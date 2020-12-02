"На концерт никого силком не гонят". Что думают музыканты о концертах в пандемию

Анастасия Голубева

Би-би-си

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

После того, как рэпер Баста собрал многотысячную толпу во время двух концертов в Санкт-Петербурге, власти города пригрозили отменить его будущие выступления из-за нарушения карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Концерты отменяют после жалоб на музыкантов в соцсетях - для самих же артистов выступления остаются главным источником заработка.

С чем связаны претензии к Басте

В петербургском Ледовом дворце 27 и 28 ноября прошли два концерта рэпера Василия Вакуленко (Басты). По действующим в городе ограничениям из-за пандемии, на музыкальные выступления можно продавать только половину билетов. Вместимость Ледового дворца - около 12 тысяч мест. На одном концерте Басты собрались около 6 тысяч человек.

Хотя мероприятия соответствовали требованиям законодательства, в соцсетях обрушились с критикой на рэпера за сбор многотысячной толпы в разгар эпидемии Covid-19. Часть посетителей не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски.

В начале ноября губернатор Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе "сложной".

По данным за 30 ноября, в Петербурге за сутки выявили 3 697 заболевших. За все время пандемии коронавирус выявили у 129 604 петербуржцев. Всего в городе от Covid-19 умерли 5 517 человек.

Эпидемиологи неоднократно говорили о рисках заболеть при посещении массовых мероприятий. Всемирная организация здравоохранения официально рекомендует властям стран, где циркулирует инфекция, сокращать число таких мероприятий.

Концерты Басты петербургское правительство согласовало, и претензии чиновников возникли уже после обсуждений в соцсетях. Губернатор Беглов пригрозил отменить все массовые мероприятия в городе.

"Если люди не понимают, в крайнем случае будем просто останавливать концерт или какие-то мероприятия. В театрах удается, а концерты - вы посмотрите, что творится. Завтра все концерты будем закрывать, а послезавтра все придется закрывать", - сказал губернатор.

Баста уверил, что все коронавирусные требования были соблюдены. "Все уведомительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на нашем концерте составила 50%. В сетях пишут о допустимых 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря. На нашем концерте не было билетов без мест и не было танцевального партера, все зрители сидели на своих местах на трибунах", - заявил рэпер.

Он предположил, что за скандалом стоят его конкуренты, которые "не нашли в себе силы и профессионализма" устроить концерты с учетом всех ограничений и поэтому решили раскрутить эту историю.

Пресс-служба артиста предложила переадресовать все вопросы в Роспотребнадзор, так как организаторы действовали строго по предписаниям ведомства и чиновники не выявили нарушений.

Несогласованный "Чиж и Ко"

Похожий скандал произошел с выступлением в Петербурге рокеров "Чиж и Ко" 30 ноября.

Городские власти не согласовали им концерт из-за нарушения эпидемиологических норм. Но распоряжение об отмене концерта администрация Петербурга прислала менее чем за час до начала, рассказал Би-би-си директор "Чиж и Ко" Андрей Асанов. Поэтому группа все-таки решила выступить.

Автор фото, Culture comitee Saint Petersburg

"У нас было все нормально, по сравнению с другими. Не много народу было, все на стульях сидели, все соблюдалось. Чиж обратился со сцены, чтобы люди не вставали и соблюдали дистанцию", - рассказал Асанов.

Отказ властей согласовывать концерт он называет технической ошибкой.

Петербургский комитет по культуре назвал концерт несогласованным и заявил о нарушениях на нем.

Мишустин назвал массовые концерты "недопустимыми"

Нарушения во время концертов в Петербурге обсуждались на совещании премьер-министра Михаил Мишустина с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Она назвала массовые концерты в период пандемии недопустимыми и заявила о подаче ведомством иска на организатора одно из концертов. На кого именно, чиновница не уточнила.

"Нам, конечно, необходимо разобраться, и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды - недопустимо", - поддержал Попову премьер Мишустин.

Одновременно стало известно об отмене Ледовым дворцом, где выступил Баста, вообще всех концертов до февраля 2021 года. До этого представители площадки заявляли, что концерты прошли с соблюдением всех коронавирусных мер.

Что думают сами артисты о концертах в пандемию

В Москве концертные ограничения еще строже, чем в Петербурге - допускается заполняемость зала лишь на четверть. Несмотря на это, в декабре некоторые артисты все же сыграют концерты в Москве.

Например, концерт рэп-группы "Кровосток" пройдет 4 декабря.

"Музыкант тоже рискует заболеть, тут ответственность берет каждый на себя сам. Соблюдаю все предписания и всех призывая тоже соблюдать", - сказал Би-би-си фронтмен группы Антон Черняк (Шило).

12 декабря в Москве выступит группа "Звери". Представитель группы Александр Островский рассказал Би-би-си, что в период пандемии организовывать концерты "катастрофически сложно", а выступление в Москве не окупится - группа решила дать концерт только, чтобы "порадовать зрителей".

"На исполнителе безусловно есть ответственность, но при условии соблюдения всех правил, думаю, что это вполне безопасно: площадка позволяет находиться четверти зрителей в полутора метрах друг от друга, плюс перчатки, маски и санитайзеры. Думаю, что мы вполне о безопасности подумали, - сказал Островский. - Мы это делаем исключительно для небольшого круга лиц, которые готовы на это пойти".

Под Новый год в Москве выступят и "Чиж и Ко". "На концерт никого силком не гонят - это раз. А разве нашим артистам власти чем-то помогают? Что ж тогда говорить. Если есть возможность по правилам выступать - выступаем", - рассказал директор группы Асанов.

Он отметил, что из-за пандемии группа практически не выступает и не ездит по другим городам - из-за коронавирусных ограничений концерты не окупаются. "Даже если [заполнить] 50% зала, то залы там небольшие. Одни перелеты, гостиницы, питание, гонорары, налоги - это все неокупаемо", - считает Асанов.

Индустрия в кризисе

Музыкальная индустрия страдает от пандемии еще с начала года, когда власти и вовсе запретили массовые мероприятия.

Певец Валерий Меладзе даже призывал других артистов бойкотировать новогодние программы на федеральных каналах из-за запрета массовых мероприятий на Новый год. Так он привлекал внимание к проблемам отрасли.

Для многих музыкантов концерты - единственный способ заработка. Помимо музыкантов, на концертах зарабатывают сотрудники музыкальных площадок, групп и организаторы мероприятий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что государство не планирует поддерживать артистов во время пандемии.

В начале ноября лидер группы “Несчастный случай” Алексей Кортнев пожаловался на 99%-ое падение доходов в пандемию - музыкант начал распродажу имущества.

В ноябре организаторы концертов и спектаклей просили мэра Москвы Сергея Собянина смягчить коронавирусные ограничения для проведения мероприятий. В мэрии эту просьбу не комментировали.

По подсчетам продюсера Иосифа Пригожина, в музыкальной отрасли работает 600 тысяч человек, а потери от ограничений с марта 2020 года составляют 13 млрд рублей.