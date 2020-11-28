"Найти всю цепочку": что стало известно за год суда по делу МН17

Ольга Ившина

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

В марте этого года в Нидерландах начался суд по делу о крушении "Боинга" MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году. За почти год слушаний и разбирательств стало известно немало важных деталей о тех событиях и людях, которые могли иметь отношение к крушению самолета. Би-би-си коротко пересказывает главные из них.

Прокуратура Нидерландов со ссылкой на показания свидетелей и данные перехватов телефонных разговоров рассказала важные подробности того, что происходило на востоке Украины в июле 2014 года, незадолго до крушения рейса МН17.

Например, в ходе мартовских слушаний прокурор заявил, что на Украину из России в 2014 году было отправлено по меньшей мере два зенитно-ракетных комплекса "Бук", но один из них сломался по дороге и не доехал до Донбасса.

Перемены в жизни подсудимых

Важные события в этом году произошли и в жизни некоторых подозреваемых.

Подпись к фото, Следствие решило не обращаться к властям России с просьбой об экстрадиции подозреваемых, поскольку российская Конституция запрещает выдачу граждан страны другим государствам

В причастности к крушению самолета прокуратурой Нидерландов обвиняются четыре человека:

Игорь Гиркин (Стрелков) , гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ

, гражданин России, министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной офицер ФСБ Сергей Дубинский , гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке

, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке Олег Пулатов , гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России

, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Как выяснила Русская служба Би-би-си, буквально через два дня после начала суда в Нидерландах Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу. Сослуживцы и друзья Харченко считают, что это было сделано, чтобы изолировать бывшего разведчика.

Вскоре после публикации Би-би-си Харченко выпустили из-под ареста. По данным источников Русской службы Би-би-си, сейчас бывший разведчик вместе с семьей уехал из Донецка и проживает в России.

Важное заявление сделал в этому году другой обвиняемый по делу МН17 - Игорь Гиркин. Гиркин несколько лет ограничивался фразой: "Ополчение "Боинг" не сбивало". Но в мае он дважды дал более развернутый комментарий, причем сделал это в интервью иностранным журналистам.

"Я понимал, что поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, в значительной степени ведутся при моем участии, я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель", - сказал Гиркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР также подтвердил, что просил главу аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова помочь с получением зенитно-ракетных комплексов с экипажами. Двумя днями позже в интервью британской газете Times Гиркин повторил, что ощущает "моральную ответственность" за гибель пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

Прокуратура Нидерландов обвиняет Гиркина именно в причастности к перевозке "Бука" по территории Донбасса и предоставлении экипажу ЗРК данных о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Июль 2014-го. Над Украиной сбит малазийский "Боинг". Пресса отправляется на место трагедии

В ноябре впервые заговорил еще один обвиняемый - Олег Пулатов. Он единственный из всех подозреваемых согласился взаимодействовать с представителями суда. Его интересы защищают два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина. Защита Пулатова предоставила суду видеозапись своей беседы с Пулатовым.

Автор фото, kvoku.ru Подпись к фото, Эта и несколько других фотографий Олега Пулатова были опубликованы на сайте Киевского высшего общекомандного училища, которое он закончил. Расследователи считают, что именно этот человек находился рядом с "Буком" в момент пуска ракеты по малайзийскому "Боингу". Пулатов это отрицает

Суть показаний отставного офицера сводится к тому, что в день крушения "Боинга" он действительно находился в районе Снежного (ближайший к месту крушения крупный город), много перемещался по округе, но "Бука" за все это время не видел и уверен, что у его подразделений такой установки не было.

Пулатов не отрицает, что на большинстве аудиозаписей прослушек, приобщенных к делу, звучит именно его голос, причем в нескольких из этих телефонных переговоров Пулатов упоминает "Бук". По словам бывшего разведчика, на тот момент он уже знал, что его телефон прослушивался, поэтому часто сообщал в разговоре дезинформацию.

При этом ранее прокуратура Нидерландов обращала внимание на то, что перехваты разговоров Пулатова, а также других россиян, обвиняемых по этому делу, логически не имеют противоречий и даже дополняют друг друга. Более того, события, которые обвиняемые якобы обсуждали для дезинформации противника, подтверждаются фото- и видеоматериалами, снятыми очевидцами событий 16-18 июля 2014 года в Донбассе.

Разбор альтернативных версий

Защита Пулатова подала прошение о повторном расследовании альтернативных сценариев:

крушение "Боинга" в результате атаки украинского военного самолета;

поражение ракетной системой противовоздушной обороны из-за того, что украинские штурмовики использовали "Боинг" в качестве "живого щита";

поражение из ЗРК "Бук", принадлежавшего Украине.

Представители обвинения пояснили, что следствие изучило каждую из этих теорий, а также еще несколько дополнительных. И в каждом случае после детального разбора был сделан вывод об их несостоятельности.

Например, при изучении обломков самолета не было обнаружено следов от пуль авиационной пушки или следов попадания каких-либо других ракет, кроме ракеты "Бука". Все это привело экспертов к выводу о том, что рейс МН17 не мог быть сбит в результате атаки военного самолета.

В ходе обследования тел экипажа и пассажиров эксперты обнаружили в них поражающие элементы, встречающиеся только у ракет "Бука" (например, металлические элементы в форме бабочки). Это стало дополнительным аргументом в пользу того, что "Боинг" был сбит именно из ЗРК, а не как-то иначе.

Следствие также нашло тех, о ком много говорилось в российских государственных СМИ - авиадиспетчера из Днепропетровска Анну Петренко, которая якобы таинственно исчезла после крушения "Боинга", загадочного испанского диспетчера Карлоса и украинского летчика Владислава Волошина. Поговорив с каждым из них, следствие пришло к выводу, что они не имеют никакого отношения к крушению МН17, а Карлос вообще оказался ранее судим за мошенничество.

Существует ли снимок пуска ракеты?

Следствию удалось найти и приобрести несколько спутниковых снимков, на которых виден район предполагаемого места пуска ракеты вблизи города Снежное. На одном из них даже видна колонна с "Буком", идущая в сторону этой точки.

Автор фото, Google

Прокуратура Нидерландов также обратилась к военным США, так как на следующий день после трагедии они заявили, что у них есть снимок, на котором запечатлен момент пуска ракеты по "Боингу". Но вместо самого фото Вашингтон прислал в Амстердам документ с описанием снимков и сопутствующей технической информацией. Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность посмотреть на исходный снимок и проверить, насколько верно была изложена информация о нем в предоставленном Амстердаму меморандуме.

Прокурор пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается. На просьбу поделиться исходным снимком в США пока отвечают молчанием - то есть фактическим отказом, поскольку это раскроет технические возможности спутников, имеющихся у Пентагона.

Минобороны России настаивает, что "Боинг" был сбит "Буком" украинских вооруженных сил. Российские военные в июле 2014 года опубликовали несколько спутниковых снимков украинских военных баз, из которых следовало, что украинская установка "Бук" покинула базу близ Донецка в день крушения "Боинга". Нидерланды еще в октябре 2014 года попросили Москву прислать оригиналы этих снимков. В этом году минобороны России, наконец, ответило, что оригиналы снимков не сохранились.

Но снимки украинской военной базы предоставило Европейское космическое агентство. На снимке от 17 июля видно, что украинский "Бук" продолжает находиться на базе. Сопоставив снимок ЕКА с копией снимка, опубликованного минобороны России, следствие обнаружило существенные расхождения. На снимке Google от 16 июля четко видно вспаханное поле, а на российском снимке - невспаханное. После этого следствие пришло к выводу, что снимки минобороны России неверно датированы и, скорее всего, сделаны в июне, а не в июле 2014 года.

Какие вопросы отказались рассматривать?

В ходе последнего заседания в этом году суд в Нидерландах отказался предоставить защите больше времени для обсуждения альтернативных версий катастрофы.

Таким образом, единственной версией, которую готовы рассматривать судьи, остается заключение следователей о том, что самолет был сбит из российской зенитно-ракетной установки "Бук", находившейся недалеко от города Снежное.

Дело в том, что прокуратура Нидерландов уже предоставила сведения о том, как следствие рассматривало варианты пуска ракеты из других точек: близ Амвросиевки, Енакиево, с фабрики севернее Снежного, а также близ села Зарощенское. Все эти версии оказались несостоятельными - либо место пуска никак не сходилось с допустимой траекторией полета ракеты, либо ни нашлось ни одного свидетеля из числа местных жителей и бывших боевиков самопровозглашенной ДНР, кто слышал бы пуск ракеты из этой точки.

Украинские власти предоставили Нидерландам информацию о положении всех своих установок "Бук" на июль 2017 года. Эти данные совпали с информацией, полученной военной разведкой Нидерландов. Таким образом, следствие отбросило версию о том, что "Боинг" МН17 мог быть сбит "Буком" вооруженных сил Украины.

Суд также отказался рассматривать вопрос о том, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство.

"Каким бы ни был ответ на этот вопрос, это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету от ответственности", - заявили прокуроры.

Международных правил, регламентирующих полеты над зонами боевых действий, не существует. Следовательно, суд - даже в рамках другого дела - не может рассмотреть вопрос о юридической ответственности Киева за этот шаг.

По мнению следователей Объединенной следственной группы (JIT), дискуссии о незакрытом воздушном пространстве на востоке Украины отвлекают от главного вопроса, связанного с катастрофой MH17, - откуда в зоне конфликта взялся ЗРК "Бук".

Что касается "открытого неба" над Донбассом, то летом 2014 года украинский регулятор "Украэрорух" несколько раз увеличивал минимальную высоту полета над зоной конфликта для гражданских лайнеров. А вот Россия вплоть до 16 июля 2014 года не вводила никаких ограничений для полета над своими регионами, граничащими с зоной конфликта. Но в ночь на 17 июля - за 17 часов до катастрофы "Боинга" - Россия запретила летать в сопредельных с Украиной регионах на высоте ниже 16 км. Росавиация так и не дала объяснений, запрошенных нидерландской стороной, почему ограничения были введены именно в ночь на 17 июля и почему минимально допустимая высота полетов настолько превзошла меры, введенные Украиной.

Еще одна важная история

В этом году Русской службе Би-би-си удалось установить имя еще одного человека, который может быть одним из главных фигурантов дела о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17.

Подпись к фото, После 2014 года генерал Андрей Бурлака получил повышение по службе

Речь о человеке, который в материалах следствия проходил под псевдонимом "Владимир Иванович". В телефонных переговорах, опубликованных следователями JIT, представители ДНР называли "Владимира Ивановича" командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. То, что он подчиняется приказам "Владимира Ивановича", в перехваченных переговорах упоминал и Игорь Стрелков, бывший в тот момент министром обороны ДНР.

Люди, лично общавшиеся с "Владимиром Ивановичем", сказали Би-би-си, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель главы пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Весной и летом 2014 года Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону - в тот момент главный перевалочный пункт для россиян, которые хотели принять участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР.

За два дня до крушения рейса МН17 - 15 июля 2014 года - генерал Андрей Бурлака снова вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону. 18 июля - на следующий день после трагедии, унесшей жизни 298 человек, - Бурлака вернулся из Ростова в Москву и больше, как следует из данных, имеющихся в распоряжении Би-би-си, в 2014 году в Ростов-на-Дону не ездил.

Один источник, назвавший Би-би-си вероятное имя "Владимира Ивановича", отметил, что после завершения активной фазы конфликта в Донбассе генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду - звание Героя России.

Что дальше?

Слушания в Нидерландах возобновятся в феврале 2021 года. Ожидается, что 1 февраля суд начнет рассматривать дело по существу, то есть детально разбираться в обвинениях в отношении каждого из подозреваемых и устанавливать степень их причастности к крушению "Боинга".

Суд удовлетворил ходатайства защиты о включении в дело показаний одного из экспертов, а также разрешил адвокатам осмотреть реконструкцию обломков "Боинга" вместе с выбранным ими специалистом.

Суд также удовлетворил просьбу защиты допросить военнослужащих 53-й бригады ПВО, базирующейся в Курске. По версии следствия, именно оттуда в Донбасс прибыл "Бук", сбивший "Боинг".

Прокуратура Нидерландов уже ходатайствовала о допросе военнослужащих этой бригады, но Россия ответила отказом. Теперь прошение исходит от адвокатов, представляющих в суде российского гражданина.