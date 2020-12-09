Нежелательная поэзия. Как активистов судят за репосты "Открытой России"

Оксана Чиж, Тимур Сазонов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Otkrytaya Rossiya/Facebook

Осенью 2017 года краснодарский фрезеровщик и по совместительству поэт Максим Дроздов внезапно стал знаменитым. За стихотворение "Еретичка", в котором Дроздов высмеивал религиозный фанатизм, в отношении него было заведено уголовное дело. Ироничная рифмованная история о сожжении сельской учительницы, отрицающей существование бога, была размещена в одном из пабликов во "ВКонтакте".

Поэта подозревали в разжигании ненависти в отношении атеистов.

"По поводу моих стихов меня еще летом вызывали в местный центр по противодействию экстремизму, - рассказал он Би-Би-си. - Я дал сотрудникам объяснения, и на этом все кончилось. А осенью внезапно появилось уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ. Мне сказали, что "Еретичка" якобы кого-то оскорбила, и этот человек написал заявление в полицию. Была проведена экспертиза, и в стихах нашли экстремизм. Имя жалобщика, а также того, кто проводил эту экспертизу, мы не знаем до сих пор".

После возбуждения дела, вспоминает поэт, он получил свои пять минут славы - "даже с НТВ приезжали снимать". Помимо краснодарских адвокатов в дело включились правозащитники из "Агоры". Была проведена еще одна независимая экспертиза, и весной 2018 года уголовное преследование в отношении Дроздова прекратили за отсутствием состава преступления.

Дальше, по словам адвоката поэта, Алексея Аванесяна, начался абсурд.

"На радостях, что стихотворение уже не считается экстремистским, Дроздов прочитал его в начале 2019 года на капустнике. Просто сел на стульчик и зачитал, вместе с другими стихами, - рассказывает адвокат. - За ним не было никаких логотипов, ничего - обычная сцена. Кто-то снял это выступление на видео и опубликовал на странице "Открытой России" с наложенным логотипом организации.

Дроздов перепостил видео у себя на странице - собственное выступление! Итог - прокуратура возбудила против него административное дело по статье 20.33 КоАП ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ").

"Основные претензии прокуратуры заключались в том, что там видно символику "Открытой России" и есть ссылка на ее сайт, - рассказывала в 2018 году Би-би-си юрист Юлия Федотова, которая занималась делом Дроздова. При этом в самой "Открытой России" поэт никогда не состоял - он член партии "Яблоко".

Стараниями Аванесяна и Федотовой административное преследование Дроздова в мае 2019 года было прекращено по истечению срока давности - отведенный трехмесячный срок для привлечения к ответственности истек.

Но спустя несколько месяцев, в начале октября, по той же статье 20.33 дело было возбуждено против Юлии Федотовой. Основанием для него стал все тот же ролик с выступлением Максима Дроздова, который юрист разместила у себя на странице в "Фейсбуке" в тот же день, что и автор "Еретички".

"Все тот же прокурор Леонид Могильный, который возбуждал дело в отношении Дроздова, в октябре вручил мне постановление, - вспоминает Федотова. - И это несмотря на то, что предыдущее дело уже было прекращено по истечению сроков давности в апреле".

Несмотря на имеющийся прецедент, мировой судья признала Юлию Федотову виновной и присудила ей пять тысяч рублей штрафа. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

"В суде опять было много абсурда, - рассказывает защитник Федотовой в этом процессе Алексей Аванесян. - Например, в качестве доказательства [сотрудничества с нежелательной организацией] приводились распечатки скриншотов видео с логотипом "Открытой России". Но скриншот - это не просто картинка с экрана. Там должна быть видна адресная строка, дата составления скриншота - тогда это можно признать доказательством. А оперативные работники обрезают адресную строку и считают, что этого достаточно".

По словам Аванесяна, в суде он сделал скриншот с личной страницы во "ВКонтакте" прокурора Могильного, оформив его в подобном же стиле.

"Я дорисовал ему логотип "Открытой России", распечатал и говорю: "А у меня есть доказательство, что вы сотрудничаете с нежелательной организацией".

Административное преследование за видео с Дроздовым стало не единственным для Федотовой. В конце того же октября краснодарская прокуратура возбудила новое дело по статье 20.33. Ее важная особенность такова, что если человек дважды за год привлекался по ней, то против него может быть возбуждено уже уголовное дело. Максимальное наказание по нему - шесть лет лишения свободы.

"Основанием для возбуждения стало то, что я представляла в суде интересы якобы члена "Открытой России" Виктора Чирикова и писала об этом в соцсетях, - рассказывает Юлия Федотова. - История касалась обжалования в суде краевого закона о проведении публичных мероприятий. Я просто выполняла свою работу. Я юрист и получаю за это деньги. Но если следовать данной логике, то адвокатов надо привлекать за пособничество в убийстве, если они защищают людей, совершивших его".

На сегодня второе дело Федотовой прекращено по срокам давности, а по поводу первого юрист обратилась в Европейский суд по правам человека. Ее заявление уже официально принято для рассмотрения.

В своем обращении она указывает, что краснодарским судом не были учтены сроки давности для рассмотрения дела. По ее мнению, это подрывает принцип единообразия судебной практики. Идентичные действия (перепост видео) в ее случае и в случае Максима Дроздова суд расценил по-разному. Кроме того, в основу обвинения были положены недопустимые доказательства - некорректно оформленные скриншоты экрана, считает юрист.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активистов привлекают в основном за репосты в социальной сети "ВКонтакте" - причем не только к административной, но и к уголовной ответственности

"Возбуждение подобных дел по статье 20.33 - это порочная практика, - убеждена она. - Она позволяет следователям и прокурорским работникам "делать" нужную статистику без каких-либо усилий и расследований. Посидели у экрана, наделали скриншотов, и готово".

Статья 20.33 - удобный инструмент для силовиков, чтобы держать нужных людей "на крючке", соглашается с Федотовой руководитель некоммерческой организации "Гражданская инициатива против экологической преступности" (Краснодар) Дмитрий Шевченко.

В отношении самого Шевченко в сентябре 2019 года также было заведено административное дело. В его основу лег репост во "ВКонтакте" картинки-постера со страницы "МБХ-медиа" и просветительского ролика о мифах вокруг ВИЧ-инфицированных людей с логотипом одного из медиапроектов "Открытой России".

Объясняться в прокуратуру Шевченко не пошел из-за командировки, но, как признает сам, даже если бы командировки не было - все равно бы отказаося: "Бессмысленная трата времени и сил. Напишут все, что надо, зачем облегчать силовикам работу".

Протокол в итоге составили без участия активиста. Несколько раз документ отправляли не в тот мировой суд, который следовало по территориальности. Вдобавок в одном из судов в протоколе нашли ошибки и вернули его обратно в прокуратуру для исправления. Пока протокол "гулял" по судам, сроки привлечения к ответственности прошли, и дело, едва начав рассматривать, прекратили по истечению давности, резюмирует активист.

"Насколько я понимаю, у силовиков есть некая разнарядка по выявлению лиц, сотрудничающих с нежелательными организациями, - размышляет он. - А что им делать? Разумеется, в Краснодарском крае нет никакого подполья Ходорковского, о чем полиции прекрасно известно. Значит, помогут дела о репостах. Активисты получают первые "административки", а дальше - уже угроза уголовного дела".

Как "Открытая Россия" стала нежелательной организацией

Закон о нежелательных организациях приняли еще в 2015 году. Из него следует, что нежелательными могут признать иностранные и международные структуры, "представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства".

Организациям, попавшим под действие этого закона, запрещено открывать свои представительства в России, порводить какие-либо публичные мероприятия, их счета замораживаются, а сотрудников могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

Автор фото, DPA/TASS Подпись к фото, "Открытую Россию" основал Михаил Ходорковский

При этом решение о признании той или иной организации нежелательной принимается без суда - этим занимается Генпрокуратура, которая затем передает данные в министерство юстиции. Министерство в свою очередь ведет список таких структур.

Один из авторов инициативы, депутат от "Справедливой России" Александр Тарнавский в интервью "Медузе" тогда называл новые поправки "антисанкционными мерами" и выражал надежду, что в список "вообще никто не попадет": "Это только для тех, кто может жестко вредить России", - утверждал депутат.

В 2017 году в число тех, кого российские власти считают "нежелательными", попали британские структуры Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia.

Одна из них - Open Russia Civic Movement - вымышленная, она никогда не существовала в британских реестрах, говорит координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Как она появилась? Она появилась в результате того, что взяли с сайта российского движения устав движения, который там был опубликован, - объясняет Прянишников, - соответственно, там был перевод на английский язык названия русского. Вот его взяли, использовали и обозвали организацией".

Другая компания - "Otkrytaya Rossia", по словам координатора "Правозащиты Открытки", никак не связана с российским движением, которое было учреждено гражданами России на территории России.

"Указанные организации осуществляют специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве тогда утверждали, что санкции против иностранных юрлиц никак не повлияют на активистов в России. "Наши инициативы касаются исключительно обществ, зарегистрированных в Британии", - настаивал в разговоре с РБК пресс-секретарь ведомства Александр Куренной. В минюсте уточняли, что не нашли в стране никаких филиалов признанных нежелательными британских организаций.

Тем не менее уже через месяц, в мае 2017 года, появилось первое административное дело за сотрудничество с нежелательной организацией: на краснодарскую активистку Яну Антонову составили протокол после митинга, на котором полиция увидела три флага с надписью "Открытая Россия".

В начале 2019 года общественно-сетевое движение "Открытая Россия" объявило о своей ликвидации. Вместо него активисты решили официально зарегистрировать в минюсте общественную организацию с аналогичным названием и подали в ведомство документы. Добиться регистрации в России им не удалось до сих пор.

Более 300 дел

За три с половиной года, прошедших с внесения британских структур в реестр нежелательных организаций, следственные органы возбудили уже около 300 дел против россиян, в той или иной степени поддержавших "Открытую Россию", говорят в организации. Почти все они - на основании репостов в соцсетях.

"Даже когда человеку не вменяют репосты, а участие в деятельности, тем не менее все равно используют страницы в соцсетях", - рассказывает Прянишников. Так произошло и в его деле.

Прянишникова привлекли за видео, которое местные сотрудники Центра Э нашли на странице "Открытая Россия. Томск" в "Фейсбуке".

В декабре 2018 года там появился трехминутный ролик "История Открытой России - Томск", в котором было "выступление Прянишникова А.А. в роли организатора и участника публичных мероприятий" движения, говорится в материалах дела. Разбирательство закончилось штрафом в 10 тысяч рублей.

Статья 20.33, по которой в таких случаях, полиция привлекает активистов, предполагает наказание в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Но если у человека за один год есть уже два вступивших в силу административных постановления, то на третий раз дело могут возбудить уже по уголовной статье - 284.1 УК РФ. Она подразумевает штраф до полумиллиона рублей, обязательные работы или даже лишение свободы от двух до шести лет.

Почему в некоторых случаях МВД решает инициировать уголовное преследование, а в некоторых нет - часто загадка.

"Если у человека какой-то третий [за год] эпизод появляется, там уже развилка. Либо третье дело административное возбуждают, либо собирают материалы - две административки и новый эпизод - и передают в Следственный Комитет для проведения следственной проверки. А иногда бывает так, что и третье административное дело есть, и четвертое... А уголовного нет", - рассказывает Прянишников.

Особенный Краснодар

Одно из последних уголовных дел о нежелательной организации - дело против краснодарского активиста Леонида Малявина, возбужденное в ноябре 2020 года. Поводом для него стал репост новости "Открытых медиа" с заголовком "В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека".

По тому же делу силовики пришли с обысками домой к оппозиционному депутату райсовета Ейска Александру Коровайному и в офис основателя "Эковахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи.

"Правоохранители возбудили дело на Малявина и дальше пошли по его друзьям, такое встречается в практике силовиков. […] Возбудили против Малявина и пришли с обысками к целой серии активистов. Это такой повод для давления на всех более или менее активных людей в регионах", - объяснял в интервью "Новой газете" исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Андрей Пивоваров считает действия силовиков давлением на активистов

По данным "Кавказского узла", в офис, где находится "Эковахта" силовики в сопровождении спецназа пришли ранним утром, срезали калитку во дворе и, зайдя в дом, положили всех присутствующих лицом в пол. У активистов изъяли ноутбуки, флеш-карты и личные телефоны. "Сказали, что Рудомаха и Малявин друзья на "Фейсбуке", так они якобы связаны", - рассказал изданию один из эко-активистов.

"При этом человек только свидетелем проходит", - отмечает координатор "Правозащиты Открытки" Прянишников. По его словам, посещение дома и офиса Рудомахи - это "обязательный пункт при возбуждении любого уголовного дела по нежелательности" в Краснодаре.

"И замечу, грубо говоря, это человек, к советам которого прислушивается губернатор края. Рудомаха на многих совещаниях по застройке, экологии, присутствует там у губернатора. И вот история - эти обыски у "Эковахты", опять это валяние Рудомахи по полу во дворе дома гостями, которые приехали на обыск, - удивляется Прянишников, - Парадокс в том, как жизнь у человека складывается: сегодня обыск и валяние по полу, а завтра - в галстуке у губернатора. Особенности Краснодарского края".

Там же, в Краснодаре, продолжают возбуждать дела против Яны Антоновой, которая была первой оштрафованной активисткой после внесения британских структур в реестр нежелательных организаций в 2017 году.

В конце ноября 2020 года суд оштрафовал ее на 15 тысяч за сделанные в течение прошлого года 30 репостов материалов "МБХ медиа". На этот раз Антоновой вменили распространение публикаций про нехватку мест в школах Екатеринбурга, обманутых дольщиков и послание Федеральному собранию, рассказала "МБХ-Медиа" юрист "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

В постановлении о возбуждении административного дела ресурс назван "проектом иностранной неправительственной организации Open Russia - MBK media (МБХ медиа)". Open Russia признана в России нежелательной, говорится в документе.

Но "МБХ медиа", материалы которой репостила Антонова, нет в списке "нежелательных организаций", подчеркивала юрист Бурлакова; кроме того речь идет о публикациях за 2019 год - то есть срок привлечения к ответственности давно истек.

Ноябрьское административное дело для Антоновой уже четвертое с 2017 года. После трех предыдущих на нее завели уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации и, признав виновной, назначили 240 часов обязательных работ.

Еще до того, как ноябрьское постановление о 30 репостах вступило в силу, ее вновь вызвали в прокуратуру: 4 декабря стало известно, что на нее возбудили очередное административное дело об участии в деятельности нежелательной организации - и вновь за репосты.

"Разные адвокаты и правозащитники многократно убеждали меня удалить мою страницу в "Фейсбуке", ставшую благодаря репостам источником штрафов по 20.33. Но я этого не сделала, полагая, что на таких уступках режим и держится, и что свобода слова - это великая ценность", - заявили Би-би-си сама Антонова.

Как доказывают вину

В "Правозащите Открытки" настаивают, что отсутствие каких-либо доказательств связи активиста с внесенными в реестр структурами - это общее место в судебных рассмотрениях по административным делам "о нежелательности".

Кроме того, как правило следствие не считает нужным должным образом идентифицировать владельца страницы, на которой размещен репост: в материалах многих дел нет запросов в соцсети с просьбой предоставить какие-либо данные, утверждает координатор "Правозащиты Открытки" Прянишников.

"Вот как у Антоновой: присутствует ее личная фотография, есть публикации, в которых она описывает истории из своей жизни - значит, это Антонова", - описывает Прянишников принцип работы следствия.

В ноябрьском административном деле против Антоновой, говорит он, суд пошел по необычному пути, фактически применив принцип преюдиции и сославшись на вынесенное за несколько месяцев до слушаний постановление в отношении другого человека.

Речь идет о деле против 24-летнего краснодарца. Как следует из копии постановления, 22 июня 2020 года он репостнул "три информационных материала проекта иностранной неправительственной организации "Open Russia" - "Объединенные демократы".

Далее события развивались стремительно: уже 3 июля краснодарская прокуратура возбудила против него административное дело, а 6 июля - суд вынес решение. От репоста до постановления прошло две недели.

"Это прямо невероятные сроки при обычном течении дел. Как правило в таких делах, если сторона вообще никакой защиты не выстраивает, не привлекает защитников, все равно на все переписки, оформление документов, вызов человека, сбор и передача материалов в суды - ну как минимум должен был пройти месяц", - делится опытом Прянишников.

Корреспонденту Русской службы Би-би-си удалось связаться с краснодарцем, в отношении которого было вынесено это постановление.

"Я на своей странице в соцсетях сделал репост какого-то материала, не помню, какого. Меня вызвали в прокуратуру, спрашивали, почему я это сделал и зачем, - сказал он, - Я написал, что не разбираюсь в этом, грубо говоря, просто сделал репост того, что понравилось. Потом сразу был суд и штраф. Я уже забил на это дело".

Расспросить мужчину подробнее не удалось: сославшись на другой звонок, он закончил разговор и больше не брал трубку.

Активистам это стремительно рассмотренное дело кажется подозрительным - в том числе и потому, что в сравнительно небольшой оппозиционной среде в Краснодаре его имя никому не известно.

"Дергают по этим статьям, по "нежелательности", только активных людей, которые - назовем это условно - "на радарах" у "Центра Э" местного, у ФСБ, которые занимаются политическими активистами. Этого человека никто не знает. Это раз, - объясняет Прянишников, - Второе: привлекли человека к ответственности - всегда об этом все будут знать. В любом случае след бы от этого дела был. Его не было, он появился только в постановлении Яны Антоновой".