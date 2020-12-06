Научный дайджест: ожирение как символ выживания в ледниковый период

Леонид Лунеев

Би-би-си

Среди научных новостей недели:

Венеры каменного века: ожирение как стретегия выживания

Домашние питомцы снимают стресс во время локдаунов

Куриные котлеты по-сингапурски - из пробирки, дороже настоящих

Венеры каменного века

Автор фото, Getty Images

Эти женские статуэтки относятся к концу каменного века и считаются одними из самых древних произведений искусства. Их во множестве находили в самых разных частях Европы и Азии - в общей сложности известно более 200 экземпляров, а возраст варьируется от 38 до 14 тысяч лет, но большинство было вырезано от 21 до 26 тыс. лет назад.

Фигурки принято называть Венерами, в честь греческой богини красоты, и в этом кроется большой подвох, потому что все они, мягко говоря, далеки от современного и даже древнегреческого идеала.

В академической среде нет единого мнения насчет того, что именно они олицетворяют. Одни полагают, что все эти груди, животы, бедра и ягодицы символизируют плодородие, сексуальность, материнство и, да, красоту.

Другие полагают, что это чистой воды реализм и наши предки страдали тяжелой формой ожирения.

Однако исследователь Ричард Джонсон и его коллеги из Университета Колорадо решили по-новому взглянуть на искусство верхнего палеолита.

"Эти загадочные фигурки были созданы во времена охотников и собирателей ледникового периода, о каком ожирении может быть речь?!" - говорит Джонсон.

Действительно, многие из этих фигурок были вырезаны в период, именуемый максимумом последнего оледенения (LGM). Это был промежуток максимального похолодания во время последней ледниковой эпохи, когда глобальные температуры заметно понизились и значительные пространства были покрыты ледниками.

"В этот период люди столкнулись с резким падением температур и надвигающимися ледниками, - пишут исследователи, - им грозил голод, резкое сокращение численности населения, а местами и полное вымирание".

Ученые произвели замеры частей тела Венер, а потом выяснили, как далеко те или иные статуэтки были обнаружены от древних ледников, и вот тут открылась удивительная взаимосвязь.

"Чем дальше было расстояние до ледника, тем более поджарыми выглядели фигурки, когда ледники надвигались, формы становились пышнее, когда климат становился мягче и ледники отступали, Венеры вновь теряли в весе", - пишут авторы нового исследования (даже как-то обидно, что оно было опубликовано в специализированном издании Obesity ("Ожирение").

На основании этих данных ученые выдвинули предположение, что фигурки со столь пышными формами стали символом выживания в трудные времена, когда лишний слой жира был хорошей защитой от холода и голода.

"Эти фигурки были идеалом женщины, способной к зачатию, вынашиванию, рождению и вскармливанию ребенка", - пишут авторы исследования.

И если они правы, то эти хорошо узнаваемые статуэтки, передаваемые от поколения к поколению (это хорошо заметно по тому, как сильно они затерты руками), играли куда более важную символическую роль, ведя людей через самые тяжелые времена.

О пользе кошек во время пандемии

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Уходящий 2020 год, увы, запомнится большинству болезнями (а порой и смертью) родных и близких, локдаунами, потерей работы, изоляцией и чувством одиночества. Люди - в большинстве своем существа тактильные. Но при этом возможности обнять, поплакать у кого-то на плече, просто погладить по голове у них часто нет.

И вот тут-то в миллионах домов заменителями столь нужного человеческого контакта, причем весьма успешными, стали кошки.

Как пишут в издании Journal of Behavioural Economics for Policy (JBEP) исследователи из Университета Южной Австралии, в эпоху до пандемии, когда общение между людьми не было проблемой, возможность приласкать и погладить домашнее животное многие воспринимали как нечто само собой разумеющееся, однако в условиях изоляции, порою полной, такая возможность стала чуть ли не единственным спасением.

"Чтобы избавиться от одиночества и сгладить стресс, люди во всем мире во время локдаунов стали активно брать в приютах собак и кошек", - говорит руководитель исследования доктор Джанет Янг.

По некоторым подсчетам, более половины жителей земли делят дом с одним, а то и несколькими домашними животными. О благотворном влиянии такого сожительства известно многое, но один аспект до сих пор оставался малоизученным.

Речь идет о той самой тактильности.

"Осязание пока что исследовано недостаточно глубоко, признает доктор Янг, - но из того, что мы уже знаем, следует, что осязание играет важнейшую роль в росте, формировании и здоровье человека, а также в снижении уровня кортизола - гормона, вызывающего стресс. Считается также, что у пожилых людей осязание начинает играть все более важную роль по мере того, как притупляются другие чувства".

В ходе опросов, проведенных исследователями, подавляющее большинство респондентов ответило, что присутствие домашних животных позволяет им расслабиться и почувствовать себя комфортно.

И, кстати, это обоюдный процесс, поскольку многие люди сообщили, что кошки и собаки сами подходят к ним, ласкаются, запрыгивают на колени и всячески проявляют внимание, когда чувствуют, что хозяева нервничают, нездоровы или чем-то расстроены.

"Похоже, что животные сами получают от тактильного общения не меньше удовольствия, чем их хозяева", - отмечает Янг.

Это касается не только собак и кошек, но и птиц, овец, лошадей и даже рептилий.

"Животные, как и люди, - это живые, дышащие существа со своими интересами, особенностями и предпочтениями, - продолжает исследователь, - и в эпоху коронавируса, с ее социальным дистанцированием, неожиданными локдаунами и прочими социальными потрясениями домашние питомцы могут быть единственными живыми существами, к которым могут прикоснуться люди, - продолжает доктор Янг. - У людей есть внутренняя необходимость быть связанными с другими людьми, и в отсутствие такой связи пробел заполняют животные".

По мнению австралийских ученых, результаты их исследований могли бы в первую очередь применить больницы, хосписы и дома престарелых, чтобы обеспечить своим резидентам и пациентам общение с домашними животными в условиях изоляции и тем самым существенно улучшить их психологическое состояние.

Курица будущего: из пробирки, но по ресторанной цене

Автор фото, Eat Just

Борцы с климатическими изменениями давно уже говорят о том, что потребление мяса связано с вырубкой лесов под пастбища и выбросом в атмосферу огромного количества парниковых газов, что якобы прямиком ведет к экологической катастрофе. К ним охотно присоединяют свой голос защитники прав животных.

Неудивительно, что спрос на альтернативные продукты стремительно растет, но мясо в основном пытаются заменить продуктами на растительной основе.

Однако американский стартап Eat Just пошел другим путем. Компания создала искусственные куриные котлетки на основе животных клеток и, похоже, не прогадала.

"Наше одобренное к употреблению искусственное мясо станет первым в Сингапуре, да, пожалуй, и во всем мире", - заявил основатель и исполнительный директор компании Джош Тетрик.

До сих пор одним из главных минусов выращенного в лаборатории мяса была его высокая стоимость: в самом деле, много ли найдется людей, готовых переплачивать за искусственный продукт, а производить такое мясо себе в убыток никакая компания не сможет, да и не захочет. Однако в Eat Just утверждают, что добились заметных успехов в снижении себестоимости.

"С самого начала наша цена была сопоставима с ценой куриного мяса высшей категории в хорошем ресторане", - говорят представители компании, не раскрывая, правда, сколько будут стоить их котлетки, когда они появятся в меню одного из сингапурских ресторанов.

При этом руководство Eat Just надеется в ближайшие годы сделать искусственное мясо дешевле натурального.

Путь к столу у искусственного цыпленка был долгим: компания создала более 20 пробных партий в биореакторе объемом 1200 литров, чтобы удостовериться в том, что продукт, который выращивают из клеток животного происхождения, соответствует всем необходимым стандартам пищевой индустрии.