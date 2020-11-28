Феминизм по-фински. Страна, которой управляют молодые женщины

Мегха Моган и Юсеф Элдин

Всемирная служба Би-би-си

Би-би-си продолжает рассказывать о самых вдохновляющих и влиятельных женщинах планеты. В этом году проект "100 женщин" сосредоточил свое внимание на героинях, ставших движущей силой перемен в разных странах. Среди них - премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Скоро год, как в Финляндии работает коалиционное правительство, возглавляемое пятью женщинами. За это время оно успело показать, что может эффективно бороться с эпидемией Covid-19, и подготовило амбициозную Программу равенства.

Все это время к главе правительства было приковано повышенное внимание. Санну Марин хвалят за незаурядные лидерские качества, но представители сексуальных меньшинств сомневаются в том, что ее нетрадиционный жизненный опыт поможет протолкнуть реформу отсталого, по их мнению, законодательства.

Мы идем от резиденции премьер-министра к Дому сословий, где Санне Марин предстоит председательствовать на совещании по вопросам Программы равенства.

До дома сословий меньше 200 метров, и премьер явно не настроена перекинуться по дороге парой слов. Да и кто на ее месте был бы настроен иначе в свой первый рабочий день после медового месяца?

Наскоро организованная в августе свадьба Санны Марин и Маркуса Райконена, ее давнего партнера и отца их малыша, для большинства была неожиданной.

Фото Санны в традиционном финском сатиновом свадебном платье с длинными рукавами, обнимающей своего мужа, бывшего профессионального футболиста, появилось в активном и очень личном аккаунте премьера в "Инстаграме".

Улыбающаяся пара стояла на живописном фоне "Кесаранты", богато украшенной резьбой деревянной виллы на балтийском берегу, официальной резиденции премьер-министра Финляндии.

Там же появилось и фото Санны Марин, на котором она кормит грудью дочь Эмму.

Оба снимка привлекли огромное внимание и широко распространились в Сети трудами политических комментаторов, фэшн-блогеров и студентов.

Около десятка репортеров дожидаются премьера на ступенях Дома сословий, красивого особняка в виде греческого храма с портиком и белой колоннадой, в котором правительство проводит закрытые заседания.

"Я не продумываю заранее, что сказать им, - говорит нам Санна Марин, подходя к зданию. - Они спрашивают, что хотят, а я стараюсь отвечать честно". Премьера сопровождает женщина-телохранитель.

Наверно, на этой неделе будет особенно много вопросов о личной жизни?

"Нет! - уверенно отвечает она. - Их интересует дело, у нас тут много чего происходит. О личном, может быть, в конце".

Премьер поднимается по ступенькам и поворачивается к прессе.

Она оказалась права по поводу вопросов: финские журналисты действительно спрашивают ее не о личном, а о делах.

На совещание премьер пришла первой. Четыре часа спустя она последней из коллег покидает Дом сословий и снова остановится поговорить с корреспондентами.

Первое фото Санны Марин, ставшее вирусным в Сети, было сделано в декабре 2019 года.

Новый и самый молодой в истории страны премьер широко улыбалась в компании четырех коллег по левоцентристскому кабинету министров. Ей было всего 34 года.

Все были женщинами, и лишь одна из них была старше Санны Марин.

Тогда Санна Марин заявила, что представляет молодое поколение и рада вниманию мировых СМИ к новой Финляндии. Снимок привлек внимание, и не только тех, кто обычно интересуется политиками.

Знаменитый гитарист американской рок-группы Rage Against The Machine Том Морелло поместил снимок на своей странице в "Инстаграме" и написал, что Санна Марин - их фанат. Санна подтвердила это в манере миллениалов - поставив лайк.

Газетные заголовки в те дни говорили сами за себя: "Финский феминизм созрел", "Парламент Финляндии - первопроходец в гендерном равенстве", "Женское правление: ждали и дождались".

Были и сексистские мемы, например, изображавшие членов нового правительства решающими государственные вопросы в сауне.

Во многих отношениях почва для такого правительства была подготовлена. Ни одна страна не подходила на роль феминистской Страны чудес больше, чем Финляндия.

Проект Би-би-си "100 женщин"

Би-би-си продолжает проект "100 женщин". Каждый год мы рассказываем о самых вдохновляющих и влиятельных женщинах из разных стран мира.

В этом году проект концентрирует внимание на героинях, которые стали движущей силой перемен в сложные времена.

В список вошли Санна Марин, возглавившая полностью женское коалиционное правительство Финляндии; Светлана Тихановская, боровшаяся с Александром Лукашенко на скандальных выборах президента Беларуси; Сара Гилберт - глава команды ученых Оксфордского университета в Британии, разработавшей вакцину от коронавируса; голливудская актриса Мишель Йео, выступающая против дискриминации актеров азиатской внешности; а также две россиянки - депутат российской Госдумы Оксана Пушкина, добивающаяся принятия Закона о насилии, и активистка Юлия Цветкова, оказавшаяся в тюрьме за рисунки женского тела.

В этот непростой для всей планеты годпервое место место в списке оставлено свободным, оно посвящается всем тем бесчисленным женщинам, которые пошли на различные жертвы, чтобы помочь другим.

Как "Би-би-си" отбирает участниц списка?

Каждый год команда проекта "100 женщин" ищет кандидатов, которые фигурировали в заголовках СМИ или были в эпицентре важных мировых событий за последние 12 месяцев, равно как и тех женщин, которые достигли важных перемен или повлияли жизнь в своем регионе другим способом, не попавшим в новости. Из всех этих имен команда делает выборку, которая отражает тему года и охватывает максимальное число уголков света.

В 1906 году женщины Финляндии, тогда автономной провинции Российской империи, одними из первых в мире получили право голосовать и заседать в парламенте. Вскоре в финляндский сейм были избраны 19 женщин. В большинстве стран Запада, включая Великобританию и США, это случилось после Первой мировой войны.

В 2000 году в Финляндии впервые появилась женщина-президент - Тарья Халонен, в 2003-м - первая женщина-премьер - Аннели Яаттенмаки.

В декабре 2019 года Социал-демократическая партия Финляндии выбрала Санну Марин своим лидером вместо Антти Ринне, подавшего в отставку из-за политического скандала вокруг оплаты труда почтальонов. Соответственно, к ней перешел и пост премьера.

Меньше чем через четыре месяца, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила вспышку коронавируса глобальной пандемией.

Марин и ее коллеги были готовы действовать. Уже 16 марта они не только объявили локдаун, но и привели в действие Закон о чрезвычайных полномочиях, не применявшийся со Второй мировой войны. По сути это закон военного времени, он, в частности, наделяет правительство правом регулировать заработную плату и использовать при необходимости принудительный труд.

СМИ раскритиковали этот шаг, но большинство финнов, по данным опросов, его одобрили.

Население получило одно главное указание: если возможно, оставаться дома. Людей даже с самыми мягкими симптомами призывали пройти тестирование, для координации усилий были организованы онлайн-конференции медиков.

Санна Марин и ее коллеги стали каждую неделю проводить "прямую линию" с журналистами и гражданами по вопросам, связанным с эпидемией. Одна из них была специально посвящена ответам на вопросы детей.

Премьер Финляндии оказалась в одном ряду с другими успешными женщинами-политиками, такими как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Тайваня Цяй Инвэнь и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. В прессе заговорили о том, что государства, где у власти женщины, успешнее борются с пандемией.

"Некоторые страны, возглавляемые мужчинами, тоже справляются неплохо, - ответила на вопрос Би-би-си Санна Марин. - Не думаю, что это вопрос пола. Полезнее было бы сосредоточиться на уроках, которые можно извлечь из опыта успешных стран".

В Финляндии с населением 5,5 млн от Covid-19 умерли 384 человека, то есть смертность составила 69 человек на миллион. В Великобритании этот показатель почти в 12 раз выше.

"Чему мы научились в Финляндии, так это тому, что надо прислушиваться к ученым и не бояться принимать ответственные решения в неопределенных ситуациях", - говорит Санна Марин.

"Мы живем в обществе, построенном на доверии. Люди верят в правительство и в демократический порядок", - добавляет она.

Подпись к фото, Министр образования Ли Андерссон отвергает предположение о том, что женщинам-политикам проще договориться

Коалиция оказалась под ударом, когда вице-премьер и лидер Партии центра 33-летняя Катри Кулмуни в начале июня ушла в отставку из-за скандала вокруг тренингов ораторского мастерства, приобретенных за казенный счет у частной фирмы без тендера, как полагается по правилам.

В сентябре ее сменила Анника Саарикко.

На людях коалиция выглядит единой, но внутренние разногласия в ней существуют.

"Ни одна из партий не может делать все, что хочет," - говорит министр образования и лидер Левого альянса 33-летняя Ли Андерссон.

"Иногда возникают трения, которые мы улаживаем за закрытыми дверями. Иногда можно услышать, что вы непременно должны проводить определенную политику, потому что вы женщина, или что женщинам легче договариваться между собой. Это совсем не обязательно так".

В юности Санна Марин и представить себе не могла, что будет жить с мужем и двухлетней дочкой на вилле "Кесаранта".

"Политики и политика были бесконечно далеки от меня. Я жила в другом мире", - рассказывает она.

"Как у многих финнов, в истории моей семьи было много грустного", - написала она в своем блоге в 2016 году.

Будущий премьер росла в маленьком городке Пирккала на юго-западе Финляндии. Ее воспитывали мать с партнершей. То, что зовется "радужная семья", при этом постоянно стесненная в средствах.

Мать сама выросла в приюте. Она развелась с мужем-алкоголиком и жила на пособие.

Санна Марин рано начала работать продавщицей. Больших способностей в детстве не проявляла, в школе успевала средне, но с 15 лет стала просить дополнительные задания, чтобы подтянуться, вспоминает ее педагог Паси Кервинен.

Автор фото, Pirkkala High School Подпись к фото, По словам учительницы Марин, в школе она успевала средне

По словам Санны Марин, "политический будильник" прозвенел для нее в двадцать с чем-то лет, когда она подумала, что можно изменить к лучшему не только собственную жизнь.

На это и нацелена правительственная Программа равенства. Речь в ней, в частности, идет о том, чтобы поощрять родителей принимать равное участие в заботе о детях, бороться с домашним насилием, ликвидировать разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами и предоставить больше возможностей получить образование для детей бедняков и иммигрантов.

Еще правительство хочет изменить так называемый Акт о трансгендерности, согласно которому лицо, желающее изменить пол, должно перед этим несколько лет находиться под наблюдением психиатров и пройти принудительную стерилизацию.

"У каждого должно быть право самому определять свою идентичность", - утверждает Санна Марин.

Считает ли она трансгендерных женщин женщинами?

"Не мое дело судить, кто есть кто. Каждый должен решать это сам", - отвечает она.

Санна Марин, вероятно, единственная среди глав правительств, кто открыто высказывается таким образом.

Подпись к фото, "Пять образованных белых женщин - это не слишком-то репрезентативно", - считает член коалиции Мария Онисало

Борцы за права трансгендеров давно добиваются пересмотра отсталого, как они считают, закона. Некоторые из них сомневаются, что правительство Санны Марин на самом деле этого добьется.

Все правительства, предпринимавшие такие попытки раньше, уступали давлению консерваторов, напоминает активист Каспер Кивисто, предлагавший себя коалиции в качестве советника.

"У нас молодая женщина во главе государства, но это лишь символ. Надо менять систему", - говорит он.

Правда, на этот раз все пять партий, входящих в правительственную коалицию, выступают за реформу, и соответствующий законопроект должен поступить в парламент в будущем году.

"Правительства в Финляндии всегда были коалиционными. Мы приучены искать компромисс и консенсус между разными партиями и идеологиями. Я вижу в этом силу, хотя это и делает путь к достижению цели более долгим", - говорит Санна Марин.

В апреле энергичные меры по борьбе с пандемией повысили рейтинг одобрения премьера до 85%, хотя сама она утверждает, что не следит за результатами опросов.

Нынешнее правительство критикуют и слева. В разгар мировых протестов под лозунгом Black Lives Matter некоторые чернокожие граждане Финляндии начали писать в соцсетях, что план кабинета Санны Марин, перечисляя разные виды неравенства, специально не упоминает цветных.

В докладе Совета Европы от 2019 года говорится, что 63% живущих в Финляндии людей африканского происхождения сталкивались с проявлениями расизма - самый высокий показатель в Европе. В финляндском парламенте заседает лишь одна чернокожая женщина-депутат, Белла Форсгрен.

Подпись к фото, В парламенте Финляндии заседает только одна чернокожая женщина-депутат, Белла Форсгре

35-летняя лидер Зеленой лиги Финляндии Мария Онисало - одна из тех, кто считает, что многообразия в общественной жизни страны еще недостаточно.

"Пять образованных белых женщин - это не слишком-то репрезентативно. Если поглядеть на вещи реально, равенства пока не видать", - считает она.

"Само собой, социальное происхождение человека влияет на возможности, которые есть у него в жизни, и так быть не должно", - соглашается Санна Марин, замечая при этом, что добиваться улучшений следует не ей одной, а всем финнам. Программа равенства изменит и положение цветных, настаивает она.

"Надо сосредоточиться на том, чтобы воплотить ее в реальность, - говорит она. - В этом я вижу мою задачу как премьера".

Проект Би-би-си "100 женщин"

Каждый год Всемирная служба Би-би-си проводит сезон материалов, посвящённый женщинам, а точнее тому, как они меняют мир.

В рамках этого проекта составляется список 100 женщин, больше всего повлиявших на мир вокруг нас.

По какому принципу составлен этот список?

В список из 100 самых влиятельных женщин по версии Би-би-си в непростом 2020 году вошли женщины, которые начали или возглавили глобальные изменения к лучшему в мире.

Среди них, в частности, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; Санна Марин, возглавляющая коалиционное правительство Финляндии, которое состоит исключительно из женщин; Сара Гилберт, глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета, где разрабатывалась одна из вакцин против коронавируса; а также - знаменитая американская актриса и борец за экологию Джейн Фонда.

Россию в этом году в списке представляют депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова.

Список "100 женщин" Би-би-си составляется редакционной командой проекта, которая советуется с другими редакциями Всемирной службы, среди них и Русская служба Би-би-си.

Цель проекта - найти ярких женщин, вдохновивших своим примером других людей, изменивших общество или же добившихся неожиданных результатов в той или иной, возможно, малоизвестной сфере деятельности.