"Сынок, никаких законов здесь нет". Жителя Москвы посадили на 11 лет за полкило амфетамина. Он говорит, что ему их подбросили

Амалия Затари

Би-би-си

Поездка в Подмосковье за закладкой с пятью граммами марихуаны ноябрьским утром 2018 года обернулась для 27-летнего Алексея Завицкого стрельбой, ранениями и 11 годами строгого режима. Однако такой срок он получил не за марихуану, а за полкило амфетамина, сверток с которым полицейские подмосковного города Видное обнаружили в его рюкзаке, забытом в машине. Завицкий убеждал следствие и суд, что наркотики ему подбросили. Би-би-си изучила обстоятельства дела.

1

8 ноября 2018 года в Москве было пасмурно. 27-летний Алексей Завицкий и его девушка, 26-летняя Анна Клименко проснулись в небольшой двухкомнатной квартире, которую они снимали в многоэтажке в Южном Чертаново, и пошли гулять со своей собакой - двухлетним французским бульдогом Дэнни.

На тот момент Завицкий с Клименко были вместе больше трех лет. Клименко работала хореографом в балете. Завицкий, строитель по образованию, в последнее время занимался поставками металлических контейнеров (например, для раздевалок или гримерок) на массовые мероприятия. Готовил инфраструктуру к чемпионату мира по футболу 2018 года, строил стадион "Спартака".

Его зарплата варьировалась в зависимости от времени года и количества работы - летом он мог зарабатывать 100-150 тысяч рублей, а зимой, когда заказов не так много, - 40-70 тысяч. Завицкий старался помогать родителям, отправлял им деньги. Они постоянно были на связи, созванивались, Он часто ездил их навещать в деревню Селижарово Тверской области - его отец Николай Завицкий занимается там фермерством.

У Завицкого с Клименко было много планов, они хотели путешествовать, смотреть мир. Но так как у Завицкого не было загранпаспорта, пока что им удалось побывать только в Абхазии - они ездили туда летом втроем, вместе с Дэнни. Осенью Завицкий как раз собирался делать себе паспорт, собирал документы. Клименко, переехавшая в Москву из Украины в начале 2010-х годов, очень хотела показать ему свою родину.

"Моя мама даже сделала ему приглашение, потому что русским парням очень сложно попасть в Украину, - рассказывает Аня. - Конечно, у нас с ним были планы. Мне с ним было весело, как с другом. Это, наверно, единственный человек, который меня по-настоящему любил".

В четверг, 8 ноября, их жизнь изменилась. Накануне Завицкий купил в даркнете пять граммов марихуаны. Заказ он оплатил в тот же вечер - спустился из дома до ближайшего магазина с терминалом и перевел деньги.

Употребление наркотиков в России противозаконно, но не считается преступлением и влечет административную, а не уголовную ответственность. Так же обстоит дело и с хранением наркотиков в незначительном с точки зрения законодательства размере.

Утром 8 ноября, погуляв с Дэнни, Завицкий открыл компьютер посмотреть данные заказа и скинул себе на телефон координаты закладки. Судя по карте, она должна была лежать в Подмосковье, в лесу рядом с дорогой, которая ведет от Каширского шоссе в деревню Калиновка. Он забронировал каршеринг - ближайшая машина стояла в километре от их дома. Он сел за руль, Клименко поехала с ним. На заднее сиденье Леша бросил свой рюкзак. Было примерно 11 часов утра.

Автор фото, Personal archive

2

Минут через 40 они доехали до места - Завицкий остановился напротив узкой лесополосы, в которой должна была быть закопана закладка, и пошел ее забирать. Листва с деревьев уже почти опала, и видимость была хорошая - место закладки он нашел быстро, рассказывал он потом на допросе. Она лежала в упавших листьях рядом со сломанным березовым бревном.

Подняв небольшой черный пакетик, Завицкий положил его в правый карман куртки и направился обратно к дороге, где стояла машина. Клименко все это время ждала его внутри. Вокруг не было ни души, вспоминает она, мимо проехал только один автомобиль. Как только Завицкий показался из леса, она увидела, что со стороны дороги ему навстречу идёт человек. Клименко не видела его лица, но запомнила, что он был лысый и одет в черную кожаную куртку, - похожий человек как раз сидел за рулем автомобиля, который проехал мимо, пока она ждала Завицкого.

Мужчина подошел к Завицкому, они стали о чем-то разговаривать - о чем именно, она не слышала. Через два месяца, во время допроса, она вспомнит, что мужчина стоял примерно в метре от их машины и каких-либо документов или удостоверений не показывал. Их разговор, по ее словам, продлился около 15 секунд.

"Ко мне подошел этот человек и с напором начал требовать документы. Я попытался спросить - зачем, на каком основании - но он мне ничего не ответил на мой вопрос. Только "давай документы, а то будет хуже". Я в тот момент испугался, и единственное, что пришло мне в голову - я побежал через дорогу. Я побежал и услышал вслед слова: "Стой, сука, стрелять буду", - так Завицкий описал эту встречу спустя год, во время допроса в суде.

Он побежал в сторону леса, лысый мужчина в кожаной куртке достал пистолет и начал стрелять ему вслед. Леша услышал выстрелы, уже когда добежал от дороги до лесополосы. Он не остановился. "Я испугался за себя и за девушку, которая сидела в машине, и решил увести его подальше от машины", - рассказывал Завицкий в суде.

Клименко в это время сидела в машине и смотрела, как неизвестный мужчина стреляет из пистолета в ее убегающего в лес парня: "Я такого в жизни никогда не видела. Даже сейчас я это вспоминаю, и у меня мурашки по коже. Непонятно, что это за человек, кто он такой. Леша убегает, и он бежит за ним и стреляет. Я слышу эти выстрелы, у меня срабатывает инстинкт самосохранения, и я понимаю, что мне тоже надо валить", - рассказывает она.

Водить Клименко не умела, и прав у нее не было, поэтому уехать она не могла. Она выскочила из машины и побежала в сторону, противоположную той, куда побежал Завицкий. Машина осталась открытой. В ней на заднем сиденье остался рюкзак. От страха Клименко про него даже не вспомнила.

3

"Я, наверно, так быстро никогда в жизни не бегала, - вспоминает она, - У меня все в голове было затуманено. Я просто бежала, я падала - помню, упала в лужу. Мне казалось, что за мной тоже бегут, но я не оборачивалась. Я просто бежала, потому что мне было страшно".

Она не помнит, сколько бежала. В какой-то момент ей позвонил Завицкий. Они поговорили быстро - рассказали друг другу, что оба убежали, и он попросил ее скинуть ему в WhatsApp свои координаты. Клименко находилась в поле. "Я посмотрел, где находится ближайшая к ней деревня, сказал дойти дотуда и вызвать такси", - рассказывал Завицкий в суде.

Пока Клименко шла - по ее воспоминаниям, до деревни она прошла еще километра два-три - Завицкий открыл карту и нашел на ней кафе на берегу реки в деревне Калиновка, скинул ей адрес и попросил ее забрать его оттуда на такси. Сам он находился в лесу неподалеку.

Завицкий вышел к реке и направился вдоль нее в сторону кафе. Пакетик с марихуаной он выбросил в реку - на всякий случай. Примерно в тот же момент он заметил, что у него ранена левая нога. Он дошел до кафе, примерно через полчаса подъехала Клименко. Когда он сел в машину, она заметила, что он был весь в крови. В такси ехали молча.

4

Дома они увидели, что стрелявший мужчина попал в Завицкого дважды - в ягодицу и в икру левой ноги. Раны сильно кровоточили и по форме походили на глубокие кратеры - пистолет был травматическим. В больницу обращаться не стали - побоялись, что врачи вызовут полицию. Клименко сходила в аптеку, купила бинты и заживляющие антибиотики. Раны Завицкого она обработала самостоятельно.

Клименко не помнит, что именно Завицкий ей рассказывал в тот вечер о том, что произошло у лесополосы. Вероятно, он понял, что стрелявший был полицейским, несмотря на то, что тот не представился и не показал удостоверение, говорит она.

Девушка переживала из-за того, что произошло, и уговаривала Завицкого куда-нибудь уехать, хотя бы в Тверскую область к его родителям. Он ее успокаивал и говорил, что ничего не случится, ведь от наркотиков он избавился. "Я ему говорила: может, давай куда-то поедем, потому что я беспокоюсь. Хотя бы к родителям, куда-нибудь. Он отвечал: да не переживай, все нормально, это же шишки! Подумаешь, максимум на 15 суток может меня посадят и все", - вспоминает Клименко.

Шишками на сленге называют марихуану. Завицкий знал, что по российским законам пять граммов этого наркотика - незначительный размер, наказание за хранение такого веса - штраф до пяти тысяч рублей или 15 суток ареста. Уголовная ответственность за хранение марихуаны начинается с шести граммов.

Больше Завицкий переживал за то, что убежал от подошедшего к нему мужчины в лес. Последние поисковые запросы в его телефоне были такими: "убежал от полиции", "штраф за погоню от полиции", "что будет, если скрылся от полиции", "в каких случаях полицейский может стрелять".

Про забытый в машине рюкзак они вспомнили уже дома. "Когда все заварилось, я себя очень долго винила в том, что в тот момент я про него забыла, если бы тогда его забрала, то всего, что было дальше, возможно бы и не случилось", - признается Клименко.

5

На следующий день они проснулись около 10 утра. Клименко обработала Завицкому раны и пошла гулять с Дэнни. Из дома они так и не вышли - внизу в подъезде их ждали оперативники. Среди них был и лысый мужчина, который накануне стрелял в Завицкого у лесополосы.

"Не помню, сколько их было - то ли четверо, то ли пятеро. Они меня просто завернули и сказали: иди, показывай, где он. Они мне начали сразу угрожать: в твоих интересах с нами сотрудничать, потому что потом увидишь, что будет. Все это прямо в лифте началось, когда мы ехали на 23-й этаж", - рассказывает Клименко.

"Я захожу, я просто в шоке, - продолжает она. - Они надевают на Лешу наручники. Он был в одних шортах, когда они пришли, и они даже не дали ему нормально одеться. Я им говорила: пожалуйста, снимите наручники, дайте ему хотя бы футболку нормально надеть. Я ему помогала одеваться уже с наручниками на руках".

По словам Клименко, оперативники вели себя "очень жестко", "быковали". "Мы их спрашивали - по какой причине они вломились и что хотят. Они сказали, и то больше говорили не мне, а моей девушке, что "незаконный оборот наркотиков", - описывал Завицкий свое задержание во время допроса в суде.

"Его начали уводить, я спрашиваю их: а куда вы его повезете-то? Они даже этого не сказали, просто забрали его и ушли", - рассказывает Клименко.

Когда Завицкого увели, Клименко в панике позвонила своим друзьям, и те приехали к ней домой, чтобы она не оставалась одна. Они начали обзванивать ближайшие отделы полиции. "Спрашивали: такой-то такой-то у вас есть? Нет. Нигде его не было", - вспоминает она.

В районе шести вечера Завицкий позвонил ей сам: "Он позвонил уже с телефона следователя и прям по телефону сказал: "Малыш, ищи адвоката, мне подкинули наркотики в рюкзак".

6

Лысым мужчиной в кожаной куртке, который стрелял в Завицкого у лесополосы рядом с Каширским шоссе, оказался оперуполномоченный отдела по по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) управления МВД по Ленинскому району Подмосковья Дмитрий Белов. Когда он вошел в квартиру, Завицкий сразу его узнал.

Вместе с Беловым задерживать Завицкого приехали начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Ленинскому району Иван Емельянов, еще один оперативник и свидетель Алексей Якушин. Завицкого в наручниках вывели из дома и посадили в стоявший у подъезда черный Range Rover.

Через три месяца на допросе следователю он расскажет, а позже повторит в суде, что как только они сели в машину, в его сторону посыпались угрозы.

"Мы тронулись, и мне сразу начали говорить: ты рюкзак оставил в машине, и мы в него положили полкилограмма амфетамина. Объяснили, что меня ждет, и сразу же напрямую начали узнавать: моя ли квартира - я сказал, что снимали; чем занимаются родители - я сказал, что отец фермер, а мать - домохозяйка; есть ли богатые друзья", - описывал Завицкий то, что происходило в машине, в суде.

"Мне предлагали взять на себя 500 граммов амфетамина и начать сотрудничать, тогда бы мне грозил условный срок наказания, либо предложили решить вопрос взяткой", - рассказывал он.

"Я отказался, все игнорировал, если честно, не верил, что так нагло можно упечь человека", - признался Завицкий в суде. Как он понял, сотрудничество, которое ему предлагали, заключалось в работе штатным свидетелем вместе с Якушиным, приехавшим с оперативниками на его задержание.

Кроме него этого разговора в машине никто из присутствовавших больше не запомнил.

7

Провозив Завицкого несколько часов в машине, его доставили в отдел полиции подмосковного города Видное. "Меня завели в кабинет. Емельянов достал из сейфа в этом кабинете прозрачный пакет, в котором был порошок. Он мне сказал: вот что было у меня в рюкзаке, бросил на стол и приказал своим сотрудникам быстро меня оформлять", - говорил он в суде. В пакете было 493 грамма амфетамина.

После этого Завицкого отвели к следователю. Та подписала постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней - пожизненное лишение свободы.

У Завицкого было право на звонок, и он позвонил своей девушке. "Он сказал, что будет обыск, и попросил постараться найти к этому времени адвоката. Я начала искать адвоката, звонить всем-всем возможным. Где-то к 10 вечера я успела найти адвоката, он приехал к нам домой. И он был у нас дома, когда пришли с обыском. Обыск был в тот же день, когда его задержали, поздно вечером", - рассказывает Клименко.

Когда пришли с обыском, в квартире находились четыре человека - она, двое ее друзей и адвокат. "Слава богу, что со мной тогда были мои друзья. Потому что мне даже сам адвокат сказал: если бы вы были одна, то вам бы по-любому еще что-то подкинули в квартиру. Мы все у них над душой стояли, когда они все обыскивали, чтобы они ничего не подкинули", - говорит Клименко.

Во время обыска у них дома ничего не нашли.

На следующий день Видновский суд избирал Завицкому меру пресечения. "Мы поехали, я уже не помню, что там было, потому что я тогда просто не могла остановиться и постоянно рыдала. Со мной были друзья, но что происходило после этих двух дней - все как в тумане", - рассказывает Клименко.

Видновский суд заключил Завицкого под стражу.

8

Николай Завицкий узнал об аресте сына уже постфактум. Он сначала не хотел волновать родителей, думал, что все обойдется, объясняет Клименко: "Его родителям я позвонила, когда Леша дал добро. Он позвонил и сказал: Ань, так и так, звони папе".

"На мере пресечения я не был, даже не знал. После этого Аня мне позвонила, говорит: Николай Алексеевич, Леше подкинули наркотики и арестовали. И мы начали разговаривать. У меня сначала истерика была, я поэтому половину из того, что она рассказывала, плохо помню, - признается Николай Завицкий. - Она говорит: Николай Алексеевич, когда мы туда приехали, в Лешу стреляли. Я не понял сначала. Я в истерике говорю: как стреляли?! Не могу понять".

После звонка Клименко он приехал из Тверской области к ним домой, в Москву. Там же был и адвокат, которого Аня наняла в день задержания Завицкого.

"Аня рассказывает: Николай Алексеевич, у нас был обыск, но все нормально. Я спрашиваю: а что искали-то? Наркотики искали. Адвокат объясняет: они весы подкинуть хотели. Я говорю: какие весы? Я-то не понимаю, что за весы, представил весы, чтоб мясо вешать, - смеется Николай. - А он говорит, что нет, бывают еще маленькие весы, с ноготок, - взвешивать наркотики" (в делах о покушении на сбыт наркотиков следователи часто используют наличие дома у обвиняемого маленьких весов как косвенное доказательство его преступных намерений - прим. Би-би-си).

Завицкие до сих пор благодарны этому первому адвокату, которого наняла Клименко, хотя потом и сменили его. Николай убежден, что во время обыска у сына в квартире ничего не нашли именно потому, что там присутствовал адвокат: "Он за ними наблюдал, сразу их юридически на место поставил. Подкинули бы 100%, но там был адвокат и поэтому ничего не получилось".

Николай попросил адвоката ходить к Завицкому каждый день: "Знаете, когда адвокат приходит, он же видит изменения или еще что. И мы первое время держали адвоката только чтобы он каждый день ходил к сыну. Мы боялись, что сына будут бить".

Поговорить с сыном Николаю Завицкому удалось, уже когда прошло больше месяца с его ареста - на свидании в СИЗО.

"С него сначала просили деньги. После задержания его с утра до вечера катали в машине, хотели взятку 400 или 500 тысяч. Я сыну говорил: "Сынок, позвонил бы мне. Я привез бы". Он молодой, с полицией никогда дел не имел, отвечал мне: "Пап, ну это несправедливо, это нечестно, за что мне 400 тысяч им давать, я не хотел тебя беспокоить. По закону [пять граммов марихуаны] - это штраф", - описывает Николай свой разговор с сыном. - Я говорю: "Сынок, и вот видишь, к чему привело твое вот это "по закону"?! Никаких законов здесь нет".

9

Спустя неделю после ареста Завицкому предъявили обвинение в сговоре с целью продажи крупной партии амфетамина. В материалах дела говорится, что в сговор он вступил в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах и с неустановленным лицом.

По версии следствия, неустановленный сообщник Завицкого поместил сверток с 493 граммами амфетамина в тайник, сделанный в 30 метрах от дороги, ведущей от Каширского шоссе в деревню Калиновка, а затем сообщил Завицкому координаты тайника - каким способом, следствие не установило.

По версии следствия, 8 ноября Завицкий приехал к тайнику, забрал из него сверток с амфетамином и положил его в рюкзак, который взял с собой. Однако довести начатое до конца ему не удалось, так его задержали сотрудники наркоконтроля управления МВД по Ленинскому району Московской области, которые проводили в той местности оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ) "Наблюдение", утверждает следствие.

Во время задержания Завицкий оказал сопротивление сотрудникам полиции и попытался избавиться от свертка с амфетамином, бросив рюкзак на землю - в ходе осмотра места происшествия этот сверток был обнаружен и впоследствии изъят, заключила старший следователь следственного управления УМВД по Ленинскому району, майор юстиции Мухтарова.

10

9 ноября, уже после того как Завицкого задержали и доставили в отдел, начальник местного наркоконтроля Иван Емельянов написал в рапорте, что сотрудники его отдела проводили операцию "Наблюдение", поскольку у них были оперативные данные о месте закладки свертка с амфетамином и о приметах молодого человека, который должен был ее забрать в этот день: "Возраст на вид 25-30 лет, рост примерно 180 сантиметров, худощавого телосложения, одет в темные брюки, куртку зеленого цвета, с рюкзаком черного цвета на спине".

По словам Емельянова, согласно их оперативным данным, сверток амфетамина Завицкому собирался через интернет-магазин передать мужчина по имени Дамир. Установить его личность оперативники, судя по всему, даже не пытались: 9 ноября Емельянов в другом своем рапорте написал, что это не представилось возможным, так как Завицкий воспользовался 51-й статьей Конституции и в день своего задержания отказался давать какие-либо показания.

В операции "Наблюдение" 8 ноября, по утверждению полицейских, участвовали четыре человека: Емельянов, его подчиненный Дмитрий Белов, а также два человека, которых сотрудники полиции попросили поучаствовать в мероприятии в качестве незаинтересованных лиц - Рустам Мусин и Алексей Якушин.

Во время допросов они рассказали примерно одно и тоже. 8 ноября Мусин и Якушин, проживающие в Москве и, по их словам, не знакомые друг с другом, одновременно - в 9:20 утра - оказались на улице Школьная в городе Видное, где к ним обоим подошли сотрудники полиции и попросили поучаствовать в ОРМ "Наблюдение" в качестве незаинтересованных лиц и быть понятыми при задержании.

9 ноября Мусина и Якушина допросила следователь Мухтарова. Протоколы их допросов идентичны и совпадают практически слово в слово. Оба сказали, что участвовали вместе с полицейскими в ОРМ "Наблюдение" и наблюдали за предположительным местном закладки, когда примерно в 14:50 мск к этому месту подошел мужчина и "начал что-то искать в траве, несколько раз наклонялся к земле, затем поднял что-то с земли и положил это в рюкзак черного цвета, который был при нем".

После этого, как запомнили Мусин и Якушин, примерно в 15:00 мужчина вышел из леса и направился к дороге, после чего к нему подошел полицейский Белов.

"Когда к нему подошел сотрудник полиции, молодой человек нанес ему несколько ударов по лицу и грудной клетке, потом толкнул его и перебежал дорогу в сторону леса, после чего он с правого плеча снял рюкзак и бросил его на землю. Сотрудник полиции достал травматический пистолет, предупредил о его применении молодого человека, но он продолжил бежать вглубь леса. Сотрудник полиции два раза выстрелил в воздух, однако молодой человек продолжил бежать, сотрудник полиции бежал за ним, однако молодой человек скрылся", - эти события Мусин и Якушин, согласно протоколам, пересказали на допросе слово в слово.

Автор фото, Personal archive Подпись к фото, Полицейские и понятые говорят, что Завицкий бросил рюкзак в лесу, когда убегал. Леша с Аней утверждают, что рюкзак он оставил в каршеринге. До приезда следственной группы рюкзак находился в распоряжении полицейских 5-7 часов

Все четверо - Белов, Емельянов, Якушин и Мусин - рассказали, что во время ОРМ "Наблюдение" находились в машине. Клименко же утверждает, что кроме Белова там никого не было.

"Когда Алексей зашел в лес, я видела автомобиль, который проезжал по полосе встречного движения, типа джип, темного или серого цвета. Этот автомобиль ехал медленно, и через лобовое стекло я видела, что за рулем сидит мужчина, который впоследствии подходил к Алексею и стрелял в него. Никого в салоне джипа я больше не заметила, ни на переднем пассажирском, ни на заднем сиденье никого не было", - рассказала она во время допроса.

Завицкий не брал с собой рюкзак, когда пошел за закладкой, он остался на заднем сиденье каршеринговой машины, утверждала его девушка.

11

После ареста Завицкого Клименко ходила с дрожащими руками. "Я каждый день выходила из дома как параноик, мне было реально страшно. Я сидела на успокоительных", - говорит она. Из квартиры в Южном Чертаново, которую они снимали с Лешей, ей пришлось съехать - она не могла платить за аренду одна, и с квартирой стали связаны тяжелые воспоминания.

Вместе с Дэнни она переехала к своей подруге в Медведково: "Одна я бы с ума сошла. Мне подруга сказала: все, едешь ко мне, и без вариантов. Она меня буквально вытянула из этого состояния, не давала мне пасть духом капитально, потому что я была на грани".

О возможных проблемах Аню предупреждал адвокат, вспоминает она: "Он говорил: Аня, будь осторожна. Старайся одна из дома не выходить. Потому что могут встретить у подъезда, что-то подкинуть. Например, чтобы Леха взял вину на себя, чтобы меня спасти".

На допрос к следователю она пошла в конце января. Примерно в то же время адвокаты Завицкого (на тот момент в дело вступили адвокаты Андрей Лайков и Андрей Заикин, которые потом защищали Лешу в суде) пожаловались на неправомерные действия полицейских в управление собственной безопасности (УСБ) МВД. После этого Клименко вызвали еще и на допрос в УСБ, сотрудникам которого нужно было провести проверку по факту жалобы.

Уже после допроса ей позвонили - было 5 февраля. По ее словам, позвонил ей сотрудник УСБ: "Он начал угрожать: что ты же понимаешь, что тебе сейчас лучше все сразу сказать и с нами сотрудничать, потому что тебе потом будет пипец, ты же понимаешь, что тебе светит. С таким намеком что-то было".

"Ей угрожал кто-то из сотрудников УСБ, звонили ей. После того, как мы пожаловались. Знаете, Аня тогда была тоже в истерике страшной. На нее наехали по телефону, я ей говорю: Анют, ты не записала? Она отвечает: дядь Коль, я не смогла, я не сообразила. Понимаете, это надо опытным в таких делах быть, чтоб телефон всегда на записи держать", - говорит Николай Завицкий.

После звонка с угрозами адвокат посоветовал Клименко уехать из России. То же самое ей сказал Завицкий-старший: "Я ей говорю: Ань, тебя щас посадят, а мне вас двоих не вытянуть. Мне и одного не вытянуть, а так я же не брошу ее, чужой ребенок, девушка моего сына. И как мне? Я бы с ума сошел бы. Я говорю ей: лучше уедь. Потому что иначе будет плохо", - рассказывает он.

7 февраля следователь Мухтарова написала рапорт, в котором сообщила, что во время осмотра мобильного телефона Завицкого в нем была обнаружена переписка с Клименко, в которой "имеется информация о том, что Клименко совместно с Завицким в неустановленных местах осуществляют "закладки" запрещенных веществ". "На основании изложенного полагаю необходимым провести дополнительную проверку по данному факту", - написала следователь.

Клименко собрала вещи и 9 февраля уехала из России. С Завицким они последний раз виделись на заседании по продлению его ареста.

Автор фото, Personal archive

12

После задержания 9 ноября Завицкого отправили на медосвидетельствование. Его анализы показали положительную реакцию на марихуану. Следов амфетамина в них не нашли.

Следователь Мухтарова изучила телефон Завицкого и приобщила к делу скриншоты его переписок с Клименко за полгода, в которых речь шла о наркотиках. Там были сообщения вроде "А я клад нашел", "Щас буду выезжать через 10 мин. Мы просто так **** [указывается способ употребления марихуаны - Би-би-си], Аня к барыге съездила", "Если стремно, то лучше даже не пробуйте. И если что, ты помнишь, все выкидывай". В переписке не было ни одного упоминания амфетамина.

Следователь нашла в их переписке фотографии из разных общественных мест, на которых стрелочками были указаны - вероятно - места закладок: "под люком", "возле камня", "под кустиком", "под крышкой бачка", несколько сообщений с координатами - вероятно - закладок, одну фотографию бонга (устройство для употребление марихуаны), фото с нарезанным на доске гашишем.

Следователь изучила историю поисковых запросов Завицкого. Там помимо координат она обнаружила, что один раз он заинтересовался выращиванием дома псилоцибиновых грибов и гуглил, легальны ли их споры. В истории его поисковых запросов не было ни одного упоминания амфетамина.

11 декабря, спустя месяц после ареста Завицкого, следователь Мухтарова назначила по его делу психиатрическую экспертизу. Ее проводили психиатры Центральной клинической психиатрической больницы Московской области. Врачи заключили, что в его случае имело место "пагубное, с вредными последствиями употребление каннабиноидов".

Сам Завицкий признавал, что периодически употреблял марихуану, и настаивал на том, что к лесу рядом с Каширским шоссе приехал забирать закладку именно с ней. Причастность к амфетамину он отрицал и на стадии следствия, и во время судебного процесса.

- Амфетамин не ваш? - спрашивала его судья Видновского городского суда Маргарита Волчихина.

- Нет, - отвечал Завицкий.

- Вы полагаете, что вам его подкинули? - задавала вопрос судья Волчихина.

- Да, - соглашался Завицкий.

- А вы употребляли только марихуану? - продолжала задавать вопросы судья Волчихина.

- Да, - говорил Завицкий.

- По вашим показаниям следует, что в лес вы пошли за? - уточняла судья Волчихина.

- Марихуаной, - закончил за ней предложение Завицкий.

13

Статья о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, по которой обвинили Завицкого, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, поэтому у него было право на рассмотрение дела с участием присяжных.

Но вскоре после того как адвокаты Завицкого подали ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных, ему переквалифицировали обвинение с покушения на сбыт на более легкую статью - хранение наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 228). Наказание по ней тоже суровое - от 10 до 15 лет лишения свободы, а вот возможности суда присяжных она не предполагает.

Адвокаты Завицкого считают, что обвинение переквалифицировали специально, чтобы не допустить суда присяжных. По их мнению, из-за огромного количества нарушений и нестыковок в деле присяжные бы обязательно оправдали Завицкого. "Если бы был суд присяжных, сын бы уже давно был дома", - уверен Николай Завицкий.

Завицкому не сделали смывы рук на предмет наличия на них следов наркотиков. Не сделали смывы с образцов волос. Не сделали срезы ногтевых пластин. Не стали исследовать его одежду. Рюкзак, в который Завицкого, по версии следствия, положил сверток с амфетамином, его девушке вернули еще во время обыска у них дома 9 ноября. Следователь Мухтарова решила, что он не представляет интереса для следствия и признавать его вещдоком нецелесообразно.

"Адвокаты задают вопрос: там же земля, следы земли там, где он якобы копал. Если он в рюкзак положил, там же должно было что-то остаться? Я еще засмеялся с сыном на суде, когда фотографии показывали. Я говорю: "Сынок, ты че, с лопатой ходил туда?". Там правда все раскопано было, как будто кабаны все изрыли. И ты в любом случае эту землю найдешь - и на рюкзаке, и на руках, везде ты найдешь эту землю", - рассуждает Николай Завицкий.

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Отпечатки пальцев - адвокат Завицкого Андрей Лайков, бывший следователь, называет их наличие железным доказательством вины в делах о наркотиках - с изъятого свертка брать не стали.

Лайков еще на стадии следствия просил Мухтарову назначить и провести дактилоскопическую экспертизу - на предмет наличия на свертке отпечатков Завицкого, - и биологическую экспертизу - на предмет наличия на свертке его пото-жировых выделений. Она отказала. В постановлении об отказе в удовлетворении его ходатайства она написала, что проводить такие экспертизы нецелесообразно, потому что сверток несколько раз вскрывали.

Аналогичное ходатайство Лайков заявлял и во время судебного процесса: он просил суд провести дактилоскопическую, биологическую и геномномолекулярную экспертизы свертка.

Прокурор Кравченко была против. Она тоже сказала, что проводить эти экспертизы нецелесообразно, потому что сверток трогало много людей без перчаток, вследствие чего одни отпечатки на нем наложились на другие.

"На суде, когда они сказали, что там все заляпано, мне просто плохо стало. Вы судьбу человека решаете, и вы заляпали доказательство его вины?!" - возмущается Николай Завицкий.

Лайков убежден, что даже в таком случае следы Завицкого на свертке, если они там действительно были, обнаружить было возможно. "Даже если этот пакет все потрогали, можно было выделить геном определенного человека", - сказал он Би-би-си.

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В основу обвинения Завицкого легли показания полицейских - Емельянова и Белова - и свидетелей Мусина и Якушина. Но, по словам Лайкова, так и не доказано, были ли они в тот день на месте преступления - суд отказался запросить информацию о перемещениях автомобиля полицейских и детализацию телефонных звонков.

Емельянов на допросе сказал, что попросил понятых оставить мобильные телефоны в отделе полиции, но сам телефон взял. В суде полицейский говорил, что именно по мобильному телефону он вызвал следственно-оперативную группу для осмотра места происшествия после того, как Завицкий убежал.

По словам полицейских, Завицкий приехал на место приблизительно в 14:50, а уже через 10 минут поднял закладку и, как они утверждают, положил в рюкзак. Соответственно, следствие указывает, что преступление было совершено в 15:00.

Автор фото, Personal archive Подпись к фото, Сверток с 493 граммами амфетамина, который обнаружили в рюкзаке Завицкого. Отпечатки с него снимать не стали

Сам Завицкий утверждал, что приехал к лесополосе на три часа раньше - к 12:00. Это подтверждает биллинг его телефона и переписка с Аней в вотсапе - в 12:45 она уже скинула ему фотографию поля, в котором оказалась после того, как сбежала с места происшествия.

То, что Завицкий был на месте уже в 12:00, подтверждает и предоставленный защитой суду ответ из каршеринговой компании. В нем говорится, что Завицкий в тот день взял автомобиль в аренду в 10:45 утра.

При этом из материалов дела следует, что следственно-оперативная группа приехала на место в 20:00, когда уже было темно - следователи осматривали место происшествия с фонарями. Белов объяснял это в суде тем, что группа долго добиралась до лесополосы.

В то же время следователь Анастасия Казакова, которая тогда была дежурной, сказала в суде, что следственно-оперативная группа всегда выезжает на место незамедлительно.

В любом случае получается, что рюкзак был в распоряжении оперативников как минимум пять часов. Они утверждают, что не трогали рюкзак и не открывали его. "Никто его не трогал. Были приняты меры по охране вещественных доказательств", - сказал в суде Белов.

По словам Емельянова, первые три часа после того как Завицкий убежал, они вместе с Беловым бегали по лесу и искали его. Где в этот момент были понятые, он вспомнить не смог. После этого, рассказал свидетель Мусин, они ждали следственно-оперативную группу в машине.

Все четверо выходили из машины покурить и отлучались в лес в туалет. Свидетель Якушин вспомнил, что автомобиль, в котором они сидели, находился на расстоянии около 100 метров от места, где, по версии следствия, Завицкий бросил рюкзак.

На следующий день после происшествия в лесу свидетель Якушин поехал вместе с оперативниками домой к Завицкому на его задержание. "Просто ему было интересно, как и что", - объяснил Емельянов, зачем его взяли с собой.

Из слов Якушина и Мусина следовало, что полицейских, которые подошли к ним на улице Школьная и попросили быть понятыми, они не знали. Однако адвокаты Завицкого обнаружили в интернете фотографию (она есть у Би-би-си), сделанную за много лет до этих событий, на которой Мусин и Емельянов проводят время в одной компании. Заикин заявлял об этом в суде.

После ареста сына Николай Завицкий узнал, что в СИЗО по статьям о наркотиках сидят и другие молодые люди, у которых понятыми были либо Мусин, либо Якушин. Он утверждает, что они участвовали в качестве понятых по меньшей мере в пяти уголовных делах в Видном.

"Сама следователь сказала нам, что они уже выносили на руководство этот вопрос, что сколько ж можно, одни и те же свидетели. По пяти эпизодам были те же свидетели. Потому что когда Леша уже сидел, посадили других ребят, и эти двое были свидетелями", - рассказывает он.

Би-би-си в открытых источниках удалось обнаружить одно такое дело - о покушении на сбыт гашиша в особо крупном размере. Полицейским, который давал показания по делу, был Дмитрий Белов. Понятым - Алексей Якушин. На допросе он заявил, что в 8:20 утра шел по городу Видное, когда его остановили сотрудники полиции и попросили быть понятым. Это было 16 ноября 2018 года - спустя неделю после задержания Завицкого.

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Адвокаты считают, что интернет-магазин, в котором Завицкий купил марихуану, сотрудничал с правоохранительными органами и передал им данные его заказа, поэтому полицейский Дмитрий Белов знал координаты закладки и 8 ноября целенаправленно приехал туда ждать человека, который за ней приедет.

На место приехала машина Завицкого, он ушел за закладкой, поднял ее и пошел к дороге, где его остановил Белов. Завицкий оттолкнул его и побежал, Белов начал в него стрелять. Установлено, что Белов стрелял не из табельного оружия, а из личного травматического пистолета.

Адвокат Заикин считает, что полиции надо было как-то объяснить применение оружия в ситуации, когда подозреваемый сбежал, а никаких наркотиков найти не удалось. Защиту удивило, что следственно-оперативную группу даже исходя из версии следствия ждали пять часов (а по версии защиты - еще дольше), а один из понятых явно был знаком с полицейским, что прямо противоречит закону.

Установить личность Завицкого полицейским было легко, думает Лайков. Незадолго до этих событий у бульдога Дэнни открылась межпозвоночная грыжа, и впоследствии отказали задние лапки. Завицкий с Клименко возили его в ветеринарную клинику, где ему сделали операцию. В рюкзаке Завицкого, который нашли полицейские, лежал ветеринарный паспорт Дэнни и документы из ветеринарки. В них были указаны фамилия, имя и отчество Завицкого, его мобильный телефон и фактический адрес проживания.

Автор фото, Personal archive

Видновский городской суд начал рассматривать дело Алексея Завицкого 3 октября 2019 года. 20 декабря состоялось последнее заседание. Прокурор Кравченко попросила суд приговорить Завицкого к 11 годам колонии строгого режима.

Завицкий просил суд его оправдать.

Судья Волчихина вынесла приговор в тот же день - 11 лет колонии строгого режима.

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На апелляции даже прокуратура попросила суд отменить этот приговор и направить дело на новое рассмотрение. Заместитель видновского городского прокурора Ольга Борисова подала в Мособлсуд жалобу на приговор, в которой назвала его "незаконным, необоснованным, несправедливым".

В жалобе она обратила внимание на существенные расхождения во времени в показаниях свидетелей обвинения, которым судья Волчихина не придала значения. Также Борисова указала, что Аня Клименко была единственным свидетелем, помимо самого Завицкого, которая сказала, что рюкзак он оставил в машине, и что Белов был на месте один. Но судья Волчихина в приговоре даже не стала давать оценку ее показаниям, указала прокурор.

Мособлсуд посчитал виновность Завицкого доказанной и оставил приговор без изменений.

Еще до начала рассмотрения дела в Видновском суде адвокаты Завицкого, помимо УСБ, жаловались в областную прокуратуру и в управление СК - на невыполнение следственных мероприятий, подтверждающих его виновность либо невиновность. "Там большие были жалобы, начиная с отпечатков пальцев, осмотра места происшествия, неустановления телефонов свидетелей. На то, что следствие ничего из этого не сделало", - рассказывает Лайков. Родители Завицкого написали письмо президенту Владимиру Путину.

"Мы искали спасения, куда только не писали жалобы. Мы везде, куда могли залезть, пытались. Даже Путину написали письмо", - рассказывает Николай Завицкий. Все их жалобы спускались обратно в Видное, откуда отвечали, что они не подлежат удовлетворению.

После апелляции родители Завицкого обратились к правозащитникам - вышли на Московскую Хельсинскую группу. Там им посоветовали обратиться в международную правозащитную группу "Агора". В мае этого года "Агора" с правозащитниками из "Зоны права" запустили совместный проект "Фабрика 228" - для оказания юридической помощи тем, кто столкнулся с произволом по делам о наркотиках.

Куратор проекта, адвокат "Агоры" Ирина Хрунова в конце августа направила жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой указала, что в деле Завицкого было нарушено его право на справедливый суд (пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека).

До этого Европейский суд неоднократно выносил решения в пользу осужденных в России по делам о сбыте наркотиков, а вот по делам о хранении наркотиков есть только один известный случай, когда ЕСПЧ встал на сторону заявителя. Летом прошлого года он присудил 5,2 тысячи евро компенсации морального вреда москвичу Александру Борисову, которого в России осудили на 4,5 года колонии по обвинению в хранении 1,2 грамма амфетамина, которые ему, по его утверждению, подбросили. В результате Верховный суд направил его дело на пересмотр, и Борисова освободили с правом на реабилитацию.

Хрунова посчитала, что у дела Завицкого есть перспектива обжалования в ЕСПЧ, потому что у суда уже была соответствующая практика - в частности, жалоба Борисова.

Однако суд жалобу Завицкого регистрировать не стал. Суд посчитал, что в ней приведено недостаточно доводов того, что Россия в его деле нарушила конвенцию о правах человека, а оценку решений национальных судов он не дает. Оспорить это решение или переподать жалобу уже нельзя, пояснила Хрунова.

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По статистике ФСИН, которую в марте этого года приводил ТАСС, осужденные за преступления, связанные с оборотом наркотиков, составляют самую массовую категорию заключенных в российских колониях. По данным ведомства, в 2019 году в колониях за наркопреступления отбывали наказание 120 тысяч человек - это 28% всех заключенных.

В первую очередь под угрозой стать жертвой полицейской провокации находятся сами наркопотребители, говорит адвокат "Агоры" Ирина Хрунова: "В отношении наркозависимых, как правило, существует очень большая стигма со стороны юридического сообщества. То есть если у наркозависимого человека нашли наркотики, уже ни один юрист не поверит, что эти наркотики ему были подброшены. Он же наркозависимый, значит у него при себе должны быть наркотики".

Понятия наркозависимый и наркопотребитель при этом не разграничиваются, добавляет она: "Согласно российской наркологии, если человек курит хотя раз в месяц, то у него зависимость".

Родители Завицкого уже третий год пытаются добиться справедливости для своего сына. Французский бульдог Дэнни сейчас живет с ними. Задние лапки у него так и не работают.

Аня Клименко сейчас живет на Украине, работает хореографом. В Россию она возвращаться не хочет: "После того что произошло, у меня такие воспоминания [связаны с Россией]. И опасения тоже есть. Учитывая то, как поступили с Лешей, я просто уже ничему не удивлюсь".

Иван Емельянов больше не работает в УМВД по Ленинскому району. Как рассказал Би-би-си источник, знакомый с кадровыми перестановками в управлении, Емельянова уволили летом 2019 года после того как стало известно, что он якобы вымогал деньги у задержанного.

Дмитрий Белов больше не работает в отделе по борьбе с наркотиками. Он перешел в ГИБДД и стал инспектором ДПС.

26-летний свидетель Алексей Якушин стал полицейским. Когда он давал показания в суде по делу Завицкого осенью 2019 года, он был младшим инспектором линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово.

29-летний Алексей Завицкий сейчас находится в исправительной колонии №6 в Липецкой области. Осталось две инстанции, в которых у него есть шанс доказать свою невиновность - Кассационный суд и Верховный суд. Кассация по его делу назначена на 23 декабря. Ее рассмотрит Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.