гольф-клубом Дональда Трампа был, по-видимому, заранее согласован с американскими властями. Кроме того, во время инспекционного полета на борту присутствуют представители принимающего государства.

Взаимные претензии

В специальном сообщении российского МИД, опубликованном на его официальном сайте в день выхода США из ДОН, перечислен и список российских претензий к Вашингтону:

США предоставили слишком мало аэродромов для промежуточных посадок Ан-30Б, отменили остановки для ночного отдыха экипажей на аэродромах дозаправки

Ограничение возможностей по наблюдению за Алеутскими островами, ограничение дальности полетов над Аляской, занижение дальности наблюдательного полета над Гавайскими островами

Ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям ИКАО;

Направление для выполнения миссий открытого неба старых самолетов в неудовлетворительном техническом состоянии.

США действительно используют для полетов по программе ДОН довольно древние самолеты OC-135B корпорации Boeing, построенные на базе транспортного самолета C-135 Stratolifter, созданного еще в 1960-х годах. Первый OC-135B был введен в эксплуатацию в 1993 году, еще два - в 1996-м. Сейчас в летном состоянии находятся только два борта.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Последняя авария с самолетом ДОН произошла в 2012 году в Чехии с российским Ан-30

Однако и Россия долгое время использовала для полетов не самые свежие самолеты Ан-30Б (как написала в своем материале правительственная "Российская газета", его применяют для инспекций в Европе, а не в США) и Ту-154 МЛК1 для полетов в США и Канаде.

Более того, последняя авария с самолетом ДОН произошла в 2012 году в Чехии с российским Ан-30Б, который загорелся при посадке. OC-135B, правда, тоже потерпел аварию при посадке в 1997 году - у него подломилась стойка шасси.

В России в рамках выполнения ДОН были созданы два современных самолета Ту-214ОН, которые начали полеты над США в 2019 году, - на них была установлена современная цифровая аппаратура.

США действительно ограничили дальность полетов над Аляской, где расположена база ПРО, Гавайскими островами, где базируется Тихоокеанский флот США, однако это было сделано после того, как Россия ограничила полеты американских самолетов над Калининградом, Абхазией и Южной Осетией.

В МИДе объяснили решение ограничить дальность полетов над Калининградом слишком частыми инспекциями в европейский эксклав России, а запрет на полеты вблизи двух грузинских регионов, контроль над которыми был утрачен после войны в 2008 году, - признанием их независимости Россией.

Что касается аэродромов дозаправки в аннексированном Крыму, которые американцам предложила Россия, то избежать их использования они не могли - хотя государствам-участникам ДОН разрешено пролетать над всей территорией государства-члена, договор определяет конкретные точки входа и выхода, а также аэродромы дозаправки.

"В интересах России"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Избранный президент США Джо Байден раньше говорил, что поддерживает Договор об открытом небе

Отношение к этому шагу администрации Дональда Трампа в США неоднозначное. У него нашлось немало критиков, причем не только среди сторонников Демократической партии.

Так член Палаты представителей, республиканец из Техаса Майкл Маккаул, состоящий в комитете по иностранных делам, еще в октябре 2019 года, когда началось обсуждение выхода США из ДОН, написал письмо, назвав эти планы безрассудными, поскольку США потеряют возможность контролировать российскую военную активность.

Избранный президент США Джо Байден также выступал против этого решения администрации Трампа. 22 мая он заявил, что всегда поддерживал это соглашение, которое, в частности, помогало в 2014 году контролировать передвижения российских войск во время обострения кризиса в Украине.

"Администрация Трампа говорит, что покидает соглашения из-за мошенничества России. У нас есть серьезные опасения, что Россия не полностью выполняет положения договора. [...] Но эти сложности можно уладить, не выходя из договора, а используя механизмы его применения и разрешения споров", - сказал Байден.

22 ноября, когда США формально вышли из договора, один из критиков этого шага сенатор-демократ Боб Менендез из комитета по иностранным делам заявил, что от этого выхода выиграет только Россия, поскольку у нее останутся возможности контролировать американские объекты в Европе, а у США не будет больше такого эффективного инструмента контроля российских вооруженных сил.

В интервью агентству Блумберг он призвал администрацию Джо Байдена вернуться в договор после того, как он займет президентское кресло в Белом доме.

Зачем нужен ДОН?

Согласно статистике, США проводят в три раза больше наблюдательных полетов над территорией России, чем Россия - над территорией США.

С 2002 по 2016 год США провели 196 полетов над территорией России, тогда как Россия - всего 71 полет над территорией США. К тому же, США могут запрашивать аэрофотоснимки у других стран-участниц договора, сделанные во время наблюдательных полетов над территорией России.

С 2002 года над территорией России было совершено разными странами более 500 наблюдательных полетов. Россия в последние годы проводит от четырех до девяти таких полетов над территорией США каждый год, тогда как США - 14-16 полетов над территорией России.

С одной стороны, за почти 30 лет существования договора и почти 20 лет участия в нем России возможности разведывательных спутников возросли настолько, что разрешение их сенсоров позволяет контролировать поверхность земли, как минимум, не хуже, чем самолет-разведчик.

Однако у спутников есть и недостатки по сравнению с авиацией - самолеты не зависят от облачности, а траекторию их полета проще изменить (и согласовать), чем менять траекторию полета спутника.

Россия действительно сможет контролировать американские объекты в Европе так же, как она делала это раньше, однако и США смогут получать информацию о России от своих союзников.

В Москве этого очевидно опасаются: в понедельник руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил жесткими мерами против тех, кто будет делиться с Америкой данными, полученными в рамках ДОН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что без США такой договор не имеет смысла.

Вопрос доверия

Но есть еще один аспект, который традиционно считают еще более важным: этот договор был изначально создан для улучшения климата в отношениях между странами-участницами, повышения открытости и доверия.

В этом смысле Договор об открытом небе важен как часть целой системы международных соглашений, которая служила основой международной стабильности еще со времен холодной войны и которая стала разваливаться в XXI веке.

Главный из них - Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), который удерживает Россию и США от гонки ядерных вооружений. Согласно ему Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Автор фото, SERGEI SAVOSTYANOV/TASS Подпись к фото, Договор СНВ регулирует численность ядерных вооружений с российской и американской стороны

Действие этого договора истекает в феврале 2021 года, и пока нет никаких четких признаков того, что стороны готовы его продлить.

В 2002 году, при президенте Джордже Буше-младшем, США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

В 2015 году Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и теперь может "законно" и без ограничений размещать войска в европейской части страны, в том числе на границах со странами НАТО, а также с Украиной и Грузией. Именно это обстоятельство более всего связано с мониторингом в рамках ДОН.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в тайном создании ракеты 9М729 на базе 9M728, которая под действие ДРСМД попадала.

По мнению многих военных экспертов, практически в каждом из этих случаев главной движущей силой, разрушившей соглашения, стало недоверие сторон друг к другу.