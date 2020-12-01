До конца года без горячей воды: как Евпатория переживает водный кризис

Давид Аксельрод

для Русской службы Би-би-си

Автор фото, Alexei Pavlishak/TASS Р

В Евпатории, главном курортном городе западного Крыма, до Нового года отключили горячее водоснабжение. Для значительной части населения города это не такая уж большая проблема - во многих домах и квартирах установлены бойлеры. Но это удар по бедному населению, которое не может себе позволить приборы подогрева воды.

Эльнара Османова живет в Евпатории с 2001 года. Сейчас она вместе со своим 12-летним сыном Рустемом арендуют небольшую однокомнатную квартиру в северной части города. Эльнара работает продавцом в одном из продуктовых магазинов. Рустем учится в седьмом классе.

В последние несколько лет в доме, где живет семья, перебои с подачей горячей воды случались крайне редко.

Однако в 2020 году засушливая погода вынудила власти города полностью отключить с 26 ноября до конца года горячее водоснабжение.

Эта мера позволит экономить до четырех тысяч кубометров воды в сутки, говорят крымские власти. Чиновники попросили жителей Евпатории с пониманием отнестись к принятым мерам и пообещали, что с начала нового года подача горячей воды возобновится.

Новость об отключении горячей воды больше чем на месяц застала Эльнару врасплох, так как у нее на съемной квартире бойлера или газовой колонки нет.

"Благо, еще несколько дней я буду в отпуске, - говорит она. - Но в будни я встаю на работу, еще нет семи. Тогда же встает ребенок, чтобы собираться в школу. Когда нам обоим успевать нагреть себе воду с утра, я не знаю".

Женщина недоумевает, почему власти приняли решение об ограничениях именно сейчас, в зимнее время года, когда потребность людей в горячей воде значительно выше, чем летом.

Ограничения на подачу воды, которые в Крыму вводят в этом году, связаны с засухой. Летом глава крымского правительства Сергей Аксенов констатировал, что 2020 год на полуострове стал самым засушливым за последние 150 лет наблюдений.

"У нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было", - говорил он.

Удар по бедным

Ситуация, в которой оказалась Эльнара Османова, - это скорее исключение. Большинство квартир и домовладений города на сегодняшний день обеспечены различными водонагревательными приборами: газовыми колонками, бойлерами или котлами, уверена депутат Евпаторийского горсовета от КПРФ Оксана Таранина.

Основной удар эти меры нанесут по малоимущим, многодетным семьям и пенсионерам, считает она.

Автор фото, Alexei Pavlishak/TASS Подпись к фото, Горячую воду в Евпатории отключили после окончания курортного сезона

В процессе подготовки материала Русская служба Би-би-си связалась с 14 жителями Евпатории. У всех квартиры оказались обеспечены приборами обогрева воды.

Причины массой установки нагревательных приборов следует искать еще в 1990-х. Тогда в Евпатории регулярные перебои с горячим водоснабжением фактически были нормой. В какие-то дома горячая вода не подавалась из-за изношенности коммунальных сетей, в другие подавалась, но лишь несколько дней в неделю, в третьи - круглосуточно, но недостаточно теплой.

Комплекс этих причин, говорит Таранина, привел к тому, что уже в "нулевых" многие жители Евпатории приняли решение "стать независимыми от государства в этом вопросе".

Покупка бойлера или газовой колонки считалась выгодной инвестицией в собственный комфорт, объясняет Таранина. И сегодня, по самым скромным оценкам, этими приборами обеспечена половина евпаторийцев, добавляет она.

Эльнара Османова подтверждает, что квартира без бойлера или колонки в Евпатории встречается нечасто. Однако в ее обстоятельствах оперативно приобрести и установить прибор вряд ли получится. Собственник квартиры, которую снимает женщина, "дал понять, что ему это неинтересно", и отказался устанавливать бойлер, а покупать его за свой счет Эльнара считает нецелесообразным.

"Во-первых, с зарплатой в 30 тысяч рублей это накладно, а во-вторых, когда я отсюда съеду, куда мне его девать?", - спрашивает она.

Автор фото, Alexei Pavlishak/TASS Подпись к фото, В Евпатории, помимо отключения горячей воды, будут по ночам снижать давление холодной

На сайтах основных крымских торговых сетей, продающих бытовую технику, цены на электрические бойлеры - от шести тысяч рублей и выше.

Оперативно организовать переезд Эльнара также не сможет. Чтобы арендовать новую квартиру, нужно внести оплату за месяц, столько же заплатить в качестве залога и еще половину этой суммы отдать агенту. Таких денег в семье сейчас попросту нет, сетует Эльнара.

Спасение от мутности

До аннексии полуострова Россией в 2014 году 85% пресной воды поступало в Крым по Северо-Крымскому каналу. Около 80% от общего объема этой воды шло на сельскохозяйственные нужды, остальные 20% сбрасывались в водохранилища и использовались для снабжения населения.

Весной 2014 года, после аннексии, Украина прекратила поставки воды на территорию Крыма, установив в Херсонской области заградительную дамбу. В настоящее время полуостров обеспечивается водой за счет местных водохранилищ естественного стока и подземных водных источников, которые начали активно разрабатываться после аннексии. В этом году дефицит воды возник из-за засухи.

По информации крымских чиновников, прекратить подачу горячей воды в Евпатории их вынудил ряд обстоятельств, среди которых - высокий уровень мутности воды, подаваемой в Симферополь, наиболее пострадавший от засухи город Крыма.

В августе в Симферополе были введены графики водоснабжения. Сразу после этого местные жители стали жаловаться на резкое ухудшение качества воды в водопроводе. У некоторых жителей вместе с водой из крана падали куски ржавчины, другие говорили, что проточная вода стала оставлять в ванне коричневые маслянистые пятна.

Автор фото, Alexei Pavlishak/TASS Подпись к фото, Для Евпатории типичны перебои с подачей горячей воды, но жители не помнят, чтобы ее отключали так надолго

Глава крымского правительства Сергей Аксенов пообещал, что горячее водоснабжение Евпатории возобновится сразу после Нового года.

За эти пять недель власти намерены "промыть систему", чтобы снизить мутность воды в крымской столице и завершить строительство второй очереди водозабора в селе Вилино Бахчисарайского района. Это гидротехническое сооружение должно обеспечить полуостров дополнительными объемами воды из артезианских горизонтов.

В ГУП "Вода Крыма" сообщили, что вводить графики подачи холодной воды в Евпатории пока не планируют, а отключения горячей воды не повлияют на наличие отопления в квартирах местных жителей.

Однако в ведомстве добавили, что в городе продолжит действовать режим сниженного давления в коммунальных сетях в ночное время суток. Решение об этом было принято 18 ноября.

Миллиарды - в воду

В конце октября нынешнего года российское правительство выделило 50 миллиардов рублей на реализацию плана по обеспечению надежного водоснабжения Крымского полуострова. Из этих средств 24 миллиарда получит Крым, а 26 миллиардов будут направлены в Севастополь.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в регионах необходимо "сформировать современную систему водоснабжения, чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений".

Российское правительство намерено создать в Крыму новый каркас водозаборов и систем водоотведения, а также модернизировать некоторые старые гидротехнические сооружения.

С ноября в Белогорском районе Крыма начали строительство Бештерек-Зуйского водозабора, на который федеральное правительство выделило 1,7 миллиарда рублей. Это должно обеспечить Симферополь дополнительными 11,5 тыс. кубометров воды в сутки.

Вместе с тем, ввести сооружение в эксплуатацию планируют лишь в 2023 году. Еще год нужен будет для того, чтобы построить водовод до ближайшей насосной станции.

Автор фото, Alexei Pavlishak/TASS Подпись к фото, Одним из самых пострадавших от засухи городов стал Симферополь, где в целом воду подают с перебоями

Другое масштабное мероприятие, которое намерены реализовать российские власти, - реконструкция Межгорного водохранилища, расположенного возле поселка Скворцово в центральном Крыму. Планируется обеспечить подпитку водоема подземными источниками и паводковыми водами нескольких крымских рек.

По прогнозам экспертов, модернизированный объект сможет давать дополнительный объем воды не только в Симферополь, но и в Евпаторию и Саки.

В 2021 году на финансирование проекта в комплексном плане правительства выделено не более 73 миллионов рублей. При этом еще в 2019 году директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов оценивал реконструкцию водоема в 25 миллиардов.

В Севастополе - одном из немногих городов Крыма, где ограничения подачи воды еще не вводились, власти уже приступили к строительству водозабора на реке Бельбек, а также начали работы по включению в систему городского водоснабжения Голубого и Инкерманского озер.

Одновременно с этим продолжается обезвоживание Чернореченского водохранилища, единственного на сегодняшний день источника пресной воды в городе. По подсчетам чиновников, запасов воды городу хватит еще на 50 дней.

Эльнара Османова говорит, что у нее есть "доверие к московскому правительству", но она не понимает, почему планы по спасению Крыма от засухи начали реализовывать лишь после того, как ситуация с водоснабжением стала приближаться к критическим отметкам.