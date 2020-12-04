Война на улицах. Бразилию захлестнул разгул бандитизма в голливудском стиле

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во время нападения в Крисиуме банда сожгла этот грузовик перед зданием полиции

В последние несколько месяцев Бразилию захлестнула волна ограблений банков, отличавшихся особой изощренностью и жестокостью. Эксперты сравнивают масштаб происходящего с разгулом криминала во второй половине XIX - начале XX века, когда вооруженные группировки контролировали целые районы.

Час был поздний, и Нора хотела крикнуть сыну, игравшему в "стрелялку", чтобы убавил звук. Но тут же поняла, что грохот автоматных очередей доносится не из компьютера, а с улицы.

Начался гангстерский рейд на Крисиуму, провинциальный город в южном бразильском штате Санта-Катарина.

Два часа банда примерно из 40 человек фактически контролировала 210-тысячный город.

Преступники основательно вооружились. Представители полиции рассказали Би-би-си, что камера наблюдения запечатлела в руках у одного из них переносной ракетный комплекс, способный сбить самолет.

Тактика действий была продумана. Перед зданием городского полицейского управления налетчики подожгли грузовик, чтобы заблокировать дорогу.

В другом месте шестерых взятых в заложники работников городских служб заставили сесть на землю, перегородив улицу. Некоторые жители позднее утверждали в соцсетях, что видели на крышах снайперов.

Ковер из купюр

Целью нападения в ночь на 30 ноября были отделения банков и банкоматы, которые преступники подрывали и взламывали.

В одном месте банкноты рассыпались по мостовой. Журналист Ренан Пиксото выложил в "Твиттере" видео подбирающих их людей. У четверых горожан полиция отобрала 800 тысяч реалов (около 150 долларов).

"Преступники имели тяжелое вооружение и взрывчатку. Мы избегали стычек в жилой зоне, чтобы не пострадали люди", - объяснил на пресс-конференции пресс-секретарь полиции Марсело Понтес.

1 декабря поступали сообщения, что в ходе преследования якобы удалось задержать четырех участников нападения, но они не подтвердились.

Сумма похищенного так же неизвестна.

"Не снимать!"

"Стреляли без конца", - рассказала Би-би-си Нора [имя женщины мы изменили по соображениям безопасности].

Мать и два ее сына укрылись в туалете и не выходили, пока все не стихло.

Автор фото, Courtesy of Mauricio C Подпись к фото, После нападения жители Крисиумы обнаружили у своих домов стреляные гильзы от крупнокалиберного оружия

"Мы слышали, как бандиты на улице кричали, что "скоро все закончится", и требовали, чтобы люди не подходили к окнам и не снимали происходящее", - говорит она.

Когда семья Норы покинула свое убежище, они увидели, что висящий за окном кондиционер пробит пулями.

Особенности бразильского криминала

Меньше чем через сутки похожее нападение произошло за несколько тысяч километров от Крисиумы. На этот раз мишенью стал город Камета в северном штате Пара. Неизвестно, связаны ли два события между собой.

Уровень преступности в Бразилии - один из самых высоких в мире. В 2019 году только в штате Сан-Паулу произошло 21 банковское ограбление, в первой половине нынешнего года - 14, хотя, конечно, не все по одному сценарию.

В последние пять лет участились "мега-налеты", подобные случившемуся в Крисиуме. Они имели место во всех частях страны.

Заговорили о "новом Кангаку" (этим словом в Бразилии называют разгул бандитизма во второй половине XIX - начале XX века, когда вооруженные группировки контролировали целые районы).

Автор фото, BBC Brasil Подпись к фото, В одном только штате Сан-Паулу за первые шесть месяцев 2020 года было совершено 14 нападений, похожих на те, что произошли в Крисиуме

"Банды обычно выбирают мишенью небольшие города с малым количеством въездов и выездов и, главное, малым количеством полиции", - говорит бразильский эксперт по безопасности Гуараки Мингарди. Хотя они достаточно хорошо вооружены и не боятся вступить в открытый бой с силами правопорядка.

Директор Центра исследования проблем городов при Университете Сан-Паулу Габриэль Фельтран указывает, что стратегия обеспечения общественной безопасности в Бразилии десятилетиями основывалась на том, чтобы полиция зримо присутствовала повсюду и побольше арестовывала.

Переполненные тюрьмы являются источником кадров для преступных синдикатов, считает эксперт.

"И серьезные, и мелкие преступления караются лишением свободы. Многие заключенные молоды, и тюрьма становится для них преступным университетом", - считает он.

Взяв в свои руки торговлю наркотиками и оружием, ОПГ накопили финансовые и людские ресурсы, достаточные для организации рейдов, подобных имевшему место в Крисиуме, замечает Фельтран.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Можно ли бороться с бандами с помощью разведывательных операций?

"Они научились противостоять силам безопасности", - говорит криминолог.

Пока власти не намерены менять подход, заключает Фельтран. "Они считают, что надо делать то же самое, только тратить больше денег, и будет результат".

Профессор Университета Сеара Жанья Акино, изучающая феномен "нового Кангаку", говорит, что преступники намеренно действуют дерзко и открыто, чтобы всех запугать и уверить в собственном могуществе.

"Обычным грабежам такая бравада несвойственна", - отмечает она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты говорят, что переполненные тюрьмы Бразилии - это неиссякаемый источник вербовки для банд

Профессор Акино указывает, что наглость преступников провоцирует избыточное применение силы со стороны полицейских, стремящихся поквитаться за унижение.

В декабре 2018 года перестрелка между стражами порядка и преступниками, пытавшимися ограбить банк в городе Милагреш на севере Бразилии, закончилась гибелью шестерых заложников.

Что делать?

Габриэль Фельтран предлагает полиции перенести центр тяжести на оперативную работу и разложение ОПГ изнутри. Налет с участием 40 человек невозможно спланировать и подготовить в глубокой тайне, а лидеры и активные участники банд более или менее известны, замечает он.

Автор фото, Handout Подпись к фото, Банды контролируют нелегальный рынок оружия и даже могут заполучить зенитные орудия, подобные пулемету, который использовался при ограблении банка в 2017 году

Если же нападение случилось, полиция должна быть к нему готова и действовать более координированно: "Скажем, перекрыть выезды из города - для этого нужно не так уж много сил".

Жанья Акино считает, что уменьшить количество подобных рейдов могло бы широкое внедрение кредитных карточек и электронных платежей: "Горы наличности, естественно, притягивают к себе преступников".

А пока простым людям, таким как Нора из Крисиумы, остается лишь надеяться снова не угодить под огонь.