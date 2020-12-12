Что не так с барным бунтом в Петербурге. Три дня протестов "Карты сопротивления"

Анна Пушкарская

Би-би-си, Петербург

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Несколько баров с "Карты сопротивления" сразу заявили, что не принимали участие в акции и не знают, кто их туда добавил

В Санкт-Петербурге стремительно завершилась акция "Карта сопротивления", в рамках которой владельцы нескольких десятков баров протестовали на этой неделе против закрытия заведений в новогодние праздники. Два дня они заявляли о том, что будут работать несмотря на запреты властей, а на третий сообщили о победе и готовности к "конструктивному диалогу". Кто составил карту и почему ее поддержал связанный с "фабрикой троллей" Евгений Пригожин?

Что такое "Карта сопротивления"?

На "Карте сопротивления", по данным сайта акции, были размещены заведения Санкт-Петербурга, "не признающие постановление №121" - решение петербургского губернатора Александра Беглова ограничить работу общепита и питейных заведений в новогодние праздники. Рестораторам запретили работать с 30 декабря по 3 января полностью, а 25-29 декабря и 4-10 января они должны были закрыться не позднее 19 часов.

"Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются", - заявили организаторы карты. Уточнялось, что "некоторые заведения работают с закрытой дверью", посетителям предлагалось писать им в соцсети или звонить, чтобы туда попасть.

Организаторы объясняли "простую мотивацию не соблюдать постановление №121" так: бары "уже мертвы, если исполнят его". "Если все сдадутся, то умрёт по грубым подсчётам 5000 заведений, без работы останутся более 100 тысяч человек, бюджет города потеряет миллиарды", - сообщал сайт "Карты сопротивления".

В первоначальном манифесте протестных баров говорилось, что власти решили их "задушить", "не предоставив никаких мер поддержки" и заставляя "тратить баснословные суммы в обеспечение санитарных норм". При этом отмечалось, что в городе были согласованы новогодние ярмарки, фестивали и концерты.

Действительно, в ноябре в городе со скандалом прошли организованный и профинансированный властями фестиваль "Чудо света" в Петропавловской крепости, а также концерт Басты в Ледовом дворце. Обе многочасовые акции, несмотря на то, что в них приняли участие тысячи человек, никто не разгонял. В Смольном утверждают, что "Чудо света" провели "по ошибке", а концерт Басты был согласован с расчетом на соблюдение посетителями антиковидных норм.

Новые запреты на работу кафе и баров власти объясняют ростом количества больных COVID-19 в городе. Источник Би-би-си в Смольном на условиях анонимности (поскольку не уполномочен официально комментировать эту тему) уточнил, что решение в первую очередь связано с темпами роста количества тяжелых больных и ограниченным количеством мест в реанимации. "В Новый год количество контактов растет, пояснил чиновник, - необходимо прервать цепочку заражений, чтобы после бурных праздников и туристического потока не вводить жесткий карантин".

Кто организовал "Карту сопротивления"?

На сайте "Карты сопротивления" имена организаторов не указаны, однако, изначально отмечалось, что "большинству заведений помогают умелые юристы, ведущие войну ещё с первой волны".

Свою причастность к инициативе публично подтвердил бывший оперативник и выпускник университета МВД, индивидуальный предприниматель Александр Коновалов. На своей странице "ВКонтакте" Коновалов называет себя специалистом по экономической безопасности, оптимизации налогов и франчайзингу. СМИ называли его куратором нелегальной уличной торговли, рюмочных, кальянных и салонов красоты в Петербурге.

Коновалов активно комментировал начавшийся барный протест в СМИ и соцсетях и в жестких выражениях критиковал губернатора Беглова и других чиновников.

Как сообщали петербургские СМИ, аффилированные с ним точки общепита работали даже во время карантина в мае этого года. В начале июня на его странице "ВКонтакте" сообщалось: "Наша сеть салонов красоты "Леди" работает ВНЕ ЗАКОНА!"

В интервью "Медузе" Александр Коновалов говорил, что с 1 мая более 70 аффилированных с ним заведений - салоны красоты, кафе и тд - работали "в открытую", нарушая карантинные меры. "Так мы выражаем протест против беспредельной политики властей", - утверждал Коновалов, объясняя, что выступал против "ненастоящей борьбы с коронавирусом", а также понимал, что иначе связанный с ним бизнес "не выживет".

Декабрьскую акцию протеста он называл "последним отчаянным криком души уничтожаемых предпринимателей".

"Так называемая "Карта сопротивления" — исключительно медийный феномен, напрямую связанный с другим городским феноменом, до сих пор до конца не изученным: предпринимателем Коноваловым, считающимся "куратором нелегальной торговли" Петербурга, - сказал Би-биси владелец известного бара "Хроники" Петр Биргер. - Он по каким-то причинам имеет ресурсы и возможности для публичных вызовов системе, регуляторам и правоохранительным органам".

Автор фото, Anna Pushakrskaya Подпись к фото, Предприниматель Коновалов во время первой волны коронавируса открыто заявлял, что в нарушение закона открыл по всему городу более 70 заведений

"В карте представлены в основном либо места, курируемые самим Коноваловым, либо малоизвестные точки, либо изначально полулегальные заведения, которым нечего терять, либо даже те, кто совершенно не планировал там оказаться (в карту можно добавить произвольно любое заведение — не обязательно при этом быть его владельцем). Выглядит как провокация, которая ловко закрепляется в общественном мнении новостными заголовками: "петербургские бары объединились", - считает Биргер.

Причем тут "повар Путина"?

В первый же день акцию Коновалова поддержал ресторатор Евгений Пригожин, известный как "повар Путина" и хозяин медиаресурсов так называемой "фабрики троллей". "Рестораторы уже год как находятся в аду и, начиная с апреля месяца, на краю гибели", - сказал он, отметив, что они "значительно креативнее, чем наши псевдооппозиционеры".

"Конечно же, нельзя оставлять незамеченным их крик о помощи и необходимо вступать с ними в диалог", - заявил Пригожин, призвав обе стороны "садиться за стол переговоров и находить компромиссы.

Он также назвал "неуравновешенными" заявления "некоторых представителей Смольного о том, что они закроют всех тех, кто проявил недовольство". "Я абсолютно уверен, что Смольный и бизнес могут сесть за стол переговоров", - добавил Пригожин.

На губернаторских выборах политтехнологи, близкие к Пригожину, вели предвыборную кампанию Александра Беглова, а после избрания занимались его активным пиаром. Однако летом 2020 года количество публикаций, в которых одобрялась политика действующего главы региона, резко уменьшилось, и, по данным источников Би-би-си, отношения Пригожина и Беглова осложнились.

Пригожин не раз принимал президента Владимира Путина в своих петербургских ресторанах. Ранее он часто с неофициальным визитом приезжал в Петербург и наблюдал за праздником выпускников школ "Алые паруса", который спонсирует банк "Россия" Юрия Ковальчука с борта принадлежащего Пригожину ресторана-теплохода New Island. Там же он отмечал и один из своих дней рождения, писал "Комерсант".

На демарш петербургских баров сразу обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал "неуважением к людям" "какие-то ресторанные протесты", напомнив, что Петербург "находится у красной черты" с точки зрения эпидемиологической ситуации. "Другое дело, что диалог [властям], конечно, надо выстраивать", - добавил Песков.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов назвал "Карту сопротивления" акцией гражданского неповиновения и тоже призвал власти города к переговорам.

Кто и почему оказался на "Карте сопротивления"?

За два дня, начиная с 8 декабря, на "Карте сопротивления" появилось около 100 баров, однако сразу несколько владельцев указанных на карте баров заявили изданию "Бумага" , что не принимали участия в акции и не знают, как оказались на карте. На вопрос "Бумаги", проводилась ли модерация при нанесении баров на карту, Коновалов, утверждавший, что акцию поддержали около 200 заведений, не ответил.

При этом механизм добавления участников оказался простым. Как утверждалось на сайте акции, "карта пополняется как самими заведениями, так и гостями, отдыхающими в них". Вносить их предлагалось через "форму добавления". То есть добавлять "протестные бары" в карту могли не только их поклонники, но и конкуренты.

Поскольку ночью работа баров в Петербурге запрещена, в первую же ночь после появления "Карты сопротивления", у трех работавших в это время баров-участников прошла проверка с участием не только полиции, но и Следственного комитет: были изяты техника и документы, по итогам рейда завели несколько уголовных дел.

Инспекция в частности проходила на самой известной "барной улице" - Рубинштейна. Еще до пандемии она была объектом многочисленных скандалов, связанных с протестами жителей против работы баров, но в итоге, как отмечали рестораторы, атмосфера барной улицы маргинализировалась: вместо покинувших улицу Рубинштейна респектабельных заведений там стали появляться представители "серой зоны" рынка.

Самый громкий скандал произошел в ночь с 8 на 9 декабря во время рейда силовиков в бар Commode, который ранее неоднократно менял владельцев и считается афиллированным с Коноваловым. Управляющая баром Commode на улице Рубинштейна Оксана Василенко рассказала "Фонтанке", что заведение работало за закрытыми дверями. Сотрудники правоохранительных органов позвонили в домофон, но им не открыли. Она утверждает, что после этого участники рейда начали ломать дверь. "Они не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха", - рассказала управляющая баром. В сети появилось видео, на котором ОМОН избивает людей в баре.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, По словам рестораторов, после летних скандалов атмосфера улицы Рубинштейна маргинализировалась: вместо покинувших её респектабельных заведений там стали появляться представители "серой зоны" рынка

Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов заявил, что сила применялась в ответ на неправомерные действия "так называемых предпринимателей". Вице-губернатор Евгений Елин рассказывал, что насилие развязали сами сотрудники бара, отказавшиеся выпустить из бара находившихся там чиновника комитета по контролю за имуществом Смольного и полицейского, Как они там оказались, чиновник не комментировал.

По словам источника Би-би-си в Смольном, днем ранее проверявшие приходили открыто в другой бар, но были оттуда изгнаны "крепкими парнями".

"Бар не обладал кассовой техникой, расположен в жилом доме, работает без лицензии, перечислил он. Участники "Карты сопротивления - "маргиналы, нарушители всех возможных законов. Значительное количество этих баров - левые, потому они такие смелые", - заявил чиновник.

Другой высокопоставленный чиновник Смольного на вопрос Би-би-си, почему такие бары до сих пор не были закрыты из-за нарушений, не имеющих отношения к пандемии, сказал, что "закрытие баров - тяжелая вещь". По закону их можно закрыть только по предписанию суда, но для этого надо найти, кому его вручить, а обычно можно застать только подставных лиц.

По его словам, процедура занимает несколько месяцев, но после этого на том же месте появляется новое юрлицо и предписание, выданное предыдущему, уже не действует. "Чтобы пресечь такую деятельность, как у Коновалова, нужны сложные юридические процедуры, и правоохранители должны выполнять свою работу. Те, кто работает в белой зоне, рисковать, участвуя в "Карте сопротивления", не будут, потому что рискуют потерять бизнес. Рискуют те, у кого отнимать нечего", - уверен собеседник Би-би-си.

Как "Карта сопротивления" превратилась в "Карту объединения"?

10 декабря "Карта сопротивления" превратилась в "Карту объединения", а ее организаторы объявили, что не стремились "устроить бунт неподчинения". "Мы не призываем нарушать закон!" - заявили они.

Публичная программа "карты" резко изменилась. Теперь участники выступают "за конструктивный диалог с властью". "Нам удалось достучаться, и нас наконец услышала власть", - утверждают бывшие организаторы сопротивления. Они ссылаются на "коллег по цеху", которые наконец смогли донести свои предложения, и уверяют, что просто "хотели привлечь внимание общественности и правительства Санкт-Петербурга к проблеме ресторанной сферы. "

К своим достижениям кураторы "Карты сопротивления" отнесли переговоры крупных бизнесменов с городскими властями, в частности, встречу Беглова с ресторатором Арамом Мнацакановым. Мнацаканов - владелец сети ресторанов Probka, он лично принимал в своем ресторане Владимира Путина, с которым был знаком с 1994 года, когда они вместе открывали теннисный матч Кубка Дэвиса в Санкт-Петербурге. Он также занимался дзюдо в Школе спортивного мастерства, где тренировался в юности и Владимир Путин.

Участники бывшей "Карты сопротивления" рассказали Forbes , что "вышли на диалог с движением рестораторов "Рестоград". "Они сказали, что их позвали [представители местной власти], с ними готовы разговаривать", — рассказывал собеседник Forbes.

Однако в публикации издания Смольного "Петербургский дневник" представители "Рестограда" возмущались, что участников их объединения против их воли включили в "Карту сопротивления".

Петр Биргер из бара "Хроники" утверждает, что большинство петербургских ресторанов и баров, определяющих репутацию городского ресторанного рынка, "ни в каком такого рода сопротивлении не участвуют", поскольку карантинные ограничения неизбежны, а за их нарушение полагаются большие штрафы.