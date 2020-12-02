Тюрьма для "настоящей Мулан" в Китае: активистка из Гонконга Агнес Чоу получила 10 месяцев

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Агнес Чоу дали 10 месяцев тюрьмы за организацию прошлогодних несанкционированных митингов по новому китайскому закону о безопасности

Агнес Чоу 24 года. Для властей КНР она подрывной элемент, для многих гонконгцев - героиня. Теперь ей предстоят 10 месяцев тюрьмы за участие в протестах из-за нового закона о безопасности и сближения Гонконга с Китаем.

Агнес Чоу начала бороться за демократию еще подростком и прославилась в 18 лет.

Сторонники называют ее "богиней демократии" и "настоящей Мулан" (отважная девушка из средневековой китайской поэмы, отправившаяся на войну вместо старого отца, хотя в армию брали только мужчин).

Би-би-си в этом году включила ее в свой список ста выдающихся женщин мира.

Китайский суд в среду дал ей 10 месяцев тюрьмы за организацию несанкционированных митингов в июне прошлого года. Новый закон о безопасности Гонконга тогда еще не действовал. Сейчас ей и двум ее товарищам за те же деяния могло бы грозить пожизненное заключение.

Впрочем, возможно, активистку в покое не оставят. В прошлом году она ездила в Токио и призывала японское правительство и публику поддержать борьбу за демократию в Гонконге. Тогда это не являлось преступлением для жителей автономии, но теперь ей хотят предъявить обвинение в "сговоре с иностранными силами" по новому закону о безопасности.

Агнес свободно говорит по-японски, любит аниме, что сделало ее чрезвычайно популярной в японских соцсетях.

Агнес Чоу расказала корреспонденту Китайской службы Би-би-си Лэм Чо Вэю о ценностях, за которые борется, и страхе за будущее.

Победить страх

Девушку задерживали и раньше, но на этот раз все было хуже, рассказала она.

За ней пришли ночью 10 августа, а перед этим целый день вокруг дома, не скрываясь, стояли люди в штатском. На возвышенности рядом установили видеокамеру с устройством ночного видения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Чоу арестовали у нее дома 10 августа

"Обыск шел два часа. Мама была рядом. Мне было очень страшно, я все время думала: "Неужели я больше никогда не увижу свой дом?".

"Я всегда говорила себе, что не буду бояться, но организм не слушался. Я не ограничивала себя в еде, но не поправлялась из-за стресса. Прежде, чем это случилось на самом деле, мне много раз снилось, что меня арестовывают. Я стала бояться, что кто-то позвонит или постучит в дверь", - откровенно призналась она.

"На самом деле я не заслуживаю сравнения с Мулан, - говорит она. - Но если моя известность кому-то помогает держаться, а миру не дает забыть о Гонконге, то пусть называют так".

Молодой ветеран

Несмотря на юный возраст, Агнес Чоу уже ветеран борьбы за демократию.

Еще старшеклассницей она вместе с другим известным активистом, Джошуа Вонгом, в среду тоже получившим приговор, участвовала в выступлениях против планов властей изменить учебные программы, введя в них, как говорили протестующие, "националистическое промывание мозгов". Тогда правительство отступило.

Известной фигурой она сделалась после "революции зонтиков" осенью 2014 года, когда тысячи демонстрантов 79 дней занимали центр города, требуя, чтобы глава исполнительной власти Гонконга избирался его жителями, а не назначался из Пекина.

Спустя два года ведущий продемократический активист Джошуа Вонг вместе с Агнес Чоу и членом городской законодательной ассамблеи Натаном Ло основали продемократические движение Demosisto. После вступления в силу нового закона о безопасности оно объявило о самороспуске.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Агнес Чоу со своим близким соратником Джошуа Вонгом в 2018 году

По словам властей КНР, закон, принятый 30 июня этого года, направлен на защиту порядка в Гонконге от неуправляемых уличных протестов. Но он криминализировал также и словесные призывы к независимости, "подрыв авторитета" центральных и городских властей и расплывчато сформулированный "сговор с иностранными силами".

"То, что происходит - это террор, - говорит Агнес Чоу. - Я не вправе теперь произносить то, что свободно говорила в прошлом. Правительство добилось своего, вызвало у людей шок и трепет. Но это не значит, что они довольны жизнью, они задавлены страхом".

Не отчаиваться

Агнес Чоу гордится гонконгскими женщинами.

"Сначала во время протестов мужчины говорили девушкам держаться позади. А посмотрите, что случилось потом - женщины стали играть ключевую роль и продемонстрировали великую храбрость".

Впрочем, на данный момент все это в прошлом. И женщины, и мужчины на улицу больше не выходят.

Есть мнение, что оппозиционеры отчасти сами виноваты: чересчур рьяно дрались в прошлом году с полицией, и своей несдержанностью спровоцировали правительство на драконовские меры.

"Трудно сказать, так это или нет, - говорит Агнес Чоу. - Я думаю, что и без прошлогодних протестов наступление на свободы жителей Гонконга продолжалось бы".

Многие оппозиционеры, включая товарища Агнес Чоу по движению Demosisto Натана Ло, предпочли эмигрировать. Но Агнес говорит, что не рассматривала для себя такую возможность.

"Я понимаю желание людей уехать. Гонконг все больше делается местом без надежды. Демократия и свобода далеки от нас, как никогда. Но многие освободительные движения наталкиваются на препятствия. Многим людям приходится чем-то жертвовать. Мы не должны позволять отчаянию и страху одержать над нами верх".

Кого и за что судили вместе с Агнес?

Перед судом в Гонконге предстали трое ведущих продемократических активистов по обвинению в участии в акциях протеста в защиту демократии. Ожесточенные протесты в бывшей британской колонии не прекращались на протяжении нескольких месяцев. Протесты начались с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который допускал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай.

Все трое активистов сразу же заявили, что намерены признать вину.

Джошуа Вонга приговорили к 13,5 месяцам, Агнес Чоу к 10 и Айвена Лэма к 7 месяцам тюрьмы. Где они будут отбывать сроки, не сообщается.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Агнес Чоу со своими соратниками Айваном Ламом и Джошуа Вонгом, которым также дали тюремные сроки

Активистов осудили за то, что они в ходе несанкционированного митинга в июне прошлого года, как сказано в приговоре, "призывали осаждать здание городского полицейского управления и скандировали лозунги, направленные против полиции".

Все трое в ожидании суда находились под стражей, причем Джошуа Вонг, самый известный среди гонконгских оппозиционеров - в одиночной камере.

"Будет трудно, но мы выдержим!" - крикнул он, когда его уводили из зала суда.

"Душу не запрешь в клетку", - написал Вонг в письме, переданном из тюрьмы.

Amnesty International осудила приговор активистам, назвав его "предупреждением всем, кто критикует власти, что они станут следующими".

Проект Би-би-си "100 женщин"

Агнес Чоу - одна из героинь проекта Би-би-си "100 женщин" в этом году.

Би-би-си продолжает проект "100 женщин". Каждый год мы рассказываем о самых вдохновляющих и влиятельных женщинах из разных стран мира.

В 2020-м проект концентрирует внимание на героинях, которые стали движущей силой перемен в сложные времена.

В список вошли Санна Марин, возглавившая полностью женское коалиционное правительство Финляндии; Светлана Тихановская, боровшаяся с Александром Лукашенко на скандальных выборах президента Беларуси; Сара Гилберт - глава команды ученых Оксфордского университета в Британии, разработавшей вакцину от коронавируса; голливудская актриса Мишель Йео, выступающая против дискриминации актеров азиатской внешности.

Россию в списке этого года представляют депутат Госдумы Оксана Пушкина, добивающаяся принятия Закона о насилии, и активистка Юлия Цветкова, оказавшаяся в тюрьме за рисунки женского тела.

В этот непростой для всей планеты год первое место в списке мы оставили свободным. Оно посвящается всем тем бесчисленным женщинам, которые пошли на различные жертвы, чтобы помочь другим.

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