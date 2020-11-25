Диего Марадона: футбольный гений, великий и несовершенный

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 91 матче за сборную Аргентины Марадона забил 34 гола

Блестящий, скандальный, гениальный и возмутительный Диего Марадона. Икона футбола со своими изъянами.

Один из самых одаренных игроков в футболе, аргентинец обладал редкой комбинацией запала, яркости, тактического видения и скорости, которая завораживала фанатов.

Впрочем, значительную часть тех же фанатов привел в ярость его знаменитый гол "рукой бога" и оттолкнули эскапады за пределами поля, связанные с наркотиками и чередой скандалов в личной жизни.

Если коротко - он гениальный футболист

Диего Армандо Марадона родился в трущобах большого Буэнос-Айреса. Ему удалось избежать нищеты, став суперзвездой мирового футбола. Многие считают, что он превосходил даже бразильца Пеле.

Аргентинец, забивший за свою карьеру 259 голов в 491 матче, в общем голосовании за лучшего футболиста XX века опередил Пеле, но в ФИФА, проводившей голосование, изменили правила, отдав дань чести обоим игрокам.

Автор фото, Schlage/ullstein bild Подпись к фото, Марадона с кубком мира, 1986 год

Марадона с детства был вундеркиндом. Юниорская команда Los Cebollitas, в которой он играл, выиграла 136 матчей подряд, а международный дебют самого Марадоны состоялся, когда ему было 16 лет.

Коренастый Марадона, ростом всего около 165 см, был нестандартной комплекции для футболиста.

Но его филигранное мастерство, скорость, умение видеть ситуацию на поле, владение мячом и точные пасы более чем компенсировали нехватку ритма в игре и возникавшие иногда проблемы с весом.

Марадона мастерски обводил защитников соперничавших команд, но за пределами поля ему не удалось избежать неприятностей.

"Рука бога" и "гол столетия"

34 гола, забитые Марадоной в 91 матче за аргентинскую сборную - это лишь малая часть его турбулентной международной карьеры.

В 1986 году в Мексике он привел свою команду к победе в чемпионате мира, а четыре года спустя - вывел в финал.

Но уже в четвертьфинале чемпионата 1986 Марадона показал футбольному миру, насколько спорно он может вести себя на поле. Эта скандальность с годами проникла во все сферы его жизни.

Аргентина играла с Англией, и эмоции на стадионе бушевали - всего четыре года назад закончилась война между странами за Фолклендские острова. На поле команды вели ожесточенную борьбу.

На 52-й минуте, при счете 0-0, находясь в штрафной зоне соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота.

Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой бога".

Через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как "гол столетия". Он взял мяч на своей половине поля и начал движение к воротам противника, обводя одного игрока за другим. Оставив позади пятерых игроков английской сборной, он поборол вратаря и забил мяч в ворота.

"Нужно признать, что это было великолепно. В отношении этого гола нет никаких сомнений. Это был чистый гений футбола", - прокомментировал тогда гол комментатор Би-би-си Барри Дэвис.

Англии все же удалось забить, но в следующий этап прошла Аргентина. Марадона тогда сказал, что для него выбить англичан из турнира было гораздо важнее, чем победить в матче.

Герой "Наполи" и наркотики

Марадона дважды бил мировой рекорд по трансферам между командами - в 1982 году он перешел из аргентинских "Бока Хуниорс" в состав "Барселоны"; сумма контракта составляла 3 млн фунтов по сегодняшнему курсу - немыслимые деньги для футбола по тем временам.

Через два года Марадона перешел в итальянский "Наполи" - уже за 5 млн.

На стадионе "Сан-Паоло", домашней арене "Наполи", Марадона появился на вертолете. Его восторженно встречала толпа из 80 тыс. фанатов. Он был для них новым героем.

В Италии Марадона показывал лучший клубный футбол за всю свою карьеру. С ним команда впервые завоевала первое место в чемпионате Италии в 1987 году и повторила успех в 1990-м, а в 1989 году стала обладателем кубка УЕФА.

Народные гуляния в честь триумфа продолжались пять дней, на улицу вышли сотни тысяч людей, но самому Марадоне становилось душно от всеобщего внимания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В составе "Наполи" Марадона забил 81 гол за 188 матчей

"Это прекрасный город, но я еле дышу. Я хочу быть свободным, гулять. Я не отличаюсь от любого другого парня", - говорил тогда футболист.

Марадона связался с преступным синдикатом "Каморра", и со временем его имя стало неразрывно связываться с мафией. Он пристрастился к кокаину.

Год спустя после проигрыша сборной Аргентины Германии в финале ЧМ-1990, который принимала Италия, Марадона не прошел тест на наркотики. Его отстранили от игры на 15 месяцев.

В 1994 году он вернулся на поле в рамках ЧМ-1994 в США, но довольно быстро озадачил зрителей, подбежав после очередного гола к камере и засунув лицо прямо в объектив.

Примерно на середине чемпионата Марадона вынужден был из него выйти после того, как в его анализах обнаружили запрещенное вещество эфедрин.

Этапы жизни Марадоны

1977: Международный дебют в матче Аргентина - Венгрия

Международный дебют в матче Аргентина - Венгрия 1982: Переход в "Наполи" после двух лет в "Барселоне"

Переход в "Наполи" после двух лет в "Барселоне" 1986: Победа в чемпионате мира в составе сборной Аргентины

Победа в чемпионате мира в составе сборной Аргентины 1990: Второе место на чемпионате мира в сборной Аргентины, первый трофей итальянской лиги в составе "Наполи"

Второе место на чемпионате мира в сборной Аргентины, первый трофей итальянской лиги в составе "Наполи" 1991: Отстранение на 15 месяцев из-за наркотиков

Отстранение на 15 месяцев из-за наркотиков 1994: Принимает участие в своем четвертом чемпионате мира, но выбывает из-за эфедрина

Принимает участие в своем четвертом чемпионате мира, но выбывает из-за эфедрина 1997: Уходит из футбола после третьего подряд положительного теста на наркотики

Уходит из футбола после третьего подряд положительного теста на наркотики 2010: Покидает пост менеджера сборной Аргентины

Жизнь на пенсии

Три года спустя, после третьего подряд положительного теста на наркотики, в свой 37-й день рождения, Марадона ушел из профессионального футбола. Однако проблемы никуда не исчезли.

Футболист получил условный срок в два года и десять месяцев в связи с прошлым инцидентом, когда стрелял по журналистам из пневматической винтовки.

Его алкоголизм и любовь к кокаину стали причиной проблем со здоровьем. Он прибавил в весе и в какой-то момент располнел до 128 кг. В 2004 году Марадона перенес свой первый инфаркт, из-за которого попал в реанимацию.

Чтобы победить ожирение, футболист пошел на операцию по обходному желудочному анастомозу, а бороться с кокаиновой зависимостью он решил на Кубе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, На Кубе Марадона несколько раз встречался с Фиделем Кастро

Несмотря на все свои проблемы, в 2008 году Марадона был назначен менеджером аргентинской сборной и довел свою команду до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года, но сборная Германии положила конец череде успехов, обыграв команду Марадоны со счетом 4-0.

Впоследствии Марадона занимал еще несколько менеджерских постов, оставался скандальной фигурой и продолжал попадать в заголовки.

В эти годы Марадоне понадобилась операция по реконструкции губы после того, как футболиста укусил в лицо один из его шарпеев. Также Марадона признал своего родившегося вне брака сына, Диего Армандо-младшего, и еще нескольких детей.

Хорошей иллюстрацией общего настроения Марадоны в тот период было его поведение на матче между сборными Аргентины и Нигерии в рамках ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге.

Он развернул баннер со своим портретом, потанцевал с фанатом Нигерии и помолился о победе перед игрой. Во время матча Марадона буквально взорвался радостью после первого гола Лионеля Месси, потом заснул, а после второго гола Аргентины показал всему стадиону два средних пальца.

Судя по сообщениям СМИ, после матча футболисту понадобился медицинский осмотр.