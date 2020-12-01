Какие судебные дела ждут Трампа после 20 января?

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

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Ровно в полдень 20 января 2021 года Дональд Трамп покинет президентский пост и станет частным лицом. Одновременно он потеряет и одно из главных преимуществ, которым обладает глава государства в США - полный иммунитет от судебного преследования.

На прошлой неделе, через несколько часов после объявления о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, президент Трамп ясно дал понять, что полного помилования достоин и он сам.

Глава Белого дома опубликовал в "Твиттере" пост, размещенный ранее конгрессменом-республиканцем Мэттом Гаецом, в котором законодатель сообщил, что президент должен помиловать всех, начиная с самого себя и включая сотрудников своей администрации.

"Левые жаждут крови, и они успокоятся, только если смогут преследовать тех, кто сражался вместе с Дональдом Трампом за интересы американцев", - пояснил конгрессмен.

Согласно Конституции США, президент имеет право объявить о помиловании любого гражданина страны, вне зависимости от тяжести совершенных преступлений. В последние четыре года Трамп широко использовал эту возможность.

В длинном списке освобожденных от уголовной ответственности - близкий друг и советник избирательного штаба президента Роджер Стоун, осужденный за лжесвидетельство и попытки запугивания свидетелей, экс-глава полиции Нью-Йорка Бернард Керик, привлеченный за налоговые махинации, бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич, попавшийся на вымогательстве, и осужденный за мошенничество медиамагнат Конрад Блэк.

По давно сложившейся традиции, о самых громких помилованиях уходящий президент объявляет перед тем, как навсегда покинуть Белый дом. В Вашингтоне не исключают, что в ближайшие недели Трамп может подписать указ о помиловании самого себя, тем самым избежав возможного уголовного преследования в будущем.

Что потеряет Трамп?

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По подсчетам газеты New York Times, в последние четыре года Трамп стал фигурантом ровно 30 гражданских и уголовных дел, касающихся его избирательной кампании, налогов и принадлежащих ему компаний. В этом списке и несколько исков к президенту о защите чести и достоинства, уже принятых судами к рассмотрению.

До сих пор адвокатам президента удавалось настоять на переносе судебных слушаний, ссылаясь на неприкосновенность главы государства. По утверждению юристов министерства юстиции США, представлявших в судах интересы главы Белого дома, содержание любых документов, имеющих отношение к Трампу, так же не может быть разглашено в публичном судебном заседании.

Все эти доводы утратят юридическую силу в полдень 20 января 2021 года. Кроме этого, экс-президент не сможет рассчитывать на помощь представителей минюста.

Эксперты допускают, что по некоторым из обвинений Трампу может грозить реальный срок тюремного заключения. Большинство, впрочем, сходятся в том, что скорее всего судебные слушания закончатся выплатой солидных штрафов и компенсаций пострадавшим.

"Нет ни одного федерального или местного закона, который помешал бы приговорить экс-президента к лишению свободы, но подобного прецедента еще не было в истории США, так что вряд ли суды пойдут на столь радикальный шаг", - пояснил в разговоре с Русской службой Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик.

Еще одной проблемой для Трампа может стать публичное оглашение деталей его бизнес-сделок и банковских займов. В последние четыре года президент США неизменно отказывался раскрыть данные своих налоговых деклараций, ссылаясь на то, что они все это время проходили аудит.

По подсчетам журнала Forbes, долги компаний, принадлежащих Трампу, составляют более $1 млрд, а в ближайшие два года бывшему бизнесмену предстоит выплатить кредиторам суммы, превышающие $450 млн.

Кто и на каких условиях предоставил такие займы предпринимателю, не менее шести раз объявлявшему о банкротстве принадлежащих ему компаний, не известно до сих пор.

Что грозит Трампу?

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Большинство судебных дел, о которых стоит побеспокоиться Трампу, будет рассматриваться в его родном городе, Нью-Йорке.

В 2018 году бывший личный адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении правил использования финансовых средств, поступивших на счета избирательной кампании.

Согласно материалам обвинительного заключения, перед выборами 2016 года он заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс $130 тыс. за неразглашение информации о ее сексуальной связи с Трампом. Деньги были переведены со счета избирательной кампании кандидата.

В документах дела имя плательщика не называлось. Он фигурировал как "Individual-1", но прокуроры поспешили уточнить, что он также являлся успешным кандидатом в президенты США.

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, готовившая обвинительное заключение против Майкла Коэна, тогда решила не предъявлять никаких обвинений уже действующему президенту, сославшись на иммунитет главы государства. Тем не менее, подготовленные материалы по делу стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении Трампа.

Так, например, окружной прокурор Манхеттена Сайрус Вэнс начал расследование "возможных масштабных и продолжавшихся в течение долгого времени уголовных правонарушений" принадлежащей президенту компании Trump Organization. В списке возможных обвинений - мошенничество с налоговыми декларациями и страховками, а также умышленные манипуляции с активами.

Согласно законам штата Нью-Йорк, занижение стоимости активов для получения дополнительной прибыли является уголовным преступлением.

В рамках своей сделки со следствием бывший личный адвокат президента Майкл Коэн заявил, что в своем бизнесе Трамп использовал двойную бухгалтерию: одну, в которой стоимость активов завышалась, для получения займов и кредитов, и другую, в которой указывалась заниженная стоимость, для минимизации налогов.

Как выяснила газета New Nork Times, использование этой схемы позволило Трампу в течении 10 лет вообще не платить налоги на прибыль. За два года, когда он все же заплатил государству, его выплаты составили лишь $750 в год.

Офис окружного прокурора уже официально потребовал от юридической компании Mazars USA LLC предоставить налоговые документы Трампа за последние восемь лет.

В октябре 2019 года Верховный суд США постановил, что иммунитет президента не распространяется на решение о передаче этих документов прокуратуре Манхеттена.

Вердикт ВС адвокаты Трампа попытались обжаловать, но проиграли все апелляции в судах низших инстанций. В последний момент юридическая команда президента вновь обратилась в Верховный суд, потребовав запретить передачу документов "из-за чрезвычайных обстоятельств, связанных с положением ответчика".

Окончательное решение по делу пока не принято, но юристы считают, что Трампу вряд ли будут предъявлены уголовные обвинения.

"За подделку деловой отчетности законодательство Нью-Йорка предполагает наказание в виде года тюремного заключения и штрафа, или условное наказание с выплатой компенсации, - говорит Ричард Фролик. - Но в суде представителям прокуратуры необходимо доказать, что распоряжения о подделке документов отдавал лично Трамп, а не кто-то из его подчиненных. По всей видимости, именно этот довод станет основной линией защиты".

Еще одно расследование в отношении уходящего президента США ведет генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. В судебных документах упоминаются четыре девелоперских проекта Trump Organization в городе и штате Нью-Йорк, в Чикаго и Лос-Анджелесе, а также неудавшаяся попытка бизнесмена купить команду по американскому футболу Buffalo Bills.

По утверждению обвинения, нынешний глава Белого дома мошенническим путем завысил стоимость своих активов для получения банковских займов.

В марте 2019 года офис генерального прокурора штата направил официальные требования о предоставлении соответствующих документов в Deutsche Bank и Investors Bank. Речь пока идет об обвинениях в рамках гражданского судопроизводства, но генпрокурор Джеймс уже заявила, что готова передать материалы дела в окружные прокуратуры, если ей удастся обнаружить признаки совершения уголовных преступлений.

При чем тут женщины?

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В последние годы сразу несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах и насилии.

В своей книге, вышедшей в 2019 году, журналистка Джин Кэролл заявила, что еще 20 лет назад Трамп изнасиловал ее в примерочной одного из магазинов одежды. Президент США эти обвинения отверг, сообщив, что они сделаны только для того, чтобы повысить продажи книги, а сама Кэролл вообще "не в его вкусе".

В ответ журналистка подала в суд иск о защите чести и достоинства, обвинив Трампа в ложных обвинениях в свой адрес.

Юристы министерства юстиции США, представляющие интересы президента, добились перевода дела из суда штата Нью-Йорк в федеральный суд, настаивая на том, что слова Трампа не могут быть поводом для судебного разбирательства, так как они защищены иммунитетом главы государства.

В конце октября этого года судья отклонил ходатайство адвокатов главы государства. Следующее рассмотрение иска должно состояться, когда Трамп будет частным лицом и в этом статусе будет обязан выступить с объяснениями в суде и, возможно, согласиться на необходимые экспертизы, включая анализ ДНК.

Аналогичный иск против президента в начале 2017 подала и бывшая участница телевизионного шоу "Подмастерье" (The Apprentice) Саммер Зервос. Она заявила, что во время съемок Трамп насильно поцеловал ее и схватил за грудь.

Президент согласился дать показания в суде, но, по настоянию его адвокатов, слушания по делу могут начаться только после решения апелляционного суда штата Нью-Йорк, которое должно состояться в середине следующего года.

Может ли Трамп помиловать себя?

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Как утверждают американские СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации, начиная с 2017 года Трамп неоднократно обращался к своим советникам с вопросом, может ли он официально подписать распоряжение о помиловании самого себя и членов своей семьи.

"Когда он узнал о том, что у него есть такое право, это стало его навязчивой идеей", - заявил один из бывших высокопоставленных сотрудников администрации телекомпании CNN.

Между тем, юристы в США пока не пришли к единому мнению о том, может ли президент страны одним росчеркам пера освободить себя от ответственности за какое-либо преступление.

Второй параграф второй статьи Конституции США действительно гласит: "Президент должен… иметь право предоставлять отсрочки от наказания и даровать помилование за преступления против Соединенных Штатов".

Но до сих пор ни один президент в истории США не решился воспользоваться этим правом, когда речь шла о нем самом. После добровольной отставки президента Ричарда Никсона в 1974 года министерство юстиции выступило со специальным разъяснением, заявив, что подобное помилование невозможно "согласно фундаментальному правилу, гласящему, что никто не может выступать в качестве судьи в своем собственном деле".

Президенту Никсону, впрочем, это разъяснение не понадобилось: вскоре после отставки его полностью помиловал его преемник на посту президента США Джеральд Форд.

Как считают юристы в Вашингтоне, Дональд Трамп может воспользоваться именно этим прецедентом, добровольно сложив с себя президентские полномочия накануне инаугурации 20 января и таким образом дав право вице-президенту Майку Пенсу право помиловать своего бывшего начальника.

Правда, согласно законам США, президентское помилование относится только к федеральным преступлениям и не распространяется на уголовные и гражданские дела, которые рассматриваются окружными и районными судами. Так что ни одно из расследований, которые сейчас ведутся в Нью-Йорке, не будет прекращено.

Несмотря на сомнения экспертов, сам Трамп, похоже, уверен, что имеет полное право пойти на подобный шаг.