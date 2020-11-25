"Магнит для инвесторов": что означает IPO Ozon и ivi для российской экономики?

Алексей Ильин

Би-би-си, Москва

Автор фото, Artem Geodakyan/Tass

Российские интернет-компании в этом году начали выходить на американский фондовый рынок. Ozon на этой неделе провел первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq. Онлайн-кинотеатр ivi начал подготовку к размещению. Обе эти компании выиграли от пандемии коронавируса.

Российский интернет-магазин Ozon во вторник провел первичное размещение акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе IPO компания разместила 33 млн акций по 30 долларов за штуку. Всего компания привлекла 990 млн долларов.

Старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева назвала размещение "сумасшедшим успехом".

В первые минуты торгов акции Ozon подорожали более чем на 30% к цене IPO, а на максимуме бумаги поднимались более чем на 40%. В среду, правда, акции Ozon подешевели: они к вечеру по московскому времени торговались вокруг отметки в 39,6 доллара за акцию.

Вслед за Ozon о планах выйти на размещение на американской бирже заявил и российский онлайн-кинотеатр ivi. Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd, головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi, подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщил в среду РБК со ссылкой на источники.

О планах выхода онлайн-сервиса на биржу ранее не раз заявлял гендиректор и основатель ivi Олег Туманов. В начале ноября агентство Рейтер сообщало, что координировать выход компании на IPO будут американские банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк. По информации РБК, возможно, это произойдет уже в первом квартале следующего года.

IPO означает выход компании на биржу и первое публичное размещение акций. После размещения на бирже ценные бумаги компании могут купить инвесторы, изначально не связанные с ней. Сама компания при этом из частной превращается в публичную, и ее бумаги, соответственно, свободно торгуются на бирже.

Первичное размещение - это сложная процедура. А на IPO на иностранных биржах за последние 10 лет решились лишь несколько российских компаний, в основном технологические.

Волна размещений на иностранных биржах была в начале 2010-х годов - тогда мировая экономика и фондовые рынки восстанавливались после кризиса.

Так, в 2010 году на Лондонской бирже разместил свои акции Mail.ru Group. Год спустя на биржу Nasdaq вышел "Яндекс" - компания тогда привлекла 1,3 млрд долларов. В 2012 году на Лондонской бирже разместился "Мегафон", в 2013 году в Нью-Йорке прошло IPO Qiwi, а затем наступила пауза.

Лишь в 2019 году на биржу Nasdaq вышла HeadHunter. Размещение Ozon стало первым с тех пор.

Forbes предполагает, что успешный выход Ozon на биржу повлияет и на других гигантов онлайн-торговли в России. Так, по прогнозам Forbes, стоимость крупнейшего в рунете онлайн-магазина Wildberries может значительно вырасти, учитывая, что компания работает по схожей с Ozon модели.

Рост на карантине

Ozon - одна из старейших компаний электронной торговли в России, она была основана в 1998 году. Сегодня ритейлер занимает третье место по обороту средств среди крупнейших онлайн-магазинов страны.

Крупнейший онлайн-кинотеатр страны - ivi - также показал внушительный рост в период карантинных мер и закрытия традиционных кинотеатров.

Обе эти компании объединяет то, что они выиграли от ограничений, которые были приняты весной этого года из-за пандемии коронавируса.

Во втором квартале 2020 года оборот Ozon, например, вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,8 млрд рублей с НДС.

По подсчетам аналитической компании Telecom Daily, выручка головной компании сервиса - ivi.ru Media Ltd - в первом полугодии 2020 года выросла почти на 58%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, и составила 4,3 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Людмила Теличко, при выходе на IPO важно удачно подобрать момент, когда компания активно растет, у нее есть перспективы на рынке, а также уверенность в своей способности заинтересовать инвесторов.

"Сейчас, в период пандемии и просадки по ряду отраслей, e-commerce и онлайн-кинотеатры чувствуют себя наиболее устойчиво. С другой стороны, компании нужно аргументировать, на что направить полученные средства. В случае с OZON, ему необходимо дополнительное финансирование, чтобы нарастить долю рынка и постараться выйти в прибыль", - отмечает она.

"Мы, как известно, убыточная компания, в принципе останемся такой еще пару лет точно. Мы верим в бесконечные перспективы роста нашего рынка. Соответственно, нужно инвестировать, создавать сервисы, которые помогают быть максимально эффективными", - так описывал задачи компании гендиректор Ozon Александр Шульгин на церемонии начала торгов ценными бумагами Ozon Holdings Plc на Московской бирже.

Как пояснял Шульгин, компания хочет привлечь больше инвестиций, чтобы расширить свою инфраструктуру. В общей сложности ритейлер рассчитывал привлечь не менее 990 млн долларов и увеличить капитализацию до 7,1 млрд долларов.

Хорошие новости для российских компаний

Ozon стала первой компанией на российском рынке e-commerce, которой удалось выйти на американский фондовый рынок

Как отмечает директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов, резкий рост акций компании, как это произошло с Ozon, в первый день после размещения довольно нестандартен по средним меркам.

"Обычно компании в первые дни и даже в первый год после размещения теряют в стоимости. То, что у Ozon так получилось, - это, безусловно, успех для компании. Возможно, цена самого IPO была несколько занижена и они недополучили деньги, но, с другой стороны, они явно привлекли внимание к компании и доставили радость тем людям, которые вложились в нее на первичном размещении", - говорит Шибанов в беседе с Би-би-си.

По мнению экономиста, это может стать хорошим стимулом для других российских компаний, которые в будущем собираются выходить на рынок, хотя сейчас в стране способных на это немного. "Ozon стал таким магнитом, который теперь притянет к себе внимание инвесторов", - отмечает эксперт.

Людмила Теличко из Промсвязьбанка полагает, что массового выхода на для IPO российских компаний пока ожидать не стоит, так как для этого необходим определенный уровень зрелости компании.

"Но разовые выходы возможны: Fix Price уже заявляли о планируемом размещении", - добавляет она.

АФК "Система", крупнейший акционер Ozon, заявил, что после успеха Ozon публичное размещение акций (IPO) может провести и другой актив холдинга - лесопромышленная компания Segezha Group.

Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский заметил, что Ozon припозднился с размещением своих акций, поскольку конъюнктура на фондовом рынке начинает меняться. "Сейчас растут, как ни странно, акции энергетики в ожидании роста спроса на энергоносители и оживление транспортного сектора", - пояснил Би-би-си Рожанковский.

Что касается ivi, то сервис, по мнению экономиста, вряд ли может показать рынку какую-то необычную стратегию, необходимую для успешного развития компании на международном рынке.