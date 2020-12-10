737 Max возвращается в небо. Наступит ли для Boeing светлая полоса?

Павел Аксенов

Би-би-си

Автор фото, TASS

Запреты на полеты Boeing 737 Max начинают отменять - авиалайнеры стали выполнять коммерческие рейсы. Это хорошие новости для корпорации. Однако ей предстоит еще добиться разрешения на полеты в других странах, а также выживать на рынке, который сам находится в кризисе из-за пандемии коронавируса.

Лайнер бразильской авиакомпании Gol в среду выполнил коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри 9 декабря.

Это произошло после того, как 18 ноября был снят запрет на полеты, установленный Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) весной 2019 года. FAA убедилась, что все ее рекомендации были учтены. Европейские регуляторы подготовили аналогичное решение, которое пока что еще не принято.

Между этими двумя событиями - снятием запрета на полеты и первым коммерческим рейсом - произошло еще одно, возможно, более важное для корпорации Boeing. 8 декабря авиакомпания United Airlines получила новый Boeing 737 Max - первый самолет этой модели, поставленный заказчику после снятия запрета.

Boeing 737 Max 9 с регистрационным номером UA2703 поднялся в воздух с аэродрома Кинг Каунти в Сиэттле, который неофициально называют "аэродромом "Боинга" (Boeing Field) в полдень по местному времени. Покружив в районе города, спустя час 20 минут, он приземлился в аэропорту Сиэтл Такома, физически расположенного в нескольких километрах от точки взлета.

Это первый из восьми самолетов, которые компания получит до конца 2020 года. Во флоте United Airlines уже есть 14 таких лайнеров, поставленных еще до запрета на полеты. Компания планирует вернуть их на линии в первом квартале 2021 года.

Сейчас на площадках компании находится 450 самолетов, которые ожидают заказчиков. Как ожидается, до конца года начнутся поставки Boeing 737 Max компаниям American Airlines и Southwest Airlines.

Еще одна хорошая новость для корпорации - 3 декабря Boeing получила заказ на дополнительные 75 самолетов 737 Max от авиакомпании Ryanair, и теперь общее число заказанных лайнеров достигло 210 единиц.

"Как только пандемия вируса Covid-19 ослабнет - скорее всего в 2021 году после выпуска многочисленных эффективных вакцин - Ryanair и наши партнерские аэропорты в Европе смогут с помощью этих экологически эффективных самолетов быстро восстановить рейсы и расписание, вернуть потерянный трафик, помочь европейским странам восстановить туристические отрасли, а молодежи - вернуться на работу в города, пляжные и горнолыжные курорты по всему Евросоюзу", - цитирует пресс-служба Boeing заявление исполнительного директора авиакомпании Майкла О'Лири.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На стоянках Boeing скопилось 450 готовых к отправке лайнеров 737 MAX

Кризис есть кризис

Boeing уже давно не получал так много хороших новостей подряд. Однако этот светлый период в жизни компании - лишь небольшой проблеск в темные времена, которые переживают авиастроительные корпорации и авиационная индустрия в целом.

По информации, которую Международная организация гражданской авиации опубликовала 3 декабря, в 2020 году из-за пандемии Covid-19 и сокращения авиационного трафика мировая авиационная индустрия потеряла 51% пассажиров - общее сокращение составляет от 2,887 до 2,892 миллиарда человек.

Приблизительные финансовые потери авиакомпаний составляют 390 до 391 млрд долларов США.

В первую половину 2021 года ситуация останется тяжелой. С января по июнь, по прогнозу ИКАО, гражданскую авиацию ждет общее сокращение кресел в самолетах на 31%-42%, сокращение пассажиров - от 942 млн до 1,238 млрд, финансовые потери - 139 до 179 млрд долларов США.

О'Лири полон оптимизма относительно восстановления трафика в 2021 году, но, по прогнозам авиационных аналитиков, это может произойти лишь в конце 2023 - начале 2024 года, а некоторые специалисты говорят и вовсе о его конце.

Хотя авиационный кризис, по мнению авиационных экспертов, может привести к обновления парка самолетов и повышению спроса на новые лайнеры, но общее сокращение полетов и падение спроса на пассажирские самолеты все равно сделает жизнь авиастроительных корпораций очень непростой.

737 Max и другие

В ноябре Boeing поставил заказчикам всего семь гражданских самолетов, из которых только один пассажирский, причем среди них не было 787 Dreamliner - одного из флагманов корпорации.

Эта программа, как и Boeing 737 Max, также испытывает сложности в связи с дополнительными проверками, которые были инициированы FAA, а также падением спроса из-за пандемии.

Дальнемагистральные самолеты более всего пострадали из-за падения спроса на пассажирские самолеты - международное авиационное сообщение было сильно сокращено, тогда как внутренние рейсы в разных странах продолжали выполняться.

4 декабря главный финансист корпорации Грег Смит заявил, что к середине 2021 года Boeing сократит производство "Дримлайнеров" с шести до пяти. По его словам, на стоянках компании итак скопилось уже много новых самолетов.

Программа Boeing 737 Max пострадала более всего. В ноябре были отменены 63 заказа на эти самолеты, а общее число отмененных заказов на эти лайнеры за год выросло до 536 единиц.

Всего же с начала 2020 года Boeing поставил 118 пассажирских самолетов, тогда как его главный конкурент Airbus - 477 единиц.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Картина, которую в Boeing хотели увидеть полтора года - 737 MAX совершает коммерческий рейс

Что Китай и Россия?

Как рассказал Би-би-си глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, несмотря на возвращение авиалайнеров Boeing 737 Max на авиалинии в Америке, программу ждут непростые времена.

Самолет получил разрешение на полеты от американских авиационных властей, но ему предстоит получить аналогичные разрешения во многих странах и регионах - Евросоюзе, Канаде в странах Азии, прежде всего - в Китае.

По словам эксперта, если в Европе этот процесс пройдет скорее всего безболезненно, то в Китае могут возникнуть сложности, поскольку там помимо экономических проблем есть и политические.

"Мы помним ,что внешнеполитические и внешнеторговые проблемы возникают во взаимоотношениях с Китаем. Особенно на фоне того, что могут быть введены дополнительные ограничения на поставку комплектующих в интересах китайской программы С919. Полной ясности того, что будет дальше по взаимодействию Китая и США нет, и, соответственно, [остаются] риски не получить разрешение вернуться на самый крупный и быстрорастущий после американского рынок. Это серьезно могло бы ограничить перспективы проекта на будущее", - сказал эксперт.

Китайская государственная корпорация COMAC разрабатывает ближнемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер C919 с 2008 года. Это прямой конкурент Boeing 737 Max, а также европейского А320 и российского МС-21.

4 декабря администрация гражданской авиации Китая выдала разрешение на начало сертификационных испытаний C919. Разрешение означает, что регулирующий орган удовлетворен конфигурацией, конструкцией и системами авиалайнера. COMAC намерен получить китайский сертификат типа в 2021 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Китае создают свой узкофюзеляжный самолет - С919

В Еворосоюзе и России, где производятся, либо готовятся к производству свои конкуренты Boeing 737 Max, вряд ли возникнут сложности с возвращением этого лайнера в небо, считает Пантелеев. На российском рынке сейчас всего две единицы Boeing 737 Max - в парке авиакомпании S7.

"Потребности в их приходе на российский рынок, мягко говоря, неочевидны. Поэтому конечно возникает некоторый соблазн поставить преграду конкуренту для того, чтобы рынок, когда он вернется к стадии роста, мог набирать нужные провозные емкости за счет МС-21. Но в целом, я бы не сказал ,что такой подход является конструктивным", - сказал эксперт.

Рожденный в борьбе с Airbus

Коренной причиной кризиса программы 737 Max стало противостояние Boeing и его конкурента корпорации Airbus. Когда европейская корпорация объявила о выпуске новой модели своего среднемагистрального А320 с экономичными двигателями, Boeing решил обновить свой самолет в этом классе - 737. Так появилась новая серия этого семейства под названием Max.

Однако из-за конструкционных особенностей лайнера пришлось поднять двигатели вверх - ближе к крылу. Это привело к тому, что у лайнера появилась тенденция к "кабрированию" - он стал как бы немного "задирать нос". Такое поведение самолета в воздухе надо было как-то исправлять, потому что неконтролируемое кабрирование может привести к потере скорости, а это чревато сваливанием.

Так в бортовой компьютер была внесена программа, которая помогала пилотам "подруливать" самолет, корректируя его положение в воздухе и направляя слегка вниз. Эта система называется "Увеличение характеристик системы маневрирования" - Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).

Как выяснилось впоследствии, эта программа при неправильном срабатывании датчиков угла атаки самолета направляла его к земле, не позволяя пилотам изменить его положение.

Именно из-за нее произошли две авиакатастрофы, в которых погибли 346 человек, и с которых начался глубокий кризис самолетостроительного гиганта.

Хроника кризиса

29 октября 2018 года Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все находившиеся на борту 189 человек,

10 марта 2019 года самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

13 марта 2019 года. FAA и другие авиационные регуляторы объявляют запрет на полеты Boeing 737 Max, указывая на сходства между двумя катастрофами.

3 апреля 2019 года FAA формирует международную комиссию для проверки безопасности Boeing 737 Max, которую возглавит официальный высокопоставленный чиновник службы безопасности США.

5 мая 2019 года становится известно, что компания Boeing не сообщала регулирующим органам США, что сигнализация о разнице показаний датчиков угла атаки была опцией в новом самолете, а не стандартным оборудованием. Такая сигнализация могла дать понять пилотам, в чем именно проблема.

17 мая 2019 года Boeing обновил прошивку 737 Max. Запрет на полеты не снят.

17 июня 2019 года руководство Boeing приносит извинения за гибель людей в двух катастрофах 737 MAX.

22 октября 2019 года увольнение руководителя подразделения коммерческих самолетов Boeing Кевина Макаллистера.

16 декабря 2019 года. Boeing заявляет, что приостановит производство Boeing 737 Max в январе.

23 декабря 2019 года. Увольнение гендиректора Денниса Мюленбурга.

11 марта 2020 года в Boeing 737 Max найдены новые проблемы. Boeing обещает разделить жгуты проводов, которые комиссия признала потенциально опасными.

27 мая 2020 года Boeing возобновляет производство Boeing 737 Max низкими темпами.

16 июня 2020 года. Скандал с FAA, которую обвиняют в том, что она позволила инженерам Boeing де-факто самим проводить сертификационные испытания. Сенаторы США принимают закон, усиливающий надзор FAA за сертификацией самолетов.

29 июня 2020 года Boeing начинает серию летных испытаний Boeing 737 Max с экспертами федеральных властей.

16 сентября 2020 года. Палата представителей Конгресса США объявила результаты расследования деятельности Boeing и Федерального управления гражданской авиации. Причинами катастроф названы ошибки инженеров и руководства Boeing и неэффективным надзором FAA.

30 сентября 2020 года глава FAA Стив Диксон лично пилотирует Boeing 737 Max.

18 ноября 2020 года FAA отменяет запрет на полеты Boeing 737 Max.

8 декабря 2020 года первый после прекращения полетов Boeing 737 Max отправляется к заказчику - United AirLines.