Пить или не пить (после вакцины) - вопрос не снят

Олег Болдырев

Би-би-си

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS

Высказывания российских чиновников в сфере здравоохранения о совместимости вакцины от коронавируса с алкоголем так и не внесли ясность в крайне актуальный накануне праздников вопрос: можно ли пить тем, кто "укололся" или собирается это сделать.

Первой о том, что питие может негативно сказаться на выработке иммунитета к ковиду, заявила на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение. Голикова, правда, посоветовала "ограничить" употребление спиртного, что не помешало многим СМИ укрепить этот совет до откровенного "запретила". По мнению вице-премьера, ограничивать себя привитые российской вакциной должны в течение 42 дней.

Гораздо дальше в предостережениях пошла руководительница Роспотребнадзора Анна Попова. "Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и была защитная реакция, надо дать возможность организму ее сформировать. И поэтому ни "до", ни "после", ни "вместо", ни "во время", ну просто никогда, никак", - невозмутимо заявила Попова на вопрос ведущего радио "Комсомольская правда". Срок такой абстиненции Попова увеличила до 56 дней, с учетом двух раундов прививки.

Градус общественного беспокойства в среду снизил руководитель научного коллектива, создавшего вакцину "Спутник". Академик Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, заявил журналистам: "Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию". Гинцбург все же "настоятельно рекомендовал" воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола.

Врачи и эксперты, опрошенные Би-би-си, не пришли к единому мнению в том, насколько обоснованы запреты на выпивку в период вакцинации.

"Обычно этиловый спирт влияет на эффективность вакцинации, любой. Считается, что он может влиять на выработку специфического иммунитета, антител и клеток против соответствущих антигенов в вакцинах", - заявил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской организации "Клиникал экселенс групп" Николай Крючков.

Он подчеркнул, что это влияние не связано именно с антиковидной вакциной, а характерно и для других иммуноформирующих препаратов. По мнению Крючкова, воздерживаться от употребления спиртного надо по меньшей мере полтора месяца. "Если даже употреблять, то очень мало и редко. Лучше вообще не употреблять в течение этого периода. Но если уж употребляете, то для мужчин - до 30 граммов (чистого) алкоголя в неделю, для женщин - поменьше, 25 или 27, по-моему, - сказал он. - Есть риск того, что человек получит меньше пользы от вакцинации, снижается, теоретически, иммуногенность вакцины".

"Прием алкоголя при вакцинации не запрещен", - возражает Антонина Обласова, глава НКО "Коллективный иммунитет", которая занимается популяризацией вакцинирования у россиян. Обласова подчеркивает, что нигде в мире нет каких-либо рекомендаций, ограничивающих людей в разумном потреблении алкоголя после прививок. "Алкоголь действительно обладает иммуносупрессивным действием и напиваться сильно в день вакцинации и через какое-то время после нее не стоит, потому что это может хоть и ненамного, но снижать эффективность. Один бокал вина (в день) ни на что не повлияет", - поясняет Обласова.

Поиск алкоголя как противопоказания к наиболее популярным вакцинам на ресурсе drugs.com, предназначенного для информирования публики об опасных сочетаниях препаратов и веществ, не дал никаких результатов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Справку с работы не спрашивали": кого прививают от ковида в Москве

В памятках, которые раздают пришедшим на укол антиковидной вакцины в московских поликлиниках, никаких ограничений или запретов на спиртное тоже не содержится. Нет их и в документе о согласии/отказе пациентов при вакцинировании, который корреспонденты Би-би-си получили в одном из прививочных пунктов.

Не разделяют категоричных подходов чиновниц Голиковой и Поповой и медики на передовой прививочного процесса. "По образу жизни... Мы ведем с вами тот же самый образ жизни, который вели - в еде, в питании, двигательной активности. Каких-то ограничений жестких нет вообще. Желательно в принципе вести здоровый образ жизни", - сказала Би-би-си Наталья Шиндряева, главврач городской поликлиники №2. Она подчеркнула, что сам по себе укол вакциной еще не наделяет пациента иммунитетом и поэтому в течение всего срока, упомянутого в памятке (2-3 недели после введения второй дозы вакцины) необходимо соблюдать все противоэпидемические ограничения.

Упоминаний об определенном вреде алкоголя после вакцинации найти сложно. Типичными выглядят, например, советы австралийского ресурса Travel Doctor, посвященного рекомендациям о вакцинах для путешествующих: "Нет свидетельств того, что умеренный прием алкоголя как-то вредит после большинства применяемых вакцин. [...] Чрезмерное потребление алкоголя на регулярной основе может повлиять на вашу иммунную систему". Чрезмерным в австралийских рекомендациях считается более 15 еженедельных доз по 10 мл чистого алкоголя для мужчин и 8 для женщин.