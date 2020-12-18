"Врачи уже ничего не боятся". В российских регионах началась вакцинация от коронавируса

Елена Бердникова, Ксения Чурманова, Тимур Сазонов, Дарья Напеева

Би-би-си

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, В Москве от коронавируса прививают уже две недели, до регионов вакцина доехала только несколько дней назад

В российских регионах, вслед за столицей, начали вакцинацию от коронавируса. Пока речь не идет о масштабной программе: как выяснили корреспонденты Би-би-си, массово прививать готовы только медицинских работников. При этом многие из врачей говорят, что вакцина им уже не нужна: большая их часть к концу года переболела коронавирусом.

В Москве прививать от коронавируса начали с 5 декабря. Власти утверждали, что привиться пока могут только врачи, учителя, социальные работники и представители других профессий, перечисленных на сайте мэрии.

Однако, как удалось выяснить Би-би-си, пока желающих получить прививку мало и в поликлиниках готовы предоставить вакцину практически любому жителю города.

Би-би-си, используя открытые источники, изучила, в каких российских регионах уже можно записаться на вакцинацию, в какие вакцина поступила в количестве не менее 500 доз, а в какие - более 1 тысячи доз.

По состоянию на 18 декабря публично сообщалось о поступлении более тысячи доз вакцины в 40 регионов России*. Как минимум 500 доз вакцины получили 27 регионов**.

В оставшихся 18 регионах либо не сообщалось о поступлении сравнительно крупных партий вакцины (от 500), либо сообщалось об отдельном вакцинировании небольшого числа людей из приоритетных групп - таких, как медработники.

На сегодняшний день, помимо Москвы, записаться на прививку можно в Московской, Вологодской и Кировской областях, а также в Ставропольском крае и Ненецком автономном округе.

При этом в Кировской области на момент старта вакцинации (12 декабря), согласно данным региональных оперштабов, было только 200 доз вакцины, а в Ненецком округе - 100. 14 декабря правительство Кировской области сообщило, что в регион завезли еще 700 доз вакцины, а на прививку записалось более 1000 человек.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си отправились в больницы и поликлиники Курганской, Свердловской и Ростовской областей, чтобы понять, как идет вакцинация и что о ней думают местные медики.

"При таком уровне риска я на эту прививку обречена"

В Курганской области пока прививают лишь группу риска - медиков и педагогов. Как сообщил областной оперштаб, к 17 декабря 42 человека уже получили обе дозы вакцины, а 382 медика и пять учителей - лишь первый ее компонент.

В Кургане прививку делают в городской поликлинике № 2. "Спутник V" - препарат, размораживаемый "по мере надобности", его требуемая температура хранения - минус 18 градусов. Сама разморозка при комнатной температуре занимает 20 минут, но срок годности размороженной вакцины - всего два часа, поэтому нужно, чтобы в течение этого времени организованно пришли пять человек: именно столько доз прививки содержится в одном флаконе емкостью 3 миллилитра.

Пока уведомления о возможности привиться распространяются по медицинским и педагогическим учреждениям, которые и формируют списки желающих. Как удалось узнать Би-би-си, в прививочной кампании участвуют центральные районные больницы: на этой неделе в областном центре вакцинировали сотрудников Каргапольской и Мишкинской ЦРБ.

Подпись к фото, Пациенты, пришедшие в курганскую поликлинику № 2, активно интересуются вакцинацией

В пятницу утром медсестра поликлиники № 2 - за полчаса до времени, к которому должна прийти первая группа прививающихся - отправляется с термоконтейнером в руках на другой этаж поликлиники, где в морозильной камере хранится нужная упаковка с флаконом.

Вскоре к прививочному кабинету приходят два сотрудника курганского областного управления Роспотребнадзора Татьяна и Евгений. Они заполняют анкеты и форму "Добровольного информированного согласия". Вскоре подходит еще одна сотрудница Роспотребнадзора и учительница из городской гимназии № 19.

По словам всех, кто пришел на вакцинацию, делают они это добровольно. Педагог, выходя из кабинета, на вопросы корреспондента Би-би-си реагирует с улыбкой: "Живая. Кто-то должен быть первым, начинать".

Пятый пациент запаздывает, и медсестра начинает беспокоиться: несколько раз выходит из кабинета и спрашивает у тех, кто в коридоре: "Еще не пришел? Вы не на прививку?"

Если бы пятый пациент так и не явился, предназначенную ему дозу пришлось бы утилизировать. Пятой пациенткой оказывается учительница английского языка из курганской гимназии № 19 Елена Антропова, победитель областного этапа всероссийского конкурса "Учитель года".

"Мне уже начали звонить, пока я на первом этаже была, - рассказала Елена Антропова Би-би-си, выйдя из кабинета после укола. - 25 января будет всероссийский финал в Волгограде, куда приедут 85 учителей изо всех регионов, там будут встречи с детьми, занятия. Так что при таком уровне риска я на эту прививку, можно сказать, обречена".

Всем вакцинированным дают памятку о том, чего нельзя делать некоторое время после прививки. Главное - не есть продукты, способные спровоцировать аллергическую реакцию (цитрусовые, шоколад и т.п.), не пить алкоголь - три дня после укола и три дня до него, а также не ходить в баню.

Елену Антропову больше всего расстроила невозможность искупаться в проруби: она собиралась окунуться в ледяную воду уже в ближайшие выходные, но теперь придется отложить.

Учителям двух других городских гимназий, с которыми побеседовала Би-би-си, о вакцинации пока ничего неизвестно. "Тишина на эту тему", - сказал один из учителей. Другой был более категоричен: "Пусть сначала закончат на мышах".

Также пока не известно о возможности привиться от коронавируса сотрудникам кардиоцентра, с которыми поговорила Би-би-си. Не собирают списков и в известном Илизаровском центре - научно-медицинском учреждении федерального подчинения.

Сотрудники курганской станции скорой медицинской помощи подтвердили Би-би-си, что у них составляют списки желающих прививаться, но "народ не очень сильно торопится": медиков смущает авральность сроков разработки "Спутника V".

"От гриппа прививки годами создавали, а тут за полгода создали непонятно что и пытаются поставить людям, а как она выльется спустя полгода после постановки - неизвестно", - заявил собеседник Би-би-си в курганской БСМП.

Вопрос о планах прививаться корреспондент Би-би-си задала еще нескольким медикам, работающим в разных лечебных учреждениях Кургана. Многие из них не подходят по возрасту или уже переболели коронавирусом. При этом прививать можно только тех, кто переболел не позже чем полгода назад.

Опрошенных врачей тревожит и то, что до укола нужно по возможности исключить контакты с больными COVID-19, а за это медики никак ручаться не могут.

"Прививочку можно?"

В Свердловскую область завезли 3,7 тысячи доз. В Екатеринбурге прививают в пяти больницах, остальной запас вакцины распределили между другими городами области, следует из приказа свердловского минздрава. Так, вакцинация идет в 40-й больнице, отделения которой весной первыми перепрофилировали под Covid-19. Туда привезли 311 доз "Спутника".

В госпитале ветеранов войн несколько сотрудников уже вакцинировались, рассказал Би-би-си один из медиков, работающих в "красной зоне".

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, В регионы пока завезли по несколько тысяч доз вакцины

Большинство медиков, опрошенных Би-би-си в Свердловской области, говорит, что им вакцина не нужна: они уже заражались коронавирусом и благополучно выздоровели.

"У нас 70 процентов переболело, а у остальных противопоказания - [это] бабульки старше 60", - рассказали в одной из городских поликлиник.

Собеседник в первой городской больнице, где в апреле произошла самая крупная вспышка заражения (заболело больше 80 медиков), также сообщил, что у многих есть антитела, поэтому от вакцины они отказываются. Еще один сотрудник первой больницы отметил, что ждет окончания третьего этапа клинических испытаний вакцины.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 15 декабря заявил, что массовая вакцинация начнется только после нового года. Прививать население, по его словам, будут в том числе новосибирской вакциной "Вектор".

"Основной пик поставок будет в январе, частично в феврале. До Нового года мы предполагаем привить шесть тысяч человек. Это медицинские работники в первую очередь, - сказал Креков. - Почти год вакцину проверяли. Десятки тысяч добровольцев ее испытали. И никто даже не полысел, в том числе ваш покорный слуга".

Корреспондент Би-би-си попробовал записаться на прививку в трех екатеринбургских больницах. В двух из них сказали, что информации о вакцинации для "людей с улицы" у них нет, прививаются только медработники: "Пока только сотрудники. В первую очередь медики. Если останется вакцина - тогда население".

Заместитель губернатора утверждал, что желающих привиться очень много - "пока еще больше, чем доз вакцины". Однако, как выяснил корреспондент Би-би-си, это не всегда так.

Как минимум в одной из городских больниц после вакцинации медиков остаются лишние дозы "Спутника", и привиться могут те самые "люди с улицы". Сотрудники больницы приглашают корреспондента Би-би-си прийти на следующий день утром: "Сегодня вакцинку уже убрали - не получится поставить. Если завтра дозочка останется, они вам поставят. Она [ампула] на пять человек открывается".

- А что с дозочкой сделают, если я не приду завтра?

- Утилизируют. Ее надо в течение двух часов использовать.

На следующий день в девять утра перед кабинетом - шесть человек. Медиков, пришедших на вакцинацию, просят заполнить анкету - указать хронические заболевания и подписать добровольное согласие.

Требуют также результат теста на антитела. У корреспондента Би-би-си его нет. "Ну, напишем, что без антител, смотрите", - говорит сотрудник больницы.

"Кто-то новенький подошел?" - регулярно спрашивает медработник, выглядывая из кабинета. В коридоре число желающих привиться не меняется.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, В екатеринбургской поликлинике корреспонденту Би-би-си сначала готовы были сделать прививку, но потом отказали - из-за отсутствия справки об антителах

Привившись, один из медиков рассказывает, что пришел добровольно, совсем не боялся, но уверен, что "все равно скоро всех заставят". Следом выходит его коллега. По ее словам, пока никаких изменений она не чувствует: "Температура - нормальная реакция на любую прививку. Она, может, к вечеру поднимется. Такая же на грипп может быть".

Корреспонденту Би-би-си врач предлагает прийти на вакцину, когда будут результаты теста на антитела. На брифинге во вторник замгубернатора Креков уверял, что анализ на антитела делается за счет государства - "за счет того лечебного учреждения, которое проводит вакцинацию". Но корреспонденту Би-би-си сказали идти сдавать тест в платной клинике.

- У вас остаются дозы каждый раз?

- Пока не сильно. Их нет, не остаются.

- А сейчас, если останется, что вы с ней сделаете?

- Вы мне такие вопросы задаете… У нас ничего не остается, - начинает сердиться врач.

- Остается если, мы сотрудника какого-то зовем, ему ставим, - поддерживает коллега.

Спустя десять минут в кабинет на вакцинацию приходят две девушки в белых халатах - очевидно, сотрудницы больницы. Через полчаса прибегает еще один сотрудник. Через пару минут приводят еще двоих.

- Прививочку можно поставить? Мы дезинфекторы.

- Придется ждать минут 40, вакцина должна согреться, она заморожена.

Одна из женщин сомневается: "Не знаю, чего ждать. Как перенесу, не знаю. А если я не поставлю, может, еще хуже будет. Советовалась с мужем - он говорит, даже не обсуждается, ставь, ты по больницам везде ходишь".

За дезинфекторами приходит еще один человек: "Завернули в администрации [больницы], сказали привиться надо".

- Вакцина разморозиться должна. Она греется.

- А мне сказали - срочно-срочно. Врач сказала, осталась одна [вакцина], срочно беги.

В оперштабе по коронавирусу в Свердловской области не смогли предоставить данные о количестве медиков, вакцинированных против Covid.

"Есть и те, кто не доверяет вакцине"

С 15 декабря вакцинация идет и в Ростовской области. Как сообщили власти, в регион поступила первая партия из 1200 вакцин "Спутник V". Её распределили между 12 медицинскими учреждениями области, шесть из них - в Ростове.

Прививают пока только врачей, очередь до учителей и социальных работников дойдет "позже", говорят представители властей, не уточняя конкретных сроков. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, до конца года в регион должно поступить еще 2,5 тысячи доз.

Поликлиника ростовской горбольницы №20 - один из пунктов вакцинации. В середине дня здесь не слишком людно - по несколько человек стоит на прием к терапевтам, небольшая очередь возле кабинета травматолога.

Около прививочного кабинета никого не видно.

По словам одной из медсестер, вакцинация проводится с утра до вечера. Единого потока добровольцев нет. Медработники приходят группами по пять человек.

По словам медсестры, всё строго регламентировано: списки желающих формируются отдельно в каждой больнице, а все прививочные пункты распределены между лечебными учреждениями, так что не в "свой" пункт вряд ли попадешь. Если фамилии нет в списке - вакцину не получить, человеку "с улицы" ее не дают.

Подпись к фото, В середине буднего дня у прививочного кабинета ростовской поликлиники № 20 пусто

"Сегодня мы привили 15 человек, - рассказала Русской службе Би-би-си медсестра. - Перед вакцинацией врачи сдают ПЦР-мазки и кровь на антитела. Если с анализами все в порядке и антител нет, то формируется группа. Также перед прививкой людям предстоит осмотр у терапевта. В принципе за день можно все успеть, но тут главное анализы получить - иногда сутки-двое приходится ждать".

Списки тех, кто хочет привиться, уже направлены в прививочные пункты, утверждает собеседница Би-би-си. В поликлинике горбольницы №20 пока что получили 250 доз вакцины, сорок из них использовано, ни одна не пропала. Всего, по данным пресс-службы городской администрации, в Ростове на 17 декабря вакцину получили 82 медика.

"По-моему, врачи уже ничего не боятся, - говорит медсестра в кабинете. - У нас много прививается тех, кто работает в ковидном госпитале больницы. Если бы боялись, они бы там не работали. Но, конечно, есть и те, кто не доверяет вакцине. Все сугубо добровольно".

Пока корреспондент Русской службы Би-би-си беседовал с медсестрой, ей несколько раз звонили врачи, желающие привиться. Но нужных пяти человек в итоге так и не набралось, и больше в этот день никого не прививали.

Помимо поликлиники №20, врачей вакцинируют и в Ростовской областной клинической больнице. Би-би-си удалось побеседовать с врачом, которая получила на этой неделе прививку.

"Мы таким же образом вакцинировались в сентябре от гриппа, - рассказала Анна (имя врача изменено по просьбе собеседницы Би-би-си). - Тебя оповещают о приходе вакцины, потом составляют списки желающих. Сдаешь анализы, заполняешь анкету, дальше - обязательная консультация с врачом по поводу хронических или острых заболеваний. Допуск дают, только если со здоровьем все в порядке. С ним ты идешь в кабинет вакцинации. У нас в отделении была девушка, которая хотела пройти прививку от ковид, но у нее сахарный диабет, и ей запретили по противопоказаниям".

По словам Анны, вместе с ней укол получали полтора десятка человек, все - медработники РОКБ. Через 21 день планируется ввести им вторую часть вакцины.

"Треть медработников уже переболела ковидом, - говорит Анна. - Им не нужна прививка, у них выработались антитела. Кому-то нельзя по показаниям. Еще часть не хочет вакцинироваться, потому что слабо информирована. Боится ужасающих осложнений, о которых якобы пишут в интернете. К тому же у нас в обществе в принципе много людей, выступающих против любого вакцинирования, и ничего им не докажешь. Остается треть, которая и идет на прививку".

Врач призналась, что она тоже до последнего сомневалась из-за того, что вакцину создавали и испытывали ускоренными темпами. Но страх заболеть коронавирусом пересилил риски.

"Взвесила все за и против и выбрала меньшее из зол. Болеть совсем не хочется. Понятно, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии, но теперь даже если заболеешь, есть шанс, что все пройдет легче. Моя подруга сейчас лежит с ковидом, она моложе меня, но переносит его очень тяжело. К тому же боюсь заразить родных, у меня в семье никто не болел, а моей маме 70 лет, она перенесла два инсульта", - рассказала Анна Би-би-си.

По ее словам, сам укол она перенесла легко, а вот вечером поднялась высокая температура, были сильнейший озноб и головная боль.

"Не ожидала, что так неприятно будет, хотя нас предупреждали о возможной реакции организма, - признается она. - Пока пью нурофен, но если так и дальше будет продолжаться, сообщу начальству. Думаю, без помощи и внимания меня не оставят".

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