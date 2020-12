"Последние дни Джона Леннона": биография в жанре нон-фикшн от лица убийцы

Он также соавтор - вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном - бестселлера (в рейтинге New York Times) 2018 года The President is Missing ("Президент пропал"). Следующая книга в этой же коллаборации The President's Daughter ("Дочь президента США") должна выйти в свет в июне 2021 года.