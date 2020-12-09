24-летняя китаянка стала героиней космической лунной программы КНР

Автор фото, CCTV Подпись к фото, Чжоу Чэнюй - самая молодая руководительница, работающая над программой лунных исследований

24-летняя уроженка китайской провинции Гуйчжоу Чжоу Чэнюй стала сенсацией китайских соцсетей как самая молодая сотрудница программы по освоению Луны "Чанъэ-5". Несмотря на ее юный возраст, коллеги и пользователи соцсетей называют ее "старшая сестра" - в знак уважения к ее достижениям.

"Чанъэ-5" - первая китайская автоматическая межпланетная станция, запущенная 23 ноября этого года в рамках миссии по исследованию Луны. 1 декабря аппарат прилунился и начал сбор образцов с ее поверхности.

Это уже третий успешный лунный запуск Китая за последние 7 лет. Чжоу Чэнюй отвечала в нем за систему соединения аппарата с ракетой-носителем. Это одна из ключевых ролей в процессе запуска.

После того, как ее имя прозвучало в репортажах государственного телевидения Китая, Чжоу стала самым обсуждаемым человеком в китайской социальной сети Weibo.

Она не единственная женщина, работающая в космической области страны и участвующая в разработке "Чанъэ-5", но точно - самая молодая на руководящем посту.

Автор фото, CCTV Подпись к фото, Коллеги и китайские СМИ называют Чжоу Чэнюй "старшей сестрой", с которой молодому поколению следует брать пример

Пользователи соцсетей славят ее способности и называют гордостью страны. Некоторые в шутку сравнивают свои успехи с достижениями Чжоу, замечая, как безнадежно они отстали от этой удивительной девушки.

При этом китайские новостные агентства отмечают, что обрушившаяся слава никак не отражается на командире Чэнюй. Она отказывается от всех интервью, считая, что лишнее внимание может помешать ее работе.

Обновление нации и полет на Марс

Цель миссии "Чанъэ-5", названной так по имени богини Луны из китайской мифологии, собрать образцы лунного грунта, которые помогут ученым в изучении формаций на поверхности спутника Земли.

Если аппарат благополучно вернется на Землю, это будут первые образцы с Луны, доставленные на Землю за последние 40 с лишним лет, а Китай станет третьей страной, выполнившей подобную миссию после США и Советского Союза.

Автор фото, CNSA/CLEP Подпись к фото, Аппарат "Чанъэ-5" приземлился в северо-западной части светлой стороны Луны, и первым делом робот водрузил флаг КНР

Пекин давно преследует амбиции стать космической супердержавой, и успех "Чанъэ-5" очень важен для страны. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, исполнение космической мечты необходимо для обновления нации.

Для Китая космические исследования - хорошая платформа, чтобы продемонстрировать свою технологическую мощь и занять определенное место на мировой арене.

В прошлом году КНР стала первой страной, успешно отправившей свой зонд к обратной стороне Луны. В планах страны на ближайшие десятилетия - построить на Луне исследовательскую станцию и совершить пилотируемый полет на Марс.

Керри Аллен, аналитик китайских СМИ

Большинству китайцев известна история богини Чанъэ, которая немного напоминает "Ромео и Джульетту". Согласно одной из вариаций мифа, она выпила эликсир бессмертия, но случайно не оставила ни капли своему мужу. С тех пор в наказание она обречена жить в полном одиночестве на Луне.

Богине Чанъэ посвящен Праздник середины осени, и ее имя, давшее название лунной миссии, всегда ассоциируется у китайцев с романтикой.

Автор фото, CCTV Подпись к фото, Фотографиями Чжоу Чэнюй пестрят все первые полосы и заставки китайских СМИ

Теперь к нему добавилось имя другой женщины - 24-летней Чжоу Чэнюй. Китайские СМИ называют ее "бойцом на передовой" в области астронавтики и "старшей сестрой", на которую может равняться молодежь.

До сих пор в руководстве Китая на разных уровнях доминировали мужчины. Но в последнее время стала активно продвигаться идея о роли женщин на службе у страны. В ноябре национальная газета Global Times предложила пользователям соцсетей прокомментировать достижения прошедшего года таких женщин, как ученая-медик Чен Вэй, пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунин и мастер боевых искусств Чжан Вейли.