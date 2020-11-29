Легко ли жертвам изнасилований в Индии добиться правосудия?

Дивия Ария

Би-би-си

Время от времени в Индии происходят настолько вопиющие случаи изнасилований, что они доминируют не только в заголовках местной прессы, но и получают международную огласку.

Власти ужесточили законы после совершенного с особой жестокостью изнасилования в Дели в 2012 году, и число обращений в полицию неуклонно растет.

Многие связывают это с повышенным вниманием к проблеме сексуального насилия в отношении женщин. Другие указывают на проведенные реформы, в том числе введение смертной казни за сексуальные преступления.

Но некоторые эксперты называют все это обычным популизмом, который не решает глубоко укоренившиеся в индийском обществе проблемы.

В рамках проекта Би-би-си "100 женщин" Дивья Арья рассказывает о трех случаях, которые показывают, почему в Индии жесткие законы не помогают жертвам изнасилований.

"Надеюсь, мы доживем до того момента, как свершится правосудие"

Подпись к фото, Через шесть лет после смерти дочери отец все еще не сумел добиться справедливости

По сей день эту деревню называют "местом, где повесили девочек".

Одним утром односельчане обнаружили на манговом дереве повешенные безжизненные тела двоюродных сестер, 12 и 15 лет. Семьи считают, что девочек изнасиловали и повесили, чтобы замести следы преступления.

Это было первым крупным случаем после группового изнасилования в Дели в 2012 году. Прошло более шести лет, но многим кажется, что это преступление было совершено только вчера.

Наша машина петляет по узким дорогам округа Бадаун в индийском штате Уттар-Прадеш. Время от времени мы останавливаемся, чтобы уточнить, куда ехать дальше. Достаточно сказать, что нам нужна "деревня, где повесили девочек", чтобы тут же получить подробные указания.

Но семье из Бадуана, как ее теперь называют, добиться правосудия оказалось совсем непросто.

Подпись к фото, Моя первая встреча с отцом произошла в 2014 году, когда убийство в бадуанской деревне возмутило всю страну

Я встретилась с ними летом 2014 года. Я была одной из первых журналистов Дели, приехавших в эту деревню после восьмичасовой езды на машине.

Отец одной из девочек ждал меня под тем самым деревом, где он нашел их тела. Он сказал, что ему страшно, потому что местные полицейские его высмеяли и отказались помочь. Но он хочет отомстить: "Их надо публично повесить, - говорит он, - сделать с ними то же самое, что они сделали с нашими детьми!"

Ужесточение законов должно было облегчить подачу заявлений в полицию. За изнасилование в Индии была введена смертная казнь и даже созданы специальные суды для быстрого рассмотрения подобных дел.

Подпись к фото, Шесть лет юридической проволоки и горы документов, скопившихся в борьбе за справедливость

В одном положении рекомендуется проводить процессы по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних в течение года.

Тем не менее, количество дел об изнасиловании, все еще ждущих cвоей очереди в суде, продолжает расти.

На конец 2013 года их было порядка 95 тысяч, к концу 2019-го - 145 тысяч.

В Бадуане мы подходим к тому самому дереву, но отец отводит взгляд. Он говорит, что его вид вызывает у него горькие воспоминания. Он одряхлел и выглядит старше своих лет.

Гнев остался, но пришло понимание, что путь к правосудию будет долгим, а идти по нему придется в одиночестве: "Закон говорит, что такие дела должны рассматриваться быстро, но суды глухи к нашим мольбам. Я регулярно обхожу все инстанции, но мы бедны, а беднякам трудно добиться справедливости".

Следствие было недолгим и так же быстро и завершилось. В заключении говорилось, что доказать ни изнасилование, ни убийство не представляется возможным, и подозреваемых быстро отпустили на свободу.

Семьям удалось оспорить этот результат, и дело возобновили, хотя суд согласился рассматривать лишь менее серьезные обвинения в сексуальном домогательстве и похищении, а не в изнасиловании и убийстве.

Теперь семьи борются за то, чтобы в деле снова появились первоначальные обвинения.

Подпись к фото, Мать цепляется за надежду, что когда-нибудь она дождется осуждения тех, кто убил ее дочь

Проблема еще и в том, что индийской судебной системе не хватает ни средств, ни людей.

Бадуанское преступление рассматривается в специальном "быстром" суде. Однако, по словам юриста Гайина Сингха, представляющего интересы семей погибших девочек, там нет никаких условий.

"Быстрые суды действительно пытаются рассматривать дела быстро, но иногда задерживаются результаты экспертизы, иногда врачей или следователей переводят на работу в другое место, а иногда задержки происходят при вызове свидетелей для дачи показаний", - говорит он.

Мы сидим на скамье, просматривая пачки документов, скопившихся за годы, прошедшие со смерти девочек. Слова матери одной из них по прежнему звучат у меня в ушах: "Я только надеюсь, что сумею дожить до правосудия".

"Мои родители отправили моего жениха в тюрьму"

Уше было 17 лет, когда родители узнали о том, что она влюблена в местного парня. В ее деревне, расположенной в районе Панчмахал в штате Гуджарат, это совсем не редкость.

Но родители отказались одобрить брак, и молодая пара решила сбежать. Побег длился недолго: отец Уши вскоре нашел их и вернул дочь домой.

Подпись к фото, Уша подала в суд нп своих родителей за торговлю людьми

"Он избивал меня веревкой и палками, морил голодом, а потом продал меня другому мужчине за 125 тысяч рупий (около 128 тысяч рублей - Би-би-си)". - рассказала мне она.

В первую ночь после свадьбы Уше вновь удалось убежать. Она вышла замуж за молодого человека, которого любила, и вскоре забеременела. Но возникло еще одно препятствие.

Проведенные юридические реформы подняли возраст согласия для девочек с 16 до 18 лет. Следовательно, согласие Уши не имело юридической силы, и ее родители обвинили молодого мужа в изнасиловании, добившись чтобы его бросили в тюрьму.

Не пощадили они и его семью, обвинив его мать в содействии похищению, которое якобы произошло уже после изнасилования.

"Я две недели провела в тюрьме. Ее семья разгромила наш дом, они сломали дверь и увели наш скот. Нам пришлось скрываться, чтобы нас не убили", - рассказала она.

Это было дело о "ложном" изнасиловании, открытое от имени молодой женщины, но вопреки ее воле.

При этом никто не знает, какое количество дел о подобных "ложных" изнасилованиях доходит до суда.

Подпись к фото, Уше удалось освободить своего мужа и его семью с помощью местной благотворительной организации

Юристы говорят, что их немало, и они еще сильнее давят на судопроизводство, которое и так уже задыхается под бременем нерешенных дел. Эксперты отмечают, что подобные случаи обнажают более глубокие проблемы, которые никаким, даже самым жестким законодательством, решить не удастся.

По словам Гаримы Джаин, которая занимается изучением психологии жертв изнасилований в университете Тилбурга в Нидерландах, молодым девушкам, юридически и экономически зависящим от родителей, крайне сложно пойти против их воли.

"Я выслушала немало рассказов, так что я знаю, что когда молодой человек оказывается в тюрьме по ложному обвинению в изнасиловании, то не только отношениям молодой пары приходит конец, но и девушка оказывается еще больше под пятой родителей", - считает Джаин.

Самой Уше помогла неправительственная организация под названием Anandi. Девушке удалось добиться освобождения родственников мужа под залог и не уступить своим родителям. Как только ей исполнилось 18, она официально обвинила мать и отца в торговле людьми, хотя и предпочла бы, чтобы конфликт разрешился более мирным путем.

"Если бы женщины могли выходить замуж по своему выбору, мир был бы гораздо счастливее". - говорит Уша. К сожалению, сопротивлению родителей нет предела, особенно когда дочь выходит из под их контроля.

Подпись к фото, Социальный работник Сиима Шах считает что законом об износиловании члишком часто злоупотребляют

Теперь семья Уши пригрозила подать в суд на сотрудников Anandi - за торговлю людьми.

В сельских областях широко распространено злоупотребление законом об изнасиловании. Социальные работники говорят , что в 2013-2015 годах 95% заявлений об изнасиловании были поданы не самими жертвами, а их родителями.

Одна из работниц Anandi Сиима Шах сказала мне, что к этому закону далеко не всегда обращаются по нужному поводу: "Большая проблема состоит в том, что с молодыми женщинами обращаются, как с неодушевленными предметами, и не дают им свободно жить"

"Я решила стать юристом, чтобы помогать женщинам из касты неприкасаемых, которых вынуждают молчать"

Майя вымученно улыбается. Видно, что она изо всех сил старается казаться сильной, но получается плохо.

Она искренне хочет рассказать мне свою историю во всех ее страшных подробностях, но рана все еще кровоточит, и из ее глаз начинают течь слезы.

Майа принадлежит к касте неприкасаемых, или далитов, считающейся самой нижней в индуистской кастовой иерархии. Женщинам далитам приходится в два раза тяжелее, чем мужчинам.

Она училась, чтобы стать инженером, когда на нее обратил внимание мужчина из высшей касты. Он не давал ей покоя, преследовал ее, не обращал внимания на ее отказы и даже резал себе вены. В конце концов он ее изнасиловал.

Подпись к фото, Майя стала изучать право.

"Он очень сильный, я пыталась его остановить, но не смогла", - говорит Майя. Ее родители помогли подать заявление в полицию, но сдались под давлением соседей и родственников, и забрали его, когда насильник пообещал на их дочери жениться.

Они надеялись, что это спасет ее от клейма, которое накладывает на женщину изнасилование, но брак оказался еще более страшным адом.

"Семья моего мужа говорила, что, мол, ты - из далитов, ты - нечиста, как сточные трубы, при виде тебя нас трясет от ненависти", - вспоминает она, пытаясь справиться со слезами.

"Он приходил домой пьяным, издевался надо мной за то, что я подала заявление в полицию, бил меня и заставлял делать всякие сексуальные непристойности, хотя я и отказывалась". Дело дошло до того, что Майя стала всерьез задумываться о самоубийстве.

Ей удалось убежать только после того, как муж случайно забыл запереть дверь. Но вкус свободы она ощутила только после встречи с Манишей Машаал, юристом и активистом из касты далитов.

Маниша изучала случаи изнасилований женщин из неприкасаемых каст в северном индийском штате Харьяна. Оказалось, что законы, направленные на искоренение кастовой дискриминации и секуального насилия не работают потому, что большинство женщин даже и не подозревает об их существовании.

Подпись к фото, Маниша надеется создать целое новое сообщество женщин юристов из каст неприкасаемых.

Тем более, что обвиняемые часто принадлежат к более богатым и политически значимым кастам, нежели далиты. Не говоря уже и том, что кастовые предубеждение пустили глубокие корни в административных органах, полиции и судах Индии.

Маниша считает, что отчасти эти проблемы можно решить, если вооружить женщин из каст неприкасаемых знаниями о законах и их правах. Она стала советовать жертвам изнасилований, таким как Майя, заняться изучением права. Для самой Майи это стало началом новой жизни - после прежней, в которой она хотела покончить с собой.

Она сумела возобновить дело об изнасиловании, добавив к нему обвинения в противоестественном сексуальном поведении. "Я стала увереннее и нашла новую цель в жизни только после того, как встретила Манишу, - говорит Майа, - Я решила изучать право, чтобы помочь другим женщинам далитам, которых вынуждают молчать о совершенных над ними надругательствах".

Майа и еще пять женщин, переживших изнасилование, живут вместе с Манишей в небольшой квартире. Атмосфера просто излучает взаимную поддержку, дружбу и солидарность. Это так не похоже на их прежний мир, который был полон опасностей и горя.

Подпись к фото, Женщины из касты далитов часто собираются вместе.

"Высшие касты считают женщин-неприкасаемых вещами, которыми можно попользоваться, а потом бросить, - говорит Маниша. - А если какая-нибудь женщина осмеливается заговорить, ее просто убивают".

Семьи мужчин, обвиненных в изнасиловании, часто грозятся ее убить, но Манишу это не останавливает. Она стала одним из лидеров далитов, своеобразным мостом между юными женщинами и юридической системой.

"Люди из моей касты часто становятся жертвами насилия и умирают, как жертвы. Это - не для меня. Если мне суждено умереть, то я умру сражаясь, умру, как лидер, а не как жертва".

* имена жертв изнасилований изменены в соответствии с законодательством Индии

Проект Би-би-си "100 женщин"

Каждый год Всемирная служба Би-би-си проводит сезон материалов, посвящённый женщинам, а точнее тому, как они меняют мир.

В рамках этого проекта составляется список 100 женщин, больше всего повлиявших на мир вокруг нас.

По какому принципу составлен этот список?

В список из 100 самых влиятельных женщин по версии Би-би-си в непростом 2020 году вошли женщины, которые начали или возглавили глобальные изменения к лучшему в мире.

Среди них, в частности, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; Санна Марин, возглавляющая коалиционное правительство Финляндии, которое состоит исключительно из женщин; Сара Гилберт, глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета, где разрабатывалась одна из вакцин против коронавируса; а также - знаменитая американская актриса и борец за экологию Джейн Фонда.

Россию в этом году в списке представляют депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова.

Список "100 женщин" Би-би-си составляется редакционной командой проекта, которая советуется с другими редакциями Всемирной службы, среди них и Русская служба Би-би-си.

Цель проекта - найти ярких женщин, вдохновивших своим примером других людей, изменивших общество или же добившихся неожиданных результатов в той или иной, возможно, малоизвестной сфере деятельности.