Близкая к власти компания в Польше купила медиагруппу. Оппозиции это напоминает Венгрию и Россию

Святослав Хоменко

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Топливно-энергетический концерн Orlen до сих пор не был игроком на польском медиарынке, зато, наверное, каждый поляк хотя бы раз в жизни бывал на его заправке. Сейчас компания, возможно, станет орудием пропаганды правящей партии в сложное для польской власти время.

Польский топливно-энергетический концерн PKN Orlen сообщил о покупке одной из крупнейших медиагрупп страны Polska Press.

Несмотря на то, что государству формально принадлежат лишь около 30% акций Orlen, фактически именно оно контролирует предприятие, входящее в пятерку крупнейших налогоплательщиков Польши. Президент концерна в понедельник 7 декабря заявил, что это приобретение вписывается в стратегию развития Orlen.

В то же время сделка вызвала волну комментариев со стороны польских политиков и журналистов - как оппозиционных, так и провластных. В лагере власти приветствуют эти изменения на медиарынке страны: тут и раньше считали, что польскими СМИ должны владеть польские собственники, а предыдущим владельцем Polska Press была немецкая компания Verlagsgruppe Passau. Оппозиция, напротив, говорит о "путинизации" общественной жизни Польши и называет сделку "черным днем для свободы прессы".

Что такое Polska Press

Медиагруппа Polska Press - это ключевой игрок на рынке местной прессы Польши. Она выпускает 20 из 24 издаваемых в Польше региональных ежедневных газет, а также примерно 120 местных еженедельников, которые печатаются в шести принадлежащих медиагруппе типографиях. Кроме того, ей принадлежат десятки интернет-сайтов различной тематики - от онлайн-обучения и сайтов для женщин до сельского хозяйства и строительства.

Глава правления PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил, что покупка медиагруппы вписывается в планы его предприятия нарастить влияние в сфере розничной торговли. В частности, сказал Обайтек, контроль над Polska Press даст его концерну доступ к 17,4 млн пользователей порталов медиагруппы (население Польши составляет около 38 миллионов человек) и, таким образом, возможность наращивания своей клиентской базы.

Польские медиа-аналитики говорят, что одним из самых ценных активов Polska Press является информация из категории "больших данных" - данные об интересах, преференциях и покупках миллионов поляков, возможно, более чем половины пользователей интернета в стране.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Формально польское государство не является мажоритарным акционером концерна Orlen, реально именно оно контролирует предприятие, являющееся одним из крупнейших польских налогоплательщиков

Немаловажным фактом является и то, что летом этого года Orlen купил Ruch - своеобразный аналог "Союзпечати", самую большую в Польше сеть распространения прессы, которая в последние годы находилась в глубоком финансовом кризисе. Вероятнее всего, это позволит новому собственнику максимально эффективно доносить до конечного потребителя свежеприобретенные бумажные СМИ.

Сумма, в которую польскому топливному гиганту обошлась покупка Polska Press, не называется. Предыдущий собственник медиагруппы, баварский издательский дом Verlagsgruppe Passau заявил, что пошел на сделку по "стратегическим соображениям" и теперь сконцентрируется на стратегии развития прежде всего на немецком рынке.

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Хотя в обращении, посвященном покупке Polska Press, глава Orlen Даниэль Обайтек ни словом не обмолвился о ее политическом измерении, в Варшаве, оценивая эту сделку, больше всего говорили именно об этом.

Дело в том, что представители правящей партии "Право и справедливость" уже не первый год возмущаются засилием иностранных инвесторов на медиарынке страны.

Насколько они правы, сказать сложно: на протяжении 1990-х западные - прежде всего, немецкие - инвесторы действительно основали или выкупили ряд польских СМИ. С другой стороны, довольно много влиятельных и тиражных медиа, - причем как провластных, так и оппозиционно настроенных, - принадлежат именно местным собственникам.

Однако лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, которого часто называют реальным главой Польши, хотя формально он занимает не самый высокий пост вице-премьера, летом этого года заявил: "СМИ в Польше должны быть польскими", и эту фразу вполне можно назвать программным постулатом нынешней польской власти.

Тогда же, сразу после победы на президентских выборах Анджея Дуды, сразу несколько видных деятелей партии власти заявили, что одним из приоритетов его второго президентского срока должна стать "реполонизация" польских СМИ.

Отношение к "реполонизации" в самой Польше неоднозначное. Тот же Ярослав Качиньский говорит, что СМИ с заграничным капиталом зачастую представляют своим зрителям и читателям "абсолютно фальшивый образ Польши и мира".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Символом всеобъемлющей цензуры в польских СМИ стала случившаяся в мае этого года история с песней Казика Сташевского: критическое по отношению к власти произведение просто исчезло из хит-парада на государственной радиостанции

Его оппоненты утверждают, что за пять лет правления "Права и справедливости" государственное телевидение и радио превратились в элементы пропагандистской машины, а объектом жесткой цензуры стали даже музыкальные хит-парады.

Варшавские комментаторы утверждают: в своем желании "реполонизировать" СМИ польская партия власти ориентируется на достижения своих геополитических союзников - венгерского президента Виктора Орбана и его партию "Фидес". Здесь на протяжении последних лет десятки независимых СМИ перестали быть таковыми по одному и тому же сценарию: у них вдруг появлялись новые владельцы, которые сначала обещали не вмешиваться в редакционную политику, а потом - выхолащивали телевизионные эфиры и газетные полосы.

Сегодня состояние свободы слова в Венгрии - объект постоянной критики со стороны Брюсселя и правозащитных организаций.

Впрочем, анализируя последние тенденции на польском медиарынке, варшавские наблюдатели проводят аналогии не только с ситуацией в Венгрии.

"Государственный топливный концерн, который покупает независимые СМИ, - это сценарий путинизации общественной жизни в Польше. Нет демократии без свободных СМИ. Полякам остается все меньше источников достоверной информации, а власть становится все более безнаказанной. До поры, до времени", - написал в "Твиттер" депутат Сейма от самой большой оппозиционной партии "Гражданская платформа" Ян Грабец.

А бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал прямо: "Orlen становится "Газпромом" "Права и справедливости".

Представители власти, тем временем, призывают не драматизировать ситуацию. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что речь в данном случае идет о чисто коммерческом решении конкретной корпорации, наподобие приобретения компанией Amazon газеты Washington Post, и что для "прогнозов черных сценариев, которые пытается рисовать оппозиция", нет никаких оснований.

Что будет дальше?

Сказать, что покупка концерном Orlen крупнейшего игрока на рынке польской региональной прессы стала абсолютным сюрпризом, нельзя. Еще в октябре этого года о переговорах по этому поводу написал британский The Economist.

"Несмотря на то, что большинство (издаваемых Polska Press) газет имеют относительно невысокий тираж, они важны для партии власти, так как их читатели - это жители сельских, очень католических регионов Польши, то есть ее ядерный электорат", - говорилось в той статье.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлом году возле офиса государственной телекомпании прошли протесты активистов, обвиняющих ее в несбалансированной подаче информации: плакат одного из участников акции обвиняет гостелевидение в том, что оно "изрыгает яд и лжет"

А то, что "Право и справедливость" сейчас испытывает колоссальные рейтинговые проблемы и крайне нуждается в мобилизации своих преданных сторонников, - неоспоримый факт. И речь идет не только о массовых протестах в связи с фактическим запретом на проведение абортов в стране, но и о том, что польская власть демонстрирует сомнительные успехи в борьбе с эпидемией коронавируса.

С другой стороны, вряд ли масштабные инвестиции вроде покупки целой медиагруппы призваны всего лишь "потушить пожары", с которыми борется польская партия власти прямо сейчас. Профессор Варшавского университета, медиаэксперт Лукаш Шумовский в интервью радиостанции TOK FM предположил, что получение контроля над местными СМИ и их интернет-порталами скорее напоминает элемент долговременной стратегии "Права и справедливости", нацеленной на местные выборы, которые должны состояться в Польше в 2023 году.