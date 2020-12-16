Людвиг ван Бетховен в свои 250 лет не стар. Он суперстар

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

Автор фото, Andreas Rentz/Getty Images Подпись к фото, Настенная роспись на фасаде одного из домов на родине композитора в Бонне, открытая в ознаменование его 250-летнего юбилея

В эти дни исполняется 250 лет со дня рождения великого Бетховена. Точно известна лишь дата его крещения - 17 декабря. Зная обычаи тех времен, принято считать, что родился он днем ранее.

О его классическом наследии за два века написано и сказано столько, что добавить что бы то ни было к этому довольно трудно. Поэтому мы решили отметить юбилей, вспомнив, как великий композитор-классик много лет после своей смерти вторгался в мир популярной музыки и как поп-артисты - почтительно или иронично - включали его темы и фрагменты его классических опусов в свои песни и инструментальные пьесы.

Чак Берри. "Roll Over Beethoven"

Автор фото, Michael Ochs Archives/Getty Images Подпись к фото, В 1956 году в своем хите "Roll Over Beethoven" "отец рок-ролла" Чак Берри призывал низвергнуть Бетховена. Однако многочисленные рок-музыканты не только не последовали его примеру, но и включали музыку Бетховена в свои композиции

В 1956 году, на заре рок-н-ролла, Чак Берри, один из пионеров жанра, выпустил сингл, предвестивший пришествие новой дерзкой молодежной музыки. Справедливо прозванный "отцом рок-н-ролла", Чак Берри под энергичный ритм электрогитары громогласно и бесцеремонно требовал от Бетховена "врубиться в ритм-энд-блюз" и заодно "сообщить о новости" другому классику, Петру Ильичу Чайковскому. Они оба должны были "перевернуться" в своих могилах, узнав, что их возлюбленная классика уступает место рок-н-роллу.

Песня Берри отражала наметившийся в послевоенные годы и проходивший прямо у него в семье конфликт между классикой и поп-музыкой. Как рассказывал биограф Берри Брюс Пегг, "вдохновлена она была семейным соперничеством занимавшейся классическим фортепиано его сестрой Люси и блюзово-роковыми увлечениями самоучки Берри".

"Roll Over Beethoven" не только низвергала классиков, но и была наполнена ссылками на появившиеся чуть ранее рок-н-ролльные хиты: "Blue Suede Shoes" Карла Перкинса, "Early in the Morning" Луи Джордана, а звукоподражательный возглас "hey diddle diddle" был прямой ссылкой на соратника Берри по раннему рок-н-роллу Бо Дидли.

Сама "Roll Over Beethoven" мгновенно стала рок-стандартом, который исполняли многочисленные последователи Чака Берри. Пожалуй, самую известную кавер-версию классического рок-хита записали в 1963 году "Битлз", и она стала одним из самых популярных их номеров в первой половине 1960-х.

Но самая примечательная кавер-версия "Roll Over Beethoven" принадлежит другой британской группе - Electric Light Orchestra, в составе которой наряду с традиционными рок-инструментами был целый арсенал скрипок и виолончелей, поскольку она изначально ориентировалась на классическо-роковый симбиоз. Взявшись в 1973 году за интерпретацию рок-стандарта Чака Берри, они отнюдь не последовали совету автора низвергнуть самого Бетховена, а превратили забойный рок-н-ролл в монументальную восьмиминутную композицию.

Начиналась она с полноценного оркестрового вступления из бетховенской Пятой симфонии, в развернутом инструментальным проигрыше угадывались темы и Бетховена, и Римского-Корсакова, а завершалось все грандиозным бетховенским аккордом из той же Пятой симфонии.

Леонард Бернстайн "Somewhere"

Леонард Бернстайн - профессиональный композитор и дирижер с серьезным академическим образованием, однако самое знаменитое его произведение, мюзикл "Вестсайдская история", принадлежит скорее к миру популярной культуры, а то и откровенной поп-музыки.

Визитной карточкой мюзикла, а то и самого Бернстайна стала песня "Somewhere". Сочиняя "Somewhere", Бернстайн обогатил свою мелодию вставками из двух классических шедевров - "Лебединого озера" Чайковского и бетховенского Концерта для фортепиано с оркестром №5, известного под названием "Император".

После сценической премьеры "Вестсайдской истории" и выпуска альбома в 1957 году и одноименного фильма в 1961-м "Somewhere" стала одним из общепризнанных образчиков популярной музыки. Пели ее десятки самых разнообразных артистов - от вокального трио Supremes до Фила Коллинза, от Pet Shop Boys до Тома Уэйтса.

Одно из самых ярких исполнений - Барбары Стрейзанд.

Deep Purple: "Exposition" и другие

"Мы не менее значимы, чем Бетховен", - ничтоже сумняшеся, без ложной скромности провозгласил в интервью британскому журналу New Musical Express в 1973 году клавишник Deep Purple Джон Лорд.

И хотя высказывание это грешит граничащей с маниакальным эгоцентризмом самоуверенностью, оно отражает то почтительно-благоговейное отношение, которое испытывал к классической музыке, и в первую очередь к Бетховену, сооснователь Deep Purple.

До того как, благодаря альбому In Rock, они стали пионерами хард-рока, британцы из Deep Purple усилиями своего получившего классическое образование клавишника Джона Лорда вовсю экспериментировали в поисках синтеза рока и классической музыки. Апогеем этих экспериментов стал грандиозный "Концерт для группы с оркестром", который Deep Purple в сопровождении Королевского филармонического оркестра исполнили на сцене Royal Albert Hall в сентябре 1969 года.

Годом ранее, в 1968-м, в свой второй студийный альбом The Book of Taliesyn они включили 12-минутную двухчастную композицию "Exposition/We Can Work". Вторая часть представляла собой кавер-версию известной битловской песни, а первая - инструментальная "Экспозиция" - была амальгамой из сделанных Лордом аранжировок второй части бетховенской Седьмой симфонии и увертюры-фантазии Чайковского "Ромео и Джульета".

Дотошные исследователи Deep Purple находят многочисленные цитаты из классики - Баха, Чайковского, Римского-Корсакова, Грига и других композиторов - даже в сугубо роковых номерах группы. Тут же, конечно, и Бетховен, фортепианная пьеса которого "К Элизе" вкралась в развернутое инструментальное вступление к песне "Knocking at your back door" на записанном в 1988 году концертном альбоме Nobody's Perfect.

Ту же "К Элизе" и фрагменты знаменитой Девятой симфонии можно услышать и на записанном в 1993 году концертном альбоме Сome Hell or High Water.

"Битлз" "Because"

Вошедшая в последний альбом группы Abbey Road "Because" - одна из самых красивых битловских композиций, незаслуженно не причисляемая к числу общепризнанных шедевров.

Истоки этой ленноновской песни - в Бетховене. Йоко Оно до того, как обратилась в веру авангарда, успела освоить классическое фортепиано и как-то летом 1969 года, сидя за роялем, стала наигрывать "Лунную сонату". Лежавший на диване Леннон встрепенулся. "Можешь сыграть те же аккорды задом наперед?", - попросил он.

Услышав "перевернутую" версию бетховенской сонаты, вдохновленный Леннон тут же наиграл свою мелодию. В записи она превратилась в величественный, поистине классический хорал, в котором утроенные голоса Леннона, Маккартни и Харрисона звучат в сопровождении электрифицированного клавесина Джорджа Мартина.

"Because" вовсе не обязательно прослушивать в обратную сторону, чтобы ощутить в ней явственное бетховенское влияние.

Мигель Риос "Song of Joy"

"Ода к радости" - написанный на текст Фридриха Шиллера финал Девятой симфонии Бетховена - еще в XIX веке был источником многочисленных заимствований, в том числе Шубертом и Чайковским.

В 1972 году мелодия была признана официальным гимном Совета Европы, а впоследствии и Европейского союза.

Гимн Евросоюза - далеко не единственное ее внемузыкальное, политизированное использование.

В Чили "Оду" пели активисты на антиправительственных демонстрациях в годы пиночетовского режима. Китайские студенты запустили ее из репродукторов на площади Тяньаньмэнь в июне 1989-го. В том же 1989-м в рождественский день Леонард Бернстайн дирижировал оркестром на месте только-только разрушенной Берлинской стены, причем слово "Freude" было заменено на слово "Freiheit" и "Ода к радости" стала "Одой к свободе". Она прозвучала в заключении речи Эммануэля Макрона на площади перед Лувром после его победы на президентских выборах во Франции в 2017 году.

В поп-хит "Оду к радости" превратила сделанная еще раньше, в 1969 году, совершенно неполитизированная версия классической бетховенской мелодии. Аранжировку сделал аргентинский композитор Вальдо де лос Риос, а спел ее по-английски под названием "Song of Joy" испанский певец и актер Мигель Риос.

В 1970 году песня пользовалась колоссальной популярностью, взойдя на первые места хит-парадов в Австралии, Канаде, Германии, Швейцарии и в категории Easy Listening в США. В поп-чартс в США она поднялась до 14-го места, а в Британии до 16-го. Всего по миру сингл был продан в количестве свыше четырех миллионов экземпляров.

Билли Джоэль "This Night"

Билли Джоэль не случайно написал песню "Piano Man", давшую ему известное на весь мир прозвище. В детстве по настоянию матери он занимался классическим фортепиано, и до того, как стать певцом, зарабатывал себе на жизнь игрой на пианино в ночных клубах Нью-Йорка.

К классике он в своей профессиональной карьере практически не обращался, но следы ее проявились в его песнях. В частности в песне "This Night" из вышедшего в 1983 альбома Innocent Man.

Альбом был на самом деле трибьютом артистам и музыкантам 1950-60-х годов, которые формировали музыкальный язык и стиль Билли Джоэля - от пионеров музыки соул Джеймса Брауна и Уилсона Пиккета до ду-воп групп Drifters и Teenagers, от основателей классического рок-н-ролла Литтл Ричарда и Джерри Ли Льюиса до столпов суперпопулярного афроамериканского лейбла Motown - групп Supremes и Temptations.

Среди этих поп-влияний нашлось место и любимому классическому композитору Джоэля - великому Людвигу ван Бетховену.

"This Night" самым непосредственным образом основана на мелодии и гармонии Adagio cantabile - второй части бетховенской "Патетической сонаты".

"Патетическая соната", как и другие сонаты Бетховена, предназначалась для сольного фортепиано. Джоэль значительно ускорил ее темп и добавил рок-инструментовку, но оригинальная гармония и мелодия легко узнаются в припеве песни. Основную тему, которая у Бетховена отведена правой руке, Джоэль поет, а гармоническую прогрессию левой руки исполняет аккомпанирующий ему ансамбль.

В отличие от многих других поп- и рок-артистов, которые далеко не всегда указывали на заимствованную ими музыку, Джоэль назвал на обложке альбома "Патетическую" в качестве источника своей песни.