Как искусственный интеллект может поднять рождаемость в Японии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Японии одни из самых низких показателей рождаемости в мире

Япония надеется обеспечить всплеск рождаемости в стране с помощью искусственного интеллекта. Власти страны начинают финансирование умных дейтинговых сервисов, которые должны помочь одиноким гражданам найти свою любовь.

С нового года правительство страны начнет выделять в местные бюджеты дополнительные средства на новые или уже существующие проекты, которые используют интеллектуальные системы для создания идеальных любовных союзов.

Хотя искусственный интеллект и романтика кажутся не самыми совместимыми понятиями, эта технология потенциально способна найти более подходящего партнера из более широкой и лучше составленной выборки, считают в кабинете министров.

Япония переживает острый демографический кризис. В этой стране самый высокий процент пожилого населения и самые низкие показатели рождаемости в мире. В прошлом году число рожденных там младенцев упало до 865 тыс. - это рекордно низкая цифра.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, которые родятся у женщины на протяжении ее жизни) там в прошлом году составил 1,36. В России он был 1,82, в Великобритании - 1,66.

Неуклонно стареющая страна уже давно ищет пути изменения этих неутешительных трендов.

Теперь правительство объявило, что направит 2 млрд йен (19 млн долларов) на попытки увеличить рождаемость в стране с помощью новых технологий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлом году в Японии родилось всего 865 тыс. младенцев

Сервисы по подбору партнеров работают почти в половине из 47 префектур страны, и некоторые из них уже начали использовать технологию искусственного интеллекта в надежде на более тщательный анализ стандартизированных анкет, которые заполняют клиенты.

Но те системы, которыми бюро знакомств пользуются сейчас, могут брать в оборот лишь несколько критериев из анкет, такие как доход и возраст, а результаты появляются только в случае полного соответствия запросу.

Правительство надеется, что финансирование сервисов знакомств поможет вывести технологию на новый уровень, и она будет находить людям пару, анализируя и такие факторы, как хобби и жизненные ценности.

"Мы планируем предложить субсидии тем местным советам, которые уже создали или хотят создать проекты, использующие искусственный интеллект, - сказал представитель японского правительства агентству Франс-пресс. - "Мы надеемся, что финансирование поможет обратить спад рождаемости в стране".

Демографические прогнозы предсказывают, что население Японии может сократиться с 128 млн в 2017 году до менее 53 млн к концу века.

Власти страны понимают, что ситуация критическая: еще немного, и сокращающаяся рабочая сила не сможет обеспечивать пенсии и социальный сектор экономики.

Чтобы не допустить этого, правительство пытается как можно скорее найти решение.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 80 лет вместе! Как пара из Японии установила рекорд самых долгих брачных отношений в мире

Но антрополог Сачико Хоригучи из японского кампуса Университета Темпл считает, что государство не видит корня проблемы и направляет финансирование не в то русло.

По ее мнению, прежде чем обращаться к новым технологиям, власти, к примеру, могут финансово помочь молодым людям с низкими заработками.

Хоригучи ссылается на недавнее исследование, которое показало непосредственную зависимость между низкой зарплатой и отсутствием интереса к романтическим отношениям у японцев.

"Если люди не заинтересованы в свиданиях, то и дейтинговые сервисы, скорее всего, не будут эффективны", - отметила Хоригучи в интервью Би-би-си.

Аналитики уже давно указывают на недостаток поддержки для работающих матерей в Японии.

В этой стране особенно сильны традиционные ожидания того, что женщина должна вести домашнее хозяйство и растить детей параллельно со своей оплачиваемой работой.

Власти страны говорили о том, что больше женщин должны иметь возможность работать полную неделю, но в последние годы разница в занятости и заработках мужчин и женщин только лишь возросла.