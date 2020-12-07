Сокровище Вельфов или ящик Пандоры: в США рассмотрят дело о ценностях, приобретенных нацистами

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, Крест из коллекции искусства, известной как "сокровище Вельфов"

Верховный суд США в понедельник начинает рассмотрение частного иска к Германии о собственности на собрание средневековых ценностей, приобретенное в годы правления нацистов и выставленное в берлинском Музее прикладного искусства. Решение создаст прецедент, имеющий большое значение для международного права, поскольку может открыть возможность для истцов по всему миру заявлять о своих претензиях относительно исторической несправедливости в американских судах.

Подавшие иск о ценностях взывают к памяти о Холокосте и чувству справедливости. Их оппоненты указывают, что правительство США рискует нажить международные проблемы, а суды - оказаться погребенными под грудой дел, не имеющих прямого отношения к Америке.

Что такое "сокровище Вельфов"

Все началось в 1929 году, когда многие богатые люди на Западе потеряли свои средства в банках и на бирже из-за Великой депрессии.

Среди них оказался немецкий герцог Брунсвик (Брауншвейг-Люнебург). Столкнувшись с финансовыми затруднениями, он продал за 7,5 млн тогдашних марок фамильную коллекцию драгоценной церковной утвари XI-XIV столетий, известную как "сокровище Вельфов" (обширного рода, к которому принадлежали Брауншвейги).

Покупатели, четверо арт-дилеров еврейского происхождения, в 1932 году продали примерно половину своего приобретения американским коллекционерам, а другую - 42 предмета - поместили в банковский сейф в Нидерландах.

В 1935 году они продали ее за 4,25 млн марок правительству Пруссии, которое на тот момент возглавлял Герман Геринг. После Второй мировой войны Прусское государство было упразднено по решению Потсдамской конференции, его правопреемником является ФРГ. С 1963 года ценности экспонируются в берлинском музее.

Самая известная из них - крест с вмонтированными в него фрагментами костей, предположительно, раннехристианских святых, вывезенный предками герцогов Брауншвейгских из крестовых походов.

Потомки двух арт-дилеров 12 лет добиваются реституции. Они утверждают, что их родственники продали коллекцию нацистам под давлением, по заниженной цене, и сделка должна быть признана юридически ничтожной.

Можно ли говорить о реституции?

По экспертным оценкам, сегодняшняя стоимость оспариваемых произведений составляет около 260 млн долларов.

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, К "сокровищу Вельфов" относится и этот портативный алтарь графини Гертруды, сделанный около 1045 года. Американский Художественный музей в Кливленде приобрел его еще до сделки арт-дилеров с нацистским режимом, так что этот предмет не принадлежит к числу оспариваемых

"Данное дело имеет прямое отношение к реституции, - утверждает Джед Лейбер, внук франкфуртского арт-дилера Сэма Розенберга. - Невозможно представить, чтобы в 1935 году еврейский предприниматель, да еще владеющий предметами, рассматриваемыми как национальное достояние Германии, получил за них честную цену. Речь идет о пересмотре вынужденной сделки, имевшей серьезные финансовые последствия, и, что намного важнее, о восстановлении справедливости".

У правительства Германии иное мнение на сей счет. Направленный ему запрос о реституции в 2014 году был отклонен после рассмотрения соответствующей экспертной комиссией на том основании, что документальных свидетельств давления на продавцов нет, и полученная ими сумма примерно соответствовала тогдашней рыночной стоимости коллекции.

"Продажа "сокровища Вельфов" в 1935 году не являлась вынужденной сделкой под нацистским нажимом", - полагает Прусский фонд культурного наследия, управляющий рядом музеев, в том числе тем, где выставлены спорные ценности.

С 1998 года фонд возвратил потомкам прежних владельцев более 350 картин, включая работы Ван Гога и Эдварда Мунка, и около 2000 книг, в свое время захваченных нацистами без компенсации. Но "сокровище Вельфов" - иное дело, говорит его президент Герман Парцингер.

При чем здесь США?

Получив отказ в Берлине, наследники обратились в американские суды. Постепенно дело добралось до высшей инстанции. Девять судей в понедельник впервые выслушают мнения сторон по телефону. Решение ожидается в июне 2021 года.

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, Сегодняшняя стоимость коллекции составляет около 260 млн долларов

Верховный суд США не оценивает по существу справедливость претензий потомков владельцев "сокровища Вельфов", а решает, вправе ли американская судебная система рассматривать их в принципе.

Закон 1976 года "Об иностранном суверенном иммунитете" гласит, что гражданские споры между зарубежными гражданами и правительствами лежат вне ее юрисдикции.

Правительство Германии в своем заявлении в Верховный суд США напоминает, что выплатило в общей сложности порядка 100 млрд современных долларов в виде компенсации жертвам Холокоста и других преступлений нацизма, но сделка 1935 года была заключена в Германии, между германскими физическими и юридическими лицами, следовательно, только немецкие суды вправе рассматривать данное дело.

Адвокаты истцов опираются на оговорку в законе "Об иммунитете": "если речь не идет о собственности, захваченной в нарушение международного права". "Холокост не является внутренним германским делом", - говорится в их заявлении, и два американских суда низших инстанций ранее согласились с этим доводом.

Историки расходятся во мнениях, когда начался Холокост: с прихода Гитлера к власти или позже. Но главную проблему обозначил адвокат Джонатан Фрейман, представляющий интересы Прусского фонда культурного наследия. По его словам, расширенное толкование закона "Об иностранном суверенном иммунитете" коснется не только Холокоста и станет началом настоящего потока других исков.

"Тяжелые последствия"

"Оно позволит иностранным гражданам использовать американские суды для предъявления претензий своим правительствам в связи с любыми предполагаемыми нарушениями прав человека или военными преступлениями, имевшими место за границей. И, само собой, возникнет опасность, что иностранцы решат сделать США ответчиком в своих судах за какие-то исторические несправедливости", - заявил он британской газете Guardian.

"Это [удовлетворение претензий истцов] будет иметь тяжелые внешнеполитические последствия, вызвав лавину исков против суверенных государств за их внутренние суверенные действия и побудив их ответить тем же и заставить США защищаться самим", - предупреждает немецкое правительство.

Эта позиция нашла поддержку в одном из американских судов низшей инстанции. Широкое толкование незаконной экспроприации "не только создаст колоссальную нагрузку на наши суды, но и осложнит отношения с многими зарубежными государствами", сказано в вынесенном им определении.

"Я знаю, что будет представлено много юридических доводов, но по-человечески они не справедливы", - убеждает Джед Лейбер.