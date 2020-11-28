Голодомор на Украине. 10 главных фактов о трагедии 1930-х годов

Автор фото, GETTY IMAGES Подпись к фото, С 1998 года последняя суббота ноября отмечается на Украине как День памяти жертв голодомора

На Украине вспоминают жертв голодомора 1932-1933 годов, в результате которого погибли по меньшей мере 3,9 млн человек. Общее число жертв в СССР - порядка семи миллионов.

По мнению большинства историков, причиной голода 1932-33 годов стала принудительная и репрессивная для крестьян политика хлебозаготовки, осуществляемая коммунистической властью.

1. Геноцид или преступление против человечности

В 2006 году Верховная рада Украины признала голодомор актом геноцида украинского народа, публичное отрицание голодомора на Украине считается противоправным, но наказание за такие действия не предусмотрено.

Среди историков и политиков однако нет единого мнения относительно того, можно ли считать голодомор геноцидом в юридическом смысле этого слова, закрепленном в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

При этом "отец Конвенции о геноциде", доктор Рафаэль Лемкин, который собственно и придумал этот термин, в 1953 году сказал, что "уничтожение украинской нации" - это "классический пример геноцида".

Голодомор по состоянию на 2019 год признали геноцидом украинцев 16 государств: Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан как отдельное государство.

Автор фото, HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

Еще восемь стран осудили голодомор как акт уничтожения человечества и почтили память миллионов уничтоженных голодом украинцев: Андорра, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия, Чехия и Чили.

Виктор Янукович после победы на выборах президента заявил в апреле 2010 года, что массовый голод в 1930-х годах нельзя считать геноцидом украинцев, поскольку он был общей трагедией народов, входящих в СССР.

В России также не признают голодомор геноцидом, утверждая, что от голода люди умирали в разных регионах СССР.

Россия заявила, что причиной голода была насильственная коллективизация, но от нее пострадали многие регионы СССР и голод не был направлен исключительно против украинцев.

"Эта трагедия не имеет и не может иметь международно установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций", - сказано в заявлении Госдумы России.

Слова "геноцид" нет в документах ООН, ЮНЕСКО и ПАСЕ, посвященных голодомору.

В резолюции Европарламента от 2008 года Голодомор назван "ужасным преступлением против народа Украины и человечности". Документ также содержит ссылки на Конвенцию ООН о геноциде.

В 2010 году Апелляционный суд города Киева в своем решении назвал геноцидным характер голодомора и указал на намерение руководства СССР в лице Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Чубаря, Хатаевича, Косиора уничтожить часть украинской нации.

По данным опроса украинской социологической группы "Рейтинг" в прошлом году, 82% украинцев считают, что голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

2. Число жертв

Исследователи до сих пор спорят о точном числе жертв голодомора.

Институт демографии и социальных исследований разработал методологию оценки потерь Украины в результате голодомора 1932-1933 годов на основе статистических данных и современных методов демографического анализа.

Ученые реконструировали ежегодные основные параметры динамики населения Украины между 1926 и 1939 годами.

На основе этих оценок институт демографии оценил потери от Голодомора в 3,9 млн человек. Именно эту цифру считают наиболее научно обоснованной.

Автор фото, УНІАН

Также ученые утверждают, что из-за падения рождаемости во время голодомора Украина лишилась 600 тысяч младенцев.

Некоторые историки утверждают, что реальные цифры существенно выше, а Институт национальной памяти предполагает, что погибших на Украине было порядка 7 миллионов.

В решении Киевского апелляционного суда от 2010 года о виновных в организации голодомора указано число 3,9 миллиона.

В Украине также ведут Единый реестр жертв голодомора.

3. География голода

Исследователи продолжают спорить о числе жертв голода в СССР в 1932-33 гг.

Некоторые иностранные историки называют цифру 5,5-8 миллионов, утверждая, что более половины из них были украинцами.

Украинский институт демографии дал свою оценку демографических потерь от голодомора 1932-1933 во всем СССР и в бывших республиках.

Потери из-за сверхсмертности в результате голода за тот период в СССР составляли 8,7 миллиона человек. Среди республик бывшего СССР Украина занимает первое место по абсолютным объемам потерь из-за сверхсмертности, а у Казахстана самые высокие показатели потерь относительно численности населения.

Украинские ученые установили, что относительные потери из-за сверхсмертности в Украине в 1932-1934 годах в четыре раза выше, чем в России.

В 1932-33 годах массовый голод был также на Поволжье и Кубани (где проживало много этнических украинцев), в Беларусии, на Южном Урале, в Западной Сибири и Казахстане.

Автор фото, ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного Подпись к фото, Раскулачивание крестьянина П. Масюка в деревне Удачное Донецкой области

Институт демографии утверждает, что в России на регионы с высокими потерями от голода приходится 6% численности сельского населения и 1% территории, тогда как на Украине - 41% населения и 34% территории.

Самая высокая интенсивность потерь от голода была зафиксирована в центральных лесостепных регионах Украины, которые не были ключевыми в заготовке зерна, а в России - в ее основных зерновых регионах.

Больше всего украинцев погибло в современных Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Одесской областях и в Молдове, которая тогда входила в состав УССР.

Институт демографии считает, что потери населения в украинских регионах составляют от 10% до 20% общих потерь.

Около 81% погибших от голода на Украине были украинцами, 4,5% - русскими, 1,4% - евреями и 1,1% - поляками. Среди жертв было также много белорусов, болгар и венгров.

Исследователи отмечают, что распределение жертв Голодомора по национальности соответствует национальному распределению сельского населения Украины.

4. Где не было Голодомора

По данным украинского историка Станислава Кульчицкого, осенью 1932 года в Украине было почти 25 тысяч колхозов, которым власть выдвинула завышенные планы хлебозаготовок.

Несмотря на это, 1500 коллективных хозяйств сумели выполнить эти планы и не попали под карательные санкции, поэтому смертельного голода на их территориях не было.

В 1920-30-х годах газеты регулярно публиковали списки районов, сел, колхозов, предприятий или даже отдельных лиц, не выполнявших планов заготовки продовольствия.

Автор фото, Музей Голодомора Подпись к фото, Институт демографии утверждает, что в России на регионы с высокими потерями от голода приходится 1% территории, тогда как на Украине - 34% территории

К должникам, попавшим на эти "черные доски" (в отличие от "красных досок" - списков почета), применялись различные штрафы и санкции, вплоть до прямых репрессий против целых трудовых коллективов.

В годы голода попадание села на "черную доску" означало приговор его жителям.

Право вносить села и коллективы в такой список имели областные представительства ЦК Компартии Украины по представлению районных и сельских ячеек. Иными словами, формально это была инициатива снизу.

Система "черных досок", помимо Украины, действовала также на Кубани, в Поволжье, на Дону, в Казахстане - территориях, где проживало много украинцев.

Список населенных пунктов, попавших на "черные доски" в 1932-33 годы, можно посмотреть здесь.

Голод не затронул украинские земли Галиции, Волыни, Западного Подолья, которые в 1932-1933 годы входили в состав Польши, а также тогдашние румынскую Буковину и чехословацкое Закарпатье. Не пострадал и Крым, который тогда относился к РСФСР.

5. Дюранти и первое упоминание в прессе

Одним из первых о голоде в СССР сообщил английский журналист Малкольм Магеридж в декабре 1933 года, пишет исследователь Станислав Кульчицкий. В трех статьях в газете Manchester Guardian журналист описал свои удручающие впечатления от поездок по Украине и Кубани, рассказав о голоде среди крестьян.

Магеридж показал массовую гибель крестьян, однако не назвал конкретных цифр.

После первой же его статьи советская власть запретила иностранным журналистам ездить по пораженным голодом территориям страны.

Автор фото, BOY JONES FILMS Подпись к фото, Главную роль в фильме "Мистер Джонс" сыграл британский актер Джеймс Нортон, известный по сериалам "Война и мир" и "Макмафия"

В марте 1933 года 27-летний британский журналист Гарет Джонс отправился в СССР, чтобы взять интервью у Сталина. Во время поездки он посетил Украину и запечатлел происходившие там ужасы.

В конце марта 1933 года Джонс опубликовал статью "Хлеба нет" о голоде на Украине, которую перепечатали газеты Manchester Guardian и New York Evening Post.

В 2019 году вышел фильм Агнешки Холланд "Цена правды" о трагической судьбе Гарета Джонса и голоде.

В 1934 году в британском парламенте прошли специальные слушания по вопросу голодомора.

Сенсационные открытия Магериджа попытался опровергнуть корреспондент New York Times в Москве Уолтер Дюранти. Его заметка называлась "Русские голодают, но не умирают от голода".

Подпись к фото, Заголовок - "Хлеба нет", подзаголовок - "Гарет Джонс услышал плач голода по всей Украине, которая некогда была житницей России"

Когда о проблеме начали писать другие американские газеты, Дюранти подтвердил факт массовых смертей от голода.

Дюранти известен также тем, что был единственным из иностранных журналистов, кому удалось взять интервью у Сталина. Дюранти получил Пулитцеровскую премию за цикл статей и очерков о первой сталинской пятилетке.

На Украине некоторые активисты требовали, чтобы Пулитцеровский комитет посмертно отобрал у Дюранти эту престижную журналистскую награду, однако этого не произошло.

6. Официальное признание

Само слово "голодомор" впервые появилось в печатных трудах украинских эмигрантов в Канаде и США в 1978 году. В СССР в то время историкам позволяли лишь говорить о "трудностях с продовольствием", но не о голоде.

Из уст партийного чиновника слово "голодомор" впервые прозвучало в декабре 1987 года. Тогда первый секретарь ЦК КПСС Владимир Шербицкий, выступая на торжествах по случаю 70-летия СССР, признал факт голода 1932-33 годах.

Когда по этой теме начали дискутировать все откровеннее, в 1990 году ЦК Компартии Украины разрешил публикацию книги "Голод 1932-1933 годов на Украине: глазами историков, языком документов".

Автор фото, УНІАН

По словам историка Станислава Кульчицкого, настоящий тираж издания был всего 2,5 тыс. экземпляров и оно стало библиотечным раритетом.

Первым профессиональным литературным произведением о голоде был "Желтый князь" Василия Барки, опубликованный украинской диаспорой в 1962 году.

В 1981 году в США вышли мемуары украинского диссидента и советского генерала Петра Григоренко, в которых он очень детально описал ужасы голода и механизмы его реализации в Херсонской области и по всей Украине.

В 2006 году, при президенте Викторе Ющенко Служба безопасности Украины рассекретила более 5000 страниц государственных архивов о голодоморе.

Позже в Киеве построили большой музей и мемориальный комплекс памяти жертв голодомора.

Чествование памяти жертв голодомора также является частью официальной программы во время визитов иностранных делегаций на Украину.

7. Натуральные штрафы

У крестьян, которые не укладывались в планы хлебозаготовок и задолжали государству зерно, конфисковывали любое другое продовольствие.

Оно не засчитывалось как уплата долга и было только карательной мерой.

Политика натуральных штрафов должна была заставить крестьян сдать государству якобы скрытое от него зерно, которого в действительности не было.

Автор фото, ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного Подпись к фото, Дети собирают мерзлую картошку на колхозном поле села Удачное Донецкой области. 1933 год

Сначала карательным органам позволяли отбирать только мясо, сало и картофель, однако впоследствии они взялись и за другие продукты длительного хранения.

Федор Коваленко из села Лютенька Гадячского района на Полтавщине рассказывал: "В ноябре и декабре 1932 года забрали все зерно, картофель, все забрали, даже фасоль, и все то, что было на чердаке. Такие мелкие были сушеные груши, яблоки, вишни - все забрали".

Нина Карпенко из села Мацковцы, Лубенского района Полтавской области, рассказывает, что в селе до сих пор помнят людей, которые от имени властей отбирали у своих соседей продукты.

Специальные отряды с помощью металлических "щупов" обыскивали даже огороды крестьян в поисках зарытого продовольствия.

В декабре 1932 года второй генсек ЦК КП(б)У Станислав Косиор докладывал Сталину: "Наибольший результат дает применение натурштрафов. За корову и свинью сейчас колхозник и даже одноособник крепко держатся".

На Поволжье и Северном Кавказе натуральные штрафы применялись лишь эпизодически.

8. Закон "о пяти колосках"

В августе 1932 года под предлогом того, что раскулаченные крестьяне и "другие антисоциальные элементы" разворовывают грузы из товарных поездов и колхозное и кооперативное имущество, Сталин предложил новый репрессивный закон об охране государственного имущества.

Закон предусматривал за такие нарушения расстрел с конфискацией имущества, а при смягчающих обстоятельствах - 10 лет заключения. Осужденные не подлежали амнистии.

Автор фото, ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного Подпись к фото, Фотоснимки авторства Николая Боканя, который во время голодомора жил в селе Батурин Бахмачского района Черниговской области. На свой фотоаппарат он фиксировал страдания семьи и голодную смерть одного из сыновей - Константина

За карательным документом закрепилось народное название "закон о пяти колосках", поскольку виновным в хищении государственного имущества фактически был каждый, кто без разрешения собрал на колхозном поле несколько колосков пшеницы.

За первый год действия нового закона по нему были осуждены 150 тысяч человек.

Закон действовал до 1947 года, однако пик его применения пришелся именно на 1932-33 годы.

9. Каннибализм

Свидетели голодомора рассказывают о случаях, когда доведенные до отчаяния крестьяне ели тела своих или соседских умерших детей.

"Этот каннибализм достиг предела, когда советское правительство [...] начало печатать плакаты с таким предостережением: "Есть собственных детей - это варварство", - пишут венгерские исследователи Агнес Варди и Стивен Варди из Дюкейнского университета.

Автор фото, UKRINFORM

По некоторым данным, за каннибализм во время голодомора было осуждено более 2500 человек.

По словам доктора исторических наук Василия Марочко, в первой половине 1932 года случаи людоедства носили единичный характер, а во второй половине 1933-го и в 1933-м это стало массовым явлением во всех областях Украины, где свирепствовал голод.

"К людоедству чаще всего прибегали женщины, возможно, чтобы сохранить семью, когда в жертву приносили младшего ребенка, чтобы выжили старше. Особенно часто это происходило в весенний период", - рассказывает Марочко.

Часто жертвами каннибализма становились беспризорные дети, которые в поисках пищи ходили по деревням. Также за эти годы съели несколько миллионов собак и кошек.

10. Переселение из России

После голодомора в опустевшие села попытались завезти крестьян из других регионов Советского Союза. Это делалось в исполнение постановления Совета народных комиссаров СССР от 25 октября 1933 года "О переселении на Украину 21 тысячи семей колхозников".

На их переселение было выделено 15,5 млн рублей.

Согласно архивным документам, в Донецкую (тогда она распространялась и на территорию нынешней Луганской области), Днепропетровскую (к которой частично относилась нынешняя Запорожская область) и Харьковскую области должны быть переселены колхозники из России, а в Одесскую (тогда распространялась и на территорию нынешних Николаевской и Херсонской областей) - из Беларуси и России.

Автор фото, ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного Подпись к фото, Раскулаченная семья возле своего бывшего дома в селе Удачное Донецкой области. 30-е годы

К концу 1933 года из Западной области РСФСР в Днепропетровскую было отправлено 109 эшелонов с переселенцами и их вещами, из Центрально-Черноземной области России в Харьковскую область - 80 эшелонов, из Ивановской в Донецкую - 44 эшелона.

Из Белорусской ССР в Одесскую область отправили 61 эшелон, из Горьковской области - 35 эшелонов с людьми.

Однако ученые указывают, что львиная доля переселенцев не прижилась на новом месте.

"Все же цифры о переселенцах из России и Беларуси не очень большие. Тысячи хозяйств в масштабе таких крупных регионов как Донбасс и Слобожанщина - не слишком впечатляющие", - считает историк Станислав Кульчицкий.