От предупреждений до уголовных дел: как белорусские власти давят на независимые СМИ

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

Автор фото, Getty Images

Трое журналистов находятся в СИЗО, еще почти 400 сотрудников СМИ стали жертвами преследования со стороны властей за последние несколько месяцев: белорусские власти ужесточают борьбу с независимыми СМИ. Журналистов жестоко задерживают и избивают, жилетки с надписью "Пресса" становятся яркой мишенью для силовиков.

Аналитики называют происходящее крупнейшим витком репрессий в отношении средств массовой информации за всю новейшую историю Беларуси, сами журналисты говорят, что власти объявили им войну.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как ужесточилось давление на СМИ за время протестов в Беларуси, на какие риски приходится идти журналистам, чтобы продолжать работу, и удалось ли режиму Лукашенко вытеснить независимые медиа с информационного поля.

"Я понял, что у них там чистый лист"

"Пишу тебе это письмо, и сердце замирает от любви, а в висках, как из автоматной очереди, пульсирует кровью вопрос: почему?"

Эти строки из открытого письма журналиста Сергея Ваганова, адресованного его внучке Екатерине Андреевой. 27-летнюю журналистку польского телеканала "Белсат" Екатерину вместе с ее коллегой оператором Дарьей Чульцовой задержали 15 ноября во время освещения протестов, традиционно проходящих в Беларуси по воскресеньям.

Журналистки вели прямой эфир в одной из квартир, окна которой выходят на ставшую знаменитой "Площадь перемен" (жилой двор в Минске по ул. Червякова), когда к ним ворвались, взломав дверь, с десяток силовиков в касках и балаклавах, один с пистолетом в руках.

Автор фото, Sergei Vaganov Подпись к фото, Корреспонденту "Белсата" Екатерине Андреевой грозит до трех лет колонии по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

"Я смотрел Катин последний стрим от начала до конца, как и все предыдущие, - вздыхает Сергей Давыдович. - Мы должны были знать, где наша внучка. Интерес к творческой стороне дела постепенно угас, мы опасались за ее здоровье, арестуют ее или нет, и что ее ждет".

Екатерине было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Ей грозит до трех лет колонии. Подробности дела Дарьи Чульцовой не разглашались, но вскоре стало известно, что она проходит по той же статье. Обе девушки содержатся под стражей в СИЗО.

79-летний Сергей Ваганов, ветеран белорусской журналистики и дедушка Катерины, вспоминает, как в ночь задержания внучки в квартиру, где он живет с супругой, позвонили незнакомые люди, сказали, что из милиции и по Катиной просьбе разыскивают ее мужа Игоря. Через несколько дней Игоря задержали в квартире, которую снимает семья. Даже не удосужившись позвонить, силовики открыли дверь ключем, который вероятно изъяли у Кати или сделали дубликат. Игорь Ильяш провел 15 суток под арестом за якобы участие в акции протеста.

Автор фото, Личный архив Сергея Ваганова Подпись к фото, 79-летний Сергей Ваганов не теряет надежды, что его внучку отпустят на свободу

"Он никогда не участвовал в мероприятиях, - уверен Сергей Давыдович. - В эти дни он был так завален работой, что выйти из дома было вообще невозможно. 15 суток ни за что, и ничего с этим нельзя поделать".

Периодически вздыхая и делая паузы, пенсионер рассказывает, как, отчаявшись, он приехал к следователю, чтобы узнать, что совершила его внучка.

"Он отвечает: "Я вам не скажу", - вспоминает Сергей Давыдович. - И тут я понял: у них нет ни-че-го. Может они что-то написали на бумаге, но я думаю, что там белый лист. Меня напугало это еще сильнее: с таким делом ее могут держать сколько угодно".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция в поддержку независимой журналистики в Беларуси

Екатерина и Дарья - не единственные журналисты, которым были предъявлены обвинения по уголовным статьям. С начала протестов против фальсификации на президентских выборах и полицейского произвола, по данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), по уголовным делам проходят девять сотрудников СМИ. За время выборов и поствыборный период жертвами преследований со стороны властей стали более 390 журналистов: 77 из них прошли через административный арест.

От плохого к худшему

Сильным ударом для белорусского медийного сообщества стал арест Екатерины Борисевич, корреспондента Tut.by, крупнейшего портала страны, лишенного регистрации СМИ после начала протестов. В редакции узнали об ее аресте из сообщений Генпрокуратуры.

"Там говорилось, что по делу о разглашении врачебной тайны был задержан врач и еще одно лицо, - вспоминает главный редактор Tut.by Марина Золотова. - Тут мы понимаем, что речь идет о материале, который был у нас опубликован. И что речь идет скорее всего о нашей Кате. Начинаем звонить ей - телефон недоступен".

Автор фото, Tut.by Подпись к фото, Журналисту Tut.by Екатерине Борисевич грозит до трех лет колонии за статью о погибшем Романе Бондаренко

Екатерина Борисевич со ссылкой на врачей написала, что в крови у скончавшегося после избиения Романа Бондаренко не было алкоголя. Генпрокуратура настаивает на том, что во время задержания погибший был пьян. Екатерине теперь грозит до трех лет колонии.

"Это совершенно цинично и возмутительно, - говорит Марина. - Задержаны не лица, ответственные за избиение и смерть Романа Бондаренко, а врач и журналист, которые сообщили, что в его крови не было алкоголя".

Еще в начале августа действия правоохранителей в отношении сотрудников СМИ носили более мягкий характер. После разгона протестов 12 августа пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что в большинстве случаев журналистов отпускают без составления административного протокола, а бывший глава МВД Юрий Караев в эфире государственного телевидения и вовсе похвалил журналистов за храбрость в освещении протестов и призвал не трогать сотрудников СМИ.

"Никогда раньше в Беларуси такого шквала репрессий против журналистов не было, - считает зампредседателя БАЖ Борис Горецкий. - Причем власть продолжает закручивать гайки. Сначала журналистов задерживали и отпускали, потом стали задерживать, составлять протоколы и судить. Сначала давали по трое суток, сейчас дают по 15 суток. Но самое главное, что сейчас пошло в ход уголовное преследование".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Журналисты Tut.by в момент выхода на свободу 4 сентября после трех суток ареста

И до августовских выборов Беларусь не была страной, в которой легко работать журналистам. Беларусь традиционно находится в хвосте "Индекса свободы прессы", который ежегодно готовит международная организация "Репортеры без границ". Но после 2013 года Беларусь незначительно улучшила свои позиции, переместившись с 157 на 153 место из 180 (Россия находится на 147 месте). Впрочем, как отмечали авторы доклада, этот скачок скорее объяснялся ухудшением положения журналистов в других странах.

"Новые медиа - угроза суверенитету"

В стране заблокирован доступ к десяткам независимых новостных и информационных сайтов, запрещена печать нескольких независимых газет, включая оппозиционную газету "Народная Воля", издававшуюся на территории страны более 25 лет.

3 декабря экономический суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ "за недостоверную информацию, которая наносит ущерб государственным интересам".

"В отношении независимых СМИ Беларуси ведется война, - считает главред Tut.by Марина Золотова. - Оказывая давления на нас, власти пытаются выдавить журналистов с места событий и рассчитывают, что мы не будем освещать акции протеста. Опыт показывает, что журналисты совершенно не защищены от этого правового беспредела и наличие статуса СМИ не служит этой защитой ".

"Несмотря на наличие фото и видео подтверждений, где видно, что журналист освещает акцию, судья принимает решения, основываясь исключительно на показателях свидетеля, - продолжает Марина. - Обычно в качестве таковых выступают силовики с измененными в целях безопасности личными данными: Иванов Иван Иванович, Александр Македонский, их лица скрыты под балаклавами".

На чрезмерную активность СМИ еще на этапе предвыборной кампании обратил внимание действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Он призвал выдворять из страны журналистов, если они не соблюдают законов "и зовут людей на Майдан". Месяц спустя журналистов иностранных СМИ, включая Би-би-си, Радио Свобода и "Настоящее время" лишили аккредитации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Александр Лукашенко обвинил "новые медиа" в угрозе информационному суверенитету и государственности Беларуси

25 ноября в приветствии съезду Белорусского союза журналистов (БСЖ) Александр Лукашенко снова обрушился на СМИ, на этот раз обвинив "новые медиа" в угрозе информационному суверенитету и государственности Беларуси.

"Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности", - отметил Лукашенко.

Спокойней уехать?

"Сегодня в Беларуси фактически введён запрет на профессию [журналиста], - говорит в интервью Би-би-си основательница белорусского интернет-портала Onliner.by Ксения Шуравко. - Но мы продолжаем делать то, что считаем нужным, как и делали раньше. Наша основная задача - давать людям объективную и проверенную информацию, делать фактчекинг, освещать обе стороны".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Журналисты независимых СМИ утверждают, что будут продолжать работать в Беларуси несмотря ни на что

"Количество материалов не уменьшилось - нагрузка колоссальная, но мы понимаем важность нашей работы. Журналисты - герои сегодняшней Беларуси".

Onliner.by - один из крупнейших СМИ-порталов в Беларуси. С начала августа от действий правоохранителей пострадали несколько сотрудников компании. Ксения отмечает, что риски для работы журналистов растут с каждым днем.

"Все понимают, что могут в любой момент не вернуться с задания, как и любой другой человек в нашей стране", - подчеркивает Шуравко.

"Я чувствую себя нормально ровно до тех пор, пока не начинаю задумываться, что происходит в моей жизни и представлять, в каких условиях находится Саша, как мерзнет", - рассказывает Би-би-си супруга издателя и онлайн-бизнесмена Александра Василевича Надежда Зеленкова.

Соучредитель белорусских интернет-изданий Kyky.org и The Village Василевич был арестован в конце августа по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По этой статье ему грозит срок до семи лет. Белорусские правозащитники признали Василевича политзаключённым.

"Он не опасный человек, он не совершал действий, угрожающих обществу и здоровью людей, но его продолжают удерживать. Если у дела есть политический аспект, то какие тут к черту прогнозы?" - говорит Надежда.

Автор фото, Alexander Vasilevich Подпись к фото, Соучредитель белорусских интернет-изданий Kyky.org и The Village Василевич был арестован в конце августа по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Во время интервью с Би-би-си Надежда, которая проходит подозреваемой по уголовному делу супруга, была на девятом месяце беременности.

Опасаясь за судьбу своей семилетней дочери и будущего ребенка (на момент публикации у нее родилась дочь), Надежда покинула Беларусь, но даже находясь за границей, при разговоре она периодически понижает голос.

"Если мы хотим сейчас свободно говорить, ненахождение в Беларуси - прямая возможность сделать это, и наоборот, - переходит на шепот она. - В Минске у меня создавалось впечатление, что единственное место, где я могу говорить - это ванна с включенной водой и телеграмм".

"Я буду оставаться здесь, пока Сашу не выпустят, и пока он не скажет: приезжай, Надя. Считаю ли я, что я и мои дети находятся в безопасности в Беларуси? Нет, конечно".

"Надеяться, что мы остановимся - это напрасно"

На следующий день после ареста Александра Василевича штатных сотрудников компаний Kyky.org и The Village (сайт заблокирован на территории Беларуси с 9 августа) экстренно вывезли из Беларуси.

"Нам показалось это рациональной мерой, - вспоминает директор Kyky.org Александра Романова. - Безопасность ребят и возможность продолжать работу дорогого стоят".

"Журналисты для них [силовиков], как триггер, - продолжает она. - Во всем мире жилетки с надписью "Пресса" защищают журналистов, а в Беларуси, если ты в такой жилетке - считай домой не вернешься".

Александра Романова вместе с ребенком находится в Варшаве и пока не планирует возвращаться в Беларусь.

"Мы прошли разные этапы: от угроз и конфискаций аппаратуры до арестов и огромных денежных штрафов, но нас это никогда не останавливало, - говорит вице-президент "Белсата" Алексей Диковицкий. - Даже если завтра нам не разрешат снимать, мы будем использовать хотя бы тот контент, который массово присылают телезрители и читатели. Если власти надеются на то, что мы остановимся, это напрасно".

Автор фото, Getty Images

"У нас смелая и преданная делу команда, хотелось бы однажды работать в нормальных условиях, как в демократических странах", - добавляет Алексей.

"Еще полгода назад мы не могли себе такое представить, - признается Марина Золотова из Тut.by. - Ты живешь и понимаешь, что твои телефонные - разговоры прослушиваются, что к тебе могут прийти в любой момент или задержать на выходе из дома. С другой стороны - гражданское общество сплотилось и помогает распространять информацию - сегодня это имеет огромное значение".

"Это испытание. Если мы пройдем его, это нас закалит и сделает сильнее. Нам уже ничего не будет страшно", - добавляет Марина.

"Защитить народ от экстремизма"

"В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени", - подытожил обращение к журналистами БСЖ Александр Лукашенко.

Эксперты считают, что подобная риторика в отношении СМИ со стороны действующего президента страны продиктована растущим влиянием независимой журналистики.

"Лукашенко всегда очень чутко реагировал на всё, что про него пишут, даже на отдельные телеграмм-посты еще до выборов", - говорит аналитик Артем Шрайбман.

Шрайбман считает, что блокировками интернета и доступа к онлайн-ресурсам власти рискуют добиться ровно противоположного результата.

"Любые блокировки традиционных медиа приводят к росту аудитории телеграм-каналов. Там нет никакого редакционного контроля и желания слышать белорусское законодательство, в отличие от традиционных СМИ, и это может оказывать обратный эффект: аудитория становится более радикальной".

Несмотря на уголовное дело в отношение своей внучки - журналистки "Белсата" - минский пенсионер Сергей Давыдович не жалеет, что не смог отговорить ее от участия в освещении акции протеста. Он верит, что добро и справедливость победят.