ООН: коронавирус отбросил назад эмансипацию, вернув женщин на кухню

Cандрин Лунгумбу, Амелия Баттерли

Проект Би-би-си "100 женщин"

Пандемия коронавируса свела на нет 25 лет борьбы за гендерное равенство, говорится в новом докладе ООН о ситуации по всему миру. Из-за Covid-19 женщинам приходится делать значительно больше работы по дому, они теряют карьерные и образовательные возможности, в их жизни появляется все больше проблем с физическим и душевным здоровьем.

"Все, над чем мы работали последние 25 лет, может быть потеряно всего за год, - говорит заместитель директора организации "ООН-женщины" Анита Бхатия. - Существует реальная опасность возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов".

Этот материал подготовлен в рамках проекта Би-би-си "100 женщин". Подробнее о нем можно прочитать в конце публикации.

По данным ООН, еще до пандемии коронавируса во всех странах мира объем неоплачиваемой работы, в том числе работы по дому, составлял 16 млрд часов в день. Три четверти такой работы всегда делали женщины, то есть на каждый час неоплачиваемого труда, выполняемого мужчинами, приходилось три "женских" часа. Но из-за Covid-19 нагрузка на женщин стала еще больше.

"Если до пандемии соотношение составляло 3:1, то теперь, уверяю вас, разрыв вырос не менее чем вдвое", - говорит Анита Бхатия.

Хотя большая часть из 38 опросов была проведена "ООН-женщинами" в странах с низким и средним доходом на душу населения, данные по развитым странам показывают похожую картину.

"Самое тревожное, что многие женщины не возвращаются после карантина на работу, - замечает Анита Бхатия. - Только в сентябре этого года в США прекратили поиски работы 865 тыс. женщин и 200 тыс. мужчин, и эта разница объясняется в основном тем, что на женщинах лежит забота о детях и доме, которую не с кем разделить".

Сокращение числа работающих женщин будет иметь плачевные последствия для их материального благополучия, развития и экономической независимости, предупреждают "ООН-женщины".

Проект Би-би-си "100 женщин" поговорил с тремя женщинами о том, как пандемия повлияла на их жизнь и работу. Мы попросили всех наших собеседниц некоторое время вести дневник, записывая, что они делали каждый день час за часом.

"Я была на пределе душевных сил"

Автор фото, TENI WADA Подпись к фото, "К концу каждого дня я была на пределе душевных сил. Бывало, дочка заплачет, и я сажусь рядом и плачу"

И до пандемии женщины в Японии в среднем тратили на домашние обязанности почти в пять раз больше времени, чем мужчины - это один из самых высоких показателей в мире.

Тени Вада живет в Токио. Она бренд-консультант, а до локдауна еще подрабатывала воспитательницей в детском саду.

"Время 5 утра, а все пытаюсь дописать статью о саке. У меня еще есть несколько дней, но я лучше не буду рисковать. Жизнь у мамы непредсказуема, а я не хочу из-за этой непредсказуемости остаться без зарплаты", - гласит одна из записей в ее дневнике.

Время для Тени - настоящая драгоценность. Его приходится делить между ребенком, работой, кухней и стиркой. Тени и ее муж оба работают из дома, но их дни проходят очень по-разному.

"Муж начинает работать в 09:30 и заканчивает где-то между пятью и половиной седьмого вечера. Но он может себе позволить уйти в комнату и сосредоточиться, а я нет, и мне кажется, это не совсем справедливо", - говорит она.

По словам Тени, она выполняет примерно 80% домашних обязанностей, включая развивающие занятия с трехлетней дочкой.

"Первые два-три месяца были ужасными, к концу каждого дня я была на пределе душевных сил. Бывало, дочка заплачет, и я сажусь рядом и плачу", - вспоминает Тени.

"Мы наблюдаем тревожные тенденции, включая высокий уровень стресса и проблемы с психикой - в особенности у женщин. Частично это связано с увеличением объема работы", - говорит главный статистик "ООН-женщин" Папа Сек.

"Раньше я все делала сама"

Автор фото, ESPERANZA BOLIVIA Подпись к фото, "Работа в поле сильно изматывает, а есть еще и дела по дому"

Делина Веласкес - фермер из провинции Серкадо на юге Боливии.

Ее день обычно начинается в 5 утра и делится между парником и работой по дому. Раз в два месяца она ездит в близлежащий город Тариху торговать выращенными ею овощами на рынке. "Работа в поле сильно изматывает, а есть еще и дела по дому, но теперь мне помогает дочка, она моя правая рука. Она помогает и дома, и в поле, и в парнике", - рассказывает Делина.

Согласно традиционным гендерным нормам, мужчины - добытчики, а женщины - домохозяйки.

"Когда речь заходит о том, что дети должны помогать по дому, родители в большей степени ждут этого от дочерей", - говорит Папа Сек.

Но Делина довольна тем, что во время карантина проводит больше времени с семьей. "Раньше я все делала сама: закупала семена, хранила, высаживала, поливала, да еще убирала и готовила, - говорит она. - Теперь занятий в школе нет, дочка помогает с готовкой и стиркой, младший сын - в парнике, муж проводит больше времени дома и тоже помогает, чем может. Мне стало легче".

"Мне очень повезло"

Автор фото, IJEOMA KOLA Подпись к фото, "Мой ум постоянно занят предметами, о которых муж не думает"

Доктор Льома Кола, женщина смешанного нигерийско-американского происхождения, живет в столице Кении Найроби.

Она говорит, что умудряется совмещать воспитание новорожденного малыша и работу, потому что муж готов помогать, и потому что они могут позволить себе нанять домработницу. "Не у всех женщин такие возможности. Но я все равно поднимаюсь каждый день в 6-7 утра, потому что сынишка требует внимания", - рассказывает она.

Льома говорит, что общество устроено так, что обычной женщине невозможно получать от жизни все. "Женщины могут иметь и детей, и работу, но не одновременно, и не без больших жертв. Таких, как я, немного. Я считаю, мне очень повезло". - объясняет она.

Возможность нанять кого-то для помощи по дому, конечно, облегчила Льоме и ее мужу жизнь на карантине.

"Я всего около месяца оставалась одна и чувствовала себя абсолютно несчастной, - говорит она. - У меня было невероятно много работы, и я не успевала ничего в профессиональном плане, потому что все время была занята по дому".

Хотя ее муж активно участвует в воспитании детей и берет на себя уборку, мытье посуды и стирку, Льома, по ее словам, всегда чувствовала, что конечная ответственность за дом лежит на ней. "Мой ум постоянно занят предметами, о которых муж не думает, вроде того, какие овощи купить, как отпраздновать первый день рождения сына, сделать ли семейное фото в выходные и на какое время запланировать встречу с друзьями в Zoom," - говорит она.

Необходимость постоянно держать в голове множество вещей, вроде походов к врачу, меню на обед и ремонта дома, может сказаться на физическом и психическом здоровье женщин.

Неоплачиваемый и недооцененный труд

Женский домашний труд, поддерживающий семью и экономику и восполняющий пробелы в сфере услуг, очень редко официально признается работой. "Он всегда недооценивался и рассматривался как нечто недостойное внимания, потому что за него не платят", - замечает Анита Бхатия.

"Пандемия высветила то обстоятельство, что неоплачиваемый домашний труд - это всемирная подушка безопасности. Он дает другим возможность получать доход, но при этом сдерживает возможности роста и карьеры тех, кто несет эту ношу", - говорит она.

В результате женщины вынуждены либо фактически работать больше мужчин, либо уделять меньше времени оплачиваемому труду и терять финансовую независимость.

"Нельзя недооценивать серьезность этой проблемы и ее негативное влияние, если правительства и бизнес ничего не предпримут", - говорит Анита Бхатия.

Среди мер, предлагаемых ООН, - предоставление женщинам дополнительного оплачиваемого отпуска и расширение сети детских садов.

"Это вопрос не только прав, но и экономической целесообразности. Экономика выигрывает от максимального вовлечения в нее женщин", - отмечает Анита Бхатия.

Проект Би-би-си "100 женщин"

Каждый год Всемирная служба Би-би-си публикует серию материалов, посвящённый женщинам, а точнее тому, как они меняют мир.

В рамках этого проекта составляется список 100 женщин, больше всего повлиявших на мир вокруг нас.

По какому принципу составлен этот список?

В список из 100 самых влиятельных женщин по версии Би-би-си в непростом 2020 году вошли женщины, которые начали или возглавили глобальные изменения к лучшему в мире.

Среди них, в частности, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; Санна Марин, возглавляющая коалиционное правительство Финляндии, которое состоит исключительно из женщин; Сара Гилберт, глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета, где разрабатывалась одна из вакцин против коронавируса; а также - знаменитая американская актриса и борец за экологию Джейн Фонда.

Россию в этом году в списке представляют депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова.

Список "100 женщин" Би-би-си составляется редакционной командой проекта, которая советуется с другими редакциями Всемирной службы, среди них и Русская служба Би-би-си.

Цель проекта - найти ярких женщин, вдохновивших своим примером других людей, изменивших общество или же добившихся неожиданных результатов в той или иной, возможно, малоизвестной сфере деятельности.