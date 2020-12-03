Потерянный час: как волгоградцы отказались от московского времени, но итоги референдума обнулили

Елизавета Фохт

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Противники московского времени считают, что в Волгограде слишком рано светает

Волгоградскую область возвращают в московский часовой пояс. Два года регион опережал столицу на час - за этот вариант жители проголосовали на референдуме параллельно с выборами президента. Но власти смогли отменить его итоги во время голосования по поправкам в Конституцию. Процедуру обнуления сейчас оспаривают в судах и на улицах.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как жители области сражаются за лишний световой час.

Как менялось время в Волгограде

Споры о часовом поясе Волгоградской области ведутся с момента реформ исчисления времени, которые в 2010-2014 году проводили Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

В 2011 году область, как и вся Россия, перешла на "постоянное летнее время". После отмены медведевской реформы в 2014 году - на "постоянное зимнее".

Но летом жители столкнулись со слишком ранними рассветами и, наоборот, чересчур короткими вечерами.

Исследовать мнение граждан на тему очередного перевода стрелок Волгоградская областная дума начала в 2016 году. В опросе на сайте регионального парламента за переход в зону мск+1 (в этом часовом поясе - соседние Астраханская, Саратовская и другие приволжские области) высказались 85% респондентов.

Большинство респондентов сочли, что жизнь в столичном поясе негативно влияет на самочувствие и работоспособность.

В октябре 2017 года сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Гензе предложила провести референдум о переводе времени одновременно с президентскими выборами. Идею поддержал губернатор Андрей Бочаров.

Референдум прошел в марте 2018 года в один день с выборами президента. В нем приняли участие 1,17 млн человек (66,24% избирателей). Сторонники зоны мск+1 победили со счетом 59,41% против 40,59%.

Многие жители области уверены, что референдум был нужен для повышения явки на президентских выборах, сказал Би-би-си один из членов актива движения "За волгоградское время" пенсионер Игорь Манкевич.

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS Подпись к фото, Жители Волгограда на рынке во время ограничительных мер в период пандемии

О том, что высокая явка была одним из приоритетов Кремля, неоднократно писала Би-би-си и многие другие СМИ. Такие голосования по местным вопросам власти планировали во многих российских регионах.

Эту версию Би-би-си подтвердил и собеседник, близкий к губернатору и знакомый с ходом подготовки реформы, но не уполномоченный официально комментировать тему. По его словам, инициатива о проведении референдума исходила из администрации Бочарова.

Би-би-си обратилась с вопросами в пресс-службу губернатора, но не получила ответ на момент публикации заметки.

Почему решили вернуть время

В 2020 году власти Волгоградской области решили вновь узнать мнение граждан о том, в каком поясе должен жить регион. Вернуться к вопросу исчисления времени предложил в марте глава облдумы Александр Блошкин - тогда чиновники начинали готовиться к голосованию по путинским поправкам в Конституцию.

Как объясняется на сайте парламента, тему перевода стрелок спикер поднял в связи с "многочисленными обращениями граждан". Впоследствии чиновники ссылались и на интересы бизнес-сообщества.

По словам Манкевича из движения "За волгоградское время", противники возврата столичного времени месяцами пытались выяснить, сколько же обращений получили местные депутаты. Он утверждает, что таких обращений было три.

В облдуме с вопросом о переводе стрелок корреспондента Би-би-си направили на свой сайт, на дополнительные вопросы не ответили. Спикер Блошкин не стал комментировать Би-би-си этот вопрос.

Собеседник Би-би-си, знакомый с ходом подготовки реформы, рассказал, что тему часового пояса в администрации Волгоградской области в 2020 году решили в очередной раз использовать для повышения явки - теперь уже на голосовании по поправкам к Конституции. У самого Бочарова было желание вернуть московское время, "чтобы не жить в рассинхроне" со столицей, добавил источник.

"Мероприятия по выявлению мнения"

По примеру президента, депутаты решили ознакомиться с мнением граждан о переводе стрелок с помощью новой формы. Провести новый референдум по тому же вопросу они не могли - по закону это можно делать не раньше чем через два года.

Но если Путин выбрал форму "общероссийского голосования", то волгоградские власти решили провести мероприятия "по выявлению мнения населения о часовой зоне на территории области". Местные СМИ и чиновники неофициально называли их "опросом".

"Опрос" проходил параллельно с семидневным голосованием по поправкам к Конституции - с 25 июня по 1 июля.

"Это было сделано в обход местного закона "Об опросе", который сами же депутаты приняли в 2016 году", - считает Манкевич. Согласно закону, для проведения опроса нужно соблюсти требования заранее - готовить списки участников, а в день голосования проверять у них паспорта.

По мнению активистов, с которым общалась Би-би-си, этим критериям "мероприятия по выявлению мнения" не соответствовали. "На участках сидели по две женщины с распечатанными на ксероксе листками, голосовать мог абсолютно кто угодно, паспорт не спрашивали", - вспоминает Манкевич.

Свидетельства нарушений приводили и волгоградские СМИ, но у чиновников "мероприятия по выявлению мнения" нареканий не вызвали.

Официально сторонники московского времени победили с результатом 65,4% против 33,99%.

В августе облдума разработала законопроект о переводе Волгоградской области в московскую часовую зону и внесла его в Госдуму.

Чего добиваются защитники времени?

Члены движения "За волгоградское время" несколько месяцев добиваются отмены реформы, поскольку "мероприятия по выявлению мнения" граждан, проведенные, по их мнению, с нарушениями закона, не могут отменять результаты референдума.

Инициативная группа пыталась судиться с постановлением депутатов о переводе стрелок, ссылаясь на свое право на комфортную жизнь. Но в сентябре Центральный суд Волгограда прекратил дело по коллективному иску противников перевода стрелок.

"Меня поразили беспредел, наглость и цинизм, с которым местные депутаты провели это мероприятие", - говорит Манкевич, который присоединился к движению в августе. По его словам, у движения нет лидеров и вертикальной структуры.

Сам он активный сторонник жизни на час впереди столицы: "Сейчас у нас светлое время смещено в ночь. В три утра уже светает. А в самый длинный день в начале девятого вечера уже темнота".

В итоге в самое теплое время года люди лишены возможности подольше погулять или поработать в огороде при свете дня, считают противники московского времени.

В октябре противники перехода в московский пояс собрали около 50 тысяч подписей с просьбой отказаться от реформы. Их привезли в Москву и собирались передать в приемную администрации президента.

"Там сказали, что на данный момент президенту, наверное, это пока не надо, предложили отнести это в Госдуму. Через помощника эти подписи были переданы лично [спикеру Госдумы] Вячеславу Володину", - рассказал Манкевич.

Недовольные направили в суды еще четыре иска и намерены "дойти до Верховного суда России".

Автор фото, Группа ВК "Волгоградское время" Подпись к фото, Пикет у здания российской Госдумы

В конце ноября инициативная группа передала жалобу на нарушения при опросе главе ЦИК России Элле Памфиловой. Заявители еще не получили ответа, сообщила Би-би-си глава группы Анна Зарубина.

В волгоградском штабе оппозиционера Алексея Навального Би-би-си сказали, что активисты "За волгоградское время" недавно вышли с ними на связь.

"Сейчас мы в постоянном контакте. Мы не занимаем позиции "за московское" или против. Мы за то, чтобы в первую очередь слушали людей, давали им возможность высказаться", - сказал координатор штаба Евгений Кочегин.

По его словам, даже у сотрудников штаба расходятся мнения о том, в каком поясе должен жить Волгоград, но все они считают обнуление итогов референдума незаконным.

Депутат гордумы Волгограда от КПРФ Илья Кравченко сказал Би-би-си, что выступает за московское время: "По нему живет очень большая, если не большая часть населения России и ближнее зарубежье. Живя волгоградским временем, а работая по Москве, многие люди испытывают неудобство".

Однако с правовой точки зрения произошло "абсолютное издевательство над гражданами, призванное окончательно отбить у людей желание ходить на выборы", считает Кравченко. "Власти сделали референдум. Им не понравился его итог. И они решили переголосовать", - говорит коммунист.

За прошедшие месяцы в Волгограде и в Москве у здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов с требованием отменить переход в зону мск+1. С учетом коронавируса, это единственная форма протеста, говорит Манкевич: "Мы не хотим подставлять людей. Мы практически каждую неделю подаем заявку на митинг - разумеется, с соблюдением всех правил. Но нам постоянно отказывают".

По словам активиста, некоторые даже предлагали полностью перекрыть одну из улиц Волгограда, чтобы их заметили: "Но мы не сторонники противозаконных мер… На митинге можно было бы собрать несколько тысяч человек, народ очень сильно возмущен".

К чему приведут протесты

Манкевич считает, что раскол из-за реформы грозит "подрывом веры во власть", отзывом депутатов из облдумы и протестному голосованию на выборах в Госдуме в 2021 году.

Такое же мнение и у политтехнолога Эдгара Петросяна, эксперта местного штаба ОНФ: "Я думаю, что на большие митинги люди не пойдут, а вот на выборах может быть один из двух сценариев - или протестное голосование, в котором могут объединиться сторонники разных часовых зон, потому что власти серьезно раскачали настроение людей на негатив, или игнорирование выборов. Потому что теперь в понимании людей любой выбор могут отменить, если он кого-то не устроит".

Петросян уверяет, что не менее трети населения поддерживают московское время - экономике, зацикленной на Москву, удобнее работать с ней по одному времени, говорит он. Кроме того, люди не хотят водить детей в школу в темноте.

Лучшим вариантом решения проблемы почти все собеседники Би-би-си - и сторонники, и противники местного времени - назвали сезонный перевод стрелок, от которого отказались по итогам федеральной реформы 2014 года. Жители могли бы получить длинные вечера в летнее время и ранние рассветы зимой.

По словам собеседника, близкого к администрации губернатора, такой вариант одобрили бы и многие чиновники, но в ближайшее время проведение очередного референдума или опроса вряд ли возможно.

Что думают чиновники

Активисты "За волгоградское время" предоставили Би-би-си десятки ответов, доказывающих, по их мнению, противоречивость мнений у чиновников по вопросу перевода стрелок.

Например, в конце сентября комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области сообщил активистам, что у исполнительной власти "нет компетенции" для экспертного заключения об оптимальном исчислении времени.

Через две недели Волгоградский областной центр медицинской профилактики (ВОЦМП) областного комитета здравоохранения также заявил, что не имеет полномочий на выдачу экспертных заключений.

Но уже 30 ноября комитет по делам территориальных образований прислал активистам экспертное мнение ВОЦМП, в котором поддерживается переход в столичный пояс из-за "десинхронизации между биоритмами человека и административным временем".

Не все во власти поддержали переход на московское время.

Глава комитета Госдумы по здоровью единоросс Дмитрий Морозов отвечал активистам, что после перевода стрелок в 2018 году не получал от волгоградцев "существенного числа жалоб" на жизнь в поясе мск+1.

Глава ФНЦ "Медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" Роспотребнадзора в письме от 31 августа предупредил об "уменьшении продолжительности светлого времени, приходящегося на период бодрствования" при переходе в московский пояс.

Такую же позицию высказали и в Российской академии наук. С географической точки зрения Волгоград действительно соответствует поясу UTC+3, где находится Москва, считают академики.

"Но, возможно, что перевод может привести к потере части светлого времени суток", - говорится в их письме от 30 ноября. В РАН добавили, что не поддерживают законопроект и эту позицию учли в проекте официального отзыва правительства за авторством минпромторга.

Автор фото, Группа ВК "Волгоградское время" Подпись к фото, В конце октября в Волгограде прошел автопробег против перехода в московский пояс

Минюст России в письме от 26 октября также сообщил активистам, что выступает против перевода стрелок на московское время. Тем не менее правительство выпустило положительный отзыв на законопроект, поскольку он "позволит увеличить эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра".

Всего за два года до этого после референдума правительство России поддержало переход Волгоградской области в зону мск+1, потому что благодаря этому население сможет более эффективно использовать "светлое вечернее время суток в период с 18 до 23 часов".

"Повернуть вспять Волгу"

24 ноября руководитель фракции "Единая Россия" в Волгоградской области Михаил Струк представил законопроект в Госдуме. Сторонники "волгоградского времени" прислали Би-би-си стенограмму его выступления с гневными комментариями.

"Струк стал чуть ли не личным врагом для некоторых неуравновешенных сторонников местного времени", - говорилось в областном СМИ.

Вопросы к выступлению депутата возникли у думской фракции КПРФ. Коммунист Алексей Куринный напомнил о "пачках писем" от противников реформы и попросил показать депутатам хоть какое-то медицинское заключение в пользу перехода.

Другого коммуниста Николая Арефьева удивила форма, в которой собирали мнение волгоградцев: "Вы сейчас сами сказали, что для перевода стрелок часов нужен референдум, а вы провели какое-то мероприятие. Вы считаете, что имеете право нарушать закон?"