Загадка 70-летней фотопленки, которую проявили только сейчас

Сегодня мы фотографируем и сразу видим результат на экране камеры или телефона. Трудно себе представить, что когда-то нужно было сначала отснять пленку, отнести ее в проявку и только потом получить на руки отпечатанные снимки.

Но одной катушке фотопленки пришлось прождать почти 70 лет, прежде чем кто-то увидел, что на ней запечатлено.

Когда коллекционер старых фотоаппаратов Уильям Фейган купил несколько ретро-камер Leica, вместе с ними ему досталась горсть пленочных кассет. В одной из них оставалась непроявленная пленка, и недавно он решил ее проявить.

Пленка, оказавшаяся в руках Фейгана, была сделана во времена, когда ее продавали на бобинах, и фотографы сами отмеряли нужную длину и заряжали ее в многоразовые 35-миллиметровые кассеты.

Фейган не знал скорости движения пленки и каким должно быть время проявки, но посоветовавшись со специалистами, он пришел к приблизительному значению. В результате у него получились 20 негативов.

"Обычно, когда я проявляю пленку, у меня есть какое-то представление, что на ней, - рассказывает он. - В этот раз в темной комнате я заметил очертания старых машин. Но только позже, во время сканирования пленок, я смог понять, что на них изображено.

"Я точно не знал, с какой именно из моих камер Leica мне досталась эта кассета. Но думаю, это был фотоаппарат, изготовленный в середине 1930-х".

Подпись к фото, Автомобиль BMW середины 1930-х

"На первом негативе, который я отсканировал, был автомобиль c откидным верхом, BMW середины 1930-х с баварским номером, на заснеженной горной дороге". Это оказался BMW 315.

На другом снимке оказался отель La Veduta на горном перевале Юлиер в швейцарских Альпах.

Подпись к фото, BMW на горном перевале Юлиер в Швейцарии

Автор фото, Google Подпись к фото, Улица в городе Белладжо на севере Италии

Фейган также распознал улицу в городе Белладжо на берегу озера Комо на севере Италии и Банхофштрассе в Цюрихе. Он считает, что эти снимки могли быть сделаны в начале 50-х.

Подпись к фото, Банхофштрассе в Цюрихе

Но больше всего коллекционера заинтересовали люди.

"Я был просто поражен, когда обнаружил личные фото людей, мужчины и женщины, которые отправились в путешествие по северу Италии и Швейцарии со своей собакой", - говорит он.

Теперь Фейган хочет выяснить, кто эти люди, чтобы передать фотографии их законным владельцам.

"Обычно такие фотографии люди хранят в память о счастливых временах. И глядя на них, я думал о том, что я, незнакомец, не должен был их увидеть".

"Но потом я подумал, что если бы я не проявил эту пленку, я бы ее просто выбросил, и никто бы никогда их не увидел".

"Есть вероятность, что ни одного из этих людей уже нет в живых. Но я подумал, что их семьи захотели бы их увидеть".

"Потом я стал думать, почему эта пленка, на которой были запечатлены такие интересные моменты, не была использована до конца и осталась не проявлена".

"Я сам фотограф, и мне всегда кажется, что все снимки сделаны по некой причине. Фотографы ловят моменты времени, которые никогда не повторятся".