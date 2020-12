100-летие Дэйва Брубека: как формировался джазмен-интеллектуал и как он пробивал себе дорогу в Россию

Почти случайный музыкант

Выплеснуть из себя войну

Джазмен-интеллектуал

Именно эти университетские выступления привели к растущей популярности квартета Брубека-Дезмонда в студенческой среде, а успешно продававшиеся пластинки с записью этих концертов "Jazz at Oberlin" и "Jazz at the College of the Pacific", которые исправно издавала Fantasy Records, в конце концов привели к тому, что в 1954 году на Брубека обратила внимание и предложила ему контракт Columbia - крупнейшая и самая авторитетная в США фирма грамзаписи. Но и первый релиз на Columbia "Jazz Goes to College" был также записью университетских концертов.