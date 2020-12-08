Подводный союз. Как рыбки-фермеры приручили рачков на плантациях водорослей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рыбка-фермер, маленькая, но очень территориальная

Ученые установили, что одна из разновидностей мелких рыбок, обитающих в Карибском море, приручила и использует для своих нужд популяцию рачков; последние, впрочем, тоже получают выгоды от такого сотрудничества. По сути речь идет об "одомашнивании" одних представителей подводного мира другими.

Человек уже много тысячелетий назад научился одомашнивать и разводить животных - без этого умения трудно было бы представить современную жизнь. От такого сотрудничества в целом выигрывают оба вида: один (животное) получает укрытие, защиту и стабильный источник питания, другой (человек) - молоко, шерсть, ну и мясо, конечно, хотя предмет заботы и разведения об этом как правило не догадывается, ну да это и к лучшему. Есть еще и домашние питомцы, участь которых и вовсе завидна: ешь, спи и радуй хозяина.

Но бывает ли одомашнивание одних видов другими в дикой природе? Да, мы знаем о том, как некоторые насекомые культивируют грибки, а муравьи и вовсе пасут тлю, чтобы получать ее сладкие выделения. Но все это редкие и хорошо изученные случаи.

Тем интереснее новая работа международной группы ученых, опубликованная в издании Nature communications, в которой они рассказывают о том, как один вид позвоночных (и это вовсе не человек, а рыбки) поставил себе на службу другой вид (членистоногих). Все это происходит на подводных фермах по выращиванию водорослей, которыми заведуют эти рыбки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коралловый риф у побережья Белиза

Исследуя коралловые рифы у побережья Белиза, ученые отметили одну особенность: над плантациями водорослей, которые окучивают рыбки-фермеры стегастесы (Stegastes diencaeus), постоянно вьются крошечные ракообразные, напоминающие креветок, - мизиды.

Исследователям это показалось странным, потому что рыбки-фермеры обычно зорко охраняют свои владения и немедленно прогоняют всех, кто появляется рядом. Чтобы проверить, не было ли это случайностью, они исследовали обширный участок рифов и обнаружили, что мизиды почти всегда находились поблизости от рыбок-фермеров.

Лабораторные исследования с участием мизид подтвердили их догадки: когда рачков помещали в воду с запахом хищников, они паниковали, вода, которая пахла другими рыбами или водорослями, их никак не волновала, зато запах самих рыбок-фермеров притягивал их как магнит.

Ты - мне, я - тебе

Рачками-мизидами питаются многие рыбы, и ученые решили выяснить, готовы ли рыбки-фермеры встать на их защиту.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В обмен на защиту мизиды удобряют плантации рыбок-фермеров

Для этого рачков в прозрачных пластиковых мешках помещали сначала вблизи ферм, а потом вдалеке от них.

Если мизиды находились в отдалении, они привлекали хищников, которые пытались их атаковать. Но если пакет висел над плантацией водорослей, которую стегастесы считали своей, рыбки быстро отгоняли от него всех, кто покушался на "их" рачков.

Ученым оставалось прояснить лишь последнюю деталь: если рачков привлекает запах рыбок-фермеров, а те, в свою очередь охраняют их над своими владениями, то какая от этого польза самим рыбкам? Тогда и была выдвинута гипотеза, что продукты жизнедеятельности мизид служат "сельскохозяйственным удобрением".

Исследователи проверили качество водорослей на фермах с рачками и без них, и физическое состояние рыбок-фермеров, которые пользовались услугами помощников-рачков или обходились своими силами.

Как выяснилось, присутствие рачков приводило к лучшему урожаю водорослей и, соответственно, рыбки на фермах, где были "трудоустроены" мизиды, были в лучшей форме.

Истоки одомашнивания

По мнению ученых, вся собранная ими информация о взаимодействии рачков-мизид и рыбок-фермеров свидетельствует о том, что рыбки по сути одомашнили рачков. Действительно, налицо все признаки этого процесса: рыбки предоставляют членистоногим защиту, а те взамен удобряют их плантации.