Российско-турецкий центр мониторинга по Карабаху: где его разместят, стало камнем преткновения

Ольга Ившина, Эдже Гокседеф

Би-би-си

Автор фото, Reuters

На этой неделе стало известно, что Россия и Турция подписали договор о создании совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Карабахе, но детали соглашения не разглашаются. Би-би-си попыталась узнать, где может разместиться такой центр.

Два азербайджанских чиновника сообщили Би-би-си, что на переговорах с Москвой больше всего обсуждались два варианта размещения центра: в Гяндже или Барде, - но турецкая сторона высказалась против Гянджи, так как этот город находится слишком далеко от зоны контроля миротворцев.

Источники Би-би-си в военно-дипломатических кругах России и Турции пояснили, что обе стороны договорились пока не разглашать точное место, где будет находиться центр, поэтому даже в беседе с журналистами на условиях анонимности отказались говорить о точном местоположении, но дали несколько подсказок.

Так источник Би-би-си в спецслужбах Турции, непосредственно следивший за ходом переговоров, сообщил, что центр разместят в 15 км от территории Нагорного Карабаха, которую сейчас контролируют российские миротворцы. Примерно на таком расстоянии и находится город Барда.

Еще один дипломатический источник Би-би-си на вопрос о том, будет ли совместный центр находиться в Барде, ответил, что "об этом можно говорить с высокой степенью уверенности".

Что будет делать центр?

Размещение мониторингового центра в Барде может быть логичным с точки зрения готовности инфраструктуры, отметил в интервью Би-би-си военный обозреватель из Азербайджана Азад Исазаде.

"[О Барде], как о возможном месте размещения центра, много говорили сразу после подписания мирного договора. Это довольно крупный город, в нем есть нужная инфраструктура и коммуникации", - сказал военный обозреватель.

Исазаде отметил, что еще более стратегически удобным местом для размещения центра мог быть поселок Суговушан (Мадагиз), который перешел под контроль Азербайджана еще 3 октября.

Однако против размещения совместного центра на территории Нагорного Карабаха принципиально возражает Россия.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что строительство совместного центра мониторинга уже началось.

Комментируя эти сообщения, источник Би-би-си в турецких спецслужбах отметил, что речь идет не о строительстве каких-то зданий с нуля, а скорее о восстановлении ранее поврежденных строений. Если центр действительно решено разместить в Барде, то большой стройки как раз удалось бы избежать.

Формат работы совместного центра пока продолжают обсуждать.

"Стороны никак не могли договориться по ряду деталей. Но принципиальная договоренность достигнута, поэтому решили подписать соглашение о месте центра. А переговоры о формате работы центра продолжатся", - сообщил Би-би-си источник в спецслужбах Турции.

Представитель администрации президента Азербайджана в беседе с турецкой службой Би-би-си заявил, что, согласно договорённостям, достигнутым на этот момент, турецкие солдаты не будут выезжать на полевые наблюдения или совместное патрулирование. Мониторинг за условиями прекращения огня будет вестись с использованием технических средств и беспилотных летательных аппаратов.