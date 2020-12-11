"Смерть была вокруг нас повсюду". Сирийские наемники вспоминают, как воевали в Карабахе

Эд Батлер

BBC News

Подпись к фото, Сирийское агентство Jarablus News опубликовало кадры, на которых, как оно утверждает, сняты сирийские наемники в Азербайджане, недалеко от армянской границы

Азербайджан и Турция отрицают участие сирийских наемников в недавнем наступлении на Нагорный Карабах. Но четверо сирийцев рассказали Би-би-си о том, как они нанялись нести караульную службу в Азербайджане, а затем неожиданно для них были отправлены в бой.

В августе этого года на севере Сирии, контролируемом противниками Башара Асада, прошел слух: за границей есть работа, за которую неплохо платят.

"Казалось, что шансов - один из ста"

"У меня был приятель, который сказал: есть очень хорошее дело, как раз для тебя - всего-навсего стоять на контрольно-пропускных пунктах в Азербайджане", - поведал мне один из них.

"Нам сказали, служба будет заключаться в том, чтобы стоять часовыми на границе, вроде миротворцев. И предложили по две тысячи долларов в месяц! Для нас это целое состояние", - вспоминал другой, которого я буду называть Кутаиба.

Оба подали заявления через поддерживаемую Турцией повстанческую Сирийскую национальную армию.

В краю, где мало кто зарабатывает больше доллара в день, обещанное жалование действительно выглядело как дар небесный.

По имеющимся данным, от полутора до двух тысяч человек завербовались и отправились в Азербайджан через Турцию на турецких военно-транспортных самолетах.

Автор фото, Jesr Press Подпись к фото, Четверо сирийских наемников, обнаруженных с помощью геолокации в Горадизе, в Физулинском районе, на юге Азербайджана

Но служба оказалась не такой, как было обещано, в чем им скоро пришлось убедиться. Наемников, многие из которых не имели никакой военной подготовки, отправили на фронт и велели сражаться.

"Я не надеялся выжить, - говорит Кутаиба. - Казалось, что шансов - один из ста. Смерть была вокруг нас".

Хотя Азербайджан и его союзник Турция отрицают использование наемников, многочисленные фото и видео, размещенные в интернете, говорят об обратном. Таких свидетельств в распоряжении аналитиков достаточно.

Сирийцев, судя по всему, сконцентрировали на южном фланге вблизи иранской границы, где потери обеих сторон были особенно высоки.

"Я помню только, что кричал и плакал"

Бойцы, с которыми я говорил, побывали под сильным обстрелом и даже спустя много дней выглядели морально травмированными. Они отказались назвать себя, опасаясь, что полевые командиры в Сирии их накажут, так что я присвоил им другие имена.

"Мой первый бой случился на другой день после прибытия, - рассказал Измаил. - Меня и еще около 30 ребят отправили на передовую. Там мы не успели пройти и пятидесяти метров, как рядом разорвалась ракета. Я кинулся на землю. Беспрерывный обстрел длился минут тридцать, и каждая из них казалась годом. Как же я тогда жалел, что поехал в Азербайджан!"

"Мы не знали, что делать и как вести себя", - добавил Самир. По его словам, он и многие его товарищи не имели никакого боевого опыта.

"Я видел, как люди умирали рядом со мной. Другие бежали как сумасшедшие куда глаза глядят. Фактически, они были гражданскими людьми", - говорит Самир.

Подпись к фото, Кадр из видео, появившегося в соцсетях в октябре. На нем - сириец, молящийся на фоне разрывающихся рядом снарядов. Геолокация свидетельствует о том, что видео было снято у линии фронта недалеко от Горадиза. Исследователь Элизабет Цурков опознала его как Мустафу Канти, 23 года, родом из поселка Хайян, что недалеко от Алеппо

Все четверо рассказали, что почти не имели средств защиты и медицинской помощи. Многие их товарищи по несчастью истекли кровью от ранений, с которыми могли бы легко справиться полевые медики.

"Самый тяжелый момент был, когда убили моего знакомого, - говорит Измаил, сам впоследствии попавший в госпиталь с осколочными ранениями. - Он стоял метрах в двадцати от меня, когда разорвался снаряд. Я видел, как он упал. Он кричал и звал меня, но пространство между нами простреливалось армянскими пулеметами, и я ничего не мог сделать. Он умер на глазах у меня".

Другой сириец рассказал, что под артиллерийским обстрелом впал в ступор от страха.

"Я помню только, что сел на землю, кричал и плакал, а рядом кричали и плакали раненые товарищи. Одному парню осколок угодил в голову. Он умер на месте… Каждый день это стоит у меня перед глазами. Когда приходят воспоминания, я сажусь и рыдаю, даже теперь. Понятия не имею, как мне удалось выжить!".

Пушечное мясо

Оценки числа погибших в Нагорном Карабахе разнятся. Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о более чем 500 погибших.

Объявленные потери Армении в войне составили 2718 человек, Азербайджана - 2783 человека. Относительно сирийцев официальной информации нет, Баку не признает, они могут быть среди погибших.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этих машинах - дроны, выпускаемые совместным азербайджанско-израильским предприятием. На фото - подготовка к параду в Баку

"Мы не используем наемников, - заявил в октябре французскому телеканалу France 24 президент Азербайджана Ильхам Алиев. - С начала конфликта ни одно государство не представило доказательств этого".

"А главное, нам это не нужно, - продолжал Алиев. - Мы располагаем армией численностью более 100 тысяч человек, и все происходящее доказывает, что она способна самостоятельно освободить наши земли".

А действительно, зачем Азербайджану могли понадобиться сирийские наемники? Интересный вопрос.

Подпись к фото, На этом снимке, как сообщается, сирийские бойцы в казармах на юго-западе Азербайджана. На них форма азербайджанских пограничников

Военный аналитик Майкл Кофман, руководитель российских программ неправительственного исследовательского центра CNA в Вашингтоне, полагает, что Азербайджан стремился таким образом минимизировать собственные потери.

"Этих наемников использовали как расходный материал, посылали в атаки в первом эшелоне, особенно на юге, где наступающие несли существенные потери, - утверждает эксперт. - Циничный, но понятный расчет: пусть гибнут не азербайджанцы. До наемников никому нет дела".

Элизабет Цурков из Центра глобальной политики в Вашингтоне, опросив несколько десятков сирийцев, участвовавших в конфликте, согласна, что тех использовали как пушечное мясо.

"Они стоили дешево. Их можно было послать на передовую без подготовки, дать в руки "калашников" и сказать: "Вперед, захватите вон ту высоту или лес", - говорит она.

Главное, по словам Цурков, заключалось в том, что сирийцы отчаянно бедны и оттого готовы рисковать.

Подпись к фото, Кадр из видео, присланного в Би-би-си. На нем, как утверждается, - сирийцы, отказавшиеся воевать

Однако многие из них бросали оружие и отказывались сражаться. Двое из четверых моих собеседников так и поступили, а один выложил в интернете видео "забастовщиков" перед казармой.

"Начальники стали угрожать, что нас отправят на девять месяцев в азербайджанскую тюрьму и что в Сирии нас тоже могут арестовать", - рассказал Самир.

"Но нас оказалось около 500 человек, и с нами было не так-то легко справиться. Они составили список, а через пять или шесть дней пришли и сказали: "Вы уезжаете".

Из обещанных двух тысяч долларов никто из них не получил ни цента, а некоторым не вернули и личные вещи, с которыми они приехали в Азербайджан.

Самир также сказал, что по возвращении в Сирию четверо главных организаторов стачки были убиты. Би-би-си не имеет возможности проверить это утверждение.

Наемники в Ливии

Нагорно-Карабахский конфликт - не первый, для участия в котором рекрутировались бойцы из Сирии.

Есть данные, что они последний год воюют по обе стороны фронта в Ливии. Россия и Турция поддерживают там разные стороны, и, предположительно, вербуют наемников через частные военные компании, соответственно, на территориях, контролируемых Асадом и сирийской оппозицией.

Один наемник, сражавшийся на стороне признанного ООН и поддерживаемого Турцией правительства в Триполи, рассказал мне, что лично брал в плен соотечественников-сирийцев из подразделений генерала Халифы Хафтара, которому симпатизирует Москва.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Подозреваемый сирийский наемник, взятый в плен в Ливии войсками генерала Хафтара

Анкара признает, что в Ливии имеются сирийские бойцы, но утверждает, что их не нанимала.

"Мы никого не отправляем воевать в Ливии. Нас связывает с Ливией братство, имеющее глубокие исторические корни, и мы хотим видеть там переговоры и мирное политическое решение, для чего в данный момент есть шанс", - заявил мне турецкий посол в Лондоне Умит Ялсин.

Когда я сказал послу, что сирийские бойцы рассказывали мне, что их вербовали при турецком участии, он повторил официальные азербайджанские опровержения.

"Разумеется, подобные утверждения беспочвенны и не помогают достижению справедливости, мира и стабильности, - сказал он. - Нам следует сосредоточиться на поиске договоренности, которая обеспечит мир и справедливость в регионе".

Он также утверждал, что на стороне Армении воевали курдские наемники. Армения это отрицает.

Призвав 11 ноября вывести из зоны карабахского конфликта всех иностранных наемников, эксперты рабочей группы ООН по вопросу использования наемников отметили, что имеются многочисленные сообщения о широком участии Турции в найме и доставке сирийцев в Азербайджан.

Они заявили, что изучают информацию об участии иностранцев в боях на армянской стороне.

"Мне стыдно, что был наемником"

Сегодня в Нагорном Карабахе установилось перемирие, достигнутое при посредничестве России. Согласно его условиям, Азербайджан получил обратно значительную часть территории, потерянной им в 1990-х годах.

Военные эксперты приписывают военные успехи Баку превосходству в воздухе, достигнутому в основном благодаря израильским и турецким дронам.

Тем временем в Сирии бывшие наемники осмысливают пережитое.

"Я чувствую вину за то, что был наемником, мне стыдно, - говорит Самир, хотя он и отказался воевать через три дня. - Когда люди спрашивают, ездил ли я туда, я отвечаю "нет", хотя знаю, что они знают, что я говорю неправду".

"Мне кажется, что я неважно выгляжу в чужих глазах. Когда я попал туда, я сказал войне "нет". Но я поверил вербовщикам и поэтому стыжусь", - признается он.

Подпись к фото, Кинан Фарзат, который, как сообщается, погиб в Нагорном Карабахе, был майором Сирийской национальной армии

В последний месяц из Сирии начали приходить неподтвержденные сообщения о том, что в районах, подконтрольных правительству, началась новая вербовка. Якобы российские посредники нанимают бывших военнослужащих армии Асада охранять объекты нефтяной индустрии в Венесуэле и сулят щедрое вознаграждение.

У Би-би-си нет возможности проверить эту информацию. Но Элизабет Цурков говорит, что если это правда, то все делается по обкатанной схеме.

"Сирия и ее экономика настолько разрушены, что любой желающий может найти там наемников по дешевке, - замечает эксперт. - После бесчисленных страданий - изгнания из родных домов, химического оружия, голода, блокад, массовых убийств в тюрьмах - сирийцы стали мало ценить собственную жизнь. Да и мир относится к ним как к пешкам".

Я спросил Самира, что бы он хотел сказать соотечественникам, которых соблазняют подобными предложениями поработать за границей.

"Я бы сказал: вы потеряете все, включая собственное достоинство, а может быть, и жизнь. Даже если вы бедны, уж лучше быть нищим в Сирии, чем воевать далеко от дома за что-то, о чем вы и понятия не имеете", - ответил он.

Кутаиба, который еще студентом вступил в повстанческую Свободную сирийскую армию в самом начале гражданской войны, считает, что сирийцев, поехавших воевать в Азербайджан, не вправе судить те, кто на знает, каково это - не иметь денег на молоко и подгузники для твоих детей.