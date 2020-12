Людвиг ван Бетховен в свои 250 лет не стар. Он суперстар

Чак Берри. "Roll Over Beethoven"

В 1956 году в своем хите "Roll Over Beethoven" "отец рок-ролла" Чак Берри призывал низвергнуть Бетховена. Однако многочисленные рок-музыканты не только не последовали его примеру, но и включали музыку Бетховена в свои композиции

"Roll Over Beethoven" не только низвергала классиков, но и была наполнена ссылками на появившиеся чуть ранее рок-н-ролльные хиты: "Blue Suede Shoes" Карла Перкинса, "Early in the Morning" Луи Джордана, а звукоподражательный возглас "hey diddle diddle" был прямой ссылкой на соратника Берри по раннему рок-н-роллу Бо Дидли.